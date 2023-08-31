أفضل منصات CMS وأكثرها شهرة في عام 2023

في العصر الذي يعد فيه التواجد القوي عبر الإنترنت أمرًا ضروريًا للوصول إلى العملاء المحتملين والتفاعل معهم، أصبح إنشاء موقع ويب مثالي والحفاظ عليه أمرًا ضروريًا للشركات من جميع الأحجام. وللقيام بذلك، يعد اختيار نظام إدارة المحتوى (CMS) المناسب - وهو أداة تسمح لك بإنشاء المحتوى وإدارته ونشره بكفاءة - جزءًا لا يتجزأ من العملية. في هذه المقالة، سنتعمق في أهمية اختيار نظام إدارة المحتوى (CMS) المناسب لموقعك الإلكتروني، ثم نسلط الضوء على أفضل منصات إدارة المحتوى (CMS) المتاحة في عام 2023، ونقدم مقارنة شاملة لميزاتها وأسعارها ونقاط القوة والضعف فيها.

أهمية اختيار نظام إدارة المحتوى المناسب

يعد اختيار منصة CMS المناسبة أمرًا بالغ الأهمية لنجاح موقع الويب الخاص بك، لأنه يؤثر على جوانب عديدة من تواجدك عبر الإنترنت. فيما يلي بعض الأسباب الرئيسية التي تجعل اختيار نظام إدارة المحتوى المناسب هو الاعتبار الأساسي:

سهولة الاستخدام: يعمل نظام إدارة المحتوى سهل الاستخدام على تمكين فريقك من إنشاء المحتوى وإدارته بكفاءة، مما يساعدك على تحديث موقعك وملاءمته.

يعمل نظام إدارة المحتوى سهل الاستخدام على تمكين فريقك من إنشاء المحتوى وإدارته بكفاءة، مما يساعدك على تحديث موقعك وملاءمته. الأداء: سيؤدي نظام إدارة المحتوى المحسّن بشكل جيد مع إمكانات التخزين المؤقت والضغط الفعالة إلى تحسين وقت تحميل موقعك، وهو أمر حيوي لكل من تجربة المستخدم وتحسين محرك البحث (SEO) .

سيؤدي نظام إدارة المحتوى المحسّن بشكل جيد مع إمكانات التخزين المؤقت والضغط الفعالة إلى تحسين وقت تحميل موقعك، وهو أمر حيوي لكل من تجربة المستخدم وتحسين محرك البحث (SEO) . خيارات التخصيص: يجب أن يوفر نظام إدارة المحتوى (CMS) المناسب للمطورين لديك المرونة والسهولة في تخصيص تصميم موقعك ووظائفه بما يتناسب مع علامتك التجارية واحتياجاتك.

يجب أن يوفر نظام إدارة المحتوى (CMS) المناسب للمطورين لديك المرونة والسهولة في تخصيص تصميم موقعك ووظائفه بما يتناسب مع علامتك التجارية واحتياجاتك. القابلية للتوسعة والتكامل: مع نمو أعمالك، تحتاج إلى نظام إدارة محتوى يمكنه استيعاب متطلبات المحتوى والوظائف الموسعة، سواء من خلال المكونات الإضافية أو الوحدات النمطية أو عمليات تكامل الجهات الخارجية.

مع نمو أعمالك، تحتاج إلى نظام إدارة محتوى يمكنه استيعاب متطلبات المحتوى والوظائف الموسعة، سواء من خلال المكونات الإضافية أو الوحدات النمطية أو عمليات تكامل الجهات الخارجية. الأمان: نظام إدارة المحتوى الآمن ذو الميزات القوية والتحديثات المنتظمة سيحمي موقعك من الهجمات، مما يضمن سلامة بياناتك وثقة المستخدمين.

نظام إدارة المحتوى الآمن ذو الميزات القوية والتحديثات المنتظمة سيحمي موقعك من الهجمات، مما يضمن سلامة بياناتك وثقة المستخدمين. تحسين محركات البحث: يجب أن يوفر نظام إدارة المحتوى المثالي أدوات تحسين محركات البحث المضمنة ودعمًا للمكونات الإضافية أو الوظائف الإضافية ذات الصلة التي تساعد في تحسين موقعك للحصول على تصنيفات بحث أفضل ورؤية أفضل.

أفضل منصات CMS لعام 2023

تلبي منصات CMS المختلفة الاحتياجات المختلفة، مع مجموعات ميزات مختلفة وخيارات تسعير وجماهير مستهدفة. وبالتالي، فإن الاختيار المثالي يعتمد على المتطلبات الفريدة لموقع الويب الخاص بك. فيما يلي أفضل منصات CMS لعام 2023، بدون ترتيب معين:

WordPress : نظام إدارة محتوى مفتوح المصدر محبوب من قبل المبتدئين والمطورين المحترفين على حد سواء لسهولة الاستخدام ونظامه البيئي القابل للتوسيع.

: نظام إدارة محتوى مفتوح المصدر محبوب من قبل المبتدئين والمطورين المحترفين على حد سواء لسهولة الاستخدام ونظامه البيئي القابل للتوسيع. دروبال : إطار عمل CMS مفتوح المصدر مرن وقوي للغاية يعطي الأولوية للأمن، مما يجعله خيارًا شائعًا للمواقع الحكومية.

: إطار عمل CMS مفتوح المصدر مرن وقوي للغاية يعطي الأولوية للأمن، مما يجعله خيارًا شائعًا للمواقع الحكومية. جملة! : منصة مفتوحة المصدر تقع بين WordPress و Drupal من حيث التعقيد، وتقدم ميزات أكثر تقدمًا وتتطلب خبرة أكثر قليلاً.

: منصة مفتوحة المصدر تقع بين WordPress و Drupal من حيث التعقيد، وتقدم ميزات أكثر تقدمًا وتتطلب خبرة أكثر قليلاً. Wix : أداة إنشاء مواقع ويب سهلة الاستخدام وقائم على السحابة مع مجموعة متنوعة من القوالب المصممة بشكل احترافي ومحرر سهل الاستخدام drag-and-drop .

: أداة إنشاء مواقع ويب سهلة الاستخدام وقائم على السحابة مع مجموعة متنوعة من القوالب المصممة بشكل احترافي ومحرر سهل الاستخدام . Squarespace : أداة إنشاء مواقع ويب متطورة تتميز بقوالب جميلة ووظائف التجارة الإلكترونية ودعم عملاء ممتاز، مما يجعلها مثالية للشركات التي تعطي الأولوية للجماليات وسهولة الاستخدام.

: أداة إنشاء مواقع ويب متطورة تتميز بقوالب جميلة ووظائف التجارة الإلكترونية ودعم عملاء ممتاز، مما يجعلها مثالية للشركات التي تعطي الأولوية للجماليات وسهولة الاستخدام. Shopify : نظام إدارة محتوى متكامل يركز على التجارة الإلكترونية ويحتوي على كل ما تحتاجه لإنشاء متجر عبر الإنترنت وإدارته وتنميته.

ولكل من هذه المنصات نقاط قوة ونقاط ضعف فريدة من نوعها، والتي سنناقشها بالتفصيل في الأقسام التالية. سيساعدك هذا التحليل المتعمق في تحديد منصة CMS التي تناسب الاحتياجات المحددة لموقع الويب الخاص بك.

ووردبريس

يعد WordPress منصة CMS الأكثر شعبية في العالم، حيث يعمل على تشغيل أكثر من 40% من جميع مواقع الويب على مستوى العالم. بدأت كمنصة تدوين بسيطة في عام 2003 ولكنها تطورت منذ ذلك الحين إلى نظام متكامل لإدارة المحتوى مناسب لأنواع مختلفة من مواقع الويب، بدءًا من المدونات الشخصية وحتى متاجر التجارة الإلكترونية واسعة النطاق ومواقع الشركات.

الميزات الرئيسية للووردبريس

مكتبة السمات والمكونات الإضافية الشاملة: يقدم WordPress مجموعة واسعة من السمات والمكونات الإضافية، المجانية والمتميزة، لتوسيع موقع الويب الخاص بك وتخصيصه. مع ما يزيد عن 50000 مكون إضافي وعدة آلاف من السمات للاختيار من بينها، يمكنك بسهولة تكييف وظائف موقعك وتصميمه ليناسب احتياجاتك.

يقدم WordPress مجموعة واسعة من السمات والمكونات الإضافية، المجانية والمتميزة، لتوسيع موقع الويب الخاص بك وتخصيصه. مع ما يزيد عن 50000 مكون إضافي وعدة آلاف من السمات للاختيار من بينها، يمكنك بسهولة تكييف وظائف موقعك وتصميمه ليناسب احتياجاتك. واجهة بديهية: يشتهر WordPress بواجهته سهلة الاستخدام، مما يجعل من السهل على المبتدئين والمستخدمين غير التقنيين إدارة مواقعهم على الويب. يتضمن النظام الأساسي محررًا مرئيًا مدمجًا لإنشاء المحتوى وتحريره ومكتبة وسائط منظمة لإدارة الملفات بكفاءة.

يشتهر WordPress بواجهته سهلة الاستخدام، مما يجعل من السهل على المبتدئين والمستخدمين غير التقنيين إدارة مواقعهم على الويب. يتضمن النظام الأساسي محررًا مرئيًا مدمجًا لإنشاء المحتوى وتحريره ومكتبة وسائط منظمة لإدارة الملفات بكفاءة. صديقة لكبار المسئولين الاقتصاديين: تم تصميم النظام الأساسي مع وضع تحسين محركات البحث (SEO) في الاعتبار ويتميز بأدوات تحسين محركات البحث المضمنة، مثل الروابط الدائمة والعلامات الوصفية. علاوة على ذلك، يمكنك دمج المكونات الإضافية الشائعة مثل Yoast SEO لتعزيز تصنيفات محرك البحث لموقعك بشكل أكبر.

تم تصميم النظام الأساسي مع وضع تحسين محركات البحث (SEO) في الاعتبار ويتميز بأدوات تحسين محركات البحث المضمنة، مثل الروابط الدائمة والعلامات الوصفية. علاوة على ذلك، يمكنك دمج المكونات الإضافية الشائعة مثل Yoast SEO لتعزيز تصنيفات محرك البحث لموقعك بشكل أكبر. مجتمع قوي: يتمتع ووردبريس بمجتمع عالمي ضخم من المستخدمين والمطورين الذين يساهمون بشكل فعال في تحسين وتحديث مكونات المنصة. يقدم هذا المجتمع النابض بالحياة أيضًا الدعم والموارد والبرامج التعليمية لأولئك الذين يتطلعون إلى معرفة المزيد عن WordPress وإمكانياته.

إيجابيات وسلبيات ووردبريس

الايجابيات:

مرنة للغاية وقابلة للتخصيص مع عدد لا يحصى من السمات والمكونات الإضافية

واجهة صديقة للمبتدئين

ميزات وقدرات SEO الصلبة

مجتمع نشط وداعم

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سلبيات:

يمكن أن تكون المنصة كثيفة الاستخدام للموارد لمواقع الويب الكبيرة

تتطلب إدارة التحديثات والأمن اهتمامًا منتظمًا

منحنى تعليمي أكثر حدة لمزيد من التخصيصات والتطورات المتقدمة

دروبال

دروبال هو نظام إدارة محتوى قوي ومفتوح المصدر يوفر مرونة عالية وميزات أمان قوية وقابلية توسع ممتازة. إنه يناسب المشاريع الأكثر تعقيدًا وعلى مستوى المؤسسات مثل مواقع الويب الحكومية والتعليمية والشركات الكبيرة. إن إمكانات إدارة المحتوى المتطورة في دروبال تجعلها جذابة للمؤسسات ذات أنواع المحتوى المتنوعة ومتطلبات العرض.

الميزات الرئيسية لدروبال

البنية المعيارية: يستخدم دروبال نظامًا قائمًا على الوحدات النمطية، مما يسمح لك بتوسيع وتخصيص موقع الويب الخاص بك بسهولة باستخدام آلاف الوحدات المتاحة. يسمح هذا الأسلوب بإنشاء موقع ويب فريد مصمم خصيصًا لتلبية احتياجاتك الخاصة.

يستخدم دروبال نظامًا قائمًا على الوحدات النمطية، مما يسمح لك بتوسيع وتخصيص موقع الويب الخاص بك بسهولة باستخدام آلاف الوحدات المتاحة. يسمح هذا الأسلوب بإنشاء موقع ويب فريد مصمم خصيصًا لتلبية احتياجاتك الخاصة. إدارة المحتوى المتقدمة: يتعامل دروبال مع هياكل المحتوى المعقدة وأنواع المحتوى المخصصة والتصنيفات بشكل أكثر فعالية من معظم منصات CMS الأخرى. إن قدرة إدارة المحتوى المتقدمة هذه تجعلها مناسبة لمواقع الويب ذات المحتوى الثقيل والمعتمدة على البيانات.

يتعامل دروبال مع هياكل المحتوى المعقدة وأنواع المحتوى المخصصة والتصنيفات بشكل أكثر فعالية من معظم منصات CMS الأخرى. إن قدرة إدارة المحتوى المتقدمة هذه تجعلها مناسبة لمواقع الويب ذات المحتوى الثقيل والمعتمدة على البيانات. قابلية التوسع والأداء: تم تصميم دروبال للتعامل مع مواقع الويب ذات حركة المرور العالية ويمكن توسيع نطاقه لاستيعاب ملايين الزوار دون التضحية بالأداء.

تم تصميم دروبال للتعامل مع مواقع الويب ذات حركة المرور العالية ويمكن توسيع نطاقه لاستيعاب ملايين الزوار دون التضحية بالأداء. الأمن: إحدى نقاط القوة الرئيسية لدروبال هو تركيزه على الأمن. تشتهر المنصة بميزاتها الأمنية القوية، بما في ذلك الحماية المضمنة ضد التهديدات الشائعة والتحديثات الأمنية المتكررة. تختار العديد من المنظمات الكبيرة والوكالات الحكومية دروبال لمؤهلاته الأمنية القوية.

إيجابيات وسلبيات دروبال

الايجابيات:

مرنة للغاية وقابلة للتخصيص

قدرات ممتازة لإدارة المحتوى

منصة قابلة للتطوير وعالية الأداء

ميزات أمنية قوية

سلبيات:

منحنى تعليمي أعلى للمستخدمين غير التقنيين مقارنة بالمنصات الأخرى

خيارات محدودة للموضوعات والوحدات مقارنة بـ WordPress

تكاليف التطوير والصيانة أكثر تكلفة بسبب الحاجة إلى خبرة المطورين

جملة!

جملة! هي منصة CMS أخرى مفتوحة المصدر معروفة بسهولة الاستخدام وميزاتها الشاملة ومرونتها. إنه يحتل أرضية وسط بين WordPress و Drupal، حيث يقدم مجموعة ميزات أكثر شمولاً من WordPress بينما يكون أقل تعقيدًا من Drupal. جملة! يعد خيارًا ممتازًا لمواقع الويب التي تتطلب توازنًا بين خيارات التخصيص وسهولة الاستخدام، مثل الشركات الصغيرة والمنظمات غير الربحية والمنشورات عبر الإنترنت.

الميزات الرئيسية لجملة!

إدارة سهلة للمحتوى: جملة! يوفر واجهة سهلة الاستخدام لإدارة المحتوى، مما يسهل على المستخدمين غير التقنيين تحديث مواقعهم على الويب وصيانتها. يتضمن دعمًا مدمجًا لأنواع المحتوى المخصصة وتنظيم المحتوى المرن باستخدام الفئات والعلامات.

جملة! يوفر واجهة سهلة الاستخدام لإدارة المحتوى، مما يسهل على المستخدمين غير التقنيين تحديث مواقعهم على الويب وصيانتها. يتضمن دعمًا مدمجًا لأنواع المحتوى المخصصة وتنظيم المحتوى المرن باستخدام الفئات والعلامات. قابلة للتوسيع مع الامتدادات: Joomla! يوفر الآلاف من الإضافات لتوسيع وظائف موقع الويب الخاص بك. يتضمن ذلك خيارات مجانية ومدفوعة لأغراض مختلفة مثل التجارة الإلكترونية وتحسين محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي والمزيد.

Joomla! يوفر الآلاف من الإضافات لتوسيع وظائف موقع الويب الخاص بك. يتضمن ذلك خيارات مجانية ومدفوعة لأغراض مختلفة مثل التجارة الإلكترونية وتحسين محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي والمزيد. دعم متعدد اللغات مدمج: على عكس WordPress وDrupal، اللذين يتطلبان مكونات إضافية أو وحدات لوظائف متعددة اللغات، فإن Joomla! يأتي مع دعم متعدد اللغات مدمج. تتيح لك هذه الميزة إنشاء موقع الويب الخاص بك وإدارته بلغات متعددة دون الحاجة إلى ملحقات خارجية.

على عكس WordPress وDrupal، اللذين يتطلبان مكونات إضافية أو وحدات لوظائف متعددة اللغات، فإن Joomla! يأتي مع دعم متعدد اللغات مدمج. تتيح لك هذه الميزة إنشاء موقع الويب الخاص بك وإدارته بلغات متعددة دون الحاجة إلى ملحقات خارجية. مجتمع مطور قوي: جملة! لديها مجتمع عالمي نشط يتكون من المطورين والمصممين والمستخدمين الذين يساهمون في تطوير النظام الأساسي ودعمه وموارده.

إيجابيات وسلبيات جملة!

الايجابيات

واجهة سهلة الاستخدام لإدارة المحتوى

قابلة للتوسيع مع مجموعة متنوعة من الملحقات المتاحة

دعم متعدد اللغات مدمج

مجتمع نشط وداعم

سلبيات:

عدد أقل من السمات والإضافات مقارنةً بـ WordPress

قد يتطلب التخصيص المتقدم خبرة المطورين

قابلية التوسع محدودة مقارنة بدروبال

ويكس

Wix عبارة عن أداة إنشاء مواقع ويب سحابية ومنصة CMS شهيرة تلبي احتياجات العديد من المستخدمين، بدءًا من الأفراد وحتى الشركات الصغيرة والمتوسطة. نظرًا لأنه معروف بسهولة الاستخدام وواجهة السحب والإفلات البديهية، يتيح Wix للمستخدمين الذين لديهم خبرة فنية قليلة أو معدومة إنشاء مواقع ويب سريعة الاستجابة وإطلاقها.

دلائل الميزات

منشئ مواقع الويب سهل الاستخدام drag-and-drop مع مجموعة متنوعة من القوالب القابلة للتخصيص.

مع مجموعة متنوعة من القوالب القابلة للتخصيص. مساعد التصميم المدعوم بالذكاء الاصطناعي: يقوم Wix ADI (ذكاء التصميم الاصطناعي) بإنشاء موقع ويب مخصص للمستخدمين بناءً على سلسلة من الأسئلة.

يتوفر أكثر من 100 تطبيق وتكامل في Wix App Market لتوسيع وظائف موقع الويب.

إمكانات التجارة الإلكترونية مع إدارة المتاجر عبر الإنترنت وبوابات الدفع ودعم العملات المتعددة.

أدوات تحسين محركات البحث المتقدمة لتحسين أداء موقع الويب على محركات البحث.

أدوات التسويق، بما في ذلك التسويق عبر البريد الإلكتروني، والدردشة الحية، وإدارة العملاء.

شهادات SSL مجانية لتعزيز الأمان.

مواقع الويب المُحسّنة للجوال مع خيارات التحرير لعرض أفضل للجوال.

مصدر الصورة: PCMag

التسعير

يقدم Wix خطة مجانية ذات ميزات أساسية، ولكنها تتضمن علامة Wix التجارية ولا تسمح بنطاق مخصص. للحصول على المزيد من الميزات المتقدمة وإزالة العلامة التجارية Wix، يمكن للمستخدمين اختيار خططهم المميزة، والتي تشمل:

كومبو (14 دولارًا شهريًا): نطاق مخصص، وسعة تخزين 3 جيجابايت، وعرض نطاق ترددي 2 جيجابايت، وإزالة إعلانات Wix.

غير محدود (18 دولارًا شهريًا): سعة تخزينية تبلغ 10 غيغابايت ونطاق ترددي غير محدود وتطبيقات وميزات إضافية تستهدف المستقلين ورواد الأعمال.

Pro (23 دولارًا شهريًا): مساحة تخزين تبلغ 20 جيجابايت وتطبيقات متنوعة وميزات متقدمة للعلامات التجارية عبر الإنترنت للشركات المتنامية.

VIP (39 دولارًا شهريًا): سعة تخزينية تبلغ 35 جيجابايت، ودعم ذو أولوية، وجميع ميزات Wix.

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بالنسبة للتجارة الإلكترونية، سيحتاج المستخدمون إلى مجموعة منفصلة من الخطط التي تتضمن إدارة إضافية للمتجر وأدوات التجارة الإلكترونية، تتراوح من 23 دولارًا إلى 49 دولارًا شهريًا.

مساحة مربعة

تشتهر Squarespace بقوالبها المذهلة بصريًا ونهجها الذي يركز على التصميم، مما يجعلها خيارًا جذابًا للفنانين والمصممين وغيرهم من المحترفين المبدعين. يمكن للمستخدمين الاستمتاع ببناء مواقع الويب بسهولة من خلال وظيفة drag-and-drop وخيارات التخصيص المتنوعة.

دلائل الميزات

مجموعة واسعة من القوالب المصممة بشكل احترافي والقابلة للتخصيص.

أداة إنشاء مواقع الويب بالسحب والإفلات لسهولة التحرير والتحديث.

تصميمات محسنة للجوال يتم إعادة تنسيقها تلقائيًا للعرض الأمثل على الأجهزة المختلفة.

ميزات التجارة الإلكترونية، مثل عربات التسوق، وإدارة المخزون، وخيارات المنتج.

أدوات تحسين محركات البحث (SEO) المضمنة لتحسين أداء موقع الويب ورؤية محرك البحث.

عمليات تكامل الجهات الخارجية، بما في ذلك Google Analytics وMailchimp ومنصات الوسائط الاجتماعية.

الوصول إلى CSS و JavaScript المخصصين للمطورين الذين يبحثون عن التخصيص المتقدم.

شهادات SSL مضمنة للتصفح والمعاملات الآمنة.

التسعير

لا تقدم Squarespace خطة مجانية، ولكن لديها نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا للمستخدمين لاختبار النظام الأساسي. يتضمن هيكل التسعير الخاص بهم أربع خطط متميزة:

شخصي (12 دولارًا شهريًا): نطاق مخصص، ومساحة تخزين غير محدودة، وتحليلات موقع الويب الأساسية، ومساهمين اثنين.

الأعمال (18 دولارًا شهريًا): ميزات التجارة الإلكترونية المحسنة والبريد الإلكتروني الاحترافي وعمليات التكامل المتميزة.

التجارة الأساسية (26 دولارًا شهريًا): أدوات التجارة الإلكترونية المتقدمة وحسابات العملاء وقنوات البيع الإضافية.

التجارة المتقدمة (40 دولارًا شهريًا): استرداد عربة التسوق المهجورة والاشتراكات وخيارات الشحن المتقدمة ووظائف التجارة الإلكترونية الكاملة.

شوبيفي

Shopify هي منصة CMS رائدة تركز على التجارة الإلكترونية ومصممة لبناء المتاجر عبر الإنترنت وإدارتها وتوسيع نطاقها. من خلال واجهة سهلة الاستخدام وأدوات تجارة إلكترونية قوية وميزات تسويقية مدمجة، يجذب Shopify التجار الذين يبحثون عن حل شامل لمتجرهم عبر الإنترنت.

دلائل الميزات

منشئ متجر عبر الإنترنت سهل الاستخدام مع سمات وقوالب قابلة للتخصيص.

ميزات التجارة الإلكترونية الشاملة، بما في ذلك إدارة المخزون، وتنوع المنتجات، وبوابات الدفع المتعددة.

دعم عملات وضرائب ولغات متعددة، مما يسمح بالتوسع العالمي.

التكامل مع الأسواق الشهيرة، مثل Amazon وeBay وEtsy للبيع متعدد القنوات.

أدوات التسويق، بما في ذلك تحسين محركات البحث المضمنة والتسويق عبر البريد الإلكتروني وتكامل الوسائط الاجتماعية.

ميزة مدونة متكاملة لإنشاء المحتوى والترويج له.

ميزات استرداد العربة المهجورة وإدارة العملاء.

دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر الهاتف والبريد الإلكتروني والدردشة المباشرة.

الوصول إلى Shopify App Store، الذي يضم العديد من عمليات التكامل والإضافات.

التسعير

يقدم Shopify نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان. تتضمن خطط التسعير الخاصة بهم ما يلي:

Basic Shopify (29 دولارًا شهريًا): مثالي للشركات الجديدة، ويتضمن حسابين للموظفين، وميزات التجارة الإلكترونية الأساسية، وشهادة SSL مشتركة.

Shopify (79 دولارًا شهريًا): موصى به للشركات المتنامية، ويقدم ميزات إضافية مثل بطاقات الهدايا والتقارير المهنية ومعدل معاملات أقل.

Advanced Shopify (299 دولارًا شهريًا): مصمم لتوسيع نطاق الأعمال، بمعدل معاملات أقل، وتحليلات متقدمة، ودعم ذي أولوية.

بالنسبة للمؤسسات الكبيرة، يقدم Shopify أيضًا خطة مخصصة تسمى Shopify Plus، والتي توفر حلولًا وميزات مخصصة لتلبية احتياجات العمل المحددة.

خاتمة

يعد اختيار منصة CMS المناسبة لموقعك على الويب قرارًا حاسمًا يمكن أن يؤثر بشكل كبير على نجاحه وأدائه وتجربة المستخدم. مع وجود العديد من منصات CMS الممتازة المتاحة، يعود الأمر إلى أهدافك وخبرتك الفنية ومتطلباتك المحددة لتحديد أي منها هو الأفضل لموقعك على الويب.

أفضل منصات CMS في عام 2023، مثل WordPress وDrupal وJoomla! وWix وSquarespace وShopify، تقدم ميزات متنوعة وتسعيرًا ودعمًا وخيارات مفتوحة المصدر وإمكانية التخصيص لتلبية احتياجات إنشاء مواقع الويب تقريبًا. قبل الالتزام بمنصة CMS معينة، خذ وقتًا للبحث ومقارنة ميزاتها وإمكانية الوصول إليها وسهولة الاستخدام وتجربة المستخدم. ضع في اعتبارك عوامل مثل الأمان والأداء وقابلية التوسع ومدى توفر المكونات الإضافية والموضوعات والإضافات.

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إن فهم أهداف موقع الويب الخاص بك، والجمهور المستهدف، والمتطلبات الفنية سوف يرشدك في اختيار منصة CMS المثالية لتواجدك عبر الإنترنت. من خلال الاختيار الصحيح والإدارة الفعالة للمحتوى، سيكون لموقع الويب الخاص بك القدرة على النمو والتطور والنجاح في العالم الرقمي المتغير باستمرار.