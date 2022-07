La conception web se situe à mi-chemin entre les compétences techniques et la créativité, l'art. Et tout comme la technologie et l'art, il évolue sans cesse. Une partie de votre travail de concepteur de sites Web consiste à garder un œil sur ce qui se passe sur le marché et à suivre les nouvelles tendances. Il serait utile que vous ne cessiez jamais d'apprendre : regardez ce que font les autres, comment ils mettent en œuvre les graphiques ou d'autres éléments, vérifiez leur esthétique et apprenez d'eux. Cela semble plus accessible que ça ne l'est, n'est-ce pas ? Être constamment à jour nécessiterait un temps de travail supplémentaire que vous ne pouvez parfois pas vous permettre.

Alors, comment pouvez-vous être au courant des tendances actuelles sans prendre du temps sur votre travail de conception web ? Eh bien, un contenu comme celui-ci peut vous donner un bon coup de main ! Nous voulons ici résumer toutes les tendances les plus importantes en matière de conception web en 2022. C'est comme un récapitulatif rapide de tout ce qui se passe afin que vous puissiez vous assurer que vous êtes bien au courant de ce que font vos collègues (et concurrents) et vous en inspirer.

Tendances de la conception web en 2022

Evergreens

Certains éléments resteront toujours d'actualité dans le domaine de la conception Web, et ce sont les plus importants.

Simplicité

Le chaos met de la distance entre le contenu et les utilisateurs. La simplicité attire les yeux, l'esprit et l'attention. Votre objectif est toujours de donner la priorité à l'expérience de l'utilisateur sur votre site Web : non seulement il doit paraître simple, mais il doit aussi fonctionner simplement.

Navigation

Un site Web n'est pas une entité statique que l'on doit regarder. Les utilisateurs doivent et veulent interagir avec les sites Web ; c'est pourquoi la priorité doit être donnée à la navigation, et la convivialité sera toujours à la mode.

Hiérarchie visuelle

La disposition des éléments sur une page Web est très importante. Si vous créez une hiérarchie visuelle, la page Web est plus lisible pour les utilisateurs, ce qui est un principe toujours d'actualité. Comment créer une hiérarchie visuelle ? Utilisez des polices, des couleurs et des tailles qui permettent aux utilisateurs de repérer immédiatement les informations les plus importantes ou de repérer des groupes, par exemple des catégories.

Contenu

La qualité du design ne suffit pas à déterminer le succès d'un site web. Le contenu est tout aussi important, et il a parfois la priorité sur le design. Pour créer un site Web réussi pour vos clients, vous devez en être conscient.

Tendances en matière de conception de sites Web

Nous avons vu certains aspects qui resteront toujours les mêmes en matière de conception de sites Web. Il est maintenant temps de parler des nouvelles tendances, celles qui n'étaient pas là hier, qui seront modifiées et remplacées par d'autres tendances à l'avenir.

Défilement horizontal

L'un des éléments les plus en vogue en 2022 pour la conception de sites Web est le défilement horizontal. Le scroll horizontal est particulièrement adapté si vous devez mettre en valeur des images ou des produits sur la page web principale. Au lieu de faire défiler la page vers le bas, l'utilisateur la fera défiler de gauche à droite avec le défilement horizontal. Si le défilement horizontal est idéal pour les images et les photos de produits (ou similaires), il ne l'est pas pour les menus.

Sites Web à une page

Les sites Web à une page sont très tendance, même parce qu'ils sont simples à créer. Cependant, considérez toujours que le principe de simplicité est éternel et toujours à la mode, alors pourquoi pas ?

Expérience de type application

Les utilisateurs sont de plus en plus habitués aux smartphones. C'est ce qui détermine cette nouvelle tendance : les sites web ressemblent de plus en plus à des applications mobiles dans la façon dont ils apparaissent à l'écran et dont les utilisateurs interagissent avec eux. Créer une expérience semblable à celle d'une application peut être effrayant si vous ne l'avez jamais fait auparavant, mais certains outils peuvent vous aider. AppMaster.io est l'un d'entre eux : il s'agit d'un outil logiciel sans code qui vous permet de créer des applications Web ou des applications mobiles sans utiliser le moindre code.

Noir et blanc

En se concentrant sur les couleurs, le schéma de couleurs noir et blanc est très tendance en 2022. Il peut convenir à un site web orienté vers le scroll horizontal et à un site vertical classique.

Minimalisme

Le minimalisme est tendance partout : sur YouTube, sur Internet et sur Instagram. Port minimal, mobilier minimal, minimalisme numérique, etc. Le minimalisme est tendance dans le secteur du design web lorsqu'il s'agit de couleurs, d'éléments, d'esthétique et d'interaction.

Maximalisme

Cette tendance n'est pas aussi populaire que le minimalisme, mais certains styles de conception de sites web sont loin d'être minimalistes. Au contraire, ils sont complexes, pleins d'animations, souvent avec une orientation de défilement horizontal, et pleins de couleurs.

Dessin au trait

Le design linéaire est l'une des tendances les plus récentes. Il se marie bien avec une autre tendance : le scroll horizontal. Il relève du minimalisme et a le grand avantage d'être léger et de rester dans l'esprit des utilisateurs qui le visitent.

Disposition en écran partagé

La disposition en écran partagé ne peut convenir qu'aux sites Web d'entreprises qui proposent des expériences à deux catégories de personnes, deux catégories de produits ou similaires. Elle nécessite de diviser l'écran en deux zones, généralement définies par des couleurs. L'exemple le plus classique est la boutique de vêtements en ligne, où l'on trouve la mode féminine d'un côté et la mode masculine de l'autre.

Neutralité des genres

Le dialogue sur le genre devient de plus en plus tendance dans le monde entier et sur toutes les plateformes. De nombreux concepteurs de sites Web et de nombreux utilisateurs font plus attention à choisir des couleurs pour leurs projets qui sont considérées comme neutres en termes de genre. Les couleurs neutres sont toutes les couleurs qui ne sont pas roses ou bleues. Si vous travaillez pour une entreprise sensible à ce thème, vous devriez opter pour offrir une expérience neutre à ses utilisateurs.

Éléments dessinés à la main

Les éléments et les icônes qui semblent avoir été dessinés à la main sont très tendance en 2022. Ils donnent l'impression d'un site Web fait maison. Si c'est ce que souhaite votre client (il s'agit peut-être d'un artisan professionnel), vous pouvez opter pour l'utilisation de ces éléments.

Polices et illustrations rétro

Une autre tendance importante en matière de conception de sites Web consiste à utiliser des éléments rétro comme les polices, les couleurs et les illustrations. L'inspiration pour les sites Web est la typographie vintage avec de grandes polices noires, des arrière-plans monochromes et des illustrations vintage.

Éléments visuels 3D

Les éléments 3D ne sont pas la chose la plus simple à mettre en œuvre (principalement parce qu'ils chargent beaucoup votre site Web, et à moins que vous ne soyez bon dans ce domaine, vous risquez de le rendre trop lent. Mais les éléments 3D sont à la mode en 2022, et ils sont particulièrement adaptés à certains types de sites Web : les sociétés de design et les cabinets d'architectes, par exemple, font un usage étonnant des éléments 3D.

Expériences multimédias

L'internet est en train de devenir une grande réalité. Les plateformes sont bien intégrées et vous pouvez utiliser différents types de contenu pour offrir à vos utilisateurs une expérience multimédia. Une expérience multimédia combine des contenus de nature différente : vidéo, texte, images, interaction, animation, etc. Si vous optez pour ce type d'expérience, restez tout de même simple.

Expérience interactive

Les utilisateurs s'attendent à pouvoir interagir de plus en plus avec les sites web. Plus qu'une simple navigation sur un site, ils attendent une expérience engageante et immersive. Les sites web statiques sans aucun élément interactif sont ceux qui fonctionnent le moins.

Expérience de réalité augmentée

En parlant d'interaction, les expériences de réalité augmentée sont de plus en plus tendance. En particulier, ce type de site web convient à toutes les entreprises qui vendent des produits personnalisés. Le concepteur du site, en exploitant les éléments de réalité augmentée, peut créer une plateforme où l'utilisateur peut personnaliser son produit avant de l'acheter ou d'obtenir un devis en fonction de ses préférences. Avec ce type de contenu, l'utilisateur se sent libre d'expérimenter sans se sentir obligé d'acheter quelque chose. Il est plus enclin à jouer avec les couleurs et les éléments. Cette expérience remplace la première rencontre avec le vendeur, ce qui facilite le travail de votre client et augmente son taux de vente.

Couleurs tamisées

Tout comme le minimalisme est tendance dans le design web et partout, les schémas de couleurs, les illustrations et les éléments apaisants le sont également. L'une des principales tendances en matière de conception de sites Web pour 2022 est l'utilisation de couleurs tamisées qui créent un sentiment de calme et de paix. Cette tendance est particulièrement adaptée à tous les sites Web créés pour des entreprises qui souhaitent communiquer un sentiment de paix : hôtels, entreprises agricoles, orchestres, théâtres, etc.

Conception de sites Web en fonction des préférences

L'utilisateur peut personnaliser certains éléments de conception Web dès qu'il arrive sur un site : la langue, par exemple, et le thème des couleurs. Le concepteur Web pourrait offrir la possibilité de choisir entre le mode clair et le mode foncé, le défilement vertical ou horizontal des éléments, une vue en liste ou en grille, etc. Ceci est particulièrement adapté à tous les sites web qui sont de véritables plates-formes que l'utilisateur utilise comme s'il s'agissait d'un outil logiciel.

Si vous créez une application web, vous devez également garder à l'esprit cette tendance de la conception web. Lorsque vous proposez différentes alternatives à l'utilisateur, le travail du concepteur web devient plus long et plus difficile. Mais si vous utilisez un outil comme AppMaster.io, il n'est pas nécessaire d'implémenter du code, et les opérations nécessaires deviennent plus faciles et répétables. Lors de la création de plateformes interactives comme les applications web, un outil comme AppMaster peut faire la différence avec vos concurrents.

Prêt pour le mobile

Rendre votre site Web prêt pour le mobile est plus qu'une tendance en matière de conception Web. Aujourd'hui, cela peut faire la différence entre un site web réussi et un site qui ne génère aucun trafic. De plus en plus de personnes dans le monde ont accès à des smartphones, et les smartphones sont en train de devenir le moyen par lequel la plupart des gens naviguent sur l'internet. Les utilisateurs qui possèdent et utilisent un smartphone sont beaucoup plus nombreux que ceux qui utilisent un ordinateur. Cela signifie que lorsque vous créez un site web, il y a plus de chances qu'il s'affiche sur un petit smartphone que sur un écran de bureau.

Vos sites web doivent être prêts pour les mobiles. Encore une fois, lorsque vous vous concentrez sur la création d'applications Web prêtes pour le mobile, des outils logiciels comme AppMaster.io peuvent rendre votre travail de concepteur Web plus facile et plus efficace.

Raconter des histoires

Une tendance croissante en matière de conception web consiste à raconter des histoires à travers des expériences web. C'est là qu'intervient le terme "scroll telling". Il s'agit d'une narration visuelle, un récit dans lequel l'utilisateur peut naviguer grâce au défilement. Vous pouvez opter pour un défilement vertical, mais - comme nous l'avons mentionné tout au long de l'article - le défilement horizontal sera plus tendance de nos jours.

Illustrations de bandes dessinées

Les illustrations de dessins animés ont gagné en popularité sur de nombreuses plateformes, et pas seulement chez les concepteurs de sites Web. Si vous regardez YouTube, de plus en plus de créateurs de contenu vidéo utilisent des illustrations de bande dessinée pour leur contenu, qu'il s'agisse d'animations ou de simples icônes qui apparaissent à l'écran. Vous pouvez utiliser l'illustration de bande dessinée sur un site Web de la même manière : vous pouvez créer de petites icônes illustrées de bande dessinée, de grandes illustrations qui fonctionnent comme des images pour le site Web, ou même des animations qui amènent l'utilisateur à comprendre, par exemple, un produit ou un service.

Cartes à défilement horizontal

Les cartes à défilement sont devenues très tendance. Toutes les plateformes de création de sites Web ont au moins un modèle avec des cartes défilantes. Ce n'est donc pas la solution la plus originale, mais vous pouvez toujours opter pour un défilement horizontal pour suivre la tendance tout en y ajoutant une touche d'originalité.

Éléments audio

L'utilisation de contenus audio est de plus en plus populaire, mais vous devez faire très attention si vous optez pour cet élément. Premièrement, les éléments audio peuvent charger votre site Web, et vous ne voulez jamais que votre site soit trop lent. Ensuite, faites attention au type de piste audio qui est jouée lorsque l'utilisateur arrive sur le site Web, surtout si elle démarre automatiquement. Si elle est trop forte ou trop rapide, elle fera sursauter l'utilisateur et le dérangera. Optez pour des contenus audio apaisants et relaxants, pour autant qu'ils soient compatibles avec le type de projet sur lequel vous travaillez.

No-code

La conception web no-code ne signifie pas que vous avez une absence totale de codage. Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'écrire de code pendant la création de votre site Web. Les plateformes qui vous permettent de le faire sont de plus en plus nombreuses, mais il y en a certaines qui sont plus recommandées que d'autres. AppMaster est l'une d'entre elles. L'un des avantages essentiels de son utilisation est que vous n'avez pas besoin d'utiliser de code pendant la conception de votre application ou de votre site Web, mais vous pouvez toujours avoir accès au code ; vous pouvez même l'exporter pour l'utiliser ailleurs.

Des bordures visibles

Parfois, les petits détails peuvent faire la différence. Les bordures visibles sont des éléments de conception web minuscules mais très tendance pour 2022.

"Brutalisme"

Ce qu'on appelle le brutalisme est une façon d'énoncer fortement un message dès que l'utilisateur atterrit sur la page d'accueil. Les concepteurs web obtiennent généralement cet effet avec des déclarations écrites en grosses polices sur la page d'accueil avec un langage fort et direct.

Conclusion

Que ce contenu serve à chaque concepteur de sites Web comme la meilleure inspiration que vous puissiez avoir cette année !