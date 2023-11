La guida completa all'alta disponibilità e al failover su DigitalOcean

Alta disponibilità e failover sono concetti cruciali per le aziende che fanno affidamento sui propri sistemi software per funzionare ininterrottamente e in modo affidabile. L'elevata disponibilità si riferisce al funzionamento continuo di un sistema con tempi di inattività minimi, anche in caso di eventi o guasti imprevisti. Ciò garantisce che gli utenti possano accedere alle tue applicazioni quando necessario, con interruzioni minime nelle operazioni aziendali.

Il failover, d'altro canto, è il processo di passaggio a un sistema di backup quando il sistema primario diventa indisponibile a causa di un guasto, di una manutenzione o di qualsiasi altro evento che causi un'interruzione. Garantire elevata disponibilità e failover dei sistemi software su cui fanno affidamento le aziende è fondamentale nel mondo competitivo di oggi.

In questo articolo esploreremo come impostare l'alta disponibilità e il failover su DigitalOcean , uno dei principali fornitori di servizi cloud nel settore del software. Discuteremo in modo specifico il bilanciamento del carico, la replica dei dati e le strategie di backup per garantire che le tue applicazioni rimangano operative e accessibili.

Configurazione del bilanciamento del carico su DigitalOcean

Il bilanciamento del carico è una componente essenziale dell'alta disponibilità, poiché distribuisce il traffico in entrata su più server per garantire che nessun singolo server venga sovraccaricato. Ciò non solo migliora le prestazioni ma riduce anche al minimo il rischio di guasti al server. DigitalOcean offre un servizio di bilanciamento del carico nativo, che semplifica la configurazione e la gestione del bilanciamento del carico per le tue applicazioni. Ecco come impostare un bilanciatore del carico su DigitalOcean:

Crea un bilanciatore del carico: accedi al tuo account DigitalOcean e vai alla sezione Rete. Fai clic su "Bilanciatori del carico" e poi su "Crea bilanciatore del carico". Scegli la regione del data center e configura l'algoritmo di bilanciamento del carico, le impostazioni di controllo dello stato e altri parametri in base alle tue esigenze. Aggiungi Droplet: dopo aver creato il bilanciatore del carico, devi aggiungere i tuoi Droplet (le macchine virtuali di DigitalOcean) al bilanciatore del carico. Puoi aggiungere i Droplet manualmente o aggiungerli utilizzando i tag. I tag semplificano la gestione e l'organizzazione dei tuoi Droplet. Configura SSL/TLS: per abilitare connessioni sicure alle applicazioni, puoi configurare i certificati SSL/TLS per il tuo sistema di bilanciamento del carico. Puoi utilizzare i certificati Let's Encrypt forniti da DigitalOcean o caricare i tuoi certificati personalizzati. Monitoraggio e scalabilità: utilizzando DigitalOcean Monitoring, puoi tenere d'occhio le prestazioni del tuo sistema di bilanciamento del carico e dei Droplet a cui distribuisce il traffico. La scalabilità della tua infrastruttura in base agli insight di monitoraggio può contribuire a garantire un'elevata disponibilità e prestazioni ottimali.

In alternativa, puoi distribuire il tuo software di bilanciamento del carico su Droplet, come HAProxy o NGINX. Questo approccio offre maggiore controllo e flessibilità, ma richiede anche una maggiore configurazione e manutenzione manuale.

Replica e backup dei dati in DigitalOcean

Un altro aspetto importante per garantire elevata disponibilità e failover è la replica e il backup dei dati. In caso di guasto, avere più copie dei tuoi dati archiviate in posizioni diverse può salvare la tua azienda da una disastrosa perdita di dati. Esistono diverse strategie per la replica e il backup dei dati in DigitalOcean, tra cui:

Utilizzo dei volumi di archiviazione a blocchi: i volumi di archiviazione a blocchi sono dispositivi a blocchi basati sulla rete che possono essere collegati ai tuoi Droplet, fornendo spazio di archiviazione aggiuntivo. Puoi utilizzare questi volumi per archiviare i dati dell'applicazione, semplificandone la gestione e la replica. Per garantire un'elevata disponibilità, puoi creare snapshot dei tuoi volumi e archiviarli in più regioni.

i volumi di archiviazione a blocchi sono dispositivi a blocchi basati sulla rete che possono essere collegati ai tuoi Droplet, fornendo spazio di archiviazione aggiuntivo. Puoi utilizzare questi volumi per archiviare i dati dell'applicazione, semplificandone la gestione e la replica. Per garantire un'elevata disponibilità, puoi creare snapshot dei tuoi volumi e archiviarli in più regioni. Utilizzo dell'archiviazione di oggetti di Spaces: DigitalOcean Spaces è un servizio di archiviazione di oggetti che consente di archiviare e gestire grandi quantità di dati. Puoi utilizzare Spaces per archiviare i backup dei dati dell'applicazione e fornirli tramite una rete per la distribuzione di contenuti (CDN) per un accesso più rapido. L'utilizzo di Spaces per i backup offre inoltre il vantaggio aggiuntivo del controllo delle versioni dei dati, semplificando la gestione di più versioni dei backup.

DigitalOcean Spaces è un servizio di archiviazione di oggetti che consente di archiviare e gestire grandi quantità di dati. Puoi utilizzare Spaces per archiviare i backup dei dati dell'applicazione e fornirli tramite una rete per la distribuzione di contenuti (CDN) per un accesso più rapido. L'utilizzo di Spaces per i backup offre inoltre il vantaggio aggiuntivo del controllo delle versioni dei dati, semplificando la gestione di più versioni dei backup. Servizio di backup integrato: DigitalOcean offre anche un servizio di backup integrato, creando automaticamente backup settimanali dei tuoi Droplet. Questi backup vengono archiviati nella stessa regione del data center del tuo Droplet, ma su dispositivi separati per garantire la ridondanza. Puoi ripristinare un Droplet da un backup, creando un nuovo Droplet con gli stessi dati e configurazioni dell'originale.

Per una strategia completa di backup e replica, valuta la possibilità di combinare più metodi per garantire la ridondanza dei dati e testare regolarmente i backup per confermare che possano essere ripristinati correttamente in caso di guasto. Garantire elevata disponibilità e failover per le tue applicazioni richiede pianificazione e manutenzione regolare, ma i vantaggi derivanti da maggiore operatività e affidabilità superano di gran lunga lo sforzo richiesto.

Distribuzione di app ad alta disponibilità utilizzando AppMaster e DigitalOcean

Lo sviluppo di applicazioni ad alta disponibilità è essenziale per fornire un'esperienza utente fluida e garantire servizi ai clienti ininterrotti. AppMaster , una potente piattaforma senza codice , è progettata per semplificare e accelerare lo sviluppo delle applicazioni, con opzioni per distribuire le tue applicazioni su DigitalOcean, massimizzando la disponibilità e le prestazioni. Esploriamo come utilizzare AppMaster con DigitalOcean per creare applicazioni ad alta disponibilità.

Creazione di applicazioni scalabili con AppMaster

Uno degli aspetti critici per garantire un'elevata disponibilità è progettare le applicazioni in modo che siano scalabili, consentendo loro di gestire l'aumento della domanda o picchi di traffico improvvisi. AppMaster genera automaticamente applicazioni web, mobili e backend utilizzando tecnologie popolari come Go (golang) per applicazioni backend, Vue3 per applicazioni web e Kotlin e Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS.

Con AppMaster puoi creare modelli di dati, processi aziendali, API REST ed endpoints WebSocket Server progettati visivamente. AppMaster è un ambiente di sviluppo integrato (IDE) completo che consente agli sviluppatori cittadini di creare e distribuire applicazioni scalabili in modo rapido, efficiente e conveniente.

Distribuzione delle applicazioni AppMaster su DigitalOcean

Dopo aver creato le tue applicazioni con AppMaster, è il momento di distribuirle su DigitalOcean. Puoi utilizzare immagini predefinite o contenitori Docker per distribuire facilmente le tue applicazioni. Segui questi passi:

Seleziona un'area del data center che offra bassa latenza e garantisca disponibilità elevata. Idealmente, scegli una regione geograficamente più vicina al tuo pubblico di destinazione.

Crea un'istanza (Droplet) utilizzando un'immagine predefinita (se disponibile) o un contenitore Docker della tua applicazione.

Configura e distribuisci bilanciatori del carico per distribuire il traffico tra più istanze delle tue applicazioni.

Configura il ridimensionamento automatico dei Droplet in base all'utilizzo delle risorse o all'ora del giorno per gestire i picchi di traffico.

Configura la replica e il backup dei dati per un accesso ininterrotto ai dati delle applicazioni e un ripristino più rapido in caso di errori.

Monitoraggio e avvisi per l'alta disponibilità

Il monitoraggio delle tue applicazioni è fondamentale per mantenere un'elevata disponibilità, poiché ti aiuta a identificare i problemi, analizzare le prestazioni e ricevere notifiche quando si verificano potenziali problemi. DigitalOcean offre vari strumenti e funzionalità per monitorare le tue applicazioni e puoi anche utilizzare strumenti di monitoraggio di terze parti secondo necessità. Ecco alcuni passaggi per monitorare e impostare avvisi per l'alta disponibilità nelle tue applicazioni:

Utilizzo del monitoraggio DigitalOcean

DigitalOcean Monitoring è un servizio integrato gratuito che fornisce parametri di sistema e personalizzati per i tuoi cluster Droplet e Kubernetes . DigitalOcean Monitoring ti consente di tenere traccia degli indicatori chiave di prestazione come l'utilizzo della CPU, l'utilizzo del disco, la larghezza di banda e altro ancora. Puoi anche creare metriche personalizzate per monitorare aspetti più specifici delle tue applicazioni. Per abilitare il monitoraggio DigitalOcean sui tuoi Droplet, installa il do-agent (agente DigitalOcean) seguendo le istruzioni nella documentazione ufficiale.

Impostazione degli avvisi

Dopo aver abilitato il monitoraggio per i tuoi Droplet, configura gli avvisi per avvisarti quando vengono raggiunte determinate soglie o si verificano eventi insoliti. Gli avvisi possono aiutarti a risolvere rapidamente eventuali problemi ed evitare potenziali tempi di inattività. Puoi impostare avvisi nel pannello di controllo DigitalOcean seguendo questi passaggi:

Vai alla scheda "Monitoraggio" nel tuo account DigitalOcean.

Fare clic su "Crea politica di avviso".

Seleziona la metrica, l'operatore di confronto e la soglia che dovrebbero attivare l'avviso.

Designare i destinatari dell'avviso, ad esempio un indirizzo email o un canale Slack .

. Salvare il criterio di avviso.

Utilizzo di strumenti di monitoraggio di terze parti

Oltre a DigitalOcean Monitoring, puoi utilizzare strumenti di terze parti come Datadog, New Relic o Prometheus per monitorare i parametri delle prestazioni, visualizzare i dati e impostare avvisi. Questi strumenti spesso forniscono funzionalità e integrazioni aggiuntive che possono integrare DigitalOcean Monitoring. Per utilizzare uno strumento di monitoraggio di terze parti:

Iscriviti a un servizio di monitoraggio di terze parti e configuralo in base alla loro documentazione.

Installa e configura tutti gli agenti o software necessari sui tuoi Droplet.

Configura dashboard e avvisi di monitoraggio per tenere traccia degli indicatori chiave di prestazione e ricevere notifiche quando necessario.

Anatomia di un piano d'azione di failover

Nonostante i tuoi migliori sforzi, i fallimenti sono inevitabili nei sistemi complessi. Un piano d'azione efficace per il failover aiuta a ridurre al minimo i tempi di inattività rilevando rapidamente i guasti, avviando il failover sui sistemi di backup, risolvendo i problemi e ripristinando le normali operazioni dei sistemi primari. Un piano di failover completo dovrebbe coprire i seguenti aspetti:

Rilevamento dei guasti

Il primo passaggio del piano d'azione per il failover è rilevare i problemi non appena si verificano. Implementa strumenti di monitoraggio e avviso, come quelli menzionati in precedenza, che ti informino di problemi o eventi insoliti. Esamina regolarmente i log di sistema per identificare eventuali anomalie e valutare lo stato delle tue applicazioni.

Avvio del failover

Una volta rilevato un errore, avvia le procedure di failover per passare senza problemi ai sistemi o alle risorse di backup. Ciò potrebbe comportare l'attivazione di Droplet di standby, il reindirizzamento del traffico verso data center alternativi o l'utilizzo di reti di distribuzione dei contenuti (CDN) per servire le risorse. Automatizza il più possibile il processo di failover per ridurre al minimo le interruzioni e garantire una risposta rapida ai problemi.

Risoluzione dei problemi

Con il processo di failover in corso, concentrati sull'identificazione della causa principale del problema e sulla sua tempestiva risoluzione. Ciò può comportare la risoluzione dei problemi del codice, la correzione di configurazioni errate o la risoluzione di guasti hardware. Comunica con il tuo team e fornisci aggiornamenti per garantire che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda.

Ripristino dei sistemi primari

Dopo aver risolto il problema che ha causato l'errore, ripristinare il normale funzionamento dei sistemi primari. Ciò potrebbe comportare il ritorno alle risorse originali, la riconfigurazione delle impostazioni di rete o la distribuzione di codice fisso. Conduci analisi post mortem per identificare le lezioni apprese e migliorare il tuo piano d'azione di failover per incidenti futuri.

Incorporando i componenti significativi dei piani d'azione ad alta disponibilità, monitoraggio e failover, puoi garantire che le tue applicazioni siano altamente disponibili, resilienti e offrano un'esperienza utente coerente. Combinando i punti di forza di AppMaster e DigitalOcean, puoi distribuire le applicazioni in modo efficiente ed economico, consentendo alla tua azienda di mantenere un vantaggio competitivo in un mondo sempre più digitale.

Conclusione

L'implementazione dell'alta disponibilità e del failover su DigitalOcean è fondamentale per garantire che le tue applicazioni funzionino in modo ottimale e rimangano accessibili anche in caso di eventi o guasti imprevisti. Seguendo le tecniche e le best practice illustrate in questa guida, puoi creare un'infrastruttura resiliente che riduce al minimo i tempi di inattività, mantiene la soddisfazione degli utenti e garantisce il funzionamento continuo delle tue applicazioni.

Per ottenere un'elevata disponibilità, è essenziale impostare il bilanciamento del carico per distribuire il traffico in entrata tra i nodi, garantendo prestazioni ottimali e prevenendo singoli punti di guasto. Inoltre, l'adozione di una strategia di replica e backup dei dati utilizzando i servizi Block Storage, Spaces Object Storage e Backup di DigitalOcean può aiutarti a preservare i dati e a ripristinare rapidamente da potenziali guasti.

Combinando la potenza di AppMaster e DigitalOcean, puoi semplificare il processo di creazione e distribuzione di applicazioni scalabili e ad alta disponibilità per sistemi web, mobili e backend. Questo approccio può ridurre significativamente i tempi e i costi di sviluppo mantenendo la qualità e le prestazioni del software.

Infine, un monitoraggio e un avviso adeguati sono fondamentali per rilevare i problemi relativi all'elevata disponibilità e al failover. L'utilizzo di DigitalOcean Monitoring insieme a strumenti di monitoraggio di terze parti può fornire approfondimenti e avvisi completi necessari per diagnosticare e risolvere tempestivamente i problemi. Anche con un'infrastruttura a disponibilità elevata, avere un piano d'azione di failover ben definito contribuisce alla strategia di continuità aziendale e prepara l'organizzazione a potenziali sfide.

Con tutte queste pratiche in atto, puoi essere sicuro della tua capacità di offrire un'esperienza affidabile e altamente disponibile ai tuoi utenti sulla piattaforma DigitalOcean.