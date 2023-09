Beste en populairste CMS-platforms in 2023

In een tijd waarin een sterke online aanwezigheid cruciaal is om potentiële klanten te bereiken en ermee in contact te komen, is het creëren en onderhouden van de perfecte website essentieel geworden voor bedrijven van elke omvang. Om dit te doen, is het selecteren van het juiste Content Management Systeem (CMS) – een tool waarmee u efficiënt inhoud kunt creëren, beheren en publiceren – een integraal onderdeel van het proces. In dit artikel gaan we dieper in op het belang van het kiezen van het juiste CMS voor uw website, en belichten we vervolgens de beste CMS-platforms die in 2023 beschikbaar zijn, met een uitgebreide vergelijking van hun functies, prijzen, sterke en zwakke punten.

Het belang van het kiezen van het juiste CMS

Het kiezen van het juiste CMS-platform is van cruciaal belang voor het succes van uw website, omdat dit verschillende aspecten van uw online aanwezigheid beïnvloedt. Hier zijn enkele belangrijke redenen waarom het selecteren van het juiste CMS een primaire overweging zou moeten zijn:

Gebruiksgemak: Een gebruiksvriendelijk CMS stelt uw team in staat om inhoud efficiënt te creëren en te beheren, zodat u uw site actueel en relevant kunt houden.

Prestaties: Een goed geoptimaliseerd CMS met efficiënte caching- en compressiemogelijkheden zal de laadtijd van uw site verbeteren, wat essentieel is voor zowel de gebruikerservaring als de zoekmachineoptimalisatie (SEO) .

Aanpassingsopties: Het juiste CMS moet uw ontwikkelaars flexibiliteit en gemak bieden bij het aanpassen van het ontwerp en de functionaliteit van uw site zodat deze bij uw merk en behoeften passen.

Uitbreidbaarheid en integratie: Naarmate uw bedrijf groeit, heeft u een CMS nodig dat kan voldoen aan uitgebreide inhouds- en functionaliteitsvereisten, hetzij via plug-ins, modules of integraties van derden.

Beveiliging: Een veilig CMS met krachtige functies en regelmatige updates beschermt uw site tegen aanvallen, waardoor de veiligheid van uw gegevens en het vertrouwen van uw gebruikers wordt gewaarborgd.

SEO: Het ideale CMS moet ingebouwde SEO-tools bieden en ondersteuning voor relevante plug-ins of add-ons die u helpen uw site te optimaliseren voor betere zoekresultaten en zichtbaarheid.

Beste CMS-platforms in 2023

Verschillende CMS-platforms komen tegemoet aan verschillende behoeften, met verschillende functiesets, prijsopties en doelgroepen. De ideale keuze hangt dus af van de unieke vereisten van uw website. Dit zijn de beste CMS-platforms in 2023, in willekeurige volgorde:

WordPress : een open-source CMS dat geliefd is bij zowel beginners als professionele ontwikkelaars vanwege de gebruiksvriendelijkheid en het uitbreidbare ecosysteem.

: een open-source CMS dat geliefd is bij zowel beginners als professionele ontwikkelaars vanwege de gebruiksvriendelijkheid en het uitbreidbare ecosysteem. Drupal : een zeer flexibel en krachtig open-source CMS-framework dat prioriteit geeft aan beveiliging, waardoor het een populaire keuze is voor overheidswebsites.

: een zeer flexibel en krachtig open-source CMS-framework dat prioriteit geeft aan beveiliging, waardoor het een populaire keuze is voor overheidswebsites. Joomla! : Een open-sourceplatform dat qua complexiteit tussen WordPress en Drupal in zit, geavanceerdere functies biedt en iets meer expertise vereist.

: Een open-sourceplatform dat qua complexiteit tussen WordPress en Drupal in zit, geavanceerdere functies biedt en iets meer expertise vereist. Wix : een gebruiksvriendelijke, cloudgebaseerde websitebouwer met een breed scala aan professioneel ontworpen sjablonen en een intuïtieve drag-and-drop editor.

: een gebruiksvriendelijke, cloudgebaseerde websitebouwer met een breed scala aan professioneel ontworpen sjablonen en een intuïtieve editor. Squarespace : een geavanceerde websitebouwer met prachtige sjablonen, e-commercefunctionaliteit en uitstekende klantenondersteuning, waardoor het perfect is voor bedrijven die prioriteit geven aan esthetiek en gebruiksgemak.

: een geavanceerde websitebouwer met prachtige sjablonen, e-commercefunctionaliteit en uitstekende klantenondersteuning, waardoor het perfect is voor bedrijven die prioriteit geven aan esthetiek en gebruiksgemak. Shopify : een compleet op e-commerce gericht CMS met alles wat je nodig hebt om een ​​online winkel te bouwen, beheren en laten groeien.

Deze platforms hebben elk hun unieke sterke en zwakke punten, die we in de volgende secties in detail zullen bespreken. Deze diepgaande analyse helpt u bepalen welk CMS-platform past bij de specifieke behoeften van uw website.

WordPress

WordPress is het populairste CMS-platform ter wereld en ondersteunt meer dan 40% van alle websites wereldwijd. Het begon in 2003 als een eenvoudig blogplatform, maar is sindsdien uitgegroeid tot een volwaardig contentmanagementsysteem dat geschikt is voor verschillende soorten websites, van persoonlijke blogs tot grootschalige e-commercewinkels en bedrijfswebsites.

Belangrijkste kenmerken van WordPress

Uitgebreide thema- en plug-inbibliotheek: WordPress biedt een breed scala aan thema's en plug-ins, zowel gratis als premium, om uw website uit te breiden en aan te passen. Met meer dan 50.000 plug-ins en enkele duizenden thema's om uit te kiezen, kunt u de functionaliteit en het ontwerp van uw site eenvoudig aanpassen aan uw behoeften.

WordPress biedt een breed scala aan thema's en plug-ins, zowel gratis als premium, om uw website uit te breiden en aan te passen. Met meer dan 50.000 plug-ins en enkele duizenden thema's om uit te kiezen, kunt u de functionaliteit en het ontwerp van uw site eenvoudig aanpassen aan uw behoeften. Intuïtieve interface: WordPress staat bekend om zijn gebruiksvriendelijke interface, waardoor het voor beginners en niet-technische gebruikers gemakkelijk is om hun websites te beheren. Het platform bevat een ingebouwde visuele editor voor het maken en bewerken van inhoud en een georganiseerde mediabibliotheek voor efficiënt bestandsbeheer.

WordPress staat bekend om zijn gebruiksvriendelijke interface, waardoor het voor beginners en niet-technische gebruikers gemakkelijk is om hun websites te beheren. Het platform bevat een ingebouwde visuele editor voor het maken en bewerken van inhoud en een georganiseerde mediabibliotheek voor efficiënt bestandsbeheer. SEO-vriendelijk: het platform is ontworpen met zoekmachineoptimalisatie (SEO) in gedachten en beschikt over ingebouwde SEO-tools, zoals permalinks en metatags. Bovendien kunt u populaire plug-ins zoals Yoast SEO integreren om de ranking van uw site in zoekmachines verder te verbeteren.

het platform is ontworpen met zoekmachineoptimalisatie (SEO) in gedachten en beschikt over ingebouwde SEO-tools, zoals permalinks en metatags. Bovendien kunt u populaire plug-ins zoals Yoast SEO integreren om de ranking van uw site in zoekmachines verder te verbeteren. Sterke gemeenschap: WordPress heeft een enorme wereldwijde gemeenschap van gebruikers en ontwikkelaars die actief bijdragen aan het verbeteren en updaten van de componenten van het platform. Deze levendige community biedt ook ondersteuning, bronnen en tutorials voor mensen die meer willen weten over WordPress en de mogelijkheden ervan.

Voor- en nadelen van WordPress

Pluspunten:

Zeer flexibel en aanpasbaar met talloze thema's en plug-ins

Beginnersvriendelijke interface

Solide SEO-functies en -mogelijkheden

Actieve en ondersteunende gemeenschap

Nadelen:

Het platform kan veel hulpbronnen vereisen voor grotere websites

Het beheren van updates en beveiliging vereist regelmatige aandacht

Een steilere leercurve voor meer geavanceerde aanpassingen en ontwikkelingen

Drupal

Drupal is een krachtig, open-source CMS dat hoge flexibiliteit, krachtige beveiligingsfuncties en uitstekende schaalbaarheid biedt. Het is geschikt voor complexere projecten op ondernemingsniveau, zoals overheids-, onderwijs- en grote bedrijfswebsites. De geavanceerde contentmanagementmogelijkheden van Drupal maken het aantrekkelijk voor organisaties met uiteenlopende contenttypen en weergavevereisten.

Belangrijkste kenmerken van Drupal

Modulaire architectuur: Drupal maakt gebruik van een modulegebaseerd systeem, waardoor u uw website eenvoudig kunt uitbreiden en aanpassen met duizenden beschikbare modules. Deze aanpak maakt het mogelijk een unieke website te creëren die is afgestemd op uw specifieke behoeften.

Drupal maakt gebruik van een modulegebaseerd systeem, waardoor u uw website eenvoudig kunt uitbreiden en aanpassen met duizenden beschikbare modules. Deze aanpak maakt het mogelijk een unieke website te creëren die is afgestemd op uw specifieke behoeften. Geavanceerd inhoudsbeheer: Drupal verwerkt complexe inhoudsstructuren, aangepaste inhoudstypen en taxonomieën effectiever dan de meeste andere CMS-platforms. Deze geavanceerde contentmanagementfunctie maakt het geschikt voor websites met veel inhoud en datagestuurde websites.

Drupal verwerkt complexe inhoudsstructuren, aangepaste inhoudstypen en taxonomieën effectiever dan de meeste andere CMS-platforms. Deze geavanceerde contentmanagementfunctie maakt het geschikt voor websites met veel inhoud en datagestuurde websites. Schaalbaarheid en prestaties: Drupal is ontworpen om websites met veel verkeer te verwerken en kan worden opgeschaald om miljoenen bezoekers te huisvesten zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties.

Drupal is ontworpen om websites met veel verkeer te verwerken en kan worden opgeschaald om miljoenen bezoekers te huisvesten zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties. Beveiliging: Een van de belangrijkste sterke punten van Drupal is de focus op beveiliging. Het platform staat bekend om zijn sterke beveiligingsfuncties, waaronder ingebouwde bescherming tegen veelvoorkomende bedreigingen en frequente beveiligingsupdates. Veel grote organisaties en overheidsinstanties kiezen voor Drupal vanwege de sterke beveiligingsreferenties.

Voor- en nadelen van Drupal

Pluspunten:

Zeer flexibel en aanpasbaar

Uitstekende mogelijkheden voor contentbeheer

Schaalbaar en krachtig platform

Sterke beveiligingsfuncties

Nadelen:

Hogere leercurve voor niet-technische gebruikers vergeleken met andere platforms

Beperkte mogelijkheden voor thema’s en modules vergeleken met WordPress

Hogere ontwikkelings- en onderhoudskosten vanwege de behoefte aan expertise van ontwikkelaars

Joomla!

Joomla! is een ander populair open-source CMS-platform dat bekend staat om zijn gebruiksgemak, uitgebreide functies en flexibiliteit. Het bevindt zich tussen WordPress en Drupal en biedt een uitgebreidere functieset dan WordPress, terwijl het minder complex is dan Drupal. Joomla! is een uitstekende keuze voor websites die een evenwicht tussen aanpassingsmogelijkheden en gebruiksvriendelijkheid vereisen, zoals kleine bedrijven, non-profitorganisaties en online publicaties.

Belangrijkste kenmerken van Joomla!

Eenvoudig inhoudbeheer: Joomla! biedt een gebruiksvriendelijke interface voor het beheren van inhoud, waardoor het voor niet-technische gebruikers gemakkelijk wordt om hun websites bij te werken en te onderhouden. Het bevat ingebouwde ondersteuning voor aangepaste inhoudstypen en flexibele inhoudsorganisatie met behulp van categorieën en tags.

Joomla! biedt een gebruiksvriendelijke interface voor het beheren van inhoud, waardoor het voor niet-technische gebruikers gemakkelijk wordt om hun websites bij te werken en te onderhouden. Het bevat ingebouwde ondersteuning voor aangepaste inhoudstypen en flexibele inhoudsorganisatie met behulp van categorieën en tags. Uitbreidbaar met extensies: Joomla! biedt duizenden extensies om de functionaliteit van uw website uit te breiden. Dit omvat gratis en betaalde opties voor verschillende doeleinden, zoals e-commerce, SEO, sociale media en meer.

Joomla! biedt duizenden extensies om de functionaliteit van uw website uit te breiden. Dit omvat gratis en betaalde opties voor verschillende doeleinden, zoals e-commerce, SEO, sociale media en meer. Ingebouwde meertalige ondersteuning: In tegenstelling tot WordPress en Drupal, die plug-ins of modules vereisen voor meertalige functionaliteit, biedt Joomla! wordt geleverd met ingebouwde meertalige ondersteuning. Met deze functie kunt u uw website in meerdere talen maken en beheren zonder dat u extensies van derden nodig heeft.

In tegenstelling tot WordPress en Drupal, die plug-ins of modules vereisen voor meertalige functionaliteit, biedt Joomla! wordt geleverd met ingebouwde meertalige ondersteuning. Met deze functie kunt u uw website in meerdere talen maken en beheren zonder dat u extensies van derden nodig heeft. Sterke ontwikkelaarsgemeenschap: Joomla! heeft een actieve wereldwijde gemeenschap bestaande uit ontwikkelaars, ontwerpers en gebruikers die bijdragen aan de ontwikkeling, ondersteuning en middelen van het platform.

Voor- en nadelen van Joomla!

Pluspunten

Eenvoudig te gebruiken interface voor contentbeheer

Uitbreidbaar met een breed scala aan beschikbare uitbreidingen

Ingebouwde meertalige ondersteuning

Actieve en ondersteunende gemeenschap

Nadelen:

Minder thema’s en extensies vergeleken met WordPress

Voor geavanceerde aanpassingen is mogelijk expertise van ontwikkelaars vereist

Beperkte schaalbaarheid vergeleken met Drupal

Wix

Wix is ​​een populair cloudgebaseerd websitebouwer- en CMS-platform dat geschikt is voor veel gebruikers, van particulieren tot kleine en middelgrote bedrijven. Wix staat bekend om zijn gebruiksgemak en intuïtieve drag-and-drop- interface en stelt gebruikers met weinig of geen technische expertise in staat volledig responsieve websites te maken en te lanceren.

Belangrijkste kenmerken

Intuïtieve websitebouwer drag-and-drop met een verscheidenheid aan aanpasbare sjablonen.

met een verscheidenheid aan aanpasbare sjablonen. AI-aangedreven ontwerpassistent: Wix ADI (Artificial Design Intelligence) creëert een gepersonaliseerde website voor gebruikers op basis van een reeks vragen.

Er zijn meer dan 100 apps en integraties beschikbaar in Wix App Market om de websitefunctionaliteit uit te breiden.

E-commercemogelijkheden met online winkelbeheer, betalingsgateways en ondersteuning voor meerdere valuta's.

Geavanceerde SEO-tools voor het optimaliseren van de prestaties van websites in zoekmachines.

Marketingtools, waaronder e-mailmarketing, livechat en klantenbeheer.

Gratis SSL-certificaten voor verbeterde beveiliging.

Voor mobiel geoptimaliseerde websites met bewerkingsopties voor een betere mobiele weergave.

Bron afbeelding: PCMag

Prijzen

Wix biedt een gratis abonnement met basisfuncties, maar het bevat Wix-branding en staat geen aangepast domein toe. Voor meer geavanceerde functies en het verwijderen van Wix-branding kunnen gebruikers kiezen voor hun premium-abonnementen, waaronder:

Combo ($ 14/maand): aangepast domein, 3 GB opslag, 2 GB bandbreedte en verwijdering van Wix-advertenties.

Onbeperkt ($18/maand): 10 GB opslagruimte, onbeperkte bandbreedte en extra apps en functies, gericht op freelancers en ondernemers.

Pro ($23/maand): 20 GB opslagruimte, verschillende apps en geavanceerde online brandingfuncties voor groeiende bedrijven.

VIP ($39/maand): 35 GB opslagruimte, prioriteitsondersteuning en alle Wix-functies.

Voor e-commerce hebben gebruikers een aparte set abonnementen nodig met extra winkelbeheer- en e-commercetools, variërend van $ 23 tot $ 49 per maand.

Vierkante ruimte

Squarespace staat bekend om zijn visueel verbluffende sjablonen en ontwerpgerichte aanpak, waardoor het een aantrekkelijke keuze is voor kunstenaars, ontwerpers en andere creatieve professionals. Gebruikers kunnen eenvoudig websites bouwen met drag-and-drop functionaliteit en verschillende aanpassingsopties.

Belangrijkste kenmerken

Breed scala aan professioneel ontworpen, aanpasbare sjablonen.

Websitebouwer met slepen en neerzetten voor eenvoudig bewerken en bijwerken.

Voor mobiel geoptimaliseerde ontwerpen die automatisch opnieuw worden geformatteerd voor optimale weergave op verschillende apparaten.

e-commercefuncties, zoals winkelwagentjes, voorraadbeheer en productopties.

Ingebouwde SEO-tools voor optimalisatie van websiteprestaties en zichtbaarheid in zoekmachines.

Integraties van derden, waaronder Google Analytics, Mailchimp en sociale-mediaplatforms.

Toegang tot aangepaste CSS en JavaScript voor ontwikkelaars die op zoek zijn naar geavanceerde aanpassingen.

SSL-certificaten inbegrepen voor veilig browsen en transacties.

Prijzen

Squarespace biedt geen gratis abonnement, maar ze hebben wel een gratis proefperiode van 14 dagen waarin gebruikers het platform kunnen testen. Hun prijsstructuur omvat vier premiumplannen:

Persoonlijk ($12/maand): Aangepast domein, onbeperkte opslag, basiswebsiteanalyses en 2 bijdragers.

Zakelijk ($18/maand): Verbeterde e-commercefuncties, professionele e-mail en premium-integraties.

Basic Commerce ($26/maand): Geavanceerde e-commercetools, klantaccounts en extra verkoopkanalen.

Advanced Commerce ($40/maand): Herstel van verlaten winkelwagentjes, abonnementen, geavanceerde verzendopties en volledige e-commercefunctionaliteit.

Shopify

Shopify is een toonaangevend op e-commerce gericht CMS-platform dat is ontworpen voor het bouwen, beheren en schalen van online winkels. Met een gebruiksvriendelijke interface, krachtige e-commercetools en ingebouwde marketingfuncties spreekt Shopify verkopers aan die op zoek zijn naar een uitgebreide oplossing voor hun online winkel.

Belangrijkste kenmerken

Gebruiksvriendelijke online winkelbouwer met aanpasbare thema's en sjablonen.

Uitgebreide e-commercefuncties, waaronder voorraadbeheer, productvariaties en meerdere betalingsgateways.

Ondersteuning voor meerdere valuta's, belastingen en talen, waardoor wereldwijde expansie mogelijk is.

Integratie met populaire marktplaatsen, zoals Amazon, eBay en Etsy voor verkoop via meerdere kanalen.

Marketingtools, waaronder ingebouwde SEO, e-mailmarketing en integratie van sociale media.

Geïntegreerde blogfunctie voor het maken en promoten van inhoud.

Functies voor verlaten winkelwagenherstel en klantbeheer.

24/7 klantenondersteuning via telefoon, e-mail en livechat.

Toegang tot de Shopify App Store, met talloze integraties en uitbreidingen.

Prijzen

Shopify biedt een gratis proefperiode van 14 dagen zonder dat er een creditcard vereist is. Hun tariefplannen omvatten:

Basic Shopify ($29/maand): Ideaal voor nieuwe bedrijven, inclusief 2 personeelsaccounts, basis e-commercefuncties en een gedeeld SSL-certificaat.

Shopify ($79/maand): Aanbevolen voor groeiende bedrijven, biedt extra functies zoals cadeaubonnen, professionele rapporten en een lager transactietarief.

Advanced Shopify ($299/maand): Ontworpen voor het opschalen van bedrijven, met een lager transactiepercentage, geavanceerde analyses en prioriteitsondersteuning.

Voor grote ondernemingen biedt Shopify ook een aangepast abonnement genaamd Shopify Plus, dat op maat gemaakte oplossingen en functies biedt om aan specifieke zakelijke behoeften te voldoen.

Conclusie

Het selecteren van het juiste CMS-platform voor uw website is een cruciale beslissing die een aanzienlijke invloed kan hebben op het succes, de prestaties en de gebruikerservaring. Omdat er zoveel uitstekende CMS-platforms beschikbaar zijn, is het aan uw doelstellingen, technische expertise en specifieke vereisten om te bepalen welke het beste bij uw website past.

De beste CMS-platforms in 2023, zoals WordPress, Drupal, Joomla!, Wix, Squarespace en Shopify, bieden diverse functies, prijzen, ondersteuning, open-sourceopties en aanpasbaarheid om tegemoet te komen aan vrijwel elke behoefte aan het maken van websites. Voordat u zich engageert voor een bepaald CMS-platform, moet u de tijd nemen om de functies, toegankelijkheid, gebruiksgemak en gebruikerservaring ervan te onderzoeken en te vergelijken. Houd rekening met factoren als beveiliging, prestaties, schaalbaarheid en de beschikbaarheid van plug-ins, thema's en extensies.

Als u op zoek bent naar een meer niet-traditionele benadering van websiteontwikkeling en -beheer, overweeg dan om no-code- platforms zoals AppMaster.io te verkennen, die krachtige tools en mogelijkheden biedt voor het bouwen van web-, mobiele en backend-applicaties met minimale codeerkennis.

Als u de doelstellingen, doelgroep en technische vereisten van uw website begrijpt, kunt u het perfecte CMS-platform voor uw online aanwezigheid selecteren. Met de juiste keuze en effectief contentbeheer heeft uw website het potentieel om te groeien, te evolueren en te slagen in de steeds veranderende digitale wereld.