يقف تصميم الويب في منتصف الطريق بين المهارات التقنية والإبداع والفن. وهي تتطور إلى ما لا نهاية مثل التكنولوجيا والفن. جزء من وظيفتك كمصمم ويب هو مراقبة ما يحدث هناك ومواكبة الاتجاهات الجديدة. قد يساعدك إذا لم تتوقف عن التعلم أبدًا: تحقق مما يفعله الآخرون ، وكيف ينفذون الرسومات أو العناصر الأخرى ، وتحقق من جمالياتهم وتعلم منهم. يبدو في المتناول أكثر مما هو عليه ، أليس كذلك؟ يتطلب التحديث المستمر وقت عمل إضافي لا يمكنك تحمله في بعض الأحيان.

لذا ، كيف يمكنك أن تكون على دراية بالاتجاهات الحالية دون أن تأخذ وقتًا من تصميم الويب الخاص بك؟ حسنًا ، يمكن لمحتوى مثل هذا أن يقدم يدًا عظيمة! نريد هنا تلخيص جميع اتجاهات تصميم الويب الأكثر أهمية في عام 2022. إنها بمثابة خلاصة سريعة لكل ما يحدث حتى تتمكن من التأكد من أنك على دراية جيدة بما يفعله زملاؤك (والمنافسون) وتستوحي الإلهام منه.

اتجاهات تصميم الويب لعام 2022

دائم الخضرة

ستتجه بعض الأشياء في تصميم الويب إلى الأبد ، وهذه هي الأساسيات.

بساطة

يضع Caos مسافة بين المحتوى والمستخدمين. البساطة تجذب العيون والعقل والانتباه. هدفك دائمًا هو إعطاء الأولوية لتجربة المستخدم على موقع الويب الخاص بك: لا يحتاج فقط إلى أن يبدو بسيطًا ، ولكنه يحتاج أيضًا إلى العمل ببساطة.

التنقل

موقع الويب ليس كيانًا ثابتًا يمكن مشاهدته. يحتاج المستخدمون ويريدون التفاعل مع مواقع الويب ؛ هذا هو السبب في أن الأولوية التي تحتاجها هي التنقل ، وستظل سهولة الاستخدام دائمًا في الاتجاه.

التسلسل الهرمي المرئي

ترتيب العناصر على صفحة الويب مهم للغاية. إذا قمت بإنشاء تسلسل هرمي مرئي ، فستكون صفحة الويب أكثر قابلية للقراءة للمستخدمين ، وهو مبدأ دائم الخضرة. كيف يمكنك إنشاء تسلسل هرمي مرئي؟ استخدم الخطوط والألوان والأحجام للسماح للمستخدمين بتحديد المعلومات الأكثر أهمية على الفور أو لتحديد مجموعات ، على سبيل المثال ، الفئات.

محتوى

لا تكفي جودة تصميم الويب وحدها لتحديد نجاح موقع الويب. المحتوى مهم بنفس القدر ، وفي بعض الأحيان يكون له الأولوية على التصميم. لبناء موقع ويب ناجح لعملائك ، يجب أن تكون على دراية بذلك.

اتجاهات تصميم الويب

لقد رأينا بعض الجوانب التي ستظل كما هي إلى الأبد فيما يتعلق بتصميم الويب. حان الوقت الآن للتحدث عن الاتجاهات الجديدة ، تلك التي لم تكن موجودة بالأمس ، والتي سيتم تغييرها واستبدالها باتجاهات أخرى في المستقبل.

التمرير الأفقي

يعد التمرير الأفقي أحد أكثر العناصر شيوعًا في عام 2022 لتصميم الويب. يعد التمرير الأفقي مناسبًا بشكل خاص إذا كنت بحاجة إلى عرض الصور أو المنتجات على صفحة الويب الرئيسية. بدلاً من التمرير لأسفل ، كان المستخدم يقوم بالتمرير من اليسار إلى اليمين باستخدام التمرير الأفقي. بينما يعد التمرير الأفقي مثاليًا للصور وصور المنتج (أو ما شابه) ، إلا أنه ليس مثاليًا للقوائم.

مواقع الويب ذات الصفحة الواحدة

تتجه مواقع الويب ذات الصفحة الواحدة حتى لأنها سهلة الإنشاء. ومع ذلك ، ضع في اعتبارك دائمًا أن مبدأ البساطة دائم الخضرة وشائع دائمًا ، فلماذا لا؟

تجربة شبيهة بالتطبيقات

اعتاد المستخدمون أكثر فأكثر على الهواتف الذكية. هذا هو الذي يحدد هذا الاتجاه الجديد: مواقع الويب تشبه بشكل متزايد تطبيقات الأجهزة المحمولة في كيفية ظهورها على الشاشة وكيفية تفاعل المستخدمين معها. قد يكون إنشاء تجربة شبيهة بالتطبيق أمرًا مخيفًا إذا لم تقم بذلك من قبل ، ولكن بعض الأدوات يمكن أن تساعدك. AppMaster.io هو واحد منهم: إنه أداة برمجية بدون كود تسمح لك بإنشاء تطبيقات ويب أو تطبيقات جوال بدون استخدام أي كود.

اسود و ابيض

بالتركيز على الألوان ، يتجه نظام الألوان بالأبيض والأسود في عام 2022. يمكن أن يكون مناسبًا لموقع ويب موجه نحو التمرير الأفقي وموقع عمودي كلاسيكي.

تقليلية

تتجه البساطة في كل مكان: على YouTube والإنترنت و Instagram. الحد الأدنى من الارتداء ، الحد الأدنى من الأثاث ، البساطة الرقمية ، وما إلى ذلك. تتجه بساطتها في قطاع تصميم الويب عندما يتعلق الأمر بالألوان والعناصر والجماليات والتفاعل.

قصوى

هذا ليس شائعًا مثل بساطتها ، ولكن بعض أنماط تصميم الويب الشائعة بعيدة كل البعد عن التبسيط. على العكس من ذلك ، فهي معقدة ومليئة بالرسوم المتحركة ، وغالبًا مع اتجاه تمرير أفقي ومليئة بالألوان.

الخط

تصميم الخط هو أحد أحدث الاتجاهات. كما أنه يعمل بشكل جيد مع اتجاه آخر: التمرير الأفقي. إنه يندرج تحت مظلة الحد الأدنى وله ميزة كبيرة تتمثل في كونه خفيفًا ويلتصق بذهن المستخدمين الذين يزورونه.

تخطيط تقسيم الشاشة

يمكن أن يكون تخطيط الشاشة المنقسمة مناسبًا فقط لمواقع الويب للشركات التي تقدم تجارب لفئتين من الأشخاص أو فئتين من المنتجات أو ما شابه ذلك. يتطلب تقسيم الشاشة إلى منطقتين ، يتم تحديدهما عادةً بواسطة الألوان. المثال الأكثر كلاسيكية هو متجر الملابس للتجارة الإلكترونية ، حيث لدينا أزياء نسائية من جهة وأزياء رجالية من جهة أخرى.

التمييز بين الجنسين

أصبح الحوار حول النوع الاجتماعي يتجه أكثر فأكثر في جميع أنحاء العالم وفي جميع المنصات. أصبح العديد من مصممي الويب والعديد من المستخدمين أكثر حرصًا في اختيار الألوان لمشاريعهم التي تعتبر محايدة بين الجنسين. الألوان المحايدة بين الجنسين هي كل الألوان التي ليست وردية أو زرقاء. إذا كنت تعمل لدى شركة حساسة لهذا الموضوع ، فيجب عليك اختيار تقديم تجربة محايدة لمستخدميها.

العناصر المرسومة باليد

أصبحت العناصر والأيقونات التي تبدو وكأنها مرسومة يدويًا رائجة للغاية في عام 2022. إنها توفر إحساسًا بموقع ويب محلي الصنع. إذا كان هذا ما يريده عميلك (ربما يكون حرفيًا أو امرأة محترفة) ، يمكنك اختيار استخدام هذه العناصر.

الخطوط الرجعية والرسوم التوضيحية

هناك اتجاه آخر مهم لتصميم الويب وهو استخدام العناصر الرجعية مثل الخطوط والألوان والرسوم التوضيحية. مصدر الإلهام لمواقع الويب هو الطباعة القديمة مع خطوط سوداء كبيرة وخلفيات أحادية اللون ورسوم توضيحية عتيقة.

عناصر بصرية ثلاثية الأبعاد

العناصر ثلاثية الأبعاد ليست أبسط شيء يمكن تنفيذه (بشكل أساسي لأنها تحمِّل موقع الويب الخاص بك كثيرًا ، وما لم تكن جيدًا في ذلك ، فإنك تخاطر بجعله بطيئًا للغاية. لكن العناصر ثلاثية الأبعاد تتجه في عام 2022 ، وهي مناسبة بشكل خاص لـ بعض أنواع مواقع الويب: تستخدم شركات التصميم وشركات الهندسة المعمارية ، على سبيل المثال ، العناصر ثلاثية الأبعاد بشكل مذهل.

تجارب الوسائط المتعددة

أصبح الإنترنت حقيقة واحدة كبيرة. تم دمج المنصات بشكل جيد ، ويمكنك استخدام أنواع مختلفة من المحتوى لتزويد المستخدمين بتجربة وسائط متعددة. تجمع تجربة الوسائط المتعددة بين المحتوى ذي الطبيعة المختلفة: الفيديو ، والنصوص ، والصور ، والتفاعل ، والرسوم المتحركة ، والمزيد. ومع ذلك ، عند اختيار هذا النوع من الخبرة ، اجعل الأمر بسيطًا على أي حال.

تجربة تفاعلية

يتوقع المستخدمون أن يكونوا قادرين على التفاعل مع مواقع الويب أكثر فأكثر. أكثر من مجرد تصفح موقع الويب ، فهم يتوقعون تجربة جذابة وغامرة. مواقع الويب الثابتة التي لا تحتوي على أي عناصر تفاعلية هي المواقع الأقل عملًا.

تجربة الواقع المعزز

عند الحديث عن التفاعل ، أصبحت تجارب الواقع المعزز أكثر شيوعًا. على وجه الخصوص ، يعد هذا النوع من مواقع الويب مناسبًا لجميع تلك الشركات التي تبيع منتجات مخصصة. يمكن لمصمم الويب ، الذي يستغل عناصر الواقع المعزز ، إنشاء منصة حيث يمكن للمستخدم تخصيص منتجهم قبل شرائه أو الحصول على عرض أسعار بناءً على تفضيلاتهم. مع هذا النوع من المحتوى ، يشعر المستخدم بحرية التجربة دون الشعور بأنه مجبر على شراء شيء ما. إنهم أكثر حرصًا على اللعب بالألوان والعناصر. تحل هذه التجربة محل الاجتماع الأول مع البائع ، مما يجعل عمل عميلك أسهل ويزيد معدل بيعه.

ألوان خافتة

تمامًا مثل الاتجاه البسيط في تصميم الويب وفي كل مكان ، تتجه أيضًا مخططات الألوان المهدئة والرسوم التوضيحية والعناصر. أحد اتجاهات تصميم الويب الرئيسية لعام 2022 هو ذلك الذي يستخدم الألوان الخافتة التي تخلق إحساسًا بالهدوء والسلام. هذا مناسب بشكل خاص لجميع تلك المواقع التي تم إنشاؤها للشركات التي ترغب في نقل شعور بالسلام: الفنادق والشركات الزراعية والأوركسترا والمسارح وغير ذلك.

تصميم المواقع على أساس التفضيلات

يمكن للمستخدم تخصيص بعض عناصر تصميم الويب بمجرد وصولها إلى موقع الويب: اللغة ، على سبيل المثال ، وموضوع اللون. يمكن لمصمم الويب أن يوفر إمكانية الاختيار بين الوضع الفاتح والداكن ، أو التمرير الرأسي أو الأفقي للعناصر ، أو عرض القائمة أو الشبكة ، وما إلى ذلك. هذا مناسب بشكل خاص لجميع مواقع الويب التي تعد منصات حقيقية يستخدمها المستخدم كما لو كانت أداة برمجية.

إذا كنت تقوم بإنشاء تطبيق ويب ، فيجب أن تضع في اعتبارك أيضًا اتجاه تصميم الويب هذا. عندما تقدم بدائل مختلفة للمستخدم ، يصبح عمل مصمم الويب أطول وأصعب. ولكن إذا كنت تستخدم أداة مثل AppMaster.io ، فلا داعي لتطبيق التعليمات البرمجية ، وتصبح العمليات المطلوبة أسهل وقابلة للتكرار. عند إنشاء منصات تفاعلية مثل تطبيقات الويب ، يمكن لأداة مثل AppMaster أن تحدث فرقًا عن منافسيك.

جاهزة للجوال

إن جعل موقع الويب الخاص بك جاهزًا للجوّال هو أكثر من مجرد اتجاه لتصميم الويب. اليوم ، يمكنه التمييز بين موقع ويب ناجح وآخر لا ينتج عنه أي حركة مرور. أصبح بإمكان المزيد والمزيد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم الوصول إلى الهواتف الذكية ، وأصبحت الهواتف الذكية هي الطريقة التي يتصفح بها معظم الأشخاص الإنترنت. المستخدمون الذين يمتلكون ويستخدمون هاتفًا ذكيًا هم أكثر بكثير من أولئك الذين يستخدمون جهاز كمبيوتر. هذا يعني أنه عند إنشاء موقع ويب ، تكون هناك فرص أكبر لعرضه على هاتف ذكي صغير مقارنة بشاشة سطح المكتب.

يجب أن تكون مواقع الويب الخاصة بك جاهزة للجوال. مرة أخرى ، عند التركيز على إنشاء تطبيقات ويب جاهزة للجوال ، يمكن لأدوات البرامج مثل AppMaster.io أن تجعل عملك كمصمم ويب أسهل وأكثر كفاءة.

التمرير

الاتجاه المتنامي لتصميم الويب هو سرد القصص من خلال تجارب الويب. هذا هو المكان الذي يأتي فيه مصطلح التمرير السرد. إنه سرد القصص المرئي ، وهو سرد يمكن للمستخدم التنقل فيه من خلال التمرير. يمكنك اختيار التمرير العمودي ، ولكن - كما ذكرنا في جميع أنحاء المقالة - سيكون التمرير الأفقي أكثر شيوعًا هذه الأيام.

الرسوم التوضيحية الرسوم المتحركة

اكتسبت الرسوم التوضيحية الكرتونية شعبية على العديد من المنصات ، وليس فقط بين مصممي الويب. إذا نظرت إلى YouTube ، فإن المزيد والمزيد من منشئي محتوى الفيديو يستخدمون الرسوم التوضيحية الكرتونية لمحتواهم ، سواء كانت رسومًا متحركة أو أيقونات بسيطة تظهر على الشاشة. يمكنك استخدام الرسوم التوضيحية الكرتونية على موقع ويب بنفس الطريقة: يمكنك إنشاء أيقونات رسوم متحركة صغيرة مصورة أو رسوم توضيحية كبيرة تعمل كصور لموقع الويب أو حتى رسوم متحركة تجلب المستخدم من خلال فهم ، على سبيل المثال ، منتج أو الخدمات.

بطاقات التمرير الأفقية

أصبحت بطاقات التمرير شائعة جدًا. تحتوي جميع منصات إنشاء مواقع الويب على قالب واحد على الأقل به بطاقات تمرير. هذا يعني أن هذا ليس الحل الأكثر أصالة ، ولكن يمكنك دائمًا اختيار التمرير الأفقي لمتابعة الاتجاه مع إضافة لمسة من الأصالة إليه.

عناصر الصوت

أصبح استخدام المحتوى الصوتي أكثر شيوعًا ، ولكن يجب أن تنتبه كثيرًا إذا اخترت استخدام هذا العنصر. أولاً ، يمكن لعناصر الصوت تحميل موقع الويب الخاص بك ، ولا تريد أبدًا أن يكون موقع الويب الخاص بك بطيئًا جدًا. ثانيًا ، انتبه إلى نوع المسار الصوتي الذي يتم تشغيله عند وصول المستخدم إلى موقع الويب ، خاصةً إذا كان يبدأ تلقائيًا. ستجعل المستخدم يقفز ويضايقه إذا كان مرتفعًا جدًا أو سريعًا جدًا. اختر المحتوى الصوتي المهدئ والمريح طالما أنه متوافق مع نوع المشروع الذي تعمل عليه.

لا رمز

لا يعني تصميم الويب بدون رمز أن لديك غيابًا تامًا للترميز. هذا يعني أنك لست بحاجة إلى كتابة التعليمات البرمجية أثناء إنشاء موقع الويب الخاص بك. أصبحت المنصات التي تتيح لك القيام بذلك أكثر عددًا ، ولكن هناك بعض المنصات التي يوصى بها أكثر من غيرها. AppMaster هو واحد منهم. تتمثل إحدى المزايا الأساسية لاستخدامه في أنك لست مضطرًا إلى استخدام الكود أثناء تصميم التطبيق أو تطبيق الويب الخاص بك ، ولكن يمكنك دائمًا الوصول إلى الكود ؛ يمكنك حتى تصديرها لاستخدامها في مكان آخر.

حدود مرئية

في بعض الأحيان ، يمكن لتفاصيل صغيرة أن تحدث فرقًا. الحدود المرئية هي عناصر صغيرة ولكنها رائجة لتصميم الويب لعام 2022.

"الوحشية"

ما يسمى بالوحشية هو طريقة لتوضيح الرسالة بقوة بمجرد وصول المستخدم إلى الصفحة الرئيسية. عادةً ما يحصل مصممو الويب على هذا التأثير من خلال عبارات مكتوبة بخط كبير على الصفحة الرئيسية بلغة قوية ومباشرة.

استنتاج

أتمنى أن يخدم هذا المحتوى كل مصمم ويب باعتباره أفضل إلهام يمكنك الحصول عليه هذا العام!