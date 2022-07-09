Веб-дизайн находится на полпути между техническими навыками и творчеством, искусством. И так же, как техника и искусство, он бесконечно развивается. Часть вашей работы как веб-дизайнера заключается в том, чтобы следить за тем, что происходит в мире, и следить за новыми тенденциями. Это поможет, если вы никогда не перестанете учиться: проверьте, что делают другие люди, как они используют графику или другие элементы, проверьте их эстетику и учитесь у них. Это выглядит более доступным, чем есть на самом деле, не так ли? Постоянное обновление требует дополнительного рабочего времени, которое иногда невозможно себе позволить.

Как же быть в курсе современных тенденций, не отрываясь от работы над веб-дизайном? Ну, такой контент, как этот, может оказать большую помощь! Здесь мы хотим обобщить все самые важные тенденции веб-дизайна в 2022 году. Это как краткий обзор всего происходящего, чтобы вы могли быть в курсе того, что делают ваши коллеги (и конкуренты), и черпать в этом вдохновение.

Тенденции веб-дизайна 2022 года

Вечнозеленые

Некоторые вещи будут в тренде в веб-дизайне всегда, и это - основы.

Простота

Каос ставит дистанцию между контентом и пользователями. Простота притягивает взгляд, ум и внимание. Ваша цель - всегда отдавать приоритет пользовательскому опыту на вашем сайте: он должен не только выглядеть просто, но и работать просто.

Навигация

Веб-сайт - это не статичный объект, на который нужно смотреть. Пользователи должны и хотят взаимодействовать с веб-сайтами; вот почему приоритетом для вас является навигация, а удобство для пользователя всегда будет в тренде.

Визуальная иерархия

Расположение элементов на веб-странице очень важно. Если вы создадите визуальную иерархию, веб-страница станет более читабельной для пользователей, что является вечно актуальным принципом. Как создать визуальную иерархию? Используйте шрифты, цвета и размеры, чтобы пользователи могли сразу заметить наиболее важную информацию или выделить группы, например, категории.

Контент

Одного лишь качества веб-дизайна недостаточно для определения успеха сайта. Содержание не менее важно, и иногда оно имеет приоритет над дизайном. Чтобы создать успешный сайт для своих клиентов, вы должны знать об этом.

Тенденции веб-дизайна

Мы рассмотрели некоторые аспекты веб-дизайна, которые навсегда останутся неизменными. Теперь пришло время поговорить о новых тенденциях, тех, которых не было вчера, которые будут изменены и заменены другими тенденциями в будущем.

Горизонтальная прокрутка

Одним из самых модных элементов веб-дизайна в 2022 году является горизонтальная прокрутка. Горизонтальная прокрутка особенно удобна, если вам нужно продемонстрировать фотографии или товары на главной странице сайта. Вместо того чтобы прокручивать страницу вниз, пользователь будет прокручивать ее слева направо с помощью горизонтальной прокрутки. Хотя горизонтальная прокрутка идеально подходит для изображений и фотографий товаров (или подобных им), она не идеальна для меню.

Одностраничные сайты

Одностраничные сайты входят в моду еще и потому, что они просты в создании. Однако всегда учитывайте, что принцип простоты вечнозеленый и всегда в тренде, так почему бы и нет?

Опыт, похожий на приложение

Пользователи все больше и больше привыкают к смартфонам. Это определяет новую тенденцию: веб-сайты все больше напоминают мобильные приложения по тому, как они появляются на экране и как пользователи взаимодействуют с ними. Если вы никогда не занимались этим раньше, создание похожего на приложение опыта может быть пугающим, но некоторые инструменты могут вам помочь. AppMaster.io - один из них: это программный инструмент, который позволяет создавать веб-приложения или мобильные приложения без использования кода.

Черное и белое

Если говорить о цветах, то в 2022 году в тренде черно-белая цветовая схема. Она может подойти как для горизонтального сайта, ориентированного на прокрутку, так и для классического вертикального.

Минимализм

Минимализм моден везде: на YouTube, в интернете и Instagram. Минимализм в одежде, минимализм в мебели, цифровой минимализм и так далее. Минимализм является трендом в сфере веб-дизайна, когда речь идет о цвете, элементах, эстетике и взаимодействии.

Максимализм

Он не так популярен, как минимализм, но некоторые модные стили веб-дизайна далеки от минимализма. Напротив, они сложны, полны анимации, часто имеют горизонтальную ориентацию прокрутки и насыщены цветами.

Linework

Линейный дизайн - одна из самых последних тенденций. Он прекрасно сочетается с другой тенденцией - горизонтальной прокруткой. Он попадает под зонтик минимализма и имеет большое преимущество: он легкий и задерживается в сознании пользователей, посещающих его.

Макет с разделенным экраном

Макет с разделенным экраном может подойти только для сайтов компаний, которые предоставляют опыт для двух категорий людей, двух категорий товаров или что-то подобное. Он требует разделения экрана на две области, обычно определяемые цветами. Наиболее классическим примером является магазин электронной коммерции одежды, где с одной стороны представлена женская мода, а с другой - мужская.

Гендерно-нейтральный

Диалог о гендере становится все более и более модным во всем мире и на всех платформах. Многие веб-дизайнеры и многие пользователи становятся более осторожными в выборе цветов для своих проектов, которые считаются гендерно-нейтральными. Гендерно-нейтральные цвета - это все цвета, которые не являются розовыми или голубыми. Если вы работаете в компании, чувствительной к этой теме, вам следует сделать выбор в пользу нейтральных цветов для своих пользователей.

Элементы, нарисованные от руки

Элементы и иконки, которые выглядят так, как будто они нарисованы вручную, очень модны в 2022 году. Они создают ощущение самодельного сайта. Если это то, чего хочет ваш клиент (возможно, он профессиональный мастер или женщина), вы можете использовать эти элементы.

Ретро-шрифты и иллюстрации

Еще одна важная тенденция веб-дизайна - использование ретро-элементов, таких как шрифты, цвета и иллюстрации. Вдохновением для веб-сайтов служит винтажная типографика с большими черными шрифтами, однотонными фонами и винтажными иллюстрациями.

3D визуальные элементы

3D-элементы - не самая простая вещь для реализации (в основном потому, что они сильно загружают сайт, и если вы не разбираетесь в этом, то рискуете сделать его слишком медленным. Но 3D-элементы - модная тенденция 2022 года, и они особенно подходят для некоторых типов веб-сайтов: например, дизайнерские компании и архитектурные бюро используют 3D-элементы удивительным образом.

Мультимедийные впечатления

Интернет становится одной большой реальностью. Платформы хорошо интегрированы, и вы можете использовать различные типы контента, чтобы предоставить своим пользователям мультимедийный опыт. Мультимедийный опыт сочетает в себе контент различной природы: видео, текст, изображения, взаимодействие, анимацию и многое другое. Однако, выбирая этот тип опыта, все равно сохраняйте простоту.

Интерактивный опыт

Пользователи ожидают, что они смогут все больше и больше взаимодействовать с веб-сайтами. Они ожидают не просто просмотра сайта, а увлекательного и захватывающего опыта. Статические сайты без каких-либо интерактивных элементов работают меньше всего.

Опыт дополненной реальности

Если говорить о взаимодействии, то все более модным становится опыт дополненной реальности. В частности, этот тип сайта подходит для всех тех компаний, которые продают индивидуальные продукты. Веб-дизайнер, используя элементы дополненной реальности, может создать платформу, где пользователь может персонализировать свой продукт перед покупкой или получить предложение на основе своих предпочтений. С таким контентом пользователь может свободно экспериментировать, не чувствуя себя вынужденным покупать что-то. Они охотнее играют с цветами и элементами. Такой опыт заменяет первую встречу с продавцом, что облегчает работу вашего клиента и повышает уровень продаж.

Приглушенные цвета

Так же, как минимализм является трендом в веб-дизайне и повсеместно, спокойные цветовые схемы, иллюстрации и элементы также в тренде. Одна из главных тенденций веб-дизайна 2022 года - использование приглушенных цветов, которые создают ощущение спокойствия и мира. Это особенно подходит для всех веб-сайтов, созданных для компаний, которые хотят передать ощущение мира: отели, сельскохозяйственные предприятия, оркестры, театры и многое другое.

Веб-дизайн на основе предпочтений

Пользователь может настроить некоторые элементы веб-дизайна, как только он попадает на сайт: например, язык и цветовую гамму. Веб-дизайнер может предоставить возможность выбора между светлым и темным режимом, вертикальной или горизонтальной прокруткой элементов, списком или сеткой и так далее. Это особенно подходит для всех тех веб-сайтов, которые являются настоящими платформами, которые пользователь использует как программное обеспечение.

Если вы создаете веб-приложение, вам также следует помнить об этой тенденции веб-дизайна. Когда вы предоставляете пользователю различные альтернативы, работа веб-дизайнера становится длиннее и сложнее. Но если вы используете такой инструмент, как AppMaster.io, нет необходимости внедрять код, а необходимые операции становятся более простыми и повторяемыми. При создании интерактивных платформ, таких как веб-приложения, такой инструмент, как AppMaster, может выгодно отличаться от ваших конкурентов.

Mobile-ready

Создание сайта с поддержкой мобильных устройств - это не просто тенденция веб-дизайна. Сегодня это позволяет отличить успешный сайт от того, который не будет генерировать трафик. Все больше и больше людей во всем мире имеют доступ к смартфонам, и смартфоны становятся для большинства людей способом просмотра интернет-страниц. Пользователей, которые имеют и используют смартфон, намного больше, чем тех, кто пользуется компьютером. Это означает, что когда вы создаете веб-сайт, есть больше шансов, что он будет отображаться на маленьком смартфоне, чем на дисплее настольного компьютера.

Ваши веб-сайты должны быть готовы для мобильных устройств. Опять же, если сосредоточиться на создании веб-приложений с поддержкой мобильных устройств, такие программные инструменты, как AppMaster.io, могут сделать вашу работу веб-дизайнера проще и эффективнее.

Scrollytelling

Растущая тенденция в веб-дизайне - это рассказывание историй с помощью веб-опыта. Именно здесь появляется термин scroll telling. Это визуальный рассказ, повествование, которое пользователь может вести с помощью прокрутки. Вы можете выбрать вертикальную прокрутку, но - как мы уже упоминали в статье - горизонтальная прокрутка будет более модной в наши дни.

Мультяшные иллюстрации

Мультяшные иллюстрации завоевали популярность на многих платформах, а не только среди веб-дизайнеров. Если вы посмотрите на YouTube, все больше и больше создателей видеоконтента используют мультяшные иллюстрации для своего контента, будь то анимация или простые иконки, появляющиеся на экране. Вы можете использовать мультяшные иллюстрации на сайте таким же образом: вы можете создавать маленькие иконки с мультяшными иллюстрациями, большие иллюстрации, которые работают как картинки для сайта, или даже анимации, которые доносят до пользователя понимание, например, продукта или услуги.

Горизонтальные прокручивающиеся карточки

Прокручивающиеся карточки стали очень модными. Все платформы для создания сайтов имеют хотя бы один шаблон с прокручивающимися карточками. Это означает, что это не самое оригинальное решение, но вы всегда можете выбрать горизонтальную прокрутку, чтобы следовать тренду, но при этом добавить нотку оригинальности.

Аудиоэлементы

Использование аудиоконтента становится все более популярным, но вы должны быть очень внимательны, если решите использовать этот элемент. Во-первых, аудиоэлементы могут загрузить ваш сайт, а вы никогда не хотите, чтобы ваш сайт работал слишком медленно. Во-вторых, обратите внимание на то, какая аудиодорожка воспроизводится, когда пользователь попадает на сайт, особенно если она запускается автоматически. Слишком громкий или слишком быстрый звук заставит пользователя подпрыгнуть и побеспокоит его. Выбирайте успокаивающие и расслабляющие аудиоматериалы, если они совместимы с типом проекта, над которым вы работаете.

No-code

Веб-дизайн No-code не означает полное отсутствие кодирования. Это значит, что вам не нужно писать код при создании сайта. Платформ, которые позволяют это сделать, становится все больше, но есть некоторые, которые рекомендуются больше, чем другие. AppMaster - одна из них. Одним из существенных преимуществ его использования является то, что вам не нужно использовать код при разработке вашего приложения или веб-приложения, но вы всегда можете иметь доступ к коду; вы даже можете экспортировать его, чтобы использовать в других местах.

Видимые границы

Иногда маленькие детали могут иметь большое значение. Видимые границы - крошечные, но модные элементы веб-дизайна 2022 года.

"Брутализм"

Так называемый "брутализм" - это способ решительно заявить о себе, как только пользователь попадает на домашнюю страницу. Веб-дизайнеры обычно добиваются этого эффекта с помощью заявлений, написанных крупным шрифтом на домашней странице сильным и прямым языком.

Заключение

Пусть этот материал послужит каждому веб-дизайнеру лучшим вдохновением в этом году!