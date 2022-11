Webdesign houdt het midden tussen technische vaardigheden en creativiteit, kunst. En net als techniek en kunst ontwikkelt het zich eindeloos. Een deel van je werk als webdesigner bestaat erin in de gaten te houden wat er gaande is en de nieuwe trends te volgen. Het zou helpen als je nooit zou stoppen met leren: kijk wat andere mensen doen, hoe ze graphics of andere elementen implementeren, controleer hun esthetiek en leer van hen. Het lijkt toegankelijker dan het is, nietwaar? Voortdurend bijblijven zou extra werktijd vergen die je je soms niet kunt veroorloven.

Dus, hoe kun je op de hoogte blijven van de huidige trends zonder tijd te nemen van je webdesign werk? Nou, inhoud zoals deze kan een grote hulp zijn! Hier willen we alle belangrijkste webdesign trends in 2022 samenvatten. Het is als een snelle recap van alles wat er gaande is, zodat je goed op de hoogte bent van wat je collega's (en concurrenten) doen en daar inspiratie uit kunt halen.

2022 webdesign trends

Evergreens

Sommige dingen zullen voor altijd trending blijven in webdesign, en dit zijn de basics.

Eenvoud

Caos zet afstand tussen de inhoud en de gebruikers. Eenvoud trekt de ogen, de geest en de aandacht. Uw doel is altijd de ervaring van de gebruiker op uw website voorop te stellen: hij moet er niet alleen eenvoudig uitzien, maar ook eenvoudig werken.

Navigatie

Een website is geen statisch geheel dat wordt bekeken. Gebruikers moeten en willen communiceren met websites; daarom heeft navigatie prioriteit, en gebruiksvriendelijkheid zal altijd trending zijn.

Visuele hiërarchie

De rangschikking van elementen op een webpagina is van groot belang. Als u een visuele hiërarchie creëert, is de webpagina beter leesbaar voor de gebruikers, wat een evergreen principe is. Hoe kunt u een visuele hiërarchie creëren? Gebruik lettertypes, kleuren en groottes zodat de gebruikers de meest kritieke informatie onmiddellijk kunnen herkennen of groepen van bijvoorbeeld categorieën.

Inhoud

De kwaliteit van het webdesign alleen is niet voldoende om het succes van een website te bepalen. Inhoud is net zo belangrijk en heeft soms voorrang op het ontwerp. Om een succesvolle website voor uw klanten te bouwen, moet u zich hiervan bewust zijn.

Trends in webdesign

We hebben enkele aspecten gezien die voor altijd hetzelfde zullen blijven wat betreft webdesign. Nu is het tijd om het te hebben over nieuwe trends, die er gisteren nog niet waren en die in de toekomst zullen worden veranderd en vervangen door andere trends.

Horizontale scroll

Een van de meest trending elementen in 2022 voor webdesign is de horizontale scroll. De horizontale scroll is vooral geschikt als je foto's of producten op de hoofdpagina moet laten zien. In plaats van naar beneden te scrollen, zou de gebruiker met de horizontale scroll van links naar rechts scrollen. Hoewel de horizontale scroll ideaal is voor afbeeldingen en productfoto's (of vergelijkbaar), is hij niet ideaal voor menu's.

Websites met één pagina

Websites met één pagina zijn zelfs trending omdat ze eenvoudig te maken zijn. Bedenk echter altijd dat het principe van eenvoud evergreen is en altijd trending, dus waarom niet?

App-achtige ervaring

Gebruikers zijn steeds meer gewend aan smartphones. Dat bepaalt deze nieuwe trend: websites lijken steeds meer op mobiele apps in hoe ze op het scherm verschijnen en hoe gebruikers ermee omgaan. Het creëren van een app-achtige ervaring kan eng zijn als je het nog nooit eerder hebt gedaan, maar sommige tools kunnen je helpen. AppMaster.io is er een van: het is een no-code softwaretool waarmee je webapplicaties of mobiele apps kunt maken zonder code te gebruiken.

Zwart-wit

Wat kleuren betreft, is het zwart-witte kleurenschema in 2022 trending. Het kan geschikt zijn voor een horizontale scroll-georiënteerde website en een klassieke verticale.

Minimalisme

Minimalisme is overal trending: op YouTube, het internet en Instagram. Minimaal dragen, minimale meubels, digitaal minimalisme, enzovoort. Minimalisme is trending in de webdesign sector als het gaat om kleur, elementen, esthetiek en interactie.

Maximalisme

Dit is niet zo populair als minimalisme, maar sommige trending webdesign stijlen zijn verre van minimalistisch. Integendeel, ze zijn complex, vol animatie, vaak met een horizontale scroll-oriëntatie, en vol kleuren.

Lijnwerk

Lijnontwerp is een van de meest recente trends. Het gaat ook prima samen met een andere trend: de horizontale scroll. Het valt onder de paraplu van het minimalisme en heeft het grote voordeel dat het licht is en blijft hangen in de gedachten van de gebruikers die het bezoeken.

Split-screen lay-out

De split-screen lay-out is alleen geschikt voor websites voor bedrijven die ervaringen bieden voor twee categorieën mensen, twee categorieën producten, of iets dergelijks. Het vereist het opsplitsen van het scherm in twee gebieden, meestal gedefinieerd door kleuren. Het meest klassieke voorbeeld is de kleding e-commerce winkel, waar we vrouwenmode aan de ene kant en mannenmode aan de andere kant hebben.

Geslachtsneutraal

De dialoog over gender wordt steeds meer trending over de hele wereld en alle platforms. Veel webdesigners en veel gebruikers worden voorzichtiger in het kiezen van kleuren voor hun projecten die als genderneutraal worden beschouwd. Genderneutrale kleuren zijn alle kleuren die niet roze of blauw zijn. Als je werkt voor een bedrijf dat gevoelig is voor dit thema, moet je kiezen voor een neutrale ervaring voor de gebruikers.

Handgetekende elementen

Elementen en iconen die eruit zien alsof ze met de hand zijn getekend, zijn erg in trek in 2022. Ze geven een gevoel van een zelfgemaakte website. Als dit is wat je klant wil (misschien is het een professionele vakman of -vrouw), kun je kiezen voor het gebruik van deze elementen.

Retro lettertypes en illustratie

Een andere belangrijke webdesign trend is het gebruik van retro elementen zoals lettertypes, kleuren en illustraties. De inspiratie voor websites is vintage typografie met grote zwarte lettertypes, monochrome achtergronden en vintage illustraties.

3D visuele elementen

3D-elementen zijn niet het eenvoudigste om te implementeren (vooral omdat ze je website veel laden, en tenzij je er goed in bent, loop je het risico dat hij te traag wordt. Maar 3D-elementen zijn trending in 2022, en ze zijn bijzonder geschikt voor bepaalde soorten websites: ontwerpbedrijven en architectenbureaus maken bijvoorbeeld op verbluffende wijze gebruik van 3D-elementen.

Multimediale ervaringen

Het internet wordt één grote werkelijkheid. Platforms zijn goed geïntegreerd en u kunt verschillende soorten inhoud gebruiken om uw gebruikers een multimedia-ervaring te bieden. Een multimedia-ervaring combineert inhoud van verschillende aard: video, tekst, afbeeldingen, interactie, animatie en meer. Als u voor dit type ervaring kiest, houd het dan hoe dan ook eenvoudig.

Interactieve ervaring

Gebruikers verwachten steeds meer interactie met websites. Ze verwachten meer dan het bladeren door een website, ze verwachten een boeiende en meeslepende ervaring. Statische websites zonder interactieve elementen werken het minst.

Augmented reality-ervaring

Over interactie gesproken, augmented reality-ervaringen worden steeds meer trending. Dit type website is met name geschikt voor al die bedrijven die producten op maat verkopen. De webdesigner kan met behulp van augmented reality-elementen een platform creëren waar de gebruiker zijn product kan personaliseren voordat hij het koopt of een offerte krijgt op basis van zijn voorkeuren. Met dit soort content voelt de gebruiker zich vrij om te experimenteren zonder zich gedwongen te voelen om iets te kopen. Ze spelen graag met kleuren en elementen. Deze ervaring vervangt de eerste ontmoeting met de verkoper, waardoor het werk van uw klant gemakkelijker wordt en zijn verkoopcijfers stijgen.

Ingetogen kleuren

Net zoals minimalisme trending is in webdesign en overal, zijn ook rustgevende kleurenschema's, illustraties en elementen trending. Een van de belangrijkste webdesign trends voor 2022 is die met ingetogen kleuren die een gevoel van rust en vrede creëren. Dit is bijzonder geschikt voor al die websites die gemaakt zijn voor bedrijven die een gevoel van rust willen communiceren: hotels, agrarische bedrijven, orkesten, theaters en meer.

Webdesign op basis van voorkeuren

De gebruiker kan sommige elementen van het webdesign aanpassen zodra hij op een website terechtkomt: de taal, bijvoorbeeld, en het kleurthema. De webdesigner zou de mogelijkheid kunnen bieden om te kiezen tussen lichte en donkere modus, of verticaal of horizontaal scrollen van elementen, een lijst- of rasterweergave, enzovoort. Dit is bijzonder geschikt voor al die websites die echte platforms zijn die de gebruiker gebruikt als ware het een softwaretool.

Als u een webapplicatie maakt, moet u ook rekening houden met deze webdesign-trend. Als je de gebruiker verschillende alternatieven biedt, wordt het werk van de webdesigner langer en moeilijker. Maar als u een tool als AppMaster.io gebruikt, hoeft u geen code te implementeren en worden de benodigde handelingen eenvoudiger en herhaalbaar. Bij het creëren van interactieve platforms zoals webapplicaties kan een tool als AppMaster het verschil maken met uw concurrentie.

Mobiel-ready

Uw website mobiel-ready maken is meer dan een webdesign-trend. Het kan vandaag de dag het verschil maken tussen een succesvolle website en een die geen verkeer genereert. Wereldwijd hebben steeds meer mensen toegang tot smartphones, en smartphones worden de manier waarop de meeste mensen op het internet surfen. Er zijn veel meer gebruikers die een smartphone hebben en gebruiken dan degenen die een computer gebruiken. Dit betekent dat wanneer u een website maakt, de kans groter is dat deze wordt weergegeven op een kleine smartphone dan op een desktopscherm.

Uw websites moeten mobiel-ready zijn. Ook hier kunnen softwaretools zoals AppMaster.io uw werk als webdesigner eenvoudiger en efficiënter maken.

Scrollytelling

Een groeiende trend in webdesign is storytelling via webervaringen. Dit is waar de term scrolltelling om de hoek komt kijken. Het is visuele storytelling, een verhaal waarin de gebruiker kan navigeren door te scrollen. Je zou kunnen kiezen voor verticaal scrollen, maar - zoals we in het hele artikel hebben vermeld - is horizontaal scrollen tegenwoordig meer trending.

Illustraties in stripvorm

Cartoonillustraties hebben op veel platforms aan populariteit gewonnen, niet alleen onder webdesigners. Als je naar YouTube kijkt, gebruiken steeds meer makers van videocontent cartoonillustraties voor hun content, of het nu gaat om animaties of eenvoudige pictogrammen die op het scherm verschijnen. Je kunt cartoonillustratie op dezelfde manier gebruiken op een website: je kunt kleine cartoongeïllustreerde pictogrammen maken, grote illustraties die werken als afbeeldingen voor de website, of zelfs animaties die de gebruiker door het begrip van bijvoorbeeld een product of een dienst leiden.

Horizontaal scrollende kaarten

Scrollende kaarten zijn zeer trending geworden. Alle website-bouwplatforms hebben minstens één template met scrollende kaarten. Dit betekent dat dit niet de meest originele oplossing is, maar je zou altijd kunnen kiezen voor een horizontale scroll om de trend te volgen maar er toch een vleugje originaliteit aan toe te voegen.

Audio-elementen

Het gebruik van audio-inhoud wordt steeds populairder, maar u moet goed opletten als u voor dit element kiest. Ten eerste kunnen audio-elementen uw website laden, en u wilt nooit dat uw website te traag is. Ten tweede, let op wat voor soort audiotrack wordt afgespeeld wanneer de gebruiker op de website landt, vooral als het automatisch start. Het zal de gebruiker doen schrikken en storen als het te luid of te snel is. Kies voor kalmerende en ontspannende audio-inhoud, zolang ze compatibel zijn met het type project waaraan u werkt.

Geen-code

No-code webdesign betekent niet dat je totaal geen codering hebt. Het betekent dat u geen code hoeft te schrijven tijdens het maken van uw website. Platformen waarmee u dit kunt doen worden steeds talrijker, maar er zijn er die meer worden aanbevolen dan andere. AppMaster is er één van. Een van de essentiële voordelen ervan is dat u geen code hoeft te gebruiken tijdens het ontwerpen van uw app of webapplicatie, maar dat u altijd toegang hebt tot de code; u kunt die zelfs exporteren om hem elders te gebruiken.

Zichtbare randen

Soms kunnen kleine details het verschil maken. Zichtbare randen zijn kleine maar trending webdesignelementen voor 2022.

"Brutalisme

Wat het brutalisme wordt genoemd is een manier om een boodschap sterk te verwoorden zodra de gebruiker op de homepage landt. Webdesigners verkrijgen dit effect meestal met uitspraken die in grote lettertypes op de homepage worden geschreven met een sterke en directe taal.

Conclusie

Moge deze inhoud elke webdesigner dienen als de beste inspiratie die je dit jaar kunt hebben!