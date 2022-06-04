Будь вы художником, криптоинвестором или просто недавно просматривали интернет-контент, вы наверняка слышали о NFT. Все говорят о НФТ: будущее цифрового искусства, цифровых денег, инвестиций и многого другого... Но что такое НФТ? Как с их помощью можно заработать деньги? Давайте узнаем все, что вам нужно знать о мире NFT.

Что такое NFT?



Чтобы понять, что такое NFT (Non-Fungible Tokens), нужно сначала понять, что такое Fungible Tokens, то есть что такое традиционные криптомонеты. Криптовалюты основаны на технологии блокчейн, которая представляет собой цепочку данных, работающую как публичный реестр для каждой транзакции, совершенной в сети. Самым известным примером криптовалюты и взаимозаменяемого токена является биткойн. Что означает, что биткоин является взаимозаменяемым токеном?

Биткоин - это цифровая валюта. Он не существует в физической форме; вы не можете держать биткоин в руке, как вы это делаете с одним долларом. Однако точно так же, как это происходит с долларами, вы можете обменять один биткоин на один биткоин, что абсолютно одно и то же. Они имеют одинаковую стоимость. НФТ, напротив, уникален. Несгораемый токен существует в единственном экземпляре. NFT могут быть подключены к одному и тому же блокчейну, но каждый из них уникален. Именно поэтому NFT используются для таких товаров, как произведения искусства (цифровое искусство, музыка, видео...).

Как торгуются NFT?



NFT можно продавать и покупать на специальных торговых площадках. Подобно электронным коммерческим предприятиям, любой инвестор может просмотреть торговую площадку, найти интересующий его цифровой контент (например, цифровое произведение искусства) и купить его. Однако, в отличие от обычных торговых площадок, покупка оплачивается не долларами или евро, а криптомонетами. Однако, как вы, возможно, знаете, в мире существует не одна криптомонета, так какую же использовать для оплаты NFT?

Это зависит от используемого вами маркетплейса. Например, если торговая площадка основана на блокчейне Ethereum, вы будете платить монетой Ether. Если торговая площадка работает на блокчейне Crypto.org, вы будете платить монетами CRO.





Как я могу продать свой NFT?



Рынки NFT являются точкой отсчета как для покупателей, так и для продавцов. На этих рынках вы продаете свои НФТ (НФТ, созданные вами, например, если вы художник) и НФТ, которые вы купили у других инвесторов. Процесс обычно очень прост. Вам нужно подключиться к торговой площадке, перейти на ее страницу продажи и выставить свой НМТ на продажу.

Однако следует помнить об одном важном моменте: на блокчейне каждая операция должна быть подписана? Что это значит? То, что каждая операция требует небольшой транзакции: даже когда вы выставляете НМТ на продажу, вам нужно заплатить комиссию. Каков размер этой платы? Это зависит от торговой площадки. Если торговая площадка работает на Ethereum, плата будет очень высокой (потому что плата на этой цепочке всегда высокая!). Если вы выберете другие блокчейны, вы, конечно, сможете потратить меньше на комиссию.

Как создать NFT?



Создание NFT соответствует процессу выставления ваших NFT на продажу в первый раз. Вот как это делается шаг за шагом:

Выберите свою любимую торговую площадку и создайте свой аккаунт. Поскольку торговля цифровым искусством NFT осуществляется на блокчейне, вам понадобится криптокошелек.



Внутри цифровой торговой площадки найдите панель продажи.



Нажмите на "Продать новый NFT" и загрузите свое цифровое искусство.



Тут вам будет предложено оплатить комиссию цифровыми монетами.



Когда вы завершили этот процесс, вы создали свой NFT.

Как заработать на NFT?



NFT интересен не только художникам или коллекционерам искусства, но и инвесторам. Многие люди, однако, задаются вопросом, как они могут зарабатывать деньги с NFT, если они не художники. В этом разделе мы выясним, как это сделать. Принцип заработка на NFT заключается в торговле товарами: вы покупаете товар по определенной цене, а затем продаете его по более высокой цене. Заработок на NFT еще более выгоден, потому что если вы однажды стали владельцем NFT, вы будете продолжать зарабатывать на этом NFT при каждой соответствующей транзакции. Криптоинвестор может купить NFT (вместо привычных криптоденег), подождать, пока цена NFT вырастет, и затем, наконец, продать его. Вот как вы зарабатываете деньги с помощью NFT.

Самые известные площадки для продажи NFT



Как вы могли узнать из этого материала, выбор площадки важен для художников, продавцов и покупателей. Какие самые известные площадки для криптовалют NFT?