Of u nu een kunstenaar bent, een cryptobelegger, of gewoon de laatste tijd door wat internetcontent bladert, u hebt zeker gehoord over NFT. Iedereen heeft het over NFT's: de toekomst van digitale kunst, digitaal geld, investeringen, en meer... Maar wat zijn NFT's? Hoe kun je er geld mee verdienen? Laten we alles uitzoeken wat u moet weten over de NFT-wereld.

Wat zijn NFT's?

Om te begrijpen wat NFT's (Non-Fungible Tokens) zijn, moet je eerst begrijpen wat Fungible Tokens zijn, dat wil zeggen, wat traditionele cryptomunten zijn. Cryptocurrencies zijn gebaseerd op blockchaintechnologie, wat een soort keten van gegevens is die werkt als een openbaar register voor elke transactie die in het netwerk wordt gedaan. Het bekendste voorbeeld van cryptocurrency en de fungibele token is Bitcoin. Wat betekent het dat Bitcoin een fungibel token is?

Bitcoin is een digitale munt. Het bestaat niet in een fysieke vorm; je kunt een bitcoin niet in je hand houden zoals je doet met een dollar. Maar net als bij dollars kun je één bitcoin ruilen met één bitcoin, die precies hetzelfde is. Ze hebben dezelfde waarde. Een NFT daarentegen is uniek. Een non-fungible token bestaat uit één enkel exemplaar. NFT's kunnen aan dezelfde blockchain worden gekoppeld, maar elk van hen is uniek. Daarom worden NFT's gebruikt voor goederen zoals kunstwerken (digitale kunst, muziek, video's...).

Hoe worden NFT's verhandeld?

NFT's kunnen worden verkocht en gekocht op specifieke marktplaatsen. Net als bij e-commerces kan iedere belegger op de marktplaats rondneuzen, digitale inhoud (zoals een digitaal kunstwerk) vinden waarin hij geïnteresseerd is, en deze kopen. In tegenstelling tot gewone marktplaatsen wordt de aankoop echter niet betaald met dollars of euro's, maar met cryptomunten. Zoals u wellicht weet, zijn er echter meer dan één cryptomunt in de wereld, dus wat moet u gebruiken om uw NFT's te betalen?

Dat hangt af van de marktplaats die u gebruikt. Is de marktplaats bijvoorbeeld gebaseerd op de Ethereum blockchain, dan betaal je met de Ether munt. Als de marktplaats op de Crypto.org-blockchain draait, betaalt u met de CRO-munten.





Hoe kan ik mijn NFT verkopen?

NFT-marktplaatsen zijn een referentiepunt voor zowel kopers als verkopers. Op die markten verkoopt u uw NFT's (NFT's die u zelf hebt gemaakt, bijvoorbeeld als u een kunstenaar bent) en NFT's die u hebt gekocht van andere beleggers. Het proces is meestal heel eenvoudig. U moet verbinding maken met de marktplaats, naar de verkooppagina gaan en uw NFT te koop aanbieden.

Er is echter een belangrijke inhoud om in gedachten te houden: op blockchains moet elke handeling worden ondertekend? Wat betekent dat? Dat elke handeling een kleine transactie vereist: zelfs wanneer u een NFT te koop zet, moet u een vergoeding betalen. Hoeveel is die vergoeding? Dat hangt af van de marktplaats. Als de marktplaats op Ethereum draait, zullen de vergoedingen zeer hoog zijn (want vergoedingen op deze keten zijn altijd hoog!). Als u andere blockchains kiest, kunt u zeker minder kwijt zijn aan vergoedingen.

Hoe kunt u NFT's creëren?

Het aanmaken van een NFT komt overeen met het proces om uw NFT's de eerste keer te koop aan te bieden. Zo doet u het stap voor stap:

Kies uw favoriete marktplaats en maak uw account aan. Omdat digitale NFT kunst wordt verhandeld op blockchains, heb je een crypto portemonnee nodig.



Binnen de digitale marktplaats vindt u het verkoop dashboard.



Klik op nieuwe NFT verkopen en upload uw digitale kunst.



Hier wordt u gevraagd de vergoeding te betalen met digitale munten.



Wanneer u dit proces hebt voltooid, hebt u uw NFT aangemaakt.

Hoe geld verdienen met NFT?

NFT is niet alleen interessant voor kunstenaars of kunstverzamelaars, maar ook voor beleggers. Veel mensen vragen zich echter af hoe ze geld kunnen verdienen met NFT als ze geen kunstenaar zijn. In dit deel gaan we uitzoeken hoe dat moet. Het principe achter geld verdienen met NFT is er een van handel in goederen: je koopt een goed voor een bepaalde prijs en verkoopt het vervolgens tegen een hogere prijs. Geld verdienen met NFT is nog meer lonend, want als je eenmaal de eigenaar van een NFT bent geweest, blijf je bij elke gerelateerde transactie geld verdienen op die NFT. Een cryptobelegger zou NFT's kunnen kopen (in plaats van cryptogeld zoals hij gewend is), wachten tot de NFT-prijs stijgt, en dan uiteindelijk verkopen. Zo verdien je geld met NFT.

Meest bekende NFT marktplaatsen

Zoals je misschien in deze inhoud hebt geleerd, is de keuze van de marktplaats belangrijk voor artiesten, verkopers en kopers. Wat zijn de bekendste marktplaatsen voor crypto NFT's?