Webdesign liegt auf halbem Weg zwischen technischem Können und Kreativität, Kunst. Und genau wie die Technik und die Kunst entwickelt es sich unaufhörlich weiter. Ein Teil Ihrer Aufgabe als Webdesigner besteht darin, ein Auge darauf zu haben, was da draußen vor sich geht, und mit den neuen Trends Schritt zu halten. Es wäre hilfreich, wenn Sie nie aufhören würden zu lernen: Sehen Sie sich an, was andere machen, wie sie Grafiken oder andere Elemente einsetzen, prüfen Sie ihre Ästhetik und lernen Sie von ihnen. Das sieht zugänglicher aus, als es ist, nicht wahr? Ständig auf dem neuesten Stand zu sein, würde zusätzliche Arbeitszeit erfordern, die man sich manchmal nicht leisten kann.

Wie können Sie sich also über die aktuellen Trends informieren, ohne Ihre Arbeit im Webdesign zu unterbrechen? Nun, Inhalte wie dieser hier können dabei eine große Hilfe sein! Hier wollen wir die wichtigsten Webdesign-Trends für das Jahr 2022 zusammenfassen. Es ist wie eine kurze Zusammenfassung aller aktuellen Entwicklungen, damit Sie wissen, was Ihre Kollegen (und Konkurrenten) tun, und sich davon inspirieren lassen können.

Webdesign-Trends 2022

Evergreens

Einige Dinge werden im Webdesign immer im Trend liegen, und das sind die Grundlagen.

Einfachheit

Unübersichtlichkeit schafft Distanz zwischen dem Inhalt und den Nutzern. Einfachheit zieht die Augen, den Verstand und die Aufmerksamkeit an. Ihr Ziel ist es immer, die Erfahrung des Nutzers auf Ihrer Website in den Vordergrund zu stellen: Sie muss nicht nur einfach aussehen, sondern auch einfach funktionieren.

Navigation

Eine Website ist kein statisches Gebilde, das nur dazu da ist, betrachtet zu werden. Die Benutzer müssen und wollen mit der Website interagieren; deshalb muss die Navigation an erster Stelle stehen, und die Benutzerfreundlichkeit wird immer im Trend liegen.

Visuelle Hierarchie

Die Anordnung der Elemente auf einer Webseite ist sehr wichtig. Wenn Sie eine visuelle Hierarchie schaffen, ist die Webseite für die Benutzer besser lesbar, was ein immergrünes Prinzip ist. Wie können Sie eine visuelle Hierarchie schaffen? Verwenden Sie Schriftarten, Farben und Größen, damit die Benutzer die wichtigsten Informationen sofort erkennen oder Gruppen, z. B. Kategorien, ausmachen können.

Inhalt

Die Qualität des Webdesigns allein ist nicht ausreichend, um den Erfolg einer Website zu bestimmen. Der Inhalt ist genauso wichtig, und manchmal hat er sogar Vorrang vor dem Design. Um eine erfolgreiche Website für Ihre Kunden zu erstellen, müssen Sie sich dessen bewusst sein.

Trends im Webdesign

Wir haben einige Aspekte gesehen, die beim Webdesign immer gleich bleiben werden. Jetzt ist es an der Zeit, über neue Trends zu sprechen, die es gestern noch nicht gab und die sich in Zukunft ändern und durch andere Trends ersetzt werden.

Horizontales Scrollen

Eines der trendigsten Elemente im Jahr 2022 für Webdesign ist der horizontale Bildlauf. Der horizontale Bildlauf ist besonders geeignet, wenn Sie Bilder oder Produkte auf der Hauptseite präsentieren möchten. Anstatt nach unten zu scrollen, würde der Benutzer mit dem horizontalen Bildlauf von links nach rechts scrollen. Während der horizontale Bildlauf ideal für Bilder und Produktfotos (oder ähnliches) ist, eignet er sich nicht für Menüs.

One-Page-Websites

One-Page-Websites sind im Trend, auch weil sie einfach zu erstellen sind. Bedenken Sie aber immer, dass das Prinzip der Einfachheit ein Evergreen ist und immer im Trend liegt, warum also nicht?

App-ähnliche Erfahrung

Die Nutzer sind mehr und mehr an Smartphones gewöhnt. Das ist der Grund für diesen neuen Trend: Websites ähneln in ihrer Darstellung auf dem Bildschirm und in der Art und Weise, wie die Nutzer mit ihnen interagieren, immer mehr den mobilen Apps. Das Erstellen einer App-ähnlichen Erfahrung kann beängstigend sein, wenn man es noch nie gemacht hat, aber einige Tools können Ihnen dabei helfen. AppMaster.io ist eines davon: Es ist ein No-Code-Software-Tool, mit dem Sie Webanwendungen oder mobile Apps ganz ohne Code erstellen können.

Schwarz und weiß

Was die Farben angeht, so ist das schwarz-weiße Farbschema im Jahr 2022 im Trend. Es kann sowohl für eine horizontal scrollende als auch für eine klassische vertikale Website geeignet sein.

Minimalismus

Minimalismus ist überall angesagt: auf YouTube, im Internet und auf Instagram. Minimale Kleidung, minimale Möbel, digitaler Minimalismus und so weiter. Auch im Bereich des Webdesigns ist Minimalismus ein Trend, wenn es um Farben, Elemente, Ästhetik und Interaktion geht.

Maximalismus

Dieser Stil ist nicht so populär wie der Minimalismus, aber einige Webdesign-Trends sind weit vom Minimalismus entfernt. Im Gegenteil, sie sind komplex, voller Animationen, oft mit einer horizontalen Scroll-Ausrichtung und voller Farben.

Liniendesign

Liniendesign ist einer der jüngsten Trends. Es passt auch gut zu einem anderen Trend: dem horizontalen Scrollen. Es fällt in den Bereich des Minimalismus und hat den großen Vorteil, dass es leicht ist und sich in den Köpfen der NutzerInnen festsetzt, die es besuchen.

Geteilter Bildschirm

Das Split-Screen-Layout eignet sich nur für Websites von Unternehmen, die Erfahrungen für zwei Kategorien von Menschen, zwei Kategorien von Produkten oder Ähnliches anbieten. Dazu muss der Bildschirm in zwei Bereiche aufgeteilt werden, die in der Regel durch Farben definiert sind. Das klassischste Beispiel ist der E-Commerce-Shop für Bekleidung, wo wir auf der einen Seite Damenmode und auf der anderen Seite Herrenmode anbieten.

Geschlechtsneutral

Der Dialog über die Geschlechter wird weltweit und auf allen Plattformen immer mehr zum Trend. Viele Webdesigner und Nutzer achten bei der Auswahl von Farben für ihre Projekte immer mehr darauf, dass sie geschlechtsneutral sind. Geschlechtsneutrale Farben sind alle Farben, die nicht rosa oder blau sind. Wenn Sie für ein Unternehmen arbeiten, das für dieses Thema sensibilisiert ist, sollten Sie sich dafür entscheiden, den Benutzern ein neutrales Erlebnis zu bieten.

Handgezeichnete Elemente

Handgezeichnete Elemente und Icons liegen im Jahr 2022 voll im Trend. Sie vermitteln das Gefühl einer selbstgemachten Website. Wenn Ihr Kunde dies wünscht (vielleicht ist er ein professioneller Handwerker oder eine professionelle Handwerkerin), können Sie sich für die Verwendung dieser Elemente entscheiden.

Retro-Schriftarten und Illustrationen

Ein weiterer wichtiger Webdesign-Trend ist die Verwendung von Retro-Elementen wie Schriftarten, Farben und Illustrationen. Die Inspiration für Websites ist die Vintage-Typografie mit großen schwarzen Schriftarten, monochromen Hintergründen und Vintage-Illustrationen.

Visuelle 3D-Elemente

3D-Elemente sind nicht ganz einfach zu implementieren (vor allem, weil sie die Website sehr stark belasten, und wenn man nicht gut darin ist, läuft man Gefahr, dass sie zu langsam wird. Aber 3D-Elemente liegen im Jahr 2022 im Trend und eignen sich besonders gut für bestimmte Arten von Websites: Designfirmen und Architekturbüros zum Beispiel nutzen 3D-Elemente in beeindruckender Weise.

Multimediale Erlebnisse

Das Internet wird zu einer einzigen großen Realität. Die Plattformen sind gut integriert, und Sie können verschiedene Arten von Inhalten nutzen, um Ihren Nutzern ein multimediales Erlebnis zu bieten. Ein multimediales Erlebnis kombiniert Inhalte unterschiedlicher Art: Video, Text, Bilder, Interaktion, Animation und mehr. Wenn Sie sich für diese Art von Erlebnis entscheiden, sollten Sie es jedoch möglichst einfach halten.

Interaktive Erfahrung

Die Nutzer erwarten, dass sie immer mehr mit Websites interagieren können. Sie erwarten mehr als nur das Durchblättern einer Website, sie erwarten ein fesselndes und intensives Erlebnis. Statische Websites ohne interaktive Elemente sind die am wenigsten funktionierenden.

Augmented-Reality-Erlebnis

Apropos Interaktion: Augmented-Reality-Erlebnisse werden immer mehr zum Trend. Diese Art von Website eignet sich vor allem für Unternehmen, die individuelle Produkte verkaufen. Der Webdesigner kann mit Hilfe von Augmented-Reality-Elementen eine Plattform schaffen, auf der der Nutzer sein Produkt vor dem Kauf personalisieren oder ein Angebot auf der Grundlage seiner Präferenzen erhalten kann. Mit dieser Art von Inhalten kann der Nutzer frei experimentieren, ohne das Gefühl zu haben, etwas kaufen zu müssen. Er hat mehr Lust, mit Farben und Elementen zu spielen. Diese Erfahrung ersetzt das erste Treffen mit dem Verkäufer, was die Arbeit Ihres Kunden erleichtert und seine Verkaufsrate erhöht.

Gedämpfte Farben

Genauso wie Minimalismus im Webdesign und überall im Trend ist, sind auch beruhigende Farbschemata, Illustrationen und Elemente im Trend. Einer der wichtigsten Webdesign-Trends für 2022 ist die Verwendung gedämpfter Farben, die ein Gefühl von Ruhe und Frieden vermitteln. Dies eignet sich besonders für Websites von Unternehmen, die ein Gefühl der Ruhe vermitteln wollen: Hotels, landwirtschaftliche Betriebe, Orchester, Theater und viele mehr.

Webdesign nach Vorlieben

Der Benutzer kann einige Elemente des Webdesigns anpassen, sobald er auf einer Website gelandet ist: die Sprache zum Beispiel und das Farbthema. Der Webdesigner könnte die Möglichkeit bieten, zwischen hellem und dunklem Modus, vertikalem oder horizontalem Scrollen von Elementen, einer Listen- oder Gitteransicht usw. zu wählen. Dies eignet sich besonders für all jene Websites, die echte Plattformen sind, die der Nutzer wie ein Softwaretool nutzt.

Wenn Sie eine Webanwendung erstellen, sollten Sie diesen Webdesign-Trend ebenfalls im Auge behalten. Wenn Sie dem Nutzer verschiedene Alternativen anbieten, wird die Arbeit des Webdesigners länger und schwieriger. Wenn Sie jedoch ein Tool wie AppMaster.io verwenden, müssen Sie keinen Code implementieren, und die erforderlichen Vorgänge werden einfacher und wiederholbar. Bei der Erstellung interaktiver Plattformen wie Webanwendungen kann ein Tool wie AppMaster den Unterschied zu Ihrer Konkurrenz ausmachen.

Mobile-ready

Ihre Website mobilfähig zu machen, ist mehr als nur ein Webdesign-Trend. Sie kann heute den Unterschied zwischen einer erfolgreichen Website und einer, die keinen Traffic generiert, ausmachen. Immer mehr Menschen auf der ganzen Welt haben Zugang zu Smartphones, und Smartphones werden immer mehr zu der Art und Weise, wie die meisten Menschen im Internet surfen. Die Zahl der Nutzer, die ein Smartphone besitzen und benutzen, ist wesentlich höher als die derjenigen, die einen Computer benutzen. Wenn Sie also eine Website erstellen, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie auf einem kleinen Smartphone angezeigt wird als auf einem Desktop-Display.

Ihre Websites müssen mobilfähig sein. Auch bei der Erstellung von mobilfähigen Webanwendungen können Software-Tools wie AppMaster.io Ihre Arbeit als Webdesigner einfacher und effizienter machen.

Geschichtenerzählen

Ein wachsender Webdesign-Trend ist das Erzählen von Geschichten durch Web-Erlebnisse. Hier kommt der Begriff Scrolltelling ins Spiel. Es handelt sich dabei um visuelles Storytelling, eine Erzählung, durch die der Nutzer durch Scrollen navigieren kann. Sie können sich für das vertikale Scrollen entscheiden, aber - wie wir in diesem Artikel bereits erwähnt haben - liegt das horizontale Scrollen derzeit mehr im Trend.

Karikaturistische Illustrationen

Cartoon-Illustrationen haben auf vielen Plattformen an Beliebtheit gewonnen, nicht nur bei Webdesignern. Wenn Sie sich YouTube ansehen, verwenden immer mehr Videokünstler Cartoon-Illustrationen für ihre Inhalte, sei es in Form von Animationen oder einfachen Symbolen, die auf dem Bildschirm erscheinen. Sie können Cartoon-Illustrationen auf einer Website auf die gleiche Weise verwenden: Sie können kleine, mit Cartoons illustrierte Icons erstellen, große Illustrationen, die als Bilder für die Website dienen, oder sogar Animationen, die dem Benutzer beispielsweise ein Produkt oder eine Dienstleistung näher bringen.

Horizontal scrollende Karten

Bildlaufkarten liegen voll im Trend. Alle Plattformen für die Erstellung von Websites haben mindestens eine Vorlage mit Scrollkarten. Das bedeutet, dass dies nicht die originellste Lösung ist, aber Sie können sich immer für einen horizontalen Bildlauf entscheiden, um dem Trend zu folgen, aber ihm einen Hauch von Originalität hinzuzufügen.

Audio-Elemente

Die Verwendung von Audio-Inhalten wird immer beliebter, aber Sie sollten sehr aufmerksam sein, wenn Sie sich für dieses Element entscheiden. Erstens können Audioelemente Ihre Website belasten, und Sie möchten nicht, dass Ihre Website zu langsam ist. Zweitens sollten Sie darauf achten, welche Art von Audiospur abgespielt wird, wenn der Nutzer auf der Website landet, vor allem wenn sie automatisch startet. Wenn er zu laut oder zu schnell ist, wird der Benutzer aufgeschreckt und gestört. Entscheiden Sie sich für beruhigende und entspannende Audioinhalte, sofern diese mit der Art des Projekts, an dem Sie arbeiten, kompatibel sind.

Codefrei

No-code-Webdesign bedeutet nicht, dass Sie völlig auf Kodierung verzichten. Es bedeutet, dass Sie bei der Erstellung Ihrer Website keinen Code schreiben müssen. Plattformen, die dies ermöglichen, werden immer zahlreicher, aber es gibt einige, die empfehlenswerter sind als andere. AppMaster ist eine von ihnen. Einer der Hauptvorteile ist, dass Sie bei der Gestaltung Ihrer App oder Webanwendung keinen Code verwenden müssen, aber immer Zugriff auf den Code haben; Sie können ihn sogar exportieren, um ihn anderswo zu verwenden.

Sichtbare Ränder

Manchmal sind es kleine Details, die den Unterschied ausmachen. Sichtbare Ränder sind winzige, aber trendige Webdesign-Elemente für 2022.

"Brutalismus"

Der so genannte Brutalismus ist eine Möglichkeit, eine Botschaft zu vermitteln, sobald der Nutzer auf der Homepage landet. Webdesigner erzielen diesen Effekt in der Regel mit Aussagen, die in großen Schriftarten auf der Homepage geschrieben sind und eine starke und direkte Sprache haben.

Fazit

Möge dieser Inhalt jedem Webdesigner als die beste Inspiration dienen, die Sie dieses Jahr haben können!