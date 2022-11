Il web design si colloca a metà strada tra le competenze tecniche e la creatività, l'arte. E proprio come la tecnologia e l'arte, si evolve senza sosta. Parte del vostro lavoro di web designer consiste nel tenere d'occhio ciò che accade là fuori e stare al passo con le nuove tendenze. Sarebbe utile se non smetteste mai di imparare: controllate cosa fanno gli altri, come implementano la grafica o altri elementi, verificate la loro estetica e imparate da loro. Sembra più accessibile di quanto non sia, non è vero? Essere costantemente aggiornati richiederebbe un tempo di lavoro supplementare che a volte non ci si può permettere.

Quindi, come si può essere consapevoli delle tendenze attuali senza sottrarre tempo al proprio lavoro di web design? Beh, contenuti come questo possono dare una grande mano! Qui vogliamo riassumere tutte le tendenze più importanti del web design nel 2022. È come un rapido riepilogo di tutto ciò che sta accadendo, in modo che possiate assicurarvi di essere ben consapevoli di ciò che i vostri colleghi (e concorrenti) stanno facendo e trarne ispirazione.

Tendenze del web design nel 2022

Sempreverdi

Alcuni elementi saranno di tendenza nel web design per sempre, e questi sono i fondamentali.

Semplicità

Il caos mette distanza tra il contenuto e gli utenti. La semplicità attira gli occhi, la mente e l'attenzione. Il vostro obiettivo è sempre quello di dare priorità all'esperienza dell'utente sul vostro sito web: non solo deve sembrare semplice, ma deve anche funzionare in modo semplice.

La navigazione

Un sito web non è un'entità statica da guardare. Gli utenti hanno bisogno e vogliono interagire con i siti web; ecco perché la priorità è la navigazione e la facilità d'uso sarà sempre di tendenza.

Gerarchia visiva

La disposizione degli elementi su una pagina web è molto importante. Se si crea una gerarchia visiva, la pagina web è più leggibile per gli utenti, un principio sempre valido. Come si può creare una gerarchia visiva? Utilizzate caratteri, colori e dimensioni per consentire agli utenti di individuare immediatamente le informazioni più critiche o di individuare gruppi, ad esempio di categorie.

I contenuti

La qualità del web design da sola non è sufficiente a determinare il successo di un sito web. I contenuti sono altrettanto importanti e talvolta hanno la priorità sul design. Per creare un sito web di successo per i vostri clienti, dovete esserne consapevoli.

Tendenze del web design

Abbiamo visto alcuni aspetti che rimarranno per sempre invariati per quanto riguarda il web design. Ora è il momento di parlare delle nuove tendenze, quelle che non c'erano ieri e che verranno cambiate e sostituite da altre tendenze in futuro.

Scorrimento orizzontale

Uno degli elementi più in voga nel 2022 per il web design è lo scroll orizzontale. Lo scroll orizzontale è particolarmente adatto se si ha bisogno di mostrare immagini o prodotti sulla pagina web principale. Invece di scorrere verso il basso, l'utente scorrerà da sinistra a destra con lo scroll orizzontale. Mentre lo scorrimento orizzontale è ideale per immagini e foto di prodotti (o simili), non è ideale per i menu.

Siti web a una pagina

I siti web a una pagina sono di tendenza anche perché sono semplici da creare. Tuttavia, bisogna sempre considerare che il principio della semplicità è evergreen e sempre di tendenza, quindi perché non farlo?

Esperienza simile a un'app

Gli utenti sono sempre più abituati agli smartphone. Ciò determina questa nuova tendenza: i siti web sono sempre più simili alle app per dispositivi mobili per quanto riguarda il modo in cui appaiono sullo schermo e il modo in cui gli utenti interagiscono con essi. Creare un'esperienza simile a quella di un'app può essere spaventoso se non l'avete mai fatto prima, ma alcuni strumenti possono aiutarvi. AppMaster.io è uno di questi: si tratta di uno strumento software no-code che consente di creare applicazioni web o applicazioni mobili senza utilizzare alcun codice.

Bianco e nero

Per quanto riguarda i colori, la combinazione di colori bianco e nero è di tendenza nel 2022. Può essere adatto sia a un sito web orientato allo scorrimento orizzontale che a uno verticale classico.

Minimalismo

Il minimalismo è di tendenza ovunque: su YouTube, Internet e Instagram. Abbigliamento minimal, arredamento minimal, minimalismo digitale e così via. Il minimalismo è di tendenza nel settore del web design per quanto riguarda colori, elementi, estetica e interazione.

Massimalismo

Non è così popolare come il minimalismo, ma alcuni stili di web design di tendenza sono lontani dal minimalismo. Al contrario, sono complessi, ricchi di animazioni, spesso con orientamento di scorrimento orizzontale e pieni di colori.

Linework

Il line design è una delle tendenze più recenti. Funziona bene anche con un'altra tendenza: lo scroll orizzontale. Rientra nell'ambito del minimalismo e ha il grande vantaggio di essere leggero e di rimanere impresso nella mente degli utenti che lo visitano.

Layout a schermo diviso

Il layout a schermo diviso può essere adatto solo ai siti web di aziende che offrono esperienze per due categorie di persone, due categorie di prodotti o simili. Richiede la suddivisione dello schermo in due aree, solitamente definite da colori. L'esempio più classico è quello del negozio di e-commerce di abbigliamento, dove da una parte c'è la moda femminile e dall'altra quella maschile.

Neutro rispetto al genere

Il dialogo sul genere sta diventando sempre più di tendenza in tutto il mondo e su tutte le piattaforme. Molti web designer e molti utenti sono sempre più attenti a scegliere per i loro progetti colori considerati neutri rispetto al genere. I colori neutri rispetto al genere sono tutti quelli che non sono rosa o blu. Se lavorate per un'azienda sensibile a questo tema, dovreste optare per fornire un'esperienza neutra ai suoi utenti.

Elementi disegnati a mano

Gli elementi e le icone che sembrano disegnati a mano sono di grande tendenza nel 2022. Danno la sensazione di un sito web fatto in casa. Se questo è ciò che il vostro cliente desidera (magari è un artigiano o una donna professionista), potete optare per l'utilizzo di questi elementi.

Caratteri e illustrazioni retrò

Un'altra importante tendenza del web design è l'utilizzo di elementi retrò come font, colori e illustrazioni. L'ispirazione per i siti web è la tipografia vintage con grandi caratteri neri, sfondi monocromatici e illustrazioni vintage.

Elementi visivi 3D

Gli elementi 3D non sono la cosa più semplice da implementare (soprattutto perché caricano molto il sito web e, se non si è bravi, si rischia di renderlo troppo lento). Ma gli elementi 3D sono di tendenza nel 2022 e sono particolarmente adatti ad alcuni tipi di siti web: le aziende di design e gli studi di architettura, ad esempio, fanno un uso sorprendente degli elementi 3D.

Esperienze multimediali

Internet sta diventando una grande realtà. Le piattaforme sono ben integrate ed è possibile utilizzare diversi tipi di contenuti per offrire agli utenti un'esperienza multimediale. Un'esperienza multimediale combina contenuti di diversa natura: video, testo, immagini, interazione, animazione e altro ancora. Quando si opta per questo tipo di esperienza, tuttavia, è bene mantenere la semplicità.

Esperienza interattiva

Gli utenti si aspettano di poter interagire sempre di più con i siti web. Più che navigare in un sito web, si aspettano un'esperienza coinvolgente e immersiva. I siti web statici senza elementi interattivi sono quelli che funzionano meno.

Esperienza di realtà aumentata

A proposito di interazione, le esperienze di realtà aumentata sono sempre più di tendenza. In particolare, questo tipo di sito web è adatto a tutte quelle aziende che vendono prodotti personalizzati. Il web designer, sfruttando elementi di realtà aumentata, può creare una piattaforma in cui l'utente può personalizzare il prodotto prima di acquistarlo o ottenere un preventivo in base alle sue preferenze. Con questo tipo di contenuti, l'utente si sente libero di sperimentare senza sentirsi costretto a comprare qualcosa. È più propenso a giocare con i colori e gli elementi. Questa esperienza sostituisce il primo incontro con il venditore, facilitando il lavoro del cliente e aumentando il suo tasso di vendita.

Colori tenui

Proprio come il minimalismo è di tendenza nel web design, anche gli schemi di colori, le illustrazioni e gli elementi più tranquilli sono di tendenza. Una delle principali tendenze del web design per il 2022 è quella che utilizza colori tenui che creano un senso di calma e pace. Questo è particolarmente adatto a tutti quei siti web creati per aziende che vogliono comunicare un senso di pace: hotel, aziende agricole, orchestre, teatri e altro ancora.

Web design basato sulle preferenze

L'utente può personalizzare alcuni elementi del web design non appena arriva su un sito web: la lingua, ad esempio, e il tema dei colori. Il web designer potrebbe offrire la possibilità di scegliere tra la modalità chiara e scura, lo scorrimento verticale o orizzontale degli elementi, la visualizzazione a elenco o a griglia e così via. Questo è particolarmente indicato per tutti quei siti web che sono vere e proprie piattaforme che l'utente utilizza come se fossero uno strumento software.

Se state creando un'applicazione web, dovreste anche tenere presente questa tendenza del web design. Quando si forniscono diverse alternative all'utente, il lavoro del web designer diventa più lungo e difficile. Ma se si utilizza uno strumento come AppMaster.io, non è necessario implementare codice e le operazioni necessarie diventano più semplici e ripetibili. Quando si creano piattaforme interattive come le applicazioni web, uno strumento come AppMaster può fare la differenza rispetto alla concorrenza.

Pronto per i dispositivi mobili

La predisposizione del sito web per i dispositivi mobili è più di una tendenza del web design. Oggi può distinguere tra un sito web di successo e uno che non genera traffico. Sempre più persone in tutto il mondo hanno accesso agli smartphone e gli smartphone stanno diventando il modo in cui la maggior parte delle persone naviga in Internet. Gli utenti che possiedono e utilizzano uno smartphone sono molti di più di quelli che utilizzano un computer. Ciò significa che quando si crea un sito web, ci sono maggiori possibilità che venga visualizzato su un piccolo smartphone piuttosto che su un display desktop.

I vostri siti web devono essere pronti per i dispositivi mobili. Anche in questo caso, quando ci si concentra sulla creazione di applicazioni web pronte per i dispositivi mobili, strumenti software come AppMaster.io possono rendere il vostro lavoro di web designer più semplice ed efficiente.

Narrazione

Una tendenza crescente del web design è quella di raccontare storie attraverso le esperienze web. È qui che entra in gioco il termine scroll telling. Si tratta di uno storytelling visivo, una narrazione che l'utente può navigare attraverso lo scorrimento. Potreste optare per lo scorrimento verticale, ma, come abbiamo detto nel corso dell'articolo, lo scorrimento orizzontale è più di tendenza in questi giorni.

Illustrazioni a fumetti

Le illustrazioni dei cartoni animati hanno guadagnato popolarità su molte piattaforme, non solo tra i web designer. Se si guarda a YouTube, sempre più creatori di contenuti video utilizzano illustrazioni di cartoni animati per i loro contenuti, che si tratti di animazioni o di semplici icone che appaiono sullo schermo. È possibile utilizzare le illustrazioni dei cartoni animati su un sito web allo stesso modo: si possono creare piccole icone illustrate, grandi illustrazioni che fungono da immagini per il sito web, o anche animazioni che portano l'utente a comprendere, ad esempio, un prodotto o un servizio.

Schede a scorrimento orizzontale

Le schede a scorrimento sono diventate di grande tendenza. Tutte le piattaforme di costruzione di siti web hanno almeno un modello con schede a scorrimento. Ciò significa che questa non è la soluzione più originale, ma si può sempre optare per uno scorrimento orizzontale per seguire la tendenza ma aggiungere un tocco di originalità.

Elementi audio

L'uso di contenuti audio sta diventando sempre più popolare, ma bisogna prestare molta attenzione se si sceglie di utilizzare questo elemento. In primo luogo, gli elementi audio possono caricare il vostro sito web, e non volete mai che il vostro sito sia troppo lento. In secondo luogo, prestate attenzione al tipo di traccia audio che viene riprodotta quando l'utente arriva sul sito, soprattutto se si avvia automaticamente. Se il volume è troppo alto o troppo veloce, l'utente si agita e si sente disturbato. Optate per contenuti audio rilassanti e tranquillizzanti, purché siano compatibili con il tipo di progetto a cui state lavorando.

No-code

Il web design no-code non significa assenza totale di codifica. Significa che non è necessario scrivere codice durante la creazione del sito web. Le piattaforme che permettono di farlo sono sempre più numerose, ma ce ne sono alcune più consigliate di altre. AppMaster è una di queste. Uno dei vantaggi essenziali del suo utilizzo è che non è necessario utilizzare il codice durante la progettazione dell'applicazione o dell'applicazione web, ma si può sempre avere accesso al codice; è anche possibile esportarlo per utilizzarlo altrove.

Bordi visibili

A volte, i piccoli dettagli possono fare la differenza. I bordi visibili sono elementi di web design piccoli ma di tendenza per il 2022.

"Brutalismo

Il cosiddetto brutalismo è un modo per affermare con forza un messaggio non appena l'utente arriva sulla homepage. I web designer di solito ottengono questo effetto con affermazioni scritte in caratteri grandi sulla homepage con un linguaggio forte e diretto.

Conclusioni

Che questi contenuti servano a tutti i web designer come migliore ispirazione per quest'anno!