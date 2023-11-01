DigitalOcean'da Yüksek Erişilebilirlik ve Yük Devretmeye İlişkin Tam Kılavuz

Yüksek kullanılabilirlik ve yük devretme, yazılım sistemlerinin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde çalışmasına güvenen işletmeler için çok önemli kavramlardır. Yüksek kullanılabilirlik, beklenmeyen olaylar veya arızalar sırasında bile bir sistemin minimum kesintiyle sürekli çalışmasını ifade eder. Bu, kullanıcıların gerektiğinde iş operasyonlarında minimum kesintiyle uygulamalarınıza erişebilmelerini sağlar.

Yük devretme ise; arıza, bakım veya kesintiye neden olan herhangi bir olay nedeniyle birincil sistemin kullanılamaz hale gelmesi durumunda yedek sisteme geçiş işlemidir. İşletmelerin güvendiği yazılım sistemlerinde yüksek kullanılabilirliğin ve yük devretmenin sağlanması günümüzün rekabetçi dünyasında hayati öneme sahiptir.

Bu yazımızda yazılım sektörünün önde gelen bulut sağlayıcılarından biri olan DigitalOcean üzerinde yüksek kullanılabilirlik ve yük devretme kurulumunun nasıl yapılacağını inceleyeceğiz. Uygulamalarınızın çalışır durumda ve erişilebilir kalmasını garanti altına almak için yük dengeleme, veri çoğaltma ve yedekleme stratejilerini özel olarak ele alacağız.

DigitalOcean'da Yük Dengelemeyi Ayarlama

Yük dengeleme, hiçbir sunucunun aşırı yüklenmemesini sağlamak için gelen trafiği birden fazla sunucuya dağıttığından, yüksek kullanılabilirliğin önemli bir bileşenidir. Bu yalnızca performansı artırmakla kalmaz, aynı zamanda sunucu arızası riskini de en aza indirir. DigitalOcean, uygulamalarınız için yük dengelemeyi kurmayı ve yönetmeyi kolaylaştıran yerel bir Yük Dengeleyici hizmeti sunar. DigitalOcean'da yük dengeleyiciyi nasıl kuracağınız aşağıda açıklanmıştır:

Yük Dengeleyici Oluşturun: DigitalOcean hesabınızda oturum açın ve Ağ İletişimi bölümüne gidin. "Yük Dengeleyiciler"i ve ardından "Yük Dengeleyici Oluştur"u tıklayın. Veri merkezi bölgesini seçin ve yük dengeleme algoritmasını, durum denetimi ayarlarını ve diğer parametreleri gereksinimlerinize göre yapılandırın. Damlacık Ekle: Yük dengeleyiciyi oluşturduktan sonra Damlacıklarınızı (DigitalOcean'ın sanal makineleri) yük dengeleyiciye eklemeniz gerekir. Damlacıkları manuel olarak ekleyebilir veya etiketleri kullanarak ekleyebilirsiniz. Etiketler Damlacıklarınızı yönetmenizi ve organize etmenizi kolaylaştırır. SSL/TLS'yi yapılandırma: Güvenli uygulama bağlantılarını etkinleştirmek için yük dengeleyiciniz için SSL/TLS sertifikalarını yapılandırabilirsiniz. DigitalOcean'ın sağladığı Let's Encrypt sertifikalarını kullanabilir veya kendi özel sertifikalarınızı yükleyebilirsiniz. İzleme ve Ölçeklendirme: DigitalOcean Monitoring'i kullanarak yük dengeleyicinizin performansını ve trafiği dağıttığı Damlacıkları takip edebilirsiniz. Altyapınızı izleme öngörülerinize göre ölçeklendirmek, yüksek kullanılabilirlik ve optimum performans sağlamaya yardımcı olabilir.

Alternatif olarak, kendi yük dengeleme yazılımınızı HAProxy veya NGINX gibi Droplet'lere dağıtabilirsiniz. Bu yaklaşım size daha fazla kontrol ve esneklik sağlar, ancak aynı zamanda daha fazla manuel kurulum ve bakım gerektirir.

DigitalOcean'da Veri Çoğaltma ve Yedekleme

Yüksek kullanılabilirlik ve yük devretme sağlamanın bir diğer önemli yönü veri çoğaltma ve yedeklemedir. Arıza durumunda verilerinizin birden fazla kopyasının farklı konumlarda saklanması işletmenizi büyük veri kaybından kurtarabilir. DigitalOcean'da veri çoğaltma ve yedekleme için aşağıdakiler dahil çeşitli stratejiler vardır:

Blok Depolama Birimlerini Kullanma: Blok Depolama Birimleri, Damlacıklarınıza eklenebilen ve ek depolama alanı sağlayan ağ tabanlı blok cihazlardır. Uygulama verilerinizi depolamak için bu birimleri kullanabilirsiniz; böylece yönetim ve çoğaltma daha kolay hale gelir. Yüksek kullanılabilirlik sağlamak için birimlerinizin anlık görüntülerini oluşturabilir ve bunları birden fazla bölgede depolayabilirsiniz.

Blok Depolama Birimleri, Damlacıklarınıza eklenebilen ve ek depolama alanı sağlayan ağ tabanlı blok cihazlardır. Uygulama verilerinizi depolamak için bu birimleri kullanabilirsiniz; böylece yönetim ve çoğaltma daha kolay hale gelir. Yüksek kullanılabilirlik sağlamak için birimlerinizin anlık görüntülerini oluşturabilir ve bunları birden fazla bölgede depolayabilirsiniz. Spaces Nesne Depolamasını Kullanma: DigitalOcean Spaces, büyük miktarda veriyi depolamanıza ve sunmanıza olanak tanıyan bir nesne depolama hizmetidir. Uygulama verilerinizin yedeklerini depolamak ve daha hızlı erişim için bunları bir İçerik Dağıtım Ağı (CDN) aracılığıyla sunmak için Spaces'ı kullanabilirsiniz. Yedeklemeler için Spaces'ın kullanılması, veri sürümü oluşturmanın ek faydasını da sağlayarak yedeklemelerinizin birden çok sürümünü yönetmeyi kolaylaştırır.

DigitalOcean Spaces, büyük miktarda veriyi depolamanıza ve sunmanıza olanak tanıyan bir nesne depolama hizmetidir. Uygulama verilerinizin yedeklerini depolamak ve daha hızlı erişim için bunları bir İçerik Dağıtım Ağı (CDN) aracılığıyla sunmak için Spaces'ı kullanabilirsiniz. Yedeklemeler için Spaces'ın kullanılması, veri sürümü oluşturmanın ek faydasını da sağlayarak yedeklemelerinizin birden çok sürümünü yönetmeyi kolaylaştırır. Entegre Yedekleme Hizmeti: DigitalOcean ayrıca Damlacıklarınızın haftalık yedeklerini otomatik olarak oluşturan yerleşik bir yedekleme hizmeti de sunar. Bu yedeklemeler, Droplet'inizle aynı veri merkezi bölgesinde, ancak yedeklilik sağlamak için ayrı cihazlarda depolanır. Bir Droplet'i bir yedekten geri yükleyebilir, orijinaliyle aynı veri ve konfigürasyonlara sahip yeni bir Droplet oluşturabilirsiniz.

Kapsamlı bir yedekleme ve çoğaltma stratejisi için, veri yedekliliğini sağlamak amacıyla birden fazla yöntemi birleştirmeyi düşünün ve arıza durumunda başarılı bir şekilde geri yüklenebileceklerini doğrulamak için yedeklemelerinizi düzenli olarak test edin. Uygulamalarınız için yüksek kullanılabilirlik ve yük devretme sağlamak, planlama ve düzenli bakım gerektirir, ancak artan çalışma süresi ve güvenilirliğin faydaları, harcanan çabanın çok üzerindedir.

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AppMaster ve DigitalOcean'ı Kullanarak Yüksek Kullanılabilirliğe Sahip Uygulamaları Dağıtma

Yüksek kullanılabilirliğe sahip uygulamalar geliştirmek, kusursuz bir kullanıcı deneyimi sağlamak ve kesintisiz müşteri hizmetleri sağlamak için çok önemlidir. Güçlü bir kodsuz platform olan AppMaster , uygulamalarınızı DigitalOcean'da dağıtma seçenekleriyle birlikte kullanılabilirliği ve performansı en üst düzeye çıkararak uygulama geliştirmeyi basitleştirmek ve hızlandırmak için tasarlanmıştır. Yüksek düzeyde kullanılabilir uygulamalar oluşturmak için AppMaster DigitalOcean ile nasıl kullanabileceğinizi keşfedelim.

AppMaster ile Ölçeklenebilir Uygulamalar Oluşturma

Yüksek kullanılabilirlik sağlamanın kritik yönlerinden biri, uygulamalarınızı ölçeklenebilir olacak şekilde tasarlamak ve bunların artan talebi veya ani trafik artışlarını karşılamalarına olanak sağlamaktır. AppMaster arka uç uygulamaları için Go (golang) , web uygulamaları için Vue3 ve Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI gibi popüler teknolojileri kullanarak web, mobil ve arka uç uygulamalarını otomatik olarak oluşturur.

AppMaster ile görsel olarak tasarlanmış veri modelleri, iş süreçleri, REST API'leri ve WebSocket Server endpoints oluşturabilirsiniz. AppMaster, vatandaş geliştiricilerin ölçeklenebilir uygulamaları hızlı, verimli ve uygun maliyetli bir şekilde oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyan kapsamlı bir entegre geliştirme ortamıdır (IDE).

AppMaster Uygulamalarını DigitalOcean'da Dağıtma

Uygulamalarınızı AppMaster ile oluşturduktan sonra bunları DigitalOcean'a yerleştirmenin zamanı geldi. Uygulamalarınızı kolaylıkla dağıtmak için önceden oluşturulmuş görüntüleri veya Docker kapsayıcılarını kullanabilirsiniz. Bu adımları takip et:

Düşük gecikme süresi sağlayan ve yüksek kullanılabilirliği garanti eden bir veri merkezi bölgesi seçin. İdeal olarak hedef kitlenize coğrafi olarak daha yakın bir bölge seçin.

Uygulamanızın önceden oluşturulmuş bir görüntüsünü (varsa) veya Docker kapsayıcısını kullanarak bir örnek (Droplet) oluşturun.

Trafiği uygulamalarınızın birden çok örneği arasında dağıtmak için yük dengeleyicileri yapılandırın ve dağıtın.

Trafik artışlarını yönetmek için kaynak kullanımına veya günün saatine göre Damlacıkların otomatik ölçeklendirilmesini ayarlayın.

Uygulama verilerine kesintisiz erişim ve arızalardan daha hızlı kurtarma için veri çoğaltma ve yedeklemeyi ayarlayın.

Yüksek Kullanılabilirlik için İzleme ve Uyarılar

Sorunları tanımlamanıza, performansı analiz etmenize ve potansiyel sorunlar ortaya çıktığında bildirim almanıza yardımcı olduğundan uygulamalarınızı izlemek, yüksek kullanılabilirliği sürdürmek açısından çok önemlidir. DigitalOcean, uygulamalarınızı izlemek için çeşitli araçlar ve özellikler sunar ve gerektiğinde üçüncü taraf izleme araçlarını da kullanabilirsiniz. Uygulamalarınızda yüksek kullanılabilirliğe yönelik uyarıları izlemek ve ayarlamak için bazı adımlar şunlardır:

DigitalOcean Monitoring'i Kullanma

DigitalOcean Monitoring, Droplets ve Kubernetes kümeleriniz için sistem ve özel ölçümler sağlayan ücretsiz bir yerleşik hizmettir. DigitalOcean Monitoring, CPU kullanımı, disk kullanımı, bant genişliği ve daha fazlası gibi temel performans göstergelerini izlemenize olanak tanır. Uygulamalarınızın daha spesifik yönlerini izlemek için özel ölçümler de oluşturabilirsiniz. Damlacıklarınızda DigitalOcean İzlemeyi etkinleştirmek için resmi belgelerdeki talimatları izleyerek do-agent (DigitalOcean aracısı) yükleyin.

Uyarıları Ayarlama

Damlacıklarınız için izlemeyi etkinleştirdikten sonra, belirli eşiklere ulaşıldığında veya olağandışı olaylar meydana geldiğinde sizi bilgilendirecek uyarıları yapılandırın. Uyarılar, sorunları hızlı bir şekilde çözmenize ve olası kesinti sürelerini önlemenize yardımcı olabilir. Aşağıdaki adımları izleyerek DigitalOcean Kontrol Panelinde uyarıları ayarlayabilirsiniz:

DigitalOcean hesabınızdaki "İzleme" sekmesine gidin.

"Uyarı Politikası Oluştur"u tıklayın.

Uyarıyı tetiklemesi gereken ölçümü, karşılaştırma operatörünü ve eşiği seçin.

Uyarının alıcılarını e-posta adresi veya Slack kanalı gibi belirleyin.

kanalı gibi belirleyin. Uyarı politikasını kaydedin.

Üçüncü Taraf İzleme Araçlarını Kullanma

DigitalOcean Monitoring'in yanı sıra performans ölçümlerini izlemek, verileri görselleştirmek ve uyarıları ayarlamak için Datadog, New Relic veya Prometheus gibi üçüncü taraf araçları kullanabilirsiniz. Bu araçlar genellikle DigitalOcean İzlemeyi destekleyebilecek ek özellikler ve entegrasyonlar sağlar. Üçüncü taraf izleme aracını kullanmak için:

Üçüncü taraf bir izleme hizmetine kaydolun ve bunu onların belgelerine göre yapılandırın.

Damlacıklarınıza gerekli tüm aracıları veya yazılımları yükleyin ve yapılandırın.

Temel performans göstergelerini izlemek ve gerektiğinde bildirim almak için izleme kontrol panellerini ve uyarıları ayarlayın.

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Yük Devretme Eylem Planının Anatomisi

En iyi çabalarınıza rağmen karmaşık sistemlerde başarısızlıklar kaçınılmazdır. Etkili bir yük devretme eylem planı, arızaları hızlı bir şekilde tespit ederek, yedek sistemlere yük devretmeyi başlatarak, sorunları çözerek ve birincil sistemleri normal operasyonlara geri yükleyerek kesinti süresini en aza indirmeye yardımcı olur. Kapsamlı bir yük devretme planı aşağıdaki hususları kapsamalıdır:

Arızaların Tespiti

Yük devretme eylem planınızın ilk adımı, sorunları ortaya çıktığı anda tespit etmektir. Sizi sorunlar veya olağandışı olaylar hakkında bilgilendiren, daha önce bahsedilenler gibi izleme ve uyarı araçlarını uygulayın. Herhangi bir anormalliği belirlemek ve uygulamalarınızın durumunu değerlendirmek için sistem günlüklerini düzenli olarak inceleyin.

Yük Devretme Başlatılıyor

Bir arıza tespit edildiğinde, yedekleme sistemlerine veya kaynaklara sorunsuz bir şekilde geçiş yapmak için yük devretme prosedürlerini başlatın. Bu, beklemedeki Damlacıkların etkinleştirilmesini, trafiğin alternatif veri merkezlerine yönlendirilmesini veya varlıklara hizmet vermek için içerik dağıtım ağlarının (CDN'ler) kullanılmasını içerebilir. Kesintiyi en aza indirmek ve sorunlara hızlı yanıt verilmesini sağlamak için yük devretme sürecini mümkün olduğunca otomatikleştirin.

Sorunları Çözme

Yük devretme süreci devam ederken, sorunun temel nedenini belirlemeye ve sorunu derhal çözmeye odaklanın. Bu, kodda sorun gidermeyi, yanlış yapılandırmaları düzeltmeyi veya donanım arızalarını gidermeyi içerebilir. Ekibinizle iletişim kurun ve herkesin aynı fikirde olmasını sağlamak için güncellemeler sağlayın.

Birincil Sistemleri Geri Yükleme

Arızaya neden olan sorunu çözdükten sonra birincil sistemleri normal işlemlerine geri yükleyin. Bu, orijinal kaynaklara geri dönmeyi, ağ ayarlarını yeniden yapılandırmayı veya sabit kodu dağıtmayı içerebilir. Öğrenilen dersleri belirlemek ve gelecekteki olaylara yönelik yük devretme eylem planınızı geliştirmek için ölüm sonrası analiz gerçekleştirin.

Yüksek kullanılabilirlik, izleme ve yük devretme eylem planlarının önemli bileşenlerini birleştirerek uygulamalarınızın yüksek düzeyde kullanılabilir, dayanıklı olmasını ve tutarlı bir kullanıcı deneyimi sunmasını sağlayabilirsiniz. AppMaster ve DigitalOcean'ın güçlü yönlerini birleştirerek uygulamaları verimli ve uygun maliyetli bir şekilde dağıtabilir, işletmenizin giderek dijitalleşen bir dünyada rekabet avantajını korumasına olanak tanıyabilirsiniz.

Çözüm

DigitalOcean'da yüksek kullanılabilirlik ve yük devretme uygulamak, uygulamalarınızın en iyi şekilde performans göstermesini ve beklenmedik olaylar veya arızalar sırasında bile erişilebilir kalmasını sağlamak için çok önemlidir. Bu kılavuzda açıklanan teknikleri ve en iyi uygulamaları takip ederek kesinti süresini en aza indiren, kullanıcı memnuniyetini koruyan ve uygulamalarınızın sürekli çalışmasını sağlayan dayanıklı bir altyapı oluşturabilirsiniz.

Yüksek kullanılabilirlik elde etmek için, gelen trafiği düğümleriniz arasında dağıtmak, optimum performansı sağlamak ve tek hata noktalarını önlemek üzere yük dengelemeyi ayarlamak önemlidir. Ayrıca, DigitalOcean'ın Blok Depolama, Spaces Nesne Depolama ve Yedekleme hizmetlerini kullanarak bir veri çoğaltma ve yedekleme stratejisi benimsemek, verileri korumanıza ve olası arızalardan hızla kurtulmanıza yardımcı olabilir.

AppMaster ve DigitalOcean'ın gücünü birleştirerek web, mobil ve arka uç sistemleri için ölçeklenebilir ve yüksek düzeyde kullanılabilir uygulamalar oluşturma ve dağıtma sürecini kolaylaştırabilirsiniz. Bu yaklaşım, yazılım kalitesini ve performansını korurken geliştirme süresini ve maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilir.

Son olarak, yüksek kullanılabilirlik ve yük devretmeyle ilgili sorunları tespit etmek için uygun izleme ve uyarı hayati önem taşır. DigitalOcean Monitoring'i üçüncü taraf izleme araçlarıyla birlikte kullanmak, sorunları hızlı bir şekilde teşhis etmek ve çözmek için size gerekli kapsamlı bilgileri ve uyarıları sağlayabilir. Yüksek düzeyde kullanılabilir bir altyapı olsa bile, iyi tanımlanmış bir yük devretme eylem planına sahip olmak, iş sürekliliği stratejinize katkıda bulunur ve kuruluşunuzu olası zorluklara hazırlar.

Tüm bu uygulamaları yerine getirdiğinizde, DigitalOcean platformunda kullanıcılarınıza güvenilir ve yüksek oranda kullanılabilir bir deneyim sunma yeteneğinizden emin olabilirsiniz.