Kompletny przewodnik po wysokiej dostępności i przełączaniu awaryjnym w DigitalOcean

Wysoka dostępność i przełączanie awaryjne to kluczowe koncepcje dla firm, które polegają na tym, że ich systemy oprogramowania działają nieprzerwanie i niezawodnie. Wysoka dostępność oznacza ciągłą pracę systemu przy minimalnych przestojach, nawet podczas nieoczekiwanych zdarzeń lub awarii. Dzięki temu użytkownicy będą mogli uzyskać dostęp do aplikacji w razie potrzeby, przy minimalnych przerwach w działalności biznesowej.

Z drugiej strony przełączanie awaryjne to proces przełączania na system zapasowy, gdy system podstawowy staje się niedostępny z powodu awarii, konserwacji lub innego zdarzenia powodującego zakłócenia. Zapewnienie wysokiej dostępności i przełączania awaryjnego systemów oprogramowania, na których polegają firmy, ma kluczowe znaczenie w dzisiejszym konkurencyjnym świecie.

W tym artykule przyjrzymy się, jak skonfigurować wysoką dostępność i przełączanie awaryjne w DigitalOcean , jednym z wiodących dostawców usług chmurowych w branży oprogramowania. Omówimy szczegółowo równoważenie obciążenia, replikację danych i strategie tworzenia kopii zapasowych, aby zagwarantować, że Twoje aplikacje pozostaną funkcjonalne i dostępne.

Konfigurowanie równoważenia obciążenia w DigitalOcean

Równoważenie obciążenia jest istotnym elementem wysokiej dostępności, ponieważ rozdziela ruch przychodzący na wiele serwerów, aby zapobiec przeciążeniu żadnego pojedynczego serwera. To nie tylko poprawia wydajność, ale także minimalizuje ryzyko awarii serwera. DigitalOcean oferuje natywną usługę Load Balancer, która ułatwia konfigurację i zarządzanie równoważeniem obciążenia dla Twoich aplikacji. Oto jak skonfigurować moduł równoważenia obciążenia w DigitalOcean:

Utwórz moduł równoważenia obciążenia: Zaloguj się na swoje konto DigitalOcean i przejdź do sekcji Sieć. Kliknij „Systemy równoważenia obciążenia”, a następnie „Utwórz moduł równoważenia obciążenia”. Wybierz region centrum danych i skonfiguruj algorytm równoważenia obciążenia, ustawienia kontroli stanu i inne parametry zgodnie ze swoimi wymaganiami. Dodaj kropelki: Po utworzeniu modułu równoważenia obciążenia musisz dodać swoje kropelki (maszyny wirtualne DigitalOcean) do modułu równoważenia obciążenia. Możesz dodać kropelki ręcznie lub dodać je za pomocą tagów. Tagi ułatwiają zarządzanie i organizowanie Dropletów. Skonfiguruj SSL/TLS: Aby włączyć bezpieczne połączenia aplikacji, możesz skonfigurować certyfikaty SSL/TLS dla modułu równoważenia obciążenia. Możesz użyć certyfikatów Let's Encrypt dostarczonych przez DigitalOcean lub przesłać własne, niestandardowe certyfikaty. Monitoruj i skaluj: korzystając z DigitalOcean Monitoring, możesz monitorować wydajność swojego modułu równoważenia obciążenia i kropel, do których dystrybuuje ruch. Skalowanie infrastruktury w oparciu o spostrzeżenia z monitorowania może pomóc w zapewnieniu wysokiej dostępności i optymalnej wydajności.

Alternatywnie możesz wdrożyć własne oprogramowanie do równoważenia obciążenia na Dropletach, takie jak HAProxy lub NGINX. Takie podejście zapewnia większą kontrolę i elastyczność, ale wymaga również większej liczby ręcznej konfiguracji i konserwacji.

Replikacja i tworzenie kopii zapasowych danych w DigitalOcean

Kolejnym ważnym aspektem zapewnienia wysokiej dostępności i przełączania awaryjnego jest replikacja danych i tworzenie kopii zapasowych. W przypadku awarii przechowywanie wielu kopii danych w różnych lokalizacjach może uchronić Twoją firmę przed katastrofalną utratą danych. Istnieje kilka strategii replikacji i tworzenia kopii zapasowych danych w DigitalOcean, w tym:

Korzystanie z blokowych woluminów magazynowych: Blokowe woluminy magazynowe to sieciowe urządzenia blokowe, które można podłączyć do Twoich Dropletów, zapewniając dodatkową przestrzeń dyskową. Możesz używać tych woluminów do przechowywania danych aplikacji, co ułatwia zarządzanie i replikację. Aby zapewnić wysoką dostępność, możesz tworzyć migawki woluminów i przechowywać je w wielu regionach.

Korzystanie z usługi Spaces Object Storage: DigitalOcean Spaces to usługa obiektowej pamięci masowej, która umożliwia przechowywanie i udostępnianie dużych ilości danych. Możesz używać Spaces do przechowywania kopii zapasowych danych aplikacji i udostępniania ich za pośrednictwem sieci dostarczania treści (CDN), aby uzyskać szybszy dostęp. Korzystanie ze Spaces do tworzenia kopii zapasowych zapewnia także dodatkową korzyść w postaci wersjonowania danych, ułatwiając zarządzanie wieloma wersjami kopii zapasowych.

Zintegrowana usługa tworzenia kopii zapasowych: DigitalOcean oferuje również wbudowaną usługę tworzenia kopii zapasowych, automatycznie tworzącą cotygodniowe kopie zapasowe Twoich Dropletów. Te kopie zapasowe są przechowywane w tym samym regionie centrum danych, co Twój Droplet, ale na oddzielnych urządzeniach, aby zapewnić nadmiarowość. Możesz przywrócić Droplet z kopii zapasowej, tworząc nowy Droplet z tymi samymi danymi i konfiguracjami, co oryginał.

Aby uzyskać kompleksową strategię tworzenia kopii zapasowych i replikacji, rozważ połączenie wielu metod w celu zapewnienia nadmiarowości danych i regularnie testuj kopie zapasowe, aby upewnić się, że można je pomyślnie przywrócić w przypadku awarii. Zapewnienie wysokiej dostępności i przełączania awaryjnego aplikacji wymaga planowania i regularnej konserwacji, ale korzyści wynikające z wydłużonego czasu pracy i niezawodności znacznie przewyższają wymagany wysiłek.

Wdrażanie aplikacji o wysokiej dostępności za pomocą AppMaster i DigitalOcean

Tworzenie aplikacji o wysokiej dostępności jest niezbędne, aby zapewnić bezproblemową obsługę użytkownika i nieprzerwaną obsługę klienta. AppMaster , potężna platforma niewymagająca kodu , została zaprojektowana w celu uproszczenia i przyspieszenia tworzenia aplikacji, z opcjami wdrażania aplikacji na DigitalOcean, maksymalizując dostępność i wydajność. Przyjrzyjmy się, jak można używać AppMaster z DigitalOcean do tworzenia aplikacji o wysokiej dostępności.

Tworzenie skalowalnych aplikacji za pomocą AppMaster

Jednym z kluczowych aspektów zapewnienia wysokiej dostępności jest projektowanie aplikacji tak, aby były skalowalne, co umożliwi im obsługę zwiększonego zapotrzebowania lub nagłych skoków ruchu. AppMaster automatycznie generuje aplikacje internetowe, mobilne i backendowe przy użyciu popularnych technologii, takich jak Go (golang) dla aplikacji backendowych, Vue3 dla aplikacji internetowych oraz Kotlin i Jetpack Compose dla Androida i SwiftUI dla iOS.

Dzięki AppMaster możesz tworzyć wizualnie zaprojektowane modele danych, procesy biznesowe, interfejsy API REST i endpoints serwera WebSocket. AppMaster to kompleksowe zintegrowane środowisko programistyczne (IDE), które umożliwia programistom obywatelskim szybkie, wydajne i niedrogie tworzenie i wdrażanie skalowalnych aplikacji.

Wdrażanie aplikacji AppMaster na DigitalOcean

Po utworzeniu aplikacji za pomocą AppMaster nadszedł czas na wdrożenie ich w DigitalOcean. Aby z łatwością wdrażać aplikacje, możesz używać gotowych obrazów lub kontenerów Docker . Wykonaj następujące kroki:

Wybierz region centrum danych, który zapewnia małe opóźnienia i gwarantuje wysoką dostępność. Najlepiej wybrać region, który jest geograficznie bliższy Twojej grupie docelowej.

Utwórz instancję (Droplet), korzystając z gotowego obrazu (jeśli jest dostępny) lub kontenera Docker swojej aplikacji.

Skonfiguruj i wdrażaj moduły równoważenia obciążenia, aby dystrybuować ruch pomiędzy wieloma instancjami aplikacji.

Skonfiguruj automatyczne skalowanie kropelek w oparciu o wykorzystanie zasobów lub porę dnia, aby obsłużyć skoki ruchu.

Skonfiguruj replikację danych i tworzenie kopii zapasowych, aby uzyskać nieprzerwany dostęp do danych aplikacji i szybsze odzyskiwanie po awariach.

Monitorowanie i alerty zapewniające wysoką dostępność

Monitorowanie aplikacji ma kluczowe znaczenie dla utrzymania wysokiej dostępności, ponieważ pomaga identyfikować problemy, analizować wydajność i otrzymywać powiadomienia, gdy pojawią się potencjalne problemy. DigitalOcean oferuje różne narzędzia i funkcje do monitorowania aplikacji. W razie potrzeby możesz także skorzystać z narzędzi monitorujących innych firm. Oto kilka kroków umożliwiających monitorowanie i konfigurowanie alertów zapewniających wysoką dostępność aplikacji:

Korzystanie z monitoringu DigitalOcean

DigitalOcean Monitoring to bezpłatna wbudowana usługa, która udostępnia metryki systemowe i niestandardowe dla klastrów Droplets i Kubernetes . DigitalOcean Monitoring umożliwia śledzenie kluczowych wskaźników wydajności, takich jak użycie procesora, wykorzystanie dysku, przepustowość i inne. Można także tworzyć niestandardowe metryki w celu monitorowania bardziej szczegółowych aspektów aplikacji. Aby włączyć monitorowanie DigitalOcean na swoich kropelkach, zainstaluj do-agent (agent DigitalOcean), postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w oficjalnej dokumentacji.

Konfigurowanie alertów

Po włączeniu monitorowania swoich Dropletów skonfiguruj alerty, aby powiadamiały Cię o osiągnięciu określonych progów lub wystąpieniu nietypowych zdarzeń. Alerty mogą pomóc w szybkim rozwiązaniu wszelkich problemów i uniknięciu potencjalnych przestojów. Możesz skonfigurować alerty w Panelu sterowania DigitalOcean, wykonując następujące kroki:

Przejdź do zakładki „Monitorowanie” na swoim koncie DigitalOcean.

Kliknij „Utwórz politykę alertów”.

Wybierz metrykę, operator porównania i próg, który powinien wyzwolić alert.

Wyznacz odbiorców alertu, np. adres e-mail lub kanał Slack .

. Zapisz politykę alertów.

Korzystanie z narzędzi monitorujących innych firm

Oprócz DigitalOcean Monitoring możesz używać narzędzi innych firm, takich jak Datadog, New Relic lub Prometheus, do śledzenia wskaźników wydajności, wizualizacji danych i konfigurowania alertów. Narzędzia te często zapewniają dodatkowe funkcje i integracje, które mogą uzupełniać DigitalOcean Monitoring. Aby skorzystać z narzędzia monitorującego innej firmy:

Zarejestruj się w usłudze monitorowania innej firmy i skonfiguruj ją zgodnie z ich dokumentacją.

Zainstaluj i skonfiguruj niezbędne agenty lub oprogramowanie na swoich Dropletach.

Skonfiguruj pulpity monitorujące i alerty, aby śledzić kluczowe wskaźniki wydajności i otrzymywać powiadomienia w razie potrzeby.

Anatomia planu działania w trybie awaryjnym

Pomimo najlepszych starań, w złożonych systemach awarie są nieuniknione. Skuteczny plan działania w zakresie przełączania awaryjnego pomaga zminimalizować przestoje poprzez szybkie wykrywanie awarii, inicjowanie przełączania awaryjnego do systemów zapasowych, rozwiązywanie problemów i przywracanie normalnego działania systemów podstawowych. Kompleksowy plan przełączania awaryjnego powinien obejmować następujące aspekty:

Wykrywanie awarii

Pierwszym krokiem w planie działania w zakresie przełączania awaryjnego jest wykrywanie problemów natychmiast po ich wystąpieniu. Wdrażaj narzędzia do monitorowania i ostrzegania, takie jak wspomniane wcześniej, które informują Cię o problemach lub nietypowych zdarzeniach. Regularnie przeglądaj dzienniki systemowe, aby zidentyfikować wszelkie anomalie i ocenić kondycję aplikacji.

Inicjowanie przełączania awaryjnego

Po wykryciu awarii rozpocznij procedury przełączania awaryjnego, aby płynnie przełączyć się na systemy lub zasoby zapasowe. Może to obejmować aktywację kropelek w trybie gotowości, przekierowanie ruchu do alternatywnych centrów danych lub wykorzystanie sieci dostarczania treści (CDN) do obsługi zasobów. Zautomatyzuj proces przełączania awaryjnego tak bardzo, jak to możliwe, aby zminimalizować zakłócenia i zapewnić szybką reakcję na problemy.

Rozwiązywanie problemów

W trakcie procesu przełączania awaryjnego skoncentruj się na identyfikacji pierwotnej przyczyny problemu i jego niezwłocznym rozwiązaniu. Może to obejmować rozwiązywanie problemów z kodem, naprawianie błędnych konfiguracji lub rozwiązywanie problemów ze sprzętem. Komunikuj się ze swoim zespołem i dostarczaj aktualizacje, aby wszyscy byli na tej samej stronie.

Przywracanie systemów podstawowych

Po rozwiązaniu problemu, który spowodował awarię, przywróć normalne działanie systemów podstawowych. Może to obejmować powrót do oryginalnych zasobów, ponowną konfigurację ustawień sieciowych lub wdrożenie stałego kodu. Przeprowadź analizę pośmiertną, aby wyciągnąć wnioski i ulepszyć plan działania w zakresie przełączania awaryjnego na przyszłe zdarzenia.

Uwzględniając istotne komponenty planów działania dotyczących wysokiej dostępności, monitorowania i przełączania awaryjnego, możesz mieć pewność, że Twoje aplikacje będą wysoce dostępne, odporne i zapewnią spójne środowisko użytkownika. Łącząc mocne strony AppMaster i DigitalOcean, możesz wdrażać aplikacje wydajnie i oszczędnie, pozwalając Twojej firmie zachować przewagę konkurencyjną w coraz bardziej cyfrowym świecie.

Wniosek

Wdrożenie wysokiej dostępności i przełączania awaryjnego w DigitalOcean ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia optymalnego działania aplikacji i utrzymania ich dostępności nawet w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń lub awarii. Stosując techniki i najlepsze praktyki omówione w tym przewodniku, możesz stworzyć odporną infrastrukturę, która minimalizuje przestoje, utrzymuje zadowolenie użytkowników i zapewnia ciągłe działanie aplikacji.

Aby osiągnąć wysoką dostępność, konieczne jest skonfigurowanie równoważenia obciążenia w celu dystrybucji ruchu przychodzącego pomiędzy węzłami, zapewniając optymalną wydajność i zapobiegając pojedynczym punktom awarii. Co więcej, przyjęcie strategii replikacji danych i tworzenia kopii zapasowych z wykorzystaniem usług Block Storage, Spaces Object Storage i Backup firmy DigitalOcean może pomóc w zachowaniu danych i szybkim odzyskiwaniu danych po potencjalnych awariach.

Łącząc możliwości AppMaster i DigitalOcean, możesz usprawnić proces tworzenia i wdrażania skalowalnych i wysoce dostępnych aplikacji dla systemów internetowych, mobilnych i backendowych. Takie podejście może znacznie skrócić czas i koszty programowania, zachowując jednocześnie jakość i wydajność oprogramowania.

Wreszcie, właściwe monitorowanie i ostrzeganie są niezbędne do wykrywania problemów związanych z wysoką dostępnością i przełączaniem awaryjnym. Korzystanie z DigitalOcean Monitoring wraz z narzędziami monitorującymi innych firm może zapewnić kompleksowe informacje i alerty niezbędne do szybkiego diagnozowania i rozwiązywania problemów. Nawet w przypadku infrastruktury o wysokiej dostępności posiadanie dobrze zdefiniowanego planu działania w zakresie przełączania awaryjnego przyczynia się do realizacji strategii ciągłości biznesowej i przygotowuje organizację na potencjalne wyzwania.

Dzięki zastosowaniu wszystkich tych praktyk możesz mieć pewność, że będziesz w stanie zapewnić użytkownikom niezawodne i wysoce dostępne środowisko na platformie DigitalOcean.