Que vous soyez un artiste, un investisseur en crypto-monnaies, ou que vous naviguiez simplement sur certains contenus Internet récemment, vous avez certainement entendu parler des NFT. Tout le monde parle des NFT : l'avenir de l'art numérique, de la monnaie numérique, des investissements, et plus encore... Mais que sont les NFT ? Comment pouvez-vous gagner de l'argent grâce à elles ? Découvrons tout ce que vous devez savoir sur le monde des NFT.

Qu'est-ce que les NFT ?



Pour comprendre ce que sont les NFT (jetons non fongibles), vous devez d'abord comprendre ce que sont les jetons fongibles, c'est-à-dire ce que sont les crypto-monnaies traditionnelles. Les crypto-monnaies sont basées sur la technologie blockchain, qui est comme une chaîne de données qui fonctionne comme un registre public pour chaque transaction effectuée dans le réseau. L'exemple le plus célèbre de crypto-monnaie et de jeton fongible est le bitcoin. Qu'est-ce que cela signifie que le bitcoin est un jeton fongible ?

Le bitcoin est une monnaie numérique. Elle n'existe pas sous une forme physique ; vous ne pouvez pas tenir un bitcoin dans votre main comme vous le faites avec un dollar. Cependant, tout comme cela se passe avec les dollars, vous pouvez échanger un bitcoin avec un bitcoin, ce qui est exactement la même chose. Ils ont la même valeur. Un NFT, au contraire, est unique. Un jeton non fongible existe en un seul exemplaire. Les NFT peuvent être connectés à la même blockchain, mais chacun d'entre eux est unique. C'est pourquoi les NFT sont utilisés pour des marchandises comme des œuvres d'art (art numérique, musique, vidéos...).

Comment les NFT sont-ils échangés ?



Les NFT peuvent être vendus et achetés sur des places de marché spécifiques. Tout comme les e-commerces, tout investisseur peut parcourir la place de marché, trouver un contenu numérique (comme une œuvre d'art numérique) qui l'intéresse et l'acheter. Cependant, contrairement aux places de marché communes, l'achat n'est pas payé en dollars ou en euros mais en crypto-monnaies. Or, comme vous le savez peut-être, il existe plus d'une crypto-monnaie dans le monde, alors que devez-vous utiliser pour payer vos NFT ?

Cela dépend de la place de marché que vous utilisez. Par exemple, si la place de marché est basée sur la blockchain Ethereum, vous paierez avec la pièce Ether. Vous paierez avec les pièces CRO si la place de marché fonctionne sur la blockchain Crypto.org.





Comment puis-je vendre mes NFT ?



Les marchés de NFT sont un point de référence pour les acheteurs et les vendeurs. Sur ces marchés, vous vendez vos NFT (des NFT que vous avez créés, par exemple, si vous êtes un artiste) et des NFT que vous avez achetés à d'autres investisseurs. Le processus est généralement très simple. Vous devez vous connecter à la place de marché, aller sur sa page de vente et mettre votre NFT en vente.

Il y a cependant un contenu important à garder à l'esprit : sur les blockchains, chaque opération doit être signée ? Qu'est-ce que cela signifie ? Que chaque opération nécessite une petite transaction : même lorsque vous mettez un NFT en vente, vous devez payer des frais. À combien s'élèvent ces frais ? Cela dépend de la place de marché. Si la place de marché fonctionne sur Ethereum, les frais seront très élevés (car les frais sur cette chaîne sont toujours élevés !). Si vous choisissez d'autres blockchains, vous pouvez certainement dépenser moins en frais.

Comment créer des NFT ?



Créer un NFT correspond au processus de mise en vente de vos NFT la première fois. Voici comment procéder, étape par étape :

Pour choisir votre place de marché préférée et créer votre compte. Comme l'art numérique NFT est échangé sur des blockchains, vous allez avoir besoin d'un portefeuille cryptographique.



Dans la place de marché numérique, trouvez le tableau de bord de vente.



Cliquez sur vendre un nouveau NFT et téléchargez votre art numérique.



C'est là qu'on vous demande de payer les frais avec des pièces numériques.



Quand vous avez terminé ce processus, vous avez créé votre NFT.

Comment gagner de l'argent avec le NFT?



Le NFT n'est pas seulement intéressant pour les artistes ou les collectionneurs d'art, mais aussi pour les investisseurs. Cependant, de nombreuses personnes se demandent comment elles peuvent gagner de l'argent avec le NFT si elles ne sont pas des artistes. Dans cette section, nous allons découvrir comment le faire. Le principe qui sous-tend le gain d'argent avec le NFT est celui de l'échange de biens : vous achetez un bien à un certain prix et le revendez à un prix plus élevé. Gagner de l'argent avec les NFT est encore plus gratifiant car si vous avez été propriétaire d'un NFT une fois, vous continuerez à gagner de l'argent sur ce NFT pour chaque transaction associée. Un investisseur en crypto-monnaie pourrait acheter des NFT (au lieu de crypto-monnaie comme il en a l'habitude), attendre que le prix du NFT augmente, puis finalement le vendre. C'est ainsi que vous gagnez de l'argent avec les NFT.

Les places de marché NFT les plus connues



Comme vous avez pu l'apprendre dans ce contenu, le choix de la place de marché est important pour les artistes, les vendeurs et les acheteurs. Quelles sont les places de marché les plus connues pour les crypto NFT ?