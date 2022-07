Web tasarımı, teknik beceriler ve yaratıcılık, sanat arasında yarı yolda duruyor. Ve tıpkı teknoloji ve sanat gibi, sonsuz bir şekilde gelişiyor. Bir web tasarımcısı olarak işinizin bir kısmı, orada neler olup bittiğine göz kulak olmak ve yeni trendleri takip etmektir. Öğrenmeyi hiç bırakmamış olsaydınız yardımcı olurdu: diğer insanların ne yaptığını, grafikleri veya diğer öğeleri nasıl uyguladıklarını kontrol edin, estetiklerini kontrol edin ve onlardan bir şeyler öğrenin. Olduğundan daha erişilebilir görünüyor, değil mi? Sürekli güncellenmek, bazen karşılayamayacağınız ekstra çalışma süresi gerektirir.

Peki, web tasarım çalışmanıza zaman ayırmadan güncel trendlerden nasıl haberdar olabilirsiniz? Eh, bunun gibi içerikler harika bir el verebilir! Burada 2022'deki en önemli web tasarım trendlerini özetlemek istiyoruz. Bu, iş arkadaşlarınızın (ve rakiplerinizin) ne yaptığından emin olmanız ve ilham almanız için olan biten her şeyin hızlı bir özeti gibidir. ondan.

2022 web tasarım trendleri

yaprak dökmeyen

Bazı şeyler sonsuza kadar web tasarımında trend olacak ve bunlar temel bilgiler.

Basitlik

Caos, içerik ile kullanıcılar arasına mesafe koyar. Sadelik gözleri, zihni ve dikkati çeker. Amacınız her zaman kullanıcının web sitenizdeki deneyimine öncelik vermektir: sadece basit görünmesi değil, aynı zamanda basit çalışması da gerekir.

Navigasyon

Bir web sitesi, izlenmesi gereken statik bir varlık değildir. Kullanıcılar web siteleriyle etkileşime geçmek ister ve isterler; bu nedenle ihtiyacınız olan öncelik navigasyondur ve kullanım kolaylığı her zaman trend olacaktır.

Görsel Hiyerarşi

Bir web sayfasındaki öğelerin düzenlenmesi son derece önemlidir. Görsel bir hiyerarşi oluşturursanız, web sayfası her zaman değişmeyen bir ilke olan kullanıcılar tarafından daha okunabilir hale gelir. Nasıl görsel bir hiyerarşi oluşturabilirsiniz? Kullanıcıların en kritik bilgileri hemen tespit etmesine veya örneğin kategori gruplarını tespit etmesine izin vermek için yazı tiplerini, renkleri ve boyutları kullanın.

İçerik

Web tasarımının kalitesi tek başına bir web sitesinin başarısını belirlemek için yeterli değildir. İçerik de aynı derecede önemlidir ve bazen tasarıma göre önceliği vardır. Müşterileriniz için başarılı bir web sitesi oluşturmak için bunun farkında olmanız gerekir.

Web tasarım trendleri

Web tasarımı konusunda sonsuza kadar aynı kalacak bazı yönler gördük. Şimdi yeni trendler hakkında konuşmanın zamanı geldi, dün burada olmayanlar, gelecekte değiştirilecek ve yerini başka trendlere bırakacak.

yatay kaydırma

2022'de web tasarımında en çok trend olan unsurlardan biri yatay kaydırmadır. Ana web sayfasında resimleri veya ürünleri sergilemeniz gerekiyorsa, yatay kaydırma özellikle uygundur. Aşağı kaydırmak yerine, kullanıcı yatay kaydırma ile soldan sağa kaydırıyor olacaktır. Yatay kaydırma, resimler ve ürün fotoğrafları (veya benzeri) için ideal olsa da menüler için ideal değildir.

Tek Sayfa web siteleri

Tek sayfalık web siteleri, oluşturmaları kolay olduğu için bile trend oluyor. Ancak, her zaman sadelik ilkesinin her zaman yeşil olduğunu ve her zaman trend olduğunu düşünün, öyleyse neden olmasın?

Uygulama benzeri deneyim

Kullanıcılar akıllı telefonlara giderek daha fazla alışıyor. Bu, bu yeni trendi belirliyor: Web siteleri, ekranda nasıl göründükleri ve kullanıcıların onlarla nasıl etkileşimde bulundukları konusunda mobil uygulamalara giderek daha fazla benziyor. Daha önce hiç yapmadıysanız, uygulama benzeri bir deneyim oluşturmak korkutucu olabilir, ancak bazı araçlar size yardımcı olabilir. AppMaster.io bunlardan biridir: herhangi bir kod kullanmadan web uygulamaları veya mobil uygulamalar oluşturmanıza olanak tanıyan kodsuz bir yazılım aracıdır.

Siyah ve beyaz

Renklere odaklanan siyah beyaz renk şeması 2022'de trend oluyor. Yatay kaydırma odaklı bir web sitesi ve klasik bir dikey web sitesi için uygun olabilir.

minimalizm

Minimalizm her yerde trend oluyor: YouTube'da, internette ve Instagram'da. Minimal giyim, minimal mobilya, dijital minimalizm vb. Renk, unsurlar, estetik ve etkileşim söz konusu olduğunda minimalizm web tasarım sektöründe trend oluyor.

maksimalizm

Bu minimalizm kadar popüler değil, ancak bazı trend olan web tasarım stilleri minimalizmden çok uzak. Aksine, karmaşık, animasyon dolu, genellikle yatay kaydırma yönelimli ve renklerle dolular.

Çizgi çalışması

Çizgi tasarımı en son trendlerden biridir. Aynı zamanda başka bir trendle de iyi çalışır: yatay kaydırma. Minimalizm şemsiyesi altına düşüyor ve hafif olması ve onu ziyaret eden kullanıcıların zihnine yapışması gibi büyük bir avantaja sahip.

Bölünmüş ekran düzeni

Bölünmüş ekran düzeni, yalnızca iki kategoride insan, iki ürün kategorisi veya benzeri için deneyimler sağlayan şirketler için web siteleri için uygun olabilir. Ekranı genellikle renklerle tanımlanan iki alana bölmeyi gerektirir. En klasik örnek, bir yanda kadın modasının diğer yanda erkek modasının olduğu giyim e-ticaret mağazasıdır.

cinsiyetten bağımsız

Cinsiyetle ilgili diyalog, tüm dünyada ve tüm platformlarda giderek daha fazla trend haline geliyor. Pek çok web tasarımcısı ve pek çok kullanıcı, projelerinde cinsiyet ayrımı gözetmeyen renk seçiminde daha dikkatli davranıyor. Cinsiyetten bağımsız renkler, pembe veya mavi olmayan tüm renklerdir. Bu temaya duyarlı bir şirket için çalışıyorsanız, kullanıcılarına tarafsız bir deneyim sunmayı tercih etmelisiniz.

Çizilmiş öğeler

Elle çizilmiş gibi görünen öğeler ve simgeler 2022'de çok moda. Ev yapımı bir web sitesi hissi veriyorlar. Müşterinizin istediği buysa (belki profesyonel bir zanaatkar veya kadındır), bu öğeleri kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Retro yazı tipleri ve illüstrasyon

Bir diğer önemli web tasarım trendi, yazı tipleri, renkler ve illüstrasyonlar gibi retro unsurları kullanmaktır. Web siteleri için ilham kaynağı, büyük siyah yazı tipleri, tek renkli arka planlar ve eski çizimler içeren eski tipografidir.

3D görsel öğeler

3D öğeler uygulanması en basit şey değildir (esas olarak web sitenizi çok yükledikleri için ve bunda iyi değilseniz, çok yavaş yapma riskiniz vardır. Ancak 3D öğeler 2022'de trend olacak ve özellikle aşağıdakiler için uygundur: bazı web siteleri türleri: örneğin tasarım şirketleri ve mimarlık firmaları, 3D öğeleri inanılmaz bir şekilde kullanıyor.

multimedya deneyimleri

İnternet büyük bir gerçeklik haline geliyor. Platformlar iyi bir şekilde entegre edilmiştir ve kullanıcılarınıza bir multimedya deneyimi sağlamak için farklı içerik türlerini kullanabilirsiniz. Bir multimedya deneyimi, farklı nitelikteki içeriği birleştirir: video, metin, resimler, etkileşim, animasyon ve daha fazlası. Bununla birlikte, bu tür bir deneyimi tercih ederken, yine de basit tutun.

Etkileşimli deneyim

Kullanıcılar, web siteleriyle giderek daha fazla etkileşim kurabilmeyi umuyor. Bir web sitesinde gezinmekten çok, ilgi çekici ve sürükleyici bir deneyim bekliyorlar. Herhangi bir etkileşimli öğe içermeyen statik web siteleri, en az çalışan web siteleridir.

Artırılmış gerçeklik deneyimi

Etkileşimden bahsetmişken, artırılmış gerçeklik deneyimleri giderek daha trend hale geliyor. Özellikle, bu tür web sitesi, özelleştirilmiş ürünler satan tüm şirketler için uygundur. Artırılmış gerçeklik unsurlarından yararlanan web tasarımcısı, kullanıcının ürünü satın almadan veya tercihlerine göre fiyat teklifi almadan önce kişiselleştirebileceği bir platform oluşturabilir. Bu tür içerikle, kullanıcı bir şey satın almak zorunda hissetmeden deneme yapmakta özgürdür. Renkler ve unsurlarla oynamaya daha heveslidirler. Bu deneyim, satıcıyla ilk görüşmenin yerini alarak müşterinizin işini kolaylaştırır ve satış oranını artırır.

bastırılmış renkler

Tıpkı web tasarımında ve her yerde minimalizmin trend olması gibi, sakinleştirici renk şemaları, illüstrasyonlar ve öğeler de trend. 2022'nin ana web tasarım trendlerinden biri, sakinlik ve huzur duygusu yaratan hafif renklerin kullanıldığı tasarımdır. Bu, özellikle oteller, tarım işletmeleri, orkestralar, tiyatrolar ve daha fazlası gibi bir barış duygusu iletmek isteyen şirketler için oluşturulan tüm web siteleri için uygundur.

Tercihlere göre web tasarımı

Kullanıcı, bir web sitesine girer girmez bazı web tasarım öğelerini özelleştirebilir: örneğin dil ve renk teması. Web tasarımcısı, açık ve koyu mod veya öğelerin dikey veya yatay kaydırma, bir liste veya ızgara görünümü vb. arasında seçim yapma olanağı sağlayabilir. Bu, özellikle kullanıcının bir yazılım aracıymış gibi kullandığı gerçek platformlar olan tüm web siteleri için uygundur.

Bir web uygulaması oluşturuyorsanız, bu web tasarım trendini de göz önünde bulundurmalısınız. Kullanıcıya farklı alternatifler sunduğunuzda web tasarımcısının işi uzar ve zorlaşır. Ancak AppMaster.io gibi bir araç kullanırsanız, kod uygulamanıza gerek kalmaz ve gerekli işlemler daha kolay ve tekrarlanabilir hale gelir. Web uygulamaları gibi etkileşimli platformlar oluştururken AppMaster gibi bir araç rakiplerinizden fark yaratabilir.

Mobil kullanıma hazır

Web sitenizi mobil kullanıma hazır hale getirmek bir web tasarım trendinden daha fazlasıdır. Bugün, başarılı bir web sitesi ile herhangi bir trafik oluşturmayan web sitesini ayırt edebiliyor. Dünya çapında giderek daha fazla insanın akıllı telefonlara erişimi var ve akıllı telefonlar çoğu insanın internette gezinme şekli haline geliyor. Akıllı telefon sahibi olan ve kullanan kullanıcılar, bilgisayar kullananlardan çok daha fazladır. Bu, bir web sitesi oluşturduğunuzda, küçük bir akıllı telefonda görüntülenme olasılığının bir masaüstü ekranından daha yüksek olduğu anlamına gelir.

Web sitelerinizin mobil kullanıma hazır olması gerekir. Yine, mobil kullanıma hazır web uygulamaları oluşturmaya odaklanırken, AppMaster.io gibi yazılım araçları bir web tasarımcısı olarak işinizi daha kolay ve verimli hale getirebilir.

kaydırmalı anlatım

Büyüyen bir web tasarım trendi, web deneyimleri aracılığıyla hikaye anlatmaktır. İşte burada kaydırmalı anlatım devreye girer. Bu görsel hikaye anlatımıdır, kullanıcının kaydırma yoluyla gezinebileceği bir anlatıdır. Dikey kaydırmayı tercih edebilirsiniz, ancak - makale boyunca belirttiğimiz gibi - bu günlerde yatay kaydırma daha trend olacak.

Karikatür çizimler

Karikatür illüstrasyonları sadece web tasarımcıları arasında değil birçok platformda popülerlik kazandı. YouTube'a bakarsanız, giderek daha fazla video içerik oluşturucu, içerikleri için ister animasyon ister ekranda görünen basit simgeler olsun, çizgi film illüstrasyonları kullanıyor. Karikatür illüstrasyonunu bir web sitesinde aynı şekilde kullanabilirsiniz: küçük çizgi filmle resimli simgeler, web sitesi için resim işlevi gören büyük illüstrasyonlar ve hatta kullanıcıyı örneğin bir ürünü veya bir ürünü anlamasını sağlayan animasyonlar oluşturabilirsiniz. hizmet.

Yatay kaydırma kartları

Kayan kartlar çok trend oldu. Tüm web sitesi oluşturma platformlarında, kayan kartlara sahip en az bir şablon bulunur. Bu, bunun en orijinal çözüm olmadığı anlamına gelir, ancak trendi takip etmek için her zaman yatay kaydırmayı tercih edebilir, ancak ona bir özgünlük dokunuşu ekleyebilirsiniz.

Ses öğeleri

Ses içeriği kullanımı giderek daha popüler hale geliyor, ancak bu öğeyi kullanmayı seçerseniz çok dikkat etmelisiniz. İlk olarak, ses öğeleri web sitenizi yükleyebilir ve web sitenizin asla çok yavaş olmasını istemezsiniz. İkinci olarak, kullanıcı web sitesine girdiğinde, özellikle otomatik olarak başlıyorsa, ne tür ses parçasının çalındığına dikkat edin. Çok yüksek veya çok hızlıysa, kullanıcının zıplamasına ve onları rahatsız etmesine neden olur. Üzerinde çalıştığınız proje türüyle uyumlu oldukları sürece sakinleştirici ve rahatlatıcı ses içeriğini seçin.

Kod yok

Kodsuz web tasarımı, tamamen kodlama yokluğunuz olduğu anlamına gelmez. Bu, web sitenizi oluştururken kod yazmanıza gerek olmadığı anlamına gelir. Bunu yapmanıza izin veren platformlar giderek artıyor, ancak bazıları diğerlerinden daha fazla tavsiye ediliyor. AppMaster bunlardan biridir. Bunu kullanmanın en önemli avantajlarından biri, uygulamanızı veya web uygulamanızı tasarlarken kod kullanmak zorunda kalmamanız, ancak koda her zaman erişebilmenizdir; hatta başka bir yerde kullanmak için dışa aktarabilirsiniz.

Görünür kenarlıklar

Bazen küçük detaylar fark yaratabilir. Görünür sınırlar, 2022 için küçük ama trend olan web tasarım öğeleridir.

"Acımasızlık"

Acımasızlık olarak adlandırılan şey, kullanıcı ana sayfaya girer girmez bir mesajı güçlü bir şekilde ifade etmenin bir yoludur. Web tasarımcıları bu etkiyi genellikle ana sayfada büyük yazı tipleriyle, güçlü ve doğrudan bir dille yazılan ifadelerle elde ederler.

Çözüm

Bu içerik, bu yıl sahip olabileceğiniz en iyi ilham kaynağı olarak her web tasarımcısına hizmet etsin!