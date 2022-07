En lugar de ser una barrera técnica de entrada, la tecnología debería permitir y fomentar la creatividad. El no código y el bajo código hacen este trabajo. No es una barrera técnica de entrada, sino que acelera la transformación digital. Las herramientas de la plataforma de desarrollo de bajo código y sin código permiten a los ingenieros ciudadanos acceder a funciones fáciles de usar, como interfaces y editores de arrastrar y soltar. Estas herramientas permiten a los no desarrolladores crear, desplegar y mantener rápidamente aplicaciones de software empresarial. Entre los ejemplos de estos no desarrolladores se encuentran los departamentos de recursos humanos, los departamentos de marketing y los equipos de operaciones.

Acelerar la transformación digital utilizando el desarrollo de bajo código y sin código

Se pueden lograr muchos objetivos diferentes a través de la transformación digital, incluyendo la identificación de nuevas oportunidades de negocio, la personalización de las experiencias de los clientes, la simplificación de los flujos de trabajo y los procedimientos, la adopción de comportamientos basados en datos y la investigación de nuevas fronteras tecnológicas. En la mayoría de los casos, para que una organización se someta con éxito a una transición digital, debe:

Crear nuevos programas de software, integrar sistemas y habilidades analíticas;



Actualizar sus aplicaciones para que puedan funcionar en la nube



Diseñar aplicaciones móviles que interactúen con los clientes



Los flujos de trabajo deben automatizarse.

La mayoría de las empresas que ofrecen aplicaciones están teniendo dificultades para reclutar el talento tecnológico adecuado; estas organizaciones necesitan investigar métodos innovadores para satisfacer los requisitos relacionados con la transformación digital. La construcción de soluciones digitales requiere mucho tiempo y recursos, pero el uso de low-code puede reducir el tiempo y los recursos necesarios para este proceso. Dado que la creación de aplicaciones es accesible para todo el mundo, independientemente de su nivel de capacidad técnica, más personas pueden participar en la aceleración de la transición digital. Puedes acelerar la transformación digital utilizando plataformas de desarrollo de bajo código y sin código con la ayuda de AppMaster. AppMaster.io es una plataforma sin código cuyo objetivo es ayudar a las organizaciones a crear aplicaciones a nivel de producción con generación de código. Estas aplicaciones incluyen el backend, la web y las aplicaciones móviles nativas.

Con AppMaster.io tendrá un control total sobre el lugar en el que se despliega su aplicación, y podrá mantener su independencia de la plataforma exportando el código fuente que le permitirá escalar desde un producto mínimo viable (MVP) hasta una solución empresarial capaz de gestionar millones de peticiones por minuto.





Las empresas están apoyando a sus equipos empresariales y haciendo que los programas de desarrollo de software sin código construyan programas más sencillos y más rápidos, lo que les permite seguir el ritmo del rápido desarrollo de aplicaciones. Las personas no técnicas pueden desarrollar aplicaciones sin el uso de ningún código para su empresa. Una empresa de servicios financieros entregó nuevas capacidades digitales a su portal de clientes dos veces más rápido de lo esperado, ya que la gente de negocios creó la mayoría de ellas sin ayuda de TI.

¿Qué es el desarrollo de código bajo?

El término "código bajo" se refiere al desarrollo de software que no requiere código para crear aplicaciones y procedimientos. En lugar de utilizar complicados lenguajes de programación, una plataforma de desarrollo de bajo código hace uso de interfaces gráficas de usuario. Estas herramientas de fácil manejo permiten a personas sin conocimientos formales de código o desarrollo de software construir aplicaciones por diversos motivos, como aplicaciones móviles y aplicaciones empresariales, sin necesidad de tener experiencia previa en ninguno de esos campos. Según la investigación, el "low code" puede poner en marcha grandes proyectos de software manteniendo los costes bajos y utilizando la experiencia técnica oculta de la organización.

¿Qué es el desarrollo sin código?

El desarrollo y la utilización de aplicaciones por parte de los desarrolladores o el empleo de un método conocido como "no-code" no necesita que los usuarios tengan ninguna experiencia previa con el código o la comprensión de los lenguajes de programación. Este tipo de software es un ejemplo de la tendencia de autoservicio, que ofrece a los usuarios de la empresa la posibilidad de generar, alterar y hacer uso de aplicaciones basadas en datos para mejorar la calidad de su trabajo.

Sin código, su empresa sí puede adoptar un desarrollo ágil. El no-código permite a las personas diseñar soluciones innovadoras para alterar las operaciones corporativas y satisfacer las demandas de los clientes. Además, cuando no hay código en el programa el desarrollo va más allá de la plataforma o la tecnología. También se dice que las plataformas no-code en las que no se requiere código son una buena opción para construir una aplicación sencilla. Si hay falta de control, surgirán fallos de seguridad. Porque has desarrollado el código, así que sabes que puedes confiar ampliamente en él mientras lo desarrollas. Los desarrolladores de código no proporcionan una base de desarrolladores más grande. Se necesita una base de desarrolladores más grande para la aceleración del negocio.

Echa un vistazo a algunas de las formas en que las soluciones de bajo código están ayudando a acelerar la transformación digital a continuación:

Crecimiento y desarrollo visual mejorado

Las plataformas de bajo código pueden reducir la cantidad de trabajo necesario para construir nuevas aplicaciones en un 90 %, reduciendo el tiempo total de más de 6 meses a menos de 4 semanas. La función de arrastrar y soltar puede ser utilizada en la construcción de aplicaciones frontales sobre la marcha por desarrolladores y no desarrolladores. Las plataformas de bajo código permiten a los usuarios construir y probar rápidamente soluciones potenciales, que es una de las capacidades más útiles que ofrecen estas plataformas. Al distribuir las plataformas de bajo código a los usuarios empresariales -las personas que mejor conocen y entienden los problemas operativos-, las plataformas de bajo código contribuyen a la liberación de la innovación. Los usuarios del mundo empresarial pueden desarrollar prototipos e iterar hacia aplicaciones totalmente operativas.





La mayoría de los planes de desarrollo de aplicaciones de bajo código pueden entregarse en poco tiempo con muy poco o ningún código necesario porque se ha eliminado una parte importante. Utilizar herramientas de bajo código proporciona varios beneficios, uno de los cuales es la capacidad de reutilizar componentes. Otras ventajas incluyen una biblioteca de componentes preconstruidos y módulos preconfigurados.

Democratizar el desarrollo de aplicaciones

La capacidad de la tecnología de la información existente no puede seguir el ritmo de la necesidad de aplicaciones relacionadas con el funcionamiento de una empresa. Esto indica que la falta de habilidades disponibles es la principal barrera para la transformación digital. Las empresas que suministran aplicaciones pueden capacitar a los equipos para crear soluciones de alta calidad para las operaciones diarias transformando a un gran número de sus trabajadores técnicos en desarrolladores del ciudadano. Los desarrolladores del ciudadano tienen un papel importante en el desarrollo de aplicaciones.

Esto permite a las empresas cumplir con las normativas de seguridad informática y hacer frente a los problemas de ciberseguridad sin dejar de capacitar a los equipos para crear soluciones de alta calidad. En cuanto al diseño de las aplicaciones, los sitios web, los procesos y el código bajo proporcionan una experiencia de usuario sencilla. Los usuarios pueden vincular su solución a muchas fuentes de datos y generar portales web únicos utilizando algunas de las plataformas de bajo código más avanzadas que también ofrecen integraciones de backend.

Por lo tanto, los desarrolladores ciudadanos tienen el potencial de aumentar los recursos de desarrollo y contribuir a la aceleración del valor comercial. Mientras se centran en los desarrolladores para las empresas, las personas de TI pueden hacer frente a los desafíos más complejos que se presentan. Los desarrolladores profesionales no suelen ser necesarios durante el desarrollo de bajo código y sin código, a menos que la aplicación alcance un grado de complejidad y requisitos de cumplimiento que hagan necesaria su integración en una empresa.

Reducción de costes y capacidad de desarrollo

Los usuarios pueden conectarse de forma sencilla a la información de diversas actividades de la empresa y hacer crecer la aplicación haciendo uso de conexiones preestablecidas a muchas fuentes de datos. El trabajo que hay que hacer para ampliar y gestionar las aplicaciones en toda una organización o para millones de consumidores se facilita mediante el uso de una estrategia de código bajo. Los desarrolladores sólo tienen que construir algo una vez para ponerlo en uso en otro lugar; esto sólo lleva unos minutos. El alcance de la aplicación puede ampliarse fácilmente de un área a otra, gracias a la sencillez del despliegue en la nube.

Fácil integración de datos

La personalización es el método que produce mayores resultados cuando se trata de extraer el máximo valor de los sistemas ya existentes. Las herramientas desarrolladas con tecnología de bajo código ofrecen un alto nivel de personalización y escalabilidad. Las plataformas de bajo código permiten desarrollar rápidamente aplicaciones adaptadas a un propósito específico. Junto con el software antiguo, estas aplicaciones pueden conectarse a través de conectores API o mediante desarrolladores. El resultado final es un producto completo. Esto permite a los equipos vincularse con cualquier software empresarial preexistente, como ERP, CRM, aplicaciones a medida y bases de datos, proporcionando integraciones de API y bases de datos fáciles de usar.

Facilitar la gestión de los ciclos de vida de las aplicaciones

El objetivo principal es desarrollar apps que se adapten a las actualizaciones, sean rápidas, flexibles y rentables, y que se simplifiquen en cuanto a sus requisitos de mantenimiento. Los usuarios pueden desplegar diferentes apps con algunos clics utilizando el desarrollo de código bajo, lo que acelera la entrega de aplicaciones. Esto elimina la necesidad de que los usuarios dependan de los equipos de ingeniería o de operaciones.

La fase de mantenimiento del desarrollo de software es esencial porque permite realizar cambios rápidos en lo que ya se ha construido, lo cual es necesario para garantizar que la aplicación siga satisfaciendo las necesidades de la empresa. El concepto de low-code puede resumirse en su nombre: implica escribir menos código, lo que reduce la cantidad de código que hay que mantener.

Ventajas del uso del desarrollo sin código

¿Cómo agilizan precisamente el desarrollo ciudadano, el bajo código y el desarrollo sin código los esfuerzos de una organización para crear aplicaciones, procesos, integraciones y análisis en el contexto de la transformación digital?

A continuación, algunas de las principales ventajas del desarrollo sin código en la transformación digital:

Acelerar el proceso de adquisición de necesidades. Las plataformas de bajo código permiten a los desarrolladores crear rápidamente prototipos de experiencias de usuario, invirtiendo menos tiempo en wireframes y diseños más intrincados. Los clientes finales a los que se les muestra un prototipo rápido son más propensos a ofrecer información sobre lo que realmente desean, lo que en última instancia resulta en necesidades más específicas.

Iterar con flexibilidad. Los enfoques ágiles son un componente esencial de las transformaciones digitales, ya que permiten a los equipos mejorar las aplicaciones basándose en los comentarios recogidos a lo largo de cada sprint. Dado que el código bajo fomenta el desarrollo rápido de aplicaciones y hace abstracción de muchos detalles técnicos, los equipos ágiles pueden demostrar los cambios a las partes interesadas en las revisiones del sprint y producir un producto viable con mayor rapidez.

Impulsar las experiencias móviles. El código bajo suele contar con las herramientas necesarias para mejorar las experiencias en otros programas, como la web, los dispositivos móviles y las tabletas. Muchas de ellas empaquetan las mejores técnicas de diseño y experiencia de usuario.

Construir con barreras de protección. Crear una aplicación es algo más que escribir código; más bien implica la ejecución de procedimientos para garantizar la fiabilidad, el rendimiento y la seguridad de la experiencia.

Una parte de esta complejidad puede abstraerse mediante el desarrollo de código bajo y las herramientas que lo acompañan, pero sólo hasta el punto en que los desarrolladores incrustan su código personalizado en la aplicación.

Proporcionar soporte y mejoras sin la complejidad de la programación. El mantenimiento y la modernización de las aplicaciones se vuelven significativamente más difíciles cuando hay que trabajar con código complicado que no está documentado. En comparación con la alternativa de leer cientos de líneas de código, la utilización de una herramienta visual hace que sea mucho más sencillo comprender la lógica empresarial, los procesos y las conversiones de datos.

Conclusión

La tecnología de bajo código y sin código ha ayudado a las organizaciones a adaptarse a un clima empresarial post-pandémico, manteniendo la competitividad. Pues bien, las soluciones de bajo código representarán en breve el 65% de la creación de aplicaciones por diversas razones, las más importantes de las cuales son los problemas de productividad, la escasez de competencias y los retrasos en los proyectos empresariales. Si consideramos el futuro, podemos ver que las plataformas de bajo código desempeñarán un papel esencial para facilitar la aceleración de la transformación digital.

Los planes de bajo código utilizan interfaces gráficas de usuario que incluyen lógica básica y capacidades de arrastrar y soltar en lugar de emplear complicados lenguajes de programación. Esto hace posible que los usuarios dominen un único sistema, por lo que son lo suficientemente fáciles de utilizar por prácticamente todos los empleados de la institución. El uso de low-code no elimina la necesidad de desarrolladores, ya que son igualmente importantes. Libera a las personas de las tareas que más temen, lo que les permite concentrarse en los aspectos de su trabajo que los hacen realmente importantes y en los aspectos de su trabajo que los desafían e intrigan.