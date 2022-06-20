سواء كنت فنانًا أو مستثمرًا في التشفير أو تتصفح بعض محتوى الإنترنت مؤخرًا ، فمن المؤكد أنك سمعت عن NFT. يتحدث الجميع عن NFTs: مستقبل الفن الرقمي ، والأموال الرقمية ، والاستثمارات ، والمزيد ... ولكن ما هي NFTs؟ كيف يمكنك كسب المال معهم؟ دعنا نتعرف على أي شيء تريد معرفته عن عالم NFT.

ما هي NFTs؟



لفهم ما هي NFTs (الرموز غير القابلة للفطريات) ، عليك أولاً أن تفهم ما هي الرموز الفطرية ، أي ما هي عملات التشفير التقليدية. تعتمد العملات المشفرة على تقنية blockchain ، والتي تشبه سلسلة البيانات التي تعمل كسجل عام لكل معاملة تتم في الشبكة. أشهر مثال على العملة المشفرة والرمز القابل للاستبدال هو Bitcoin. ماذا يعني أن البيتكوين هو رمز قابل للاستبدال؟

Bitcoin هي عملة رقمية. لا يوجد في شكل مادي ؛ لا يمكنك الاحتفاظ بعملة البيتكوين في يدك كما تفعل بدولار واحد. ومع ذلك ، تمامًا كما يحدث مع الدولار ، يمكنك استبدال عملة بيتكوين واحدة ببيتكوين واحد ، وهو نفس الشيء تمامًا. لديهم نفس القيمة. بدلاً من ذلك ، تعد NFT فريدة من نوعها. يوجد رمز غير قابل للاستبدال في عينة واحدة. يمكن توصيل NFTs بنفس blockchain ، لكن كل واحد منهم فريد من نوعه. هذا هو سبب استخدام NFTs لسلع مثل القطع الفنية (الفن الرقمي والموسيقى والفيديو ...).

كيف يتم تداول NFTs؟



يمكن بيع وشراء NFTs في أسواق محددة. تمامًا مثل التجارة الإلكترونية ، يمكن لأي مستثمر تصفح السوق والعثور على المحتوى الرقمي (مثل قطعة فنية رقمية) التي يهتمون بها وشرائها. ومع ذلك ، على عكس الأسواق الشائعة ، لا يتم الدفع مقابل الشراء بالدولار أو اليورو ولكن باستخدام العملات المشفرة. ومع ذلك ، كما تعلم ، هناك أكثر من عملة تشفير واحدة في العالم ، فما الذي يجب أن تستخدمه لدفع مقابل NFTs الخاصة بك؟

هذا يعتمد على السوق الذي تستخدمه. على سبيل المثال ، إذا كان السوق يعتمد على Ethereum blockchain ، فستدفع بعملة Ether. ستدفع بعملات CRO إذا كان السوق يعمل على blockchain Crypto.org.





كيف يمكنني بيع NFT الخاص بي؟



تعد أسواق NFT نقطة مرجعية لكل من المشترين والبائعين. في تلك الأسواق ، يمكنك بيع NFTs (NFTs التي أنشأتها ، على سبيل المثال ، إذا كنت فنانًا) و NFTs التي اشتريتها من مستثمرين آخرين. عادة ما تكون العملية بسيطة للغاية. تحتاج إلى الاتصال بالسوق ، والذهاب إلى صفحة البيع الخاصة به ، وطرح NFT الخاص بك للبيع.

ومع ذلك ، هناك محتوى واحد مهم يجب مراعاته: في blockchain ، يجب توقيع كل عملية؟ ماذا يعني ذلك؟ تتطلب كل عملية معاملة صغيرة: حتى عندما تطرح NFT للبيع ، فإنك تحتاج إلى دفع رسوم. كم هو هذا الرسم؟ ذلك يعتمد على السوق. إذا كان السوق يعمل على Ethereum ، فستكون الرسوم عالية جدًا (لأن الرسوم على هذه السلسلة مرتفعة دائمًا!). إذا اخترت blockchain أخرى ، يمكنك بالتأكيد إنفاق أقل على الرسوم.

كيف يمكنك إنشاء NFTs؟



يتطابق إنشاء NFT مع عملية طرح NFT للبيع في المرة الأولى. هذه هي الطريقة التي تقوم بها خطوة بخطوة:

اختر السوق المفضل لديك وأنشئ حسابك. نظرًا لأنه يتم تداول فن NFT الرقمي على blockchain ، ستحتاج إلى محفظة تشفير.



داخل السوق الرقمي ، ابحث عن لوحة معلومات البيع.



انقر فوق بيع NFT الجديد وقم بتحميل فنك الرقمي.



هذا هو المكان الذي يُطلب منك فيه دفع الرسوم بالعملات الرقمية.



عند الانتهاء من هذه العملية ، تكون قد أنشأت NFT الخاص بك.

كيف تكسب المال مع NFT؟



NFT ليست مثيرة للاهتمام فقط للفنانين أو جامعي الأعمال الفنية ولكن أيضًا للمستثمرين. ومع ذلك ، يتساءل الكثير من الناس كيف يمكنهم كسب المال مع NFT إذا لم يكونوا فنانين. في هذا القسم ، سنكتشف كيفية القيام بذلك. يتمثل المبدأ الكامن وراء كسب المال باستخدام NFT في تجارة السلع: فأنت تشتري سلعة بسعر معين ثم تبيعها بسعر أعلى. يعد كسب الأموال باستخدام NFT أكثر فائدة لأنه إذا كنت مالك NFT مرة واحدة ، فستستمر في كسب المال على NFT لكل معاملة ذات صلة. يمكن للمستثمر المشفر شراء NFT (بدلاً من أموال التشفير كما اعتادوا عليها) ، والانتظار حتى يرتفع سعر NFT ، ثم بيعه في النهاية. هذه هي الطريقة التي تكسب بها المال مع NFT.

أشهر أسواق NFT



كما تعلمت في هذا المحتوى ، فإن اختيار السوق مهم للفنانين والبائعين والمشترين. ما هي أشهر الأسواق لـ NFTs المشفرة؟