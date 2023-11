Le guide complet de la haute disponibilité et du basculement sur DigitalOcean

La haute disponibilité et le basculement sont des concepts cruciaux pour les entreprises qui comptent sur le fonctionnement ininterrompu et fiable de leurs systèmes logiciels. La haute disponibilité fait référence au fonctionnement continu d'un système avec un temps d'arrêt minimal, même en cas d'événements ou de pannes inattendus. Cela garantit que les utilisateurs peuvent accéder à vos applications en cas de besoin, avec un minimum d'interruptions dans les opérations commerciales.

Le basculement, quant à lui, est le processus de basculement vers un système de secours lorsque le système principal devient indisponible en raison d'une panne, d'une maintenance ou de tout autre événement provoquant une interruption. Garantir la haute disponibilité et le basculement des systèmes logiciels sur lesquels les entreprises s'appuient est vital dans le monde concurrentiel d'aujourd'hui.

Dans cet article, nous explorerons comment configurer la haute disponibilité et le basculement sur DigitalOcean , l'un des principaux fournisseurs de cloud de l'industrie du logiciel. Nous discuterons spécifiquement des stratégies d’équilibrage de charge, de réplication des données et de sauvegarde pour garantir que vos applications restent opérationnelles et accessibles.

Configuration de l'équilibrage de charge sur DigitalOcean

L'équilibrage de charge est un élément essentiel de la haute disponibilité, car il répartit le trafic entrant sur plusieurs serveurs pour garantir qu'aucun serveur ne soit surchargé. Cela améliore non seulement les performances, mais minimise également le risque de panne du serveur. DigitalOcean propose un service natif Load Balancer, facilitant la configuration et la gestion de l'équilibrage de charge pour vos applications. Voici comment configurer un équilibreur de charge sur DigitalOcean :

Créez un équilibreur de charge : connectez-vous à votre compte DigitalOcean et accédez à la section Réseau. Cliquez sur « Équilibreurs de charge », puis sur « Créer un équilibreur de charge ». Choisissez la région du centre de données et configurez l'algorithme d'équilibrage de charge, les paramètres de vérification de l'état et d'autres paramètres en fonction de vos besoins. Ajouter des Droplets : Après avoir créé l'équilibreur de charge, vous devez ajouter vos Droplets (les machines virtuelles de DigitalOcean) à l'équilibreur de charge. Vous pouvez soit ajouter les droplets manuellement, soit les ajouter à l'aide de balises. Les balises facilitent la gestion et l'organisation de vos Droplets. Configurer SSL/TLS : pour activer les connexions d'application sécurisées, vous pouvez configurer des certificats SSL/TLS pour votre équilibreur de charge. Vous pouvez soit utiliser les certificats Let's Encrypt fournis par DigitalOcean, soit télécharger vos propres certificats personnalisés. Surveiller et faire évoluer : grâce à DigitalOcean Monitoring, vous pouvez garder un œil sur les performances de votre équilibreur de charge et des droplets vers lesquels il distribue le trafic. La mise à l'échelle de votre infrastructure en fonction de vos informations de surveillance peut contribuer à garantir une haute disponibilité et des performances optimales.

Vous pouvez également déployer votre propre logiciel d'équilibrage de charge sur Droplets, tel que HAProxy ou NGINX. Cette approche vous offre plus de contrôle et de flexibilité, mais nécessite également davantage de configuration et de maintenance manuelles.

Réplication et sauvegarde des données dans DigitalOcean

Un autre aspect important pour garantir la haute disponibilité et le basculement est la réplication et la sauvegarde des données. En cas de panne, le fait de stocker plusieurs copies de vos données à différents endroits peut éviter à votre entreprise une perte de données désastreuse. Il existe plusieurs stratégies de réplication et de sauvegarde des données dans DigitalOcean, notamment :

Utilisation de volumes de stockage en bloc : les volumes de stockage en bloc sont des périphériques de bloc basés sur le réseau qui peuvent être connectés à vos Droplets, fournissant un espace de stockage supplémentaire. Vous pouvez utiliser ces volumes pour stocker les données de votre application, ce qui facilite leur gestion et leur réplication. Pour garantir la haute disponibilité, vous pouvez créer des instantanés de vos volumes et les stocker dans plusieurs régions.

Service de sauvegarde intégré : DigitalOcean propose également un service de sauvegarde intégré, créant automatiquement des sauvegardes hebdomadaires de vos Droplets. Ces sauvegardes sont stockées dans la même région de centre de données que votre Droplet, mais sur des appareils distincts pour garantir la redondance. Vous pouvez restaurer un Droplet à partir d'une sauvegarde, en créant un nouveau Droplet avec les mêmes données et configurations que l'original.

Pour une stratégie complète de sauvegarde et de réplication, envisagez de combiner plusieurs méthodes pour garantir la redondance des données et testez régulièrement vos sauvegardes pour confirmer qu'elles peuvent être restaurées avec succès en cas de panne. Assurer la haute disponibilité et le basculement de vos applications nécessite une planification et une maintenance régulière, mais les avantages d'une disponibilité et d'une fiabilité accrues dépassent de loin les efforts impliqués.

Déploiement d'applications haute disponibilité à l'aide AppMaster et DigitalOcean

Le développement d'applications à haute disponibilité est essentiel pour offrir une expérience utilisateur transparente et garantir des services clients ininterrompus. AppMaster , une puissante plateforme sans code , est conçue pour simplifier et accélérer le développement d'applications, avec des options pour déployer vos applications sur DigitalOcean, maximisant ainsi la disponibilité et les performances. Explorons comment vous pouvez utiliser AppMaster avec DigitalOcean pour créer des applications hautement disponibles.

Création d'applications évolutives avec AppMaster

L'un des aspects essentiels pour garantir une haute disponibilité est de concevoir vos applications de manière à ce qu'elles soient évolutives, leur permettant ainsi de gérer une demande accrue ou des pics de trafic soudains. AppMaster génère automatiquement des applications Web, mobiles et back-end à l'aide de technologies populaires telles que Go (golang) pour les applications back-end, Vue3 pour les applications Web, ainsi que Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS.

Avec AppMaster, vous pouvez créer des modèles de données, des processus métier, des API REST et endpoints WebSocket Server conçus visuellement. AppMaster est un environnement de développement intégré (IDE) complet qui permet aux développeurs citoyens de créer et de déployer des applications évolutives rapidement, efficacement et à moindre coût.

Déploiement d'applications AppMaster sur DigitalOcean

Une fois que vous avez créé vos applications avec AppMaster, il est temps de les déployer sur DigitalOcean. Vous pouvez utiliser des images prédéfinies ou des conteneurs Docker pour déployer facilement vos applications. Suivez ces étapes:

Sélectionnez une région de centre de données qui offre une faible latence et garantit une haute disponibilité. Idéalement, choisissez une région géographiquement plus proche de votre public cible.

Créez une instance (Droplet) à l'aide d'une image prédéfinie (si disponible) ou d'un conteneur Docker de votre application.

Configurez et déployez des équilibreurs de charge pour répartir le trafic entre plusieurs instances de vos applications.

Configurez une mise à l'échelle automatisée des Droplets en fonction de l'utilisation des ressources ou de l'heure de la journée pour gérer les pics de trafic.

Configurez la réplication et la sauvegarde des données pour un accès ininterrompu aux données des applications et une récupération plus rapide en cas de panne.

Surveillance et alertes pour une haute disponibilité

La surveillance de vos applications est cruciale pour maintenir une haute disponibilité, car elle vous aide à identifier les problèmes, à analyser les performances et à recevoir des notifications lorsque des problèmes potentiels surviennent. DigitalOcean propose divers outils et fonctionnalités pour surveiller vos applications, et vous pouvez également utiliser des outils de surveillance tiers si nécessaire. Voici quelques étapes pour surveiller et configurer des alertes de haute disponibilité dans vos applications :

Utiliser la surveillance DigitalOcean

DigitalOcean Monitoring est un service intégré gratuit qui fournit des métriques système et personnalisées pour vos clusters Droplets et Kubernetes . DigitalOcean Monitoring vous permet de suivre des indicateurs de performances clés tels que l'utilisation du processeur, l'utilisation du disque, la bande passante, etc. Vous pouvez également créer des métriques personnalisées pour surveiller des aspects plus spécifiques de vos applications. Pour activer DigitalOcean Monitoring sur vos Droplets, installez le do-agent (agent DigitalOcean) en suivant les instructions de la documentation officielle.

Configuration des alertes

Une fois que vous avez activé la surveillance de vos Droplets, configurez des alertes pour vous avertir lorsque certains seuils sont atteints ou que des événements inhabituels se produisent. Les alertes peuvent vous aider à résoudre rapidement tout problème et à éviter d’éventuels temps d’arrêt. Vous pouvez configurer des alertes dans le panneau de configuration DigitalOcean en suivant ces étapes :

Accédez à l'onglet « Surveillance » de votre compte DigitalOcean.

Cliquez sur "Créer une politique d'alerte".

Sélectionnez la métrique, l'opérateur de comparaison et le seuil qui doivent déclencher l'alerte.

Désignez les destinataires de l'alerte, comme une adresse e-mail ou un canal Slack .

. Enregistrez la stratégie d'alerte.

Utilisation d'outils de surveillance tiers

Outre DigitalOcean Monitoring, vous pouvez utiliser des outils tiers tels que Datadog, New Relic ou Prometheus pour suivre les mesures de performances, visualiser les données et configurer des alertes. Ces outils fournissent souvent des fonctionnalités et des intégrations supplémentaires qui peuvent compléter DigitalOcean Monitoring. Pour utiliser un outil de surveillance tiers :

Inscrivez-vous à un service de surveillance tiers et configurez-le conformément à leur documentation.

Installez et configurez tous les agents ou logiciels nécessaires sur vos Droplets.

Configurez des tableaux de bord de surveillance et des alertes pour suivre les indicateurs de performance clés et recevoir des notifications en cas de besoin.

Anatomie d'un plan d'action de basculement

Malgré tous vos efforts, les pannes sont inévitables dans les systèmes complexes. Un plan d'action de basculement efficace permet de minimiser les temps d'arrêt en détectant rapidement les pannes, en lançant le basculement vers les systèmes de sauvegarde, en résolvant les problèmes et en restaurant les systèmes principaux pour un fonctionnement normal. Un plan de basculement complet doit couvrir les aspects suivants :

Détection des pannes

La première étape de votre plan d’action de basculement consiste à détecter les problèmes dès qu’ils surviennent. Mettez en place des outils de surveillance et d’alerte, comme ceux mentionnés précédemment, qui vous informent des problèmes ou des événements inhabituels. Consultez régulièrement les journaux système pour identifier toute anomalie et évaluer la santé de vos applications.

Lancement du basculement

Une fois qu’une panne est détectée, lancez des procédures de basculement pour passer en toute transparence aux systèmes ou aux ressources de sauvegarde. Cela peut impliquer l'activation de Droplets en veille, la redirection du trafic vers des centres de données alternatifs ou l'utilisation de réseaux de diffusion de contenu (CDN) pour servir les actifs. Automatisez le processus de basculement autant que possible pour minimiser les perturbations et garantir une réponse rapide aux problèmes.

Résoudre les problèmes

Le processus de basculement étant en cours, concentrez-vous sur l’identification de la cause première du problème et sur sa résolution rapide. Cela peut impliquer de dépanner le code, de corriger des erreurs de configuration ou de résoudre des pannes matérielles. Communiquez avec votre équipe et fournissez des mises à jour pour vous assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde.

Restauration des systèmes primaires

Après avoir résolu le problème à l’origine de la panne, restaurez les systèmes principaux pour qu’ils fonctionnent normalement. Cela peut impliquer de revenir aux ressources d'origine, de reconfigurer les paramètres réseau ou de déployer du code fixe. Effectuez une analyse post-mortem pour identifier les leçons apprises et améliorer votre plan d’action de basculement pour les incidents futurs.

En intégrant les composants importants des plans d'action de haute disponibilité, de surveillance et de basculement, vous pouvez garantir que vos applications sont hautement disponibles, résilientes et offrent une expérience utilisateur cohérente. En combinant les atouts d' AppMaster et de DigitalOcean, vous pouvez déployer des applications de manière efficace et rentable, permettant à votre entreprise de conserver un avantage concurrentiel dans un monde de plus en plus numérique.

Conclusion

La mise en œuvre de la haute disponibilité et du basculement sur DigitalOcean est cruciale pour garantir que vos applications fonctionnent de manière optimale et restent accessibles même en cas d'événements ou de pannes inattendus. En suivant les techniques et les bonnes pratiques décrites dans ce guide, vous pouvez créer une infrastructure résiliente qui minimise les temps d'arrêt, maintient la satisfaction des utilisateurs et garantit le fonctionnement continu de vos applications.

Pour atteindre une haute disponibilité, il est essentiel de configurer un équilibrage de charge pour répartir le trafic entrant entre vos nœuds, garantissant ainsi des performances optimales et évitant les points de défaillance uniques. De plus, l'adoption d'une stratégie de réplication et de sauvegarde des données à l'aide des services Block Storage, Spaces Object Storage et Backup de DigitalOcean peut vous aider à préserver les données et à récupérer rapidement des pannes potentielles.

En combinant la puissance d' AppMaster et de DigitalOcean, vous pouvez rationaliser le processus de création et de déploiement d'applications évolutives et hautement disponibles pour les systèmes Web, mobiles et back-end. Cette approche peut réduire considérablement le temps et les coûts de développement tout en maintenant la qualité et les performances des logiciels.

Enfin, une surveillance et des alertes appropriées sont essentielles pour détecter les problèmes liés à la haute disponibilité et au basculement. L'utilisation de DigitalOcean Monitoring avec des outils de surveillance tiers peut vous fournir des informations complètes et des alertes nécessaires pour diagnostiquer et résoudre les problèmes rapidement. Même avec une infrastructure hautement disponible, disposer d'un plan d'action de basculement bien défini contribue à votre stratégie de continuité d'activité et prépare votre organisation aux défis potentiels.

Avec toutes ces pratiques en place, vous pouvez avoir confiance dans votre capacité à offrir une expérience fiable et hautement disponible à vos utilisateurs sur la plateforme DigitalOcean.