Melhores e mais populares plataformas CMS em 2023

Numa época em que ter uma forte presença online é crucial para alcançar e interagir com potenciais clientes, criar e manter o website perfeito tornou-se imperativo para empresas de todos os tamanhos. Para fazer isso, selecionar o Sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS) certo – uma ferramenta que permite criar, gerenciar e publicar conteúdo com eficiência – é parte integrante do processo. Neste artigo, aprofundaremos a importância de escolher o CMS certo para o seu site e, em seguida, destacaremos as principais plataformas CMS disponíveis em 2023, oferecendo uma comparação abrangente de seus recursos, preços, pontos fortes e fracos.

A importância de escolher o CMS certo

Escolher a plataforma CMS certa é fundamental para o sucesso do seu site, pois afeta vários aspectos da sua presença online. Aqui estão alguns motivos principais pelos quais a seleção do CMS apropriado deve ser uma consideração principal:

Usabilidade: um CMS fácil de usar capacitará sua equipe a criar e gerenciar conteúdo de forma eficiente, ajudando você a manter seu site atualizado e relevante.

Desempenho: um CMS bem otimizado com recursos eficientes de cache e compactação melhorará o tempo de carregamento do seu site, o que é vital tanto para a experiência do usuário quanto para a otimização do mecanismo de pesquisa (SEO) .

Opções de personalização: O CMS certo deve oferecer aos seus desenvolvedores flexibilidade e facilidade na personalização do design e da funcionalidade do seu site para atender à sua marca e às suas necessidades.

Extensibilidade e integração: À medida que sua empresa cresce, você precisa de um CMS que possa acomodar requisitos expandidos de conteúdo e funcionalidade, seja por meio de plug-ins, módulos ou integrações de terceiros.

Segurança: Um CMS seguro com recursos poderosos e atualizações regulares protegerá seu site contra ataques, garantindo a segurança de seus dados e a confiança de seus usuários.

SEO: O CMS ideal deve oferecer ferramentas de SEO integradas e suporte para plug-ins ou complementos relevantes que ajudem a otimizar seu site para melhores classificações de pesquisa e visibilidade.

Melhores plataformas CMS em 2023

Diferentes plataformas CMS atendem a diferentes necessidades, com diversos conjuntos de recursos, opções de preços e públicos-alvo. Assim, a escolha ideal dependerá dos requisitos exclusivos do seu site. Aqui estão as principais plataformas CMS em 2023, sem ordem específica:

WordPress : um CMS de código aberto adorado tanto por iniciantes quanto por desenvolvedores profissionais por sua facilidade de uso e ecossistema extensível.

Drupal : uma estrutura CMS de código aberto altamente flexível e poderosa que prioriza a segurança, tornando-a uma escolha popular para sites governamentais.

Joomla! : uma plataforma de código aberto que fica entre o WordPress e o Drupal em termos de complexidade, oferecendo recursos mais avançados e exigindo um pouco mais de conhecimento.

Wix : Um construtor de sites fácil de usar baseado em nuvem, com uma ampla gama de modelos projetados profissionalmente e um editor intuitivo drag-and-drop .

Squarespace : um construtor de sites sofisticado com lindos modelos, funcionalidade de comércio eletrônico e excelente suporte ao cliente, tornando-o perfeito para empresas que priorizam estética e facilidade de uso.

: um construtor de sites sofisticado com lindos modelos, funcionalidade de comércio eletrônico e excelente suporte ao cliente, tornando-o perfeito para empresas que priorizam estética e facilidade de uso. Shopify : um CMS completo focado em comércio eletrônico com tudo que você precisa para construir, gerenciar e expandir uma loja online.

Cada uma dessas plataformas tem seus pontos fortes e fracos únicos, que discutiremos em detalhes nas seções a seguir. Esta análise aprofundada o ajudará a determinar qual plataforma CMS atende às necessidades específicas do seu site.

WordPress

WordPress é a plataforma CMS mais popular do mundo, alimentando mais de 40% de todos os sites em todo o mundo. Começou como uma plataforma simples de blog em 2003, mas desde então evoluiu para um sistema de gerenciamento de conteúdo completo, adequado para vários tipos de sites, desde blogs pessoais até lojas de comércio eletrônico de grande escala e sites corporativos.

Principais recursos do WordPress

Extensa biblioteca de temas e plug-ins: o WordPress oferece uma vasta gama de temas e plug-ins, gratuitos e premium, para ampliar e personalizar seu site. Com mais de 50.000 plug-ins e vários milhares de temas para escolher, você pode adaptar facilmente a funcionalidade e o design do seu site para atender às suas necessidades.

Interface intuitiva: o WordPress é conhecido por sua interface amigável, facilitando o gerenciamento de seus sites para iniciantes e usuários não técnicos. A plataforma inclui um editor visual integrado para criação e edição de conteúdo e uma biblioteca de mídia organizada para gerenciamento eficiente de arquivos.

Otimizado para SEO: a plataforma foi projetada com a otimização de mecanismos de pesquisa (SEO) em mente e apresenta ferramentas de SEO integradas, como links permanentes e meta tags. Além disso, você pode integrar plug-ins populares como Yoast SEO para melhorar ainda mais as classificações do seu site nos mecanismos de pesquisa.

Comunidade Forte: O WordPress possui uma enorme comunidade global de usuários e desenvolvedores que contribuem ativamente para melhorar e atualizar os componentes da plataforma. Esta comunidade vibrante também oferece suporte, recursos e tutoriais para quem deseja aprender mais sobre o WordPress e seus recursos.

Prós e contras do WordPress

Prós:

Altamente flexível e personalizável com inúmeros temas e plugins

Interface amigável para iniciantes

Recursos e capacidades sólidas de SEO

Comunidade ativa e solidária

Contras:

A plataforma pode consumir muitos recursos para sites maiores

Gerenciar atualizações e segurança requer atenção regular

Uma curva de aprendizado mais acentuada para personalizações e desenvolvimentos mais avançados

Drupal

Drupal é um CMS poderoso e de código aberto que oferece alta flexibilidade, fortes recursos de segurança e excelente escalabilidade. É adequado para projetos mais complexos e de nível empresarial, como sites governamentais, educacionais e de grandes empresas. Os sofisticados recursos de gerenciamento de conteúdo do Drupal o tornam atraente para organizações com diversos tipos de conteúdo e requisitos de exibição.

Principais recursos do Drupal

Arquitetura modular: Drupal usa um sistema baseado em módulos, permitindo estender e personalizar facilmente seu site com milhares de módulos disponíveis. Esta abordagem permite criar um site único e adaptado às suas necessidades específicas.

Gerenciamento avançado de conteúdo: Drupal lida com estruturas de conteúdo complexas, tipos de conteúdo personalizados e taxonomias de forma mais eficaz do que a maioria das outras plataformas CMS. Esse recurso avançado de gerenciamento de conteúdo o torna adequado para sites com muito conteúdo e baseados em dados.

Escalabilidade e desempenho: o Drupal foi projetado para lidar com sites de alto tráfego e pode ser ampliado para acomodar milhões de visitantes sem sacrificar o desempenho.

Segurança: Um dos principais pontos fortes do Drupal é o foco na segurança. A plataforma é conhecida por seus fortes recursos de segurança, incluindo proteção integrada contra ameaças comuns e atualizações de segurança frequentes. Muitas grandes organizações e agências governamentais escolhem o Drupal por suas fortes credenciais de segurança.

Prós e contras do Drupal

Prós:

Altamente flexível e personalizável

Excelentes recursos de gerenciamento de conteúdo

Plataforma escalável e de alto desempenho

Fortes recursos de segurança

Contras:

Maior curva de aprendizado para usuários não técnicos em comparação com outras plataformas

Opções limitadas de temas e módulos em comparação com WordPress

Custos de desenvolvimento e manutenção mais caros devido à necessidade de experiência do desenvolvedor

Joomla!

Joomla! é outra plataforma CMS de código aberto popular, conhecida por sua facilidade de uso, amplos recursos e flexibilidade. Ele ocupa um meio-termo entre o WordPress e o Drupal, oferecendo um conjunto de recursos mais extenso que o WordPress e sendo menos complexo que o Drupal. Joomla! é uma excelente escolha para sites que exigem um equilíbrio entre opções de personalização e facilidade de uso, como pequenas empresas, organizações sem fins lucrativos e publicações online.

Principais recursos do Joomla!

Fácil gerenciamento de conteúdo: Joomla! oferece uma interface amigável para gerenciamento de conteúdo, facilitando a atualização e manutenção de seus sites para usuários não técnicos. Inclui suporte integrado para tipos de conteúdo personalizados e organização flexível de conteúdo usando categorias e tags.

Extensível com extensões: Joomla! fornece milhares de extensões para ampliar a funcionalidade do seu site. Isso inclui opções gratuitas e pagas para diversos fins, como comércio eletrônico, SEO, mídia social e muito mais.

Suporte multilíngue integrado: Ao contrário do WordPress e do Drupal, que requerem plug-ins ou módulos para funcionalidade multilíngue, o Joomla! vem com suporte multilíngue integrado. Este recurso permite criar e gerenciar seu site em vários idiomas sem a necessidade de extensões de terceiros.

Forte comunidade de desenvolvedores: Joomla! tem uma comunidade global ativa composta por desenvolvedores, designers e usuários que contribuem para o desenvolvimento, suporte e recursos da plataforma.

Prós e contras do Joomla!

Prós

Interface fácil de usar para gerenciamento de conteúdo

Extensível com uma ampla gama de extensões disponíveis

Suporte multilíngue integrado

Comunidade ativa e solidária

Contras:

Menos temas e extensões em comparação com WordPress

A personalização avançada pode exigir experiência do desenvolvedor

Escalabilidade limitada em comparação com Drupal

Wix

Wix é um popular construtor de sites baseado em nuvem e plataforma CMS que atende a muitos usuários, desde indivíduos até pequenas e médias empresas. Reconhecido por sua facilidade de uso e interface intuitiva de arrastar e soltar , o Wix permite que usuários com pouco ou nenhum conhecimento técnico criem e lancem sites totalmente responsivos.

Características principais

Construtor de sites intuitivo drag-and-drop com uma variedade de modelos personalizáveis.

com uma variedade de modelos personalizáveis. Assistente de design com tecnologia de IA: Wix ADI (Artificial Design Intelligence) cria um site personalizado para usuários com base em uma série de perguntas.

Mais de 100 aplicativos e integrações disponíveis no Wix App Market para ampliar a funcionalidade do site.

Recursos de comércio eletrônico com gerenciamento de loja online, gateways de pagamento e suporte para várias moedas.

Ferramentas avançadas de SEO para otimizar o desempenho do site nos motores de busca.

Ferramentas de marketing, incluindo marketing por e-mail, chat ao vivo e gerenciamento de clientes.

Certificados SSL gratuitos para maior segurança.

Sites otimizados para dispositivos móveis com opções de edição para melhor exibição em dispositivos móveis.

Preços

O Wix oferece um plano gratuito com recursos básicos, mas inclui a marca Wix e não permite um domínio personalizado. Para recursos mais avançados e remoção da marca Wix, os usuários podem optar por seus planos premium, que incluem:

Combo (US$ 14/mês): domínio personalizado, 3 GB de armazenamento, 2 GB de largura de banda e remoção de anúncios Wix.

Ilimitado (US$ 18/mês): 10 GB de armazenamento, largura de banda ilimitada e aplicativos e recursos adicionais, voltados para freelancers e empreendedores.

Pro (US$ 23/mês): 20 GB de armazenamento, vários aplicativos e recursos avançados de marca online para empresas em crescimento.

VIP (US$ 39/mês): 35 GB de armazenamento, suporte prioritário e todos os recursos Wix.

Para comércio eletrônico, os usuários precisarão de um conjunto separado de planos que inclua ferramentas adicionais de gerenciamento de loja e comércio eletrônico, variando de US$ 23 a US$ 49 por mês.

Espaço quadrado

O Squarespace é conhecido por seus modelos visualmente impressionantes e abordagem focada no design, tornando-o uma escolha atraente para artistas, designers e outros profissionais criativos. Os usuários podem desfrutar da construção fácil de sites com funcionalidade drag-and-drop e várias opções de personalização.

Características principais

Ampla variedade de modelos personalizáveis ​​e projetados profissionalmente.

Construtor de sites de arrastar e soltar para fácil edição e atualização.

Designs otimizados para dispositivos móveis que são reformatados automaticamente para exibição ideal em diferentes dispositivos.

Recursos de comércio eletrônico, como carrinhos de compras, gerenciamento de estoque e opções de produtos.

Ferramentas de SEO integradas para otimização do desempenho do site e visibilidade do mecanismo de pesquisa.

Integrações de terceiros, incluindo Google Analytics, Mailchimp e plataformas de mídia social.

Acesso a CSS e JavaScript personalizados para desenvolvedores que buscam personalização avançada.

Certificados SSL incluídos para navegação e transações seguras.

Preços

O Squarespace não oferece um plano gratuito, mas oferece um teste gratuito de 14 dias para os usuários testarem a plataforma. Sua estrutura de preços inclui quatro planos premium:

Pessoal (US$ 12/mês): Domínio personalizado, armazenamento ilimitado, análises básicas do site e 2 colaboradores.

Negócios (US$ 18/mês): recursos aprimorados de comércio eletrônico, e-mail profissional e integrações premium.

Comércio básico (US$ 26/mês): ferramentas avançadas de comércio eletrônico, contas de clientes e canais de vendas adicionais.

Comércio avançado (US$ 40/mês): recuperação de carrinho abandonado, assinaturas, opções avançadas de envio e funcionalidade completa de comércio eletrônico.

Shopify

Shopify é uma plataforma CMS líder com foco em comércio eletrônico, projetada para construir, gerenciar e dimensionar lojas online. Com uma interface amigável, ferramentas poderosas de comércio eletrônico e recursos de marketing integrados, o Shopify atrai comerciantes que buscam uma solução abrangente para sua loja online.

Características principais

Construtor de loja online fácil de usar com temas e modelos personalizáveis.

Recursos abrangentes de comércio eletrônico, incluindo gerenciamento de estoque, variações de produtos e vários gateways de pagamento.

Suporte para diversas moedas, impostos e idiomas, permitindo expansão global.

Integração com mercados populares, como Amazon, eBay e Etsy para vendas multicanais.

Ferramentas de marketing, incluindo SEO integrado, marketing por e-mail e integração de mídia social.

Recurso de blog integrado para criação e promoção de conteúdo.

Recursos de recuperação de carrinho abandonado e gerenciamento de clientes.

Suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, por telefone, e-mail e chat ao vivo.

Acesso à App Store da Shopify, com inúmeras integrações e extensões.

Preços

Shopify oferece um teste gratuito de 14 dias sem necessidade de cartão de crédito. Seus planos de preços incluem:

Shopify básico (US$ 29/mês): Ideal para novos negócios, inclui 2 contas de equipe, recursos básicos de comércio eletrônico e um certificado SSL compartilhado.

Shopify (US$ 79/mês): Recomendado para empresas em crescimento, oferece recursos adicionais como cartões-presente, relatórios profissionais e uma taxa de transação mais baixa.

Shopify avançado (US$ 299/mês): projetado para negócios em expansão, com taxa de transação mais baixa, análises avançadas e suporte prioritário.

Para grandes empresas, o Shopify também oferece um plano personalizado chamado Shopify Plus, que oferece soluções e recursos personalizados para atender às necessidades específicas do negócio.

Conclusão

Selecionar a plataforma CMS certa para o seu site é uma decisão crucial que pode impactar significativamente o sucesso, o desempenho e a experiência do usuário. Com tantas plataformas CMS excelentes disponíveis, cabe aos seus objetivos, conhecimento técnico e requisitos específicos determinar qual é a mais adequada para o seu site.

As melhores plataformas CMS em 2023, como WordPress, Drupal, Joomla!, Wix, Squarespace e Shopify, oferecem diversos recursos, preços, suporte, opções de código aberto e personalização para atender a quase todas as necessidades de criação de sites. Antes de se comprometer com uma plataforma CMS específica, reserve um tempo para pesquisar e comparar seus recursos, acessibilidade, facilidade de uso e experiência do usuário. Considere fatores como segurança, desempenho, escalabilidade e disponibilidade de plug-ins, temas e extensões.

Se você está procurando uma abordagem mais não tradicional para desenvolvimento e gerenciamento de sites, considere explorar plataformas sem código como AppMaster.io , que oferece ferramentas e recursos poderosos para criar aplicativos web, móveis e back-end com conhecimento mínimo de codificação.

Compreender os objetivos do seu site, o público-alvo e os requisitos técnicos irá guiá-lo na seleção da plataforma CMS perfeita para a sua presença online. Com a escolha certa e um gerenciamento de conteúdo eficaz, seu site terá potencial para crescer, evoluir e ter sucesso no mundo digital em constante mudança.