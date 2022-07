İster bir sanatçı, ister bir kripto yatırımcısı olun, ya da sadece son zamanlarda bazı İnternet içeriğine göz atın, kesinlikle NFT'yi duymuşsunuzdur. Herkes NFT'lerden bahsediyor: dijital sanatın geleceği, dijital para, yatırımlar ve daha fazlası… Peki NFT'ler nedir? Onlarla nasıl para kazanabilirsiniz? NFT dünyası hakkında bilmeniz gereken her şeyi öğrenelim.

NFT'ler nelerdir?



NFT'lerin (Fungible Tokens) ne olduğunu anlamak için önce Fungible Token'ların ne olduğunu, yani geleneksel kripto paraların ne olduğunu anlamanız gerekir. Kripto para birimleri, ağda yapılan her işlem için halka açık bir kayıt olarak çalışan bir veri zinciri gibi olan blok zinciri teknolojisine dayanmaktadır. Kripto para biriminin ve değiştirilebilir jetonun en ünlü örneği Bitcoin'dir. Bitcoin'in değiştirilebilir bir token olması ne anlama geliyor?

Bitcoin dijital bir para birimidir. Fiziksel bir formda mevcut değildir; bir dolarla yaptığınız gibi bir bitcoini elinizde tutamazsınız. Ancak, tıpkı dolarlarda olduğu gibi, bir bitcoin ile tamamen aynı olan bir bitcoin alışverişi yapabilirsiniz. Aynı değere sahipler. Bunun yerine bir NFT benzersizdir. Tek bir örnekte değiştirilemez bir belirteç bulunur. NFT'ler aynı blok zincirine bağlanabilir, ancak her biri benzersizdir. Bu nedenle NFT'ler sanat eserleri (dijital sanat, müzik, videolar…) gibi mallar için kullanılır.

NFT'ler nasıl işlem görür?



NFT'ler belirli pazaryerlerinde satılabilir ve satın alınabilir. Tıpkı e-ticaret gibi, herhangi bir yatırımcı pazara göz atabilir, ilgilendikleri dijital içeriği (dijital bir sanat eseri gibi) bulabilir ve satın alabilir. Ancak alışılagelmiş pazaryerlerinden farklı olarak satın alma işlemi dolar veya euro ile değil kripto para ile ödeniyor. Ancak bildiğiniz gibi, dünyada birden fazla kripto para var, peki NFT'leriniz için ödeme yapmak için ne kullanmalısınız?

Bu, kullandığınız pazara bağlıdır. Örneğin, pazar yeri Ethereum blok zincirine dayanıyorsa, Ether jetonla ödeme yaparsınız. Pazar yeri Crypto.org blok zincirinde çalışıyorsa, CRO paraları ile ödeme yapacaksınız.





NFT'mi nasıl satabilirim?



NFT pazar yerleri hem alıcılar hem de satıcılar için bir referans noktasıdır. Bu pazarlarda, NFT'lerinizi (örneğin, bir sanatçıysanız oluşturduğunuz NFT'ler) ve diğer yatırımcılardan satın aldığınız NFT'leri satarsınız. İşlem genellikle çok basittir. Pazara bağlanmanız, satış sayfasına gitmeniz ve NFT'nizi satışa çıkarmanız gerekiyor.

Ancak akılda tutulması gereken önemli bir içerik var: blok zincirlerde her işlemin imzalanması mı gerekiyor? Bunun anlamı ne? Her işlem küçük bir işlem gerektirir: NFT'yi satışa çıkardığınızda bile bir ücret ödemeniz gerekir. Bu ücret ne kadar? Pazar yerine bağlıdır. Piyasa Ethereum üzerinde çalışıyorsa ücretler çok yüksek olacaktır (çünkü bu zincirdeki ücretler her zaman yüksektir!). Diğer blok zincirlerini seçerseniz, kesinlikle ücretlere daha az harcayabilirsiniz.

NFT'leri nasıl oluşturabilirsiniz?



Bir NFT oluşturmak, NFT'lerinizi ilk kez satışa çıkarma süreciyle eşleşir. Bunu adım adım şu şekilde yaparsınız:

Favori pazaryerinizi seçin ve hesabınızı oluşturun. Dijital NFT sanatı blok zincirlerde işlem gördüğü için bir kripto cüzdanına ihtiyacınız olacak.



Dijital pazaryerinde satış panosunu bulun.



Yeni NFT sat'a tıklayın ve dijital sanatınızı yükleyin.



Burada sizden ücreti dijital paralarla ödemeniz isteniyor.



Bu işlemi tamamladığınızda NFT'nizi oluşturmuş olursunuz.

NFT ile nasıl para kazanılır?



NFT sadece sanatçılar veya sanat koleksiyoncuları için değil, yatırımcılar için de ilgi çekicidir. Ancak birçok insan, sanatçı değillerse NFT ile nasıl para kazanabileceklerini merak ediyor. Bu bölümde, bunu nasıl yapacağımızı öğreneceğiz. NFT ile para kazanmanın ardındaki ilke, ticaret mallarından biridir: belirli bir fiyata bir mal satın alırsınız ve sonra onu daha yüksek bir fiyata satarsınız. NFT ile para kazanmak daha da ödüllendirici çünkü bir kez NFT sahibi olduysanız, ilgili her işlem için o NFT'den para kazanmaya devam edeceksiniz. Bir kripto yatırımcısı, NFT'leri (alıştıkları gibi kripto para yerine) satın alabilir, NFT fiyatının yükselmesini bekleyebilir ve sonunda satabilir. NFT ile bu şekilde para kazanırsınız.

En bilinen NFT pazar yerleri



Bu içerikten öğrenmiş olabileceğiniz gibi, pazar yeri seçimi sanatçılar, satıcılar ve alıcılar için önemlidir. Kripto NFT'leri için en iyi bilinen pazar yerleri hangileridir?