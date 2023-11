O guia completo para alta disponibilidade e failover na DigitalOcean

Alta disponibilidade e failover são conceitos cruciais para empresas que dependem de seus sistemas de software para funcionar de forma ininterrupta e confiável. Alta disponibilidade refere-se à operação contínua de um sistema com tempo de inatividade mínimo, mesmo durante eventos ou falhas inesperadas. Isso garante que os usuários possam acessar seus aplicativos quando necessário, com interrupções mínimas nas operações comerciais.

O failover, por outro lado, é o processo de mudança para um sistema de backup quando o sistema primário fica indisponível devido a uma falha, manutenção ou qualquer outro evento que cause interrupção. Garantir alta disponibilidade e failover nos sistemas de software dos quais as empresas dependem é vital no mundo competitivo de hoje.

Neste artigo, exploraremos como configurar alta disponibilidade e failover na DigitalOcean , um dos principais provedores de nuvem na indústria de software. Discutiremos especificamente estratégias de balanceamento de carga, replicação de dados e backup para ajudar a garantir que seus aplicativos permaneçam operacionais e acessíveis.

Configurando balanceamento de carga no DigitalOcean

O balanceamento de carga é um componente essencial da alta disponibilidade, pois distribui o tráfego de entrada entre vários servidores para garantir que nenhum servidor fique sobrecarregado. Isso não apenas melhora o desempenho, mas também minimiza o risco de falha do servidor. A DigitalOcean oferece um serviço nativo de Load Balancer, facilitando a configuração e o gerenciamento do balanceamento de carga para suas aplicações. Veja como configurar um balanceador de carga na DigitalOcean:

Crie um balanceador de carga: faça login em sua conta DigitalOcean e navegue até a seção Rede. Clique em “Load Balancers” e depois em “Criar Load Balancer”. Escolha a região do data center e configure o algoritmo de balanceamento de carga, as configurações de verificação de integridade e outros parâmetros de acordo com seus requisitos. Adicionar Droplets: Depois de criar o balanceador de carga, você precisa adicionar seus Droplets (máquinas virtuais da DigitalOcean) ao balanceador de carga. Você pode adicionar os Droplets manualmente ou adicioná-los usando tags. As tags facilitam o gerenciamento e a organização de seus Droplets. Configurar SSL/TLS: para habilitar conexões seguras de aplicativos, você pode configurar certificados SSL/TLS para seu balanceador de carga. Você pode usar os certificados Let's Encrypt fornecidos pela DigitalOcean ou fazer upload de seus próprios certificados personalizados. Monitore e dimensione: usando o DigitalOcean Monitoring, você pode ficar de olho no desempenho do seu balanceador de carga e dos Droplets para os quais ele está distribuindo o tráfego. Dimensionar sua infraestrutura com base nos insights de monitoramento pode ajudar a garantir alta disponibilidade e desempenho ideal.

Alternativamente, você pode implantar seu próprio software de balanceamento de carga em Droplets, como HAProxy ou NGINX. Essa abordagem oferece mais controle e flexibilidade, mas também requer mais configuração e manutenção manuais.

Replicação e backup de dados no DigitalOcean

Outro aspecto importante para garantir alta disponibilidade e failover é a replicação e o backup de dados. Em caso de falha, ter várias cópias de seus dados armazenadas em locais diferentes pode salvar sua empresa de uma perda de dados desastrosa. Existem várias estratégias para replicação e backup de dados na DigitalOcean, incluindo:

Usando volumes de armazenamento em bloco: Volumes de armazenamento em bloco são dispositivos de bloco baseados em rede que podem ser anexados aos seus Droplets, fornecendo espaço de armazenamento adicional. Você pode usar esses volumes para armazenar os dados do seu aplicativo, facilitando o gerenciamento e a replicação. Para garantir alta disponibilidade, você pode criar snapshots dos seus volumes e armazená-los em diversas regiões.

Volumes de armazenamento em bloco são dispositivos de bloco baseados em rede que podem ser anexados aos seus Droplets, fornecendo espaço de armazenamento adicional. Você pode usar esses volumes para armazenar os dados do seu aplicativo, facilitando o gerenciamento e a replicação. Para garantir alta disponibilidade, você pode criar snapshots dos seus volumes e armazená-los em diversas regiões. Usando o armazenamento de objetos do Spaces: DigitalOcean Spaces é um serviço de armazenamento de objetos que permite armazenar e servir grandes quantidades de dados. Você pode usar o Spaces para armazenar backups dos dados do seu aplicativo e servi-los por meio de uma Content Delivery Network (CDN) para acesso mais rápido. O uso do Spaces para backups também oferece o benefício adicional de controle de versão de dados, facilitando o gerenciamento de várias versões de seus backups.

DigitalOcean Spaces é um serviço de armazenamento de objetos que permite armazenar e servir grandes quantidades de dados. Você pode usar o Spaces para armazenar backups dos dados do seu aplicativo e servi-los por meio de uma Content Delivery Network (CDN) para acesso mais rápido. O uso do Spaces para backups também oferece o benefício adicional de controle de versão de dados, facilitando o gerenciamento de várias versões de seus backups. Serviço de backup integrado: DigitalOcean também oferece um serviço de backup integrado, criando automaticamente backups semanais de seus Droplets. Esses backups são armazenados na mesma região do data center do Droplet, mas em dispositivos separados para garantir redundância. Você pode restaurar um Droplet a partir de um backup, criando um novo Droplet com os mesmos dados e configurações do original.

Para uma estratégia abrangente de backup e replicação, considere combinar vários métodos para garantir a redundância de dados e teste seus backups regularmente para confirmar se eles podem ser restaurados com êxito em caso de falha. Garantir alta disponibilidade e failover para seus aplicativos requer planejamento e manutenção regular, mas os benefícios do aumento do tempo de atividade e da confiabilidade superam em muito o esforço envolvido.

Implantando aplicativos de alta disponibilidade usando AppMaster e DigitalOcean

O desenvolvimento de aplicativos de alta disponibilidade é essencial para fornecer uma experiência de usuário perfeita e garantir serviços ininterruptos ao cliente. AppMaster , uma poderosa plataforma sem código , foi projetada para simplificar e acelerar o desenvolvimento de aplicativos, com opções para implantar seus aplicativos na DigitalOcean, maximizando a disponibilidade e o desempenho. Vamos explorar como você pode usar AppMaster com DigitalOcean para criar aplicativos altamente disponíveis.

Criando aplicativos escaláveis ​​com AppMaster

Um dos aspectos críticos para garantir a alta disponibilidade é projetar seus aplicativos para serem escaláveis, permitindo-lhes lidar com o aumento da demanda ou picos repentinos de tráfego. AppMaster gera automaticamente aplicativos da web, móveis e de back-end usando tecnologias populares como Go (golang) para aplicativos de back-end, Vue3 para aplicativos da web e Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS.

Com AppMaster, você pode criar modelos de dados, processos de negócios, APIs REST e endpoints de servidor WebSocket visualmente projetados. AppMaster é um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) abrangente que permite que desenvolvedores cidadãos criem e implantem aplicativos escalonáveis ​​de forma rápida, eficiente e econômica.

Implantando aplicativos AppMaster na DigitalOcean

Depois de criar seus aplicativos com AppMaster, é hora de implantá-los na DigitalOcean. Você pode usar imagens pré-construídas ou contêineres Docker para implantar seus aplicativos com facilidade. Siga esses passos:

Selecione uma região do data center que forneça baixa latência e garanta alta disponibilidade. O ideal é escolher uma região que esteja geograficamente mais próxima do seu público-alvo.

Crie uma instância (Droplet) usando uma imagem pré-construída (se disponível) ou um contêiner Docker do seu aplicativo.

Configure e implante balanceadores de carga para distribuir o tráfego entre diversas instâncias dos seus aplicativos.

Configure o escalonamento automatizado de Droplets com base no uso de recursos ou no horário do dia para lidar com picos de tráfego.

Configure a replicação e o backup de dados para acesso ininterrupto aos dados do aplicativo e recuperação mais rápida em caso de falhas.

Monitoramento e Alertas para Alta Disponibilidade

Monitorar seus aplicativos é crucial para manter a alta disponibilidade, pois ajuda a identificar problemas, analisar o desempenho e receber notificações quando surgirem problemas potenciais. DigitalOcean oferece várias ferramentas e recursos para monitorar seus aplicativos, e você também pode usar ferramentas de monitoramento de terceiros conforme necessário. Aqui estão algumas etapas para monitorar e configurar alertas de alta disponibilidade em seus aplicativos:

Usando o monitoramento DigitalOcean

DigitalOcean Monitoring é um serviço integrado gratuito que fornece métricas de sistema e personalizadas para seus clusters Droplets e Kubernetes . O DigitalOcean Monitoring permite rastrear os principais indicadores de desempenho, como uso de CPU, uso de disco, largura de banda e muito mais. Você também pode criar métricas personalizadas para monitorar aspectos mais específicos de seus aplicativos. Para habilitar o monitoramento DigitalOcean em seus Droplets, instale o do-agent (agente DigitalOcean) seguindo as instruções da documentação oficial.

Configurando Alertas

Depois de ativar o monitoramento para seus Droplets, configure alertas para notificá-lo quando determinados limites forem atingidos ou ocorrerem eventos incomuns. Os alertas podem ajudá-lo a resolver rapidamente quaisquer problemas e evitar possíveis tempos de inatividade. Você pode configurar alertas no Painel de Controle DigitalOcean seguindo estas etapas:

Navegue até a guia “Monitoramento” em sua conta DigitalOcean.

Clique em “Criar política de alerta”.

Selecione a métrica, o operador de comparação e o limite que deve acionar o alerta.

Designe os destinatários do alerta, como um endereço de e-mail ou um canal Slack .

. Salve a política de alerta.

Usando ferramentas de monitoramento de terceiros

Além do DigitalOcean Monitoring, você pode usar ferramentas de terceiros como Datadog, New Relic ou Prometheus para rastrear métricas de desempenho, visualizar dados e configurar alertas. Essas ferramentas geralmente fornecem recursos e integrações adicionais que podem complementar o DigitalOcean Monitoring. Para usar uma ferramenta de monitoramento de terceiros:

Inscreva-se em um serviço de monitoramento terceirizado e configure-o de acordo com sua documentação.

Instale e configure quaisquer agentes ou software necessários em seus Droplets.

Configure painéis de monitoramento e alertas para rastrear os principais indicadores de desempenho e receber notificações quando necessário.

Anatomia de um plano de ação de failover

Apesar dos seus melhores esforços, as falhas são inevitáveis ​​em sistemas complexos. Um plano de ação de failover eficaz ajuda a minimizar o tempo de inatividade, detectando falhas rapidamente, iniciando o failover para sistemas de backup, resolvendo problemas e restaurando as operações normais dos sistemas primários. Um plano de failover abrangente deve abranger os seguintes aspectos:

Detectando Falhas

A primeira etapa do seu plano de ação de failover é detectar problemas assim que eles ocorrerem. Implemente ferramentas de monitoramento e alertas, como as mencionadas anteriormente, que informam sobre problemas ou eventos incomuns. Revise regularmente os logs do sistema para identificar quaisquer anomalias e avaliar a integridade de seus aplicativos.

Iniciando o failover

Assim que uma falha for detectada, inicie procedimentos de failover para alternar perfeitamente para sistemas ou recursos de backup. Isso pode envolver a ativação de Droplets em espera, o redirecionamento do tráfego para data centers alternativos ou o uso de redes de entrega de conteúdo (CDNs) para servir ativos. Automatize o processo de failover tanto quanto possível para minimizar interrupções e garantir uma resposta rápida aos problemas.

Resolvendo problemas

Com o processo de failover em andamento, concentre-se em identificar a causa raiz do problema e resolvê-lo imediatamente. Isso pode envolver solução de problemas de código, correção de configurações incorretas ou solução de falhas de hardware. Comunique-se com sua equipe e forneça atualizações para garantir que todos estejam na mesma página.

Restaurando Sistemas Primários

Depois de resolver o problema que causou a falha, restaure as operações normais dos sistemas primários. Isso pode envolver voltar aos recursos originais, reconfigurar as configurações de rede ou implantar código fixo. Conduza análises post-mortem para identificar lições aprendidas e melhorar seu plano de ação de failover para incidentes futuros.

Ao incorporar os componentes significativos de planos de ação de alta disponibilidade, monitoramento e failover, você pode garantir que seus aplicativos estejam altamente disponíveis, resilientes e proporcionem uma experiência de usuário consistente. Combinando os pontos fortes do AppMaster e do DigitalOcean, você pode implantar aplicativos de maneira eficiente e econômica, permitindo que sua empresa mantenha uma vantagem competitiva em um mundo cada vez mais digital.

Conclusão

A implementação de alta disponibilidade e failover na DigitalOcean é crucial para garantir que seus aplicativos tenham um desempenho ideal e permaneçam acessíveis mesmo durante eventos ou falhas inesperadas. Seguindo as técnicas e práticas recomendadas discutidas neste guia, você pode criar uma infraestrutura resiliente que minimiza o tempo de inatividade, mantém a satisfação do usuário e garante operações contínuas de seus aplicativos.

Para obter alta disponibilidade, é essencial configurar o balanceamento de carga para distribuir o tráfego de entrada entre os nós, garantindo desempenho ideal e evitando pontos únicos de falha. Além disso, adotar uma estratégia de replicação e backup de dados usando os serviços Block Storage, Spaces Object Storage e Backup da DigitalOcean pode ajudá-lo a preservar os dados e se recuperar rapidamente de possíveis falhas.

Ao combinar o poder do AppMaster e DigitalOcean, você pode agilizar o processo de construção e implantação de aplicativos escalonáveis ​​e altamente disponíveis para sistemas web, móveis e back-end. Essa abordagem pode reduzir significativamente o tempo e os custos de desenvolvimento, mantendo a qualidade e o desempenho do software.

Por fim, o monitoramento e os alertas adequados são vitais para detectar problemas relacionados à alta disponibilidade e ao failover. Utilizar o DigitalOcean Monitoring junto com ferramentas de monitoramento de terceiros pode fornecer insights e alertas abrangentes necessários para diagnosticar e resolver problemas prontamente. Mesmo com uma infraestrutura altamente disponível, ter um plano de ação de failover bem definido contribui para a sua estratégia de continuidade de negócios e prepara a sua organização para potenciais desafios.

Com todas essas práticas implementadas, você pode ter certeza de sua capacidade de fornecer uma experiência confiável e altamente disponível aos seus usuários na plataforma DigitalOcean.