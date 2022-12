Niezależnie od tego, czy jesteś artystą, inwestorem kryptowalutowym, czy po prostu przeglądasz ostatnio jakieś treści w Internecie, z pewnością słyszałeś o NFT. Wszyscy mówią o NFT: przyszłość sztuki cyfrowej, cyfrowych pieniędzy, inwestycji i nie tylko... Ale czym są NFT? Jak można dzięki nim zarabiać pieniądze? Dowiedzmy się wszystkiego, co musisz wiedzieć o świecie NFT.

Czym są NFT?

Aby zrozumieć czym są NFT (Non-Fungible Tokens) musisz najpierw zrozumieć czym są Fungible Tokens, czyli czym są tradycyjne kryptowaluty. Kryptowaluty opierają się na technologii blockchain, która jest jak łańcuch danych, który działa jako publiczny rejestr każdej transakcji dokonanej w sieci. Najbardziej znanym przykładem kryptowaluty i tokena zamiennego jest Bitcoin. Co to znaczy, że Bitcoin jest tokenem zamiennym?

Bitcoin jest walutą cyfrową. Nie istnieje w formie fizycznej; nie można trzymać bitcoina w ręku, tak jak ma to miejsce w przypadku jednego dolara. Jednak, tak jak to się dzieje z dolarami, możesz wymienić jeden bitcoin na jeden bitcoin, który jest dokładnie taki sam. Mają one tę samą wartość. NFT, zamiast tego, jest unikalny. Niezmywalny token istnieje w jednej, pojedynczej próbce. NFT mogą być podłączone do tego samego blockchaina, ale każdy z nich jest unikalny. Dlatego właśnie NFT są używane do towarów takich jak dzieła sztuki (sztuka cyfrowa, muzyka, filmy...).

W jaki sposób handluje się NFT?

NFT mogą być sprzedawane i kupowane na określonych rynkach. Podobnie jak w przypadku e-sklepów, każdy inwestor może przeglądać rynek, znaleźć interesujące go treści cyfrowe (np. cyfrowe dzieła sztuki) i kupić je. Jednak w przeciwieństwie do zwykłych targowisk, zakup nie jest opłacany dolarami lub euro, ale monetami kryptowalutowymi. Jak może jednak wiesz, na świecie istnieje więcej niż jedna moneta kryptowalutowa, więc czego powinieneś użyć, aby zapłacić za swoje NFT?

To zależy od rynku, z którego korzystasz. Na przykład, jeśli rynek jest oparty na blockchainie Ethereum, zapłacisz monetą Ether. Jeśli rynek działa na blockchainie Crypto.org, zapłacisz monetami CRO.





Jak mogę sprzedać moje NFT?

Rynki NFT są punktem odniesienia zarówno dla kupujących, jak i sprzedających. Na tych rynkach sprzedajesz swoje NFT (NFT, które stworzyłeś, na przykład jeśli jesteś artystą) oraz NFT, które kupiłeś od innych inwestorów. Proces ten jest zazwyczaj bardzo prosty. Musisz połączyć się z rynkiem, wejść na jego stronę sprzedażową i wystawić swoje NFT na sprzedaż.

Jest jednak jedna ważna treść, o której należy pamiętać: na blockchainach każda operacja musi być podpisana? Co to oznacza? Że każda operacja wymaga małej transakcji: nawet wystawiając NFT na sprzedaż, musisz uiścić opłatę. Jak duża jest ta opłata? To zależy od rynku. Jeśli targowisko działa na Ethereum, opłaty będą bardzo wysokie (bo opłaty na tym łańcuchu zawsze są wysokie!). Jeśli wybierzesz inne blockchainy, z pewnością możesz wydać mniej na opłaty.

W jaki sposób można tworzyć NFT?

Tworzenie NFT odpowiada procesowi wystawiania Twoich NFT na sprzedaż za pierwszym razem. W ten sposób robisz to krok po kroku:

Wybierz swój ulubiony rynek i załóż konto. Ponieważ handel cyfrową sztuką NFT odbywa się na blockchainach, będziesz potrzebował portfela kryptowalutowego.



Wewnątrz rynku cyfrowego znajdź pulpit nawigacyjny do sprzedaży.



Kliknij na sell new NFT i prześlij swoją sztukę cyfrową.



To właśnie tam zostaniesz poproszony o uiszczenie opłaty za pomocą cyfrowych monet.



Gdy zakończysz ten proces, stworzyłeś swoje NFT.

Jak zarobić pieniądze dzięki NFT?

NFT jest interesujące nie tylko dla artystów czy kolekcjonerów sztuki, ale także dla inwestorów. Wiele osób zastanawia się jednak, jak można zarobić na NFT, jeśli nie jest się artystą. W tym rozdziale dowiemy się, jak to zrobić. Zasadą zarabiania na NFT jest handel towarami: kupujesz towar po określonej cenie, a następnie sprzedajesz go po cenie wyższej. Zarabianie pieniędzy z NFT jest jeszcze bardziej opłacalne, ponieważ jeśli raz byłeś właścicielem NFT, będziesz nadal zarabiał na tym NFT dla każdej powiązanej transakcji. Inwestor kryptowalutowy mógłby zakupić NFT (zamiast kryptowalutowych pieniędzy, do czego jest przyzwyczajony), poczekać, aż cena NFT wzrośnie, a następnie ostatecznie ją sprzedać. W ten sposób zarabia się na NFT.

Najbardziej znane rynki NFT

Jak być może dowiedziałeś się w tej treści, wybór rynku jest ważny dla artystów, sprzedawców i kupujących. Jakie są najbardziej znane rynki dla kryptowalut NFT?