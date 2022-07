Si eres un artista, un criptoinversor, o simplemente estás navegando por algún contenido de Internet recientemente, seguro que has oído hablar de las NFT. Todo el mundo habla de las NFT: el futuro del arte digital, el dinero digital, las inversiones, y mucho más... Pero, ¿qué son las NFT? ¿Cómo se puede ganar dinero con ellas? Descubramos todo lo que necesitas saber sobre el mundo de los NFTs.

¿Qué son los NFTs?

Para entender qué son los NFTs (Non-Fungible Tokens) hay que entender primero qué son los Fungible Tokens, es decir, qué son las criptomonedas tradicionales. Las criptomonedas se basan en la tecnología blockchain, que es como una cadena de datos que funciona como un registro público de cada transacción realizada en la red. El ejemplo más famoso de criptodivisa y de token fungible es el Bitcoin. ¿Qué significa que Bitcoin es un token fungible?

Bitcoin es una moneda digital. No existe de forma física; no puedes tener un bitcoin en la mano como haces con un dólar. Sin embargo, al igual que ocurre con los dólares, puedes intercambiar un bitcoin con un bitcoin, que es exactamente lo mismo. Tienen el mismo valor. Un NFT, en cambio, es único. Un token no fungible existe en una sola muestra. Los NFT pueden estar conectados a la misma blockchain, pero cada uno de ellos es único. Por ello, los NFT se utilizan para productos básicos como piezas de arte (arte digital, música, vídeos...).

¿Cómo se negocian los NFT?

Los NFT se pueden vender y comprar en mercados específicos. Al igual que los comercios electrónicos, cualquier inversor puede navegar por el mercado, encontrar un contenido digital (como una obra de arte digital) que le interese y comprarlo. Sin embargo, a diferencia de los marketplaces comunes, la compra no se paga con dólares o euros, sino con criptomonedas. Sin embargo, como ya sabrás, hay más de una criptomoneda en el mundo, así que ¿qué deberías usar para pagar tus NFTs?

Eso depende del marketplace que estés usando. Por ejemplo, si el mercado está basado en la blockchain de Ethereum, pagarás con la moneda Ether. Pagarás con las monedas CRO si el mercado funciona con la blockchain de Crypto.org.





¿Cómo puedo vender mis NFT?



Los mercados de NFT son un punto de referencia para compradores y vendedores. En esos mercados, vendes tus NFT (NFT que has creado, por ejemplo, si eres artista) y NFT que has comprado a otros inversores. El proceso suele ser muy sencillo. Tienes que conectarte al mercado, ir a su página de venta, y poner tu NFT a la venta.

Hay, sin embargo, un contenido importante a tener en cuenta: en las blockchains, toda operación tiene que estar firmada? ¿Qué significa esto? Que toda operación requiere una pequeña transacción: incluso cuando pones a la venta una NFT, necesitas pagar una tasa. ¿A cuánto asciende esta tasa? Depende del mercado. Si el mercado funciona con Ethereum, las tasas serán muy altas (¡porque las tasas en esta cadena siempre son altas!). Si eliges otras blockchains, seguro que puedes gastar menos en comisiones.

¿Cómo puedes crear NFTs?

Crear un NFT coincide con el proceso de poner tus NFTs a la venta la primera vez. Así es como se hace paso a paso:

Elige tu mercado favorito y crea tu cuenta. Debido a que el arte digital NFT se comercializa en blockchains, vas a necesitar una billetera criptográfica.



Dentro del mercado digital, encuentra el panel de venta.



Haz clic en vender nuevo NFT y sube tu arte digital.



Aquí es donde se te pide que pagues la cuota con monedas digitales.



Cuando hayas completado este proceso, habrás creado tu NFT.

¿Cómo ganar dinero con NFT?



La NFT no solo es interesante para artistas o coleccionistas de arte, sino también para inversores. Sin embargo, muchas personas se preguntan cómo pueden ganar dinero con NFT si no son artistas. En esta sección, vamos a descubrir cómo hacerlo. El principio de ganar dinero con NFT es el del comercio de bienes: se compra un bien por un precio determinado y luego se vende a un precio mayor. Ganar dinero con NFT es aún más gratificante porque si has sido propietario de una NFT una vez, seguirás ganando dinero con esa NFT por cada transacción relacionada. Un criptoinversor podría comprar NFT (en lugar de criptomonedas, como se acostumbra), esperar a que el precio de la NFT suba y finalmente venderla. Así es como se gana dinero con NFT.

Los marketplaces de NFT más conocidos



Como habrás aprendido en este contenido, la elección del marketplace es importante para artistas, vendedores y compradores. ¿Cuáles son los marketplaces más conocidos para las NFTs criptográficas?