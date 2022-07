Se é um artista, um investidor criptográfico, ou se simplesmente navegou recentemente através de algum conteúdo da Internet, certamente já ouviu falar de NFT. Todos falam de NFT: o futuro da arte digital, dinheiro digital, investimentos, e muito mais... Mas o que são NFT? Como se pode ganhar dinheiro com elas? Vamos descobrir tudo o que precisa de saber sobre o mundo NFT.

O que são NFT?



Para compreender o que são NFT (Fichas Não Fungíveis) precisa de compreender primeiro o que são Fichas Fungíveis, ou seja, o que são moedas criptográficas tradicionais. As moedas criptográficas são baseadas na tecnologia de cadeia de bloqueio, que é como uma cadeia de dados que funciona como um registo público para cada transacção feita na rede. O exemplo mais famoso de moeda criptográfica e a ficha fungível é a Bitcoin. O que significa que o Bitcoin é um símbolo fungível?

Bitcoin é uma moeda digital. Não existe numa forma física; não se pode segurar um bitcoin na mão como se faz com um dólar. Contudo, tal como acontece com os dólares, pode trocar um bitcoin com um bitcoin, que é exactamente o mesmo. Eles têm o mesmo valor. Um NFT, em vez disso, é único. Uma ficha não fungível existe numa única amostra. As NFT podem ser ligadas à mesma cadeia de bloqueio, mas cada uma delas é única. É por isso que as NFT são utilizadas para mercadorias como peças de arte (arte digital, música, vídeos...).

Como são comercializadas as NFT?



p>NFTs podem ser vendidas e compradas em mercados específicos. Tal como eram e-commerces, qualquer investidor pode navegar no mercado, encontrar conteúdos digitais (como uma peça de arte digital) em que esteja interessado, e comprá-los. No entanto, ao contrário dos mercados comuns, a compra não é paga com dólares ou euros, mas com moedas criptográficas. Como deve saber, porém, existe mais do que uma moeda criptográfica no mundo, portanto, o que deve usar para pagar as suas NFT?

Isso depende do mercado que está a usar. Por exemplo, se o mercado for baseado na cadeia de bloqueio Ethereum, pagará com a moeda Ether. Pagará com as moedas CRO se o mercado correr na cadeia de bloqueio Crypto.org.





How can I sell my NFT?



NFT marketplaces are a point of reference for both buyers and sellers. Nesses mercados, vende os seus NFT (NFTs que criou, por exemplo, se for artista) e NFTs que comprou a outros investidores. O processo é normalmente muito simples. Tem de se ligar ao mercado, ir à sua página de venda, e colocar o seu NFT à venda.

Há, no entanto, um conteúdo importante a ter em mente: em cadeias de bloqueio, cada operação precisa de ser assinada? O que é que isso significa? Que cada operação requer uma pequena transacção: mesmo quando se coloca um NFT à venda, é preciso pagar uma taxa. Qual é o montante desta taxa? Depende do mercado. Se o mercado funcionar com Ethereum, as taxas serão muito elevadas (porque as taxas nesta cadeia são sempre elevadas!). Se escolher outras correntes de bloqueio, pode certamente gastar menos em taxas.

Como pode criar NFT?



Criar um NFT corresponde ao processo de colocar o seu NFT à venda pela primeira vez. É assim que o faz passo a passo:

Pick your favorite marketplace and create your account. Como a arte NFT digital é comercializada em cadeias de blocos, vai precisar de uma carteira criptográfica.



>li>li> Dentro do mercado digital, encontre o tablier de venda.

>/li>li>li>Click on sell new NFT e carregue a sua arte digital.

> >li> Aqui é onde lhe é pedido que pague a taxa com moedas digitais.

>li>>li> Quando tiver concluído este processo, criou o seu NFT.

>h2> Como ganhar dinheiro com NFT?

NFT não é apenas interessante para artistas ou coleccionadores de arte, mas também para investidores. Muitas pessoas, contudo, perguntam como podem ganhar dinheiro com NFT se não são artistas. Nesta secção, vamos descobrir como o fazer. O princípio por detrás de ganhar dinheiro com NFT é o da troca de bens: compra-se um bem por um determinado preço e depois vende-se a um preço mais elevado. Ganhar dinheiro com NFT é ainda mais gratificante porque se já foi proprietário de um NFT uma vez, continuará a ganhar dinheiro com esse NFT para cada transacção relacionada. Um investidor de criptografia poderia comprar NFT (em vez de dinheiro criptográfico como está habituado), esperar que o preço NFT subisse, e depois finalmente vendê-lo. É assim que se ganha dinheiro com NFT.

Mais conhecidos mercados NFT



Como deve ter aprendido neste conteúdo, a escolha do mercado é importante para artistas, vendedores e compradores. Quais são os mercados mais conhecidos para os NFTs criptográficos?

CNFT: um mercado para NFTs digitais baseado na cadeia de blocos Cardano.



>ul>>li>OpenSea: este é o primeiro mercado para NFTs criptográficos, e é o que tem o maior número de compradores e vendedores. É baseado na cadeia de bloqueio Ethereum; portanto, as taxas são extremamente elevadas.<>li>Gleam.io: um mercado bastante novo que está a tornar-se muito popular.>/li>>li>Magic Eden: baseado na cadeia de bloqueio Solana, este é mais adequado para principiantes porque as taxas são mais baixas.li>Binance NFT: Binance é uma das plataformas criptográficas mais conhecidas do mundo. Permite-lhe comprar, vender, e ganhar juros sobre as moedas criptográficas. Recentemente o Binance entrou no mundo das NFTs com o mercado Binance NFT.