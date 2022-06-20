无论你是艺术家、加密货币投资者，还是最近仅仅浏览了一些互联网内容，你肯定听说过NFT。每个人都在谈论NFT：数字艺术的未来、数字货币、投资等等......但NFT是什么？你如何利用它们赚钱？让我们找出你需要知道的关于NFT世界的一切。

什么是NFT？



要了解什么是NFT（非可兑换代币），你需要首先了解什么是可兑换代币，也就是说，什么是传统的加密货币。加密货币以区块链技术为基础，区块链就像一条数据链，作为网络中每笔交易的公共登记簿。加密货币和可替换代币的最有名的例子是比特币。比特币是一种可替换的代币，这意味着什么？

比特币是一种数字货币。它不以物理形式存在；你不能像对待一美元那样把比特币拿在手里。然而，就像美元一样，你可以用一个比特币交换一个比特币，这是完全相同的。它们具有相同的价值。相反，一个NFT是独一无二的。一个不可伪造的代币存在于一个单一的样本中。NFT可以连接到同一个区块链上，但它们中的每一个都是独一无二的。这就是为什么NFTs被用于艺术品（数字艺术、音乐、视频......）等商品。

NFTs如何交易？



NFTs可以在特定的市场上出售和购买。就像它们是电子商业一样，任何投资者都可以浏览市场，找到他们感兴趣的数字内容（如数字艺术作品），并购买它。然而，与普通市场不同的是，购买不是用美元或欧元支付，而是用加密货币。然而，你可能知道，世界上有不止一种加密货币，所以你应该用什么来支付你的NFT？

这取决于你正在使用的市场。例如，如果市场是基于以太坊区块链的，你将用以太币支付。





如何出售我的NFT？



NFT市场是买家和卖家的一个参考点。在这些市场上，你出售你的NFT（你创造的NFT，例如，如果你是一个艺术家）和你从其他投资者购买的NFT。这个过程通常非常简单。你需要连接到市场，进入其销售页面，并将你的NFT出售。

然而，有一个重要的内容需要记住：在区块链上，每一个操作都需要签名？这意味着什么呢？那就是每一个操作都需要一个小的交易：甚至当你把一个NFT出售时，你需要支付一个费用。这个费用是多少呢？这取决于市场的情况。如果市场在以太坊上运行，费用将非常高（因为这个链上的费用总是很高！）。如果你选择其他区块链，你当然可以花更少的费用。

你如何创建NFT？



创建NFT与第一次将你的NFT出售的过程相匹配。这是您如何一步步进行的：

选择您喜欢的市场并创建您的帐户。因为数字NFT艺术品是在区块链上交易的，你将需要一个加密货币钱包。



在数字市场内，找到销售仪表板。



点击出售新的NFT，上传你的数字艺术品。



这里要求你用数字硬币支付费用。



当你完成这个过程时，你已经创建了你的NFT。

如何用NFT赚钱？



NFT不仅对艺术家或艺术收藏家感兴趣，而且对投资者也感兴趣。然而，许多人想知道，如果他们不是艺术家，他们如何能通过NFT赚钱。在本节中，我们将了解如何做到这一点。用NFT赚钱的原理是商品交易：你以一定的价格购买商品，然后以更高的价格出售。用NFT赚钱的回报率更高，因为如果你已经成为一次NFT的所有者，你将在每次相关的交易中不断赚取该NFT的钱。一个加密货币投资者可以购买NFT（而不是他们习惯的加密货币），等待NFT价格上涨，然后最后出售。这就是用NFT赚钱的方式。

最知名的NFT市场



正如你在本内容中可能已经了解到的，市场选择对艺术家、卖家和买家都很重要。有哪些最知名的加密货币NFT的市场？