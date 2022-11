Web design stoi w połowie drogi między umiejętnościami technicznymi a kreatywnością, sztuką. I tak jak technika i sztuka, ewoluuje bez końca. Częścią Twojej pracy jako projektanta stron internetowych jest śledzenie tego, co się tam dzieje i nadążanie za nowymi trendami. Pomogłoby, gdybyś nigdy nie przestał się uczyć: sprawdź, co robią inni ludzie, jak wdrażają grafikę lub inne elementy, sprawdź ich estetykę i ucz się od nich. Wygląda to na bardziej przystępne niż jest, prawda? Bycie na bieżąco wymagałoby dodatkowego czasu pracy, na który czasem nie możesz sobie pozwolić.

Jak więc można być świadomym aktualnych trendów, nie zabierając czasu z pracy nad projektowaniem stron internetowych? Cóż, treści takie jak ta mogą dać wielką rękę! Tutaj chcemy podsumować wszystkie najważniejsze trendy w projektowaniu stron internetowych w 2022 roku. To jak szybkie podsumowanie wszystkiego, co się dzieje, abyś mógł upewnić się, że jesteś dobrze świadomy tego, co robią twoi koledzy (i konkurenci) i czerpać z tego inspirację.

trendy w projektowaniu stron internetowych w 2022 roku

Evergreens

Niektóre rzeczy będą trendy w projektowaniu stron internetowych na zawsze, a to są podstawy.

Prostota

Caos stawia dystans między treścią a użytkownikami. Prostota przyciąga oczy, umysł i uwagę. Twoim celem jest zawsze nadanie priorytetu doświadczeniu użytkownika na Twojej stronie: nie tylko musi ona wyglądać prosto, ale również musi działać prosto.

Nawigacja

Strona internetowa nie jest statycznym bytem, który ma być oglądany. Użytkownicy potrzebują i chcą wchodzić w interakcje z witrynami; dlatego priorytetem jest nawigacja, a przyjazność dla użytkownika zawsze będzie trendy.

Hierarchia wizualna

Układ elementów na stronie internetowej jest bardzo ważny. Jeśli stworzysz wizualną hierarchię, strona będzie bardziej czytelna dla użytkowników, co jest zasadą evergreen. Jak możesz stworzyć wizualną hierarchię? Użyj czcionek, kolorów i rozmiarów, aby użytkownicy mogli od razu dostrzec najważniejsze informacje lub zauważyć grupy np. kategorii.

Treść

Sama jakość web designu nie wystarczy, aby określić sukces strony internetowej. Równie ważna jest treść, a czasem ma ona pierwszeństwo przed designem. Aby zbudować udaną stronę dla swoich klientów, musisz mieć tego świadomość.

Trendy w projektowaniu stron internetowych

Widzieliśmy już pewne aspekty, które na zawsze pozostaną niezmienne w odniesieniu do projektowania stron internetowych. Teraz nadszedł czas, aby powiedzieć o nowych trendach, tych, których nie było wczoraj, które zostaną zmienione i zastąpione przez inne trendy w przyszłości.

Horizontal scroll

Jednym z najbardziej modnych elementów w 2022 roku w zakresie projektowania stron internetowych jest scroll poziomy. Poziomy scroll jest szczególnie przydatny, jeśli potrzebujesz zaprezentować zdjęcia lub produkty na głównej stronie internetowej. Zamiast przewijać w dół, użytkownik będzie przewijał od lewej do prawej strony z poziomym przewijaniem. Podczas gdy poziomy scroll jest idealny dla zdjęć i zdjęć produktów (lub podobnych), nie jest idealny dla menu.

Strony typu one-page

Strony internetowe typu one-page są trendy nawet dlatego, że są proste w tworzeniu. Jednak zawsze bierz pod uwagę, że zasada prostoty jest evergreen i zawsze trendy, więc dlaczego nie?

Doświadczenie podobne do aplikacji

Użytkownicy są coraz bardziej przyzwyczajeni do smartfonów. To determinuje ten nowy trend: strony internetowe są coraz bardziej podobne do aplikacji mobilnych w tym, jak pojawiają się na ekranie i jak użytkownicy wchodzą z nimi w interakcje. Tworzenie doświadczeń podobnych do aplikacji może być przerażające, jeśli nigdy wcześniej tego nie robiłeś, ale niektóre narzędzia mogą ci pomóc. AppMaster.io jest jednym z nich: to narzędzie programowe bez kodu, które pozwala tworzyć aplikacje internetowe lub mobilne bez użycia jakiegokolwiek kodu.

Czerń i biel

Skupiając się na kolorach, czarno-biały schemat kolorów jest trendy w 2022 roku. Może być odpowiedni zarówno dla strony zorientowanej na poziomy scroll, jak i klasycznej pionowej.

Minimalizm

Minimalizm jest trendy wszędzie: na YouTube, w internecie i na Instagramie. Minimalne noszenie, minimalne meble, cyfrowy minimalizm i tak dalej. Minimalizm jest trendy w sektorze projektowania stron internetowych, jeśli chodzi o kolor, elementy, estetykę i interakcję.

Maksymalizm

To nie jest tak popularne jak minimalizm, ale niektóre modne style projektowania stron internetowych są dalekie od minimalizmu. Wręcz przeciwnie, są one złożone, pełne animacji, często z poziomą orientacją przewijania i pełne kolorów.

Linework

Line design to jeden z najnowszych trendów. Świetnie współgra także z innym trendem: poziomym scrollem. Podpada pod parasol minimalizmu i ma tę wielką zaletę, że jest lekki i wbija się w umysł odwiedzających go użytkowników.

Układ z podzielonym ekranem

Układ podzielonego ekranu może być odpowiedni tylko dla stron internetowych dla firm, które dostarczają doświadczeń dla dwóch kategorii ludzi, dwóch kategorii produktów lub podobnych. Wymaga on podzielenia ekranu na dwa obszary, zwykle określone kolorami. Najbardziej klasycznym przykładem jest odzieżowy e-sklep, gdzie na jednej stronie mamy modę damską, a na drugiej męską.

Neutralne pod względem płci

Dialog o płci staje się coraz bardziej trendy na całym świecie i na wszystkich platformach. Wielu projektantów stron internetowych i wielu użytkowników staje się bardziej ostrożnych w wyborze kolorów dla swoich projektów, które są uważane za neutralne pod względem płci. Kolory neutralne płciowo to wszystkie kolory, które nie są różowe lub niebieskie. Jeśli pracujesz dla firmy wrażliwej na ten temat, powinieneś zdecydować się na zapewnienie neutralnego doświadczenia jej użytkownikom.

Elementy rysowane ręcznie

Elementy i ikony, które wyglądają jak ręcznie rysowane są bardzo trendy w 2022 roku. Zapewniają one poczucie domowej strony internetowej. Jeśli tego właśnie chce Twój klient (może jest profesjonalnym rzemieślnikiem lub kobietą), możesz zdecydować się na użycie tych elementów.

Czcionki i ilustracje w stylu retro

Kolejnym ważnym trendem w projektowaniu stron internetowych jest używanie elementów retro, takich jak czcionki, kolory i ilustracje. Inspiracją dla stron internetowych jest typografia vintage z dużymi czarnymi czcionkami, monochromatycznymi tłami i ilustracjami vintage.

Elementy wizualne 3D

Elementy 3D nie są najprostszą rzeczą do wdrożenia (głównie dlatego, że bardzo ładują twoją stronę i jeśli nie jesteś w tym dobry, ryzykujesz, że stanie się ona zbyt wolna. Ale elementy 3D są trendy w 2022 roku i są szczególnie odpowiednie dla niektórych rodzajów stron internetowych: firmy projektowe, i architektoniczne, na przykład, robią niesamowite wykorzystanie elementów 3D.

Multimedialne doświadczenia

Internet staje się jedną wielką rzeczywistością. Platformy są dobrze zintegrowane, a Ty możesz wykorzystać różne rodzaje treści, aby zapewnić swoim użytkownikom doświadczenie multimedialne. Doświadczenie multimedialne łączy treści o różnym charakterze: wideo, tekst, obrazy, interakcje, animacje i inne. Decydując się na ten typ doświadczenia, mimo wszystko zachowaj prostotę.

Doświadczenie interaktywne

Użytkownicy oczekują, że będą mogli coraz częściej wchodzić w interakcje ze stronami internetowymi. Bardziej niż przeglądania strony, oczekują angażującego i wciągającego doświadczenia. Statyczne strony internetowe bez żadnych elementów interaktywnych to te, które sprawdzają się najsłabiej.

Doświadczenie rozszerzonej rzeczywistości

Mówiąc o interakcji, doświadczenia z rozszerzoną rzeczywistością stają się coraz bardziej trendy. W szczególności ten typ strony internetowej nadaje się dla wszystkich tych firm, które sprzedają produkty na zamówienie. Projektant stron internetowych, wykorzystując elementy rzeczywistości rozszerzonej, może stworzyć platformę, na której użytkownik może spersonalizować swój produkt przed jego zakupem lub uzyskać wycenę na podstawie swoich preferencji. Dzięki tego typu treściom użytkownik czuje się swobodnie, może eksperymentować, nie czując się zmuszonym do zakupu. Chętniej bawią się kolorami i elementami. Takie doświadczenie zastępuje pierwsze spotkanie ze sprzedawcą, dzięki czemu praca Twojego klienta jest łatwiejsza, a jego współczynnik sprzedaży wzrasta.

Stonowane kolory

Podobnie jak minimalizm jest trendy w projektowaniu stron internetowych i wszędzie, uspokajające schematy kolorów, ilustracje i elementy są również trendy. Jednym z głównych trendów w projektowaniu stron internetowych na rok 2022 jest ten, który wykorzystuje stonowane kolory, które tworzą poczucie spokoju i pokoju. Jest to szczególnie przydatne dla wszystkich tych stron internetowych tworzonych dla firm, które chcą przekazać poczucie spokoju: hoteli, przedsiębiorstw rolniczych, orkiestr, teatrów i innych.

Projektowanie stron internetowych w oparciu o preferencje

Użytkownik może dostosować niektóre elementy projektu strony internetowej zaraz po wylądowaniu na stronie: na przykład język i motyw kolorystyczny. Projektant stron internetowych mógłby zapewnić możliwość wyboru pomiędzy trybem jasnym i ciemnym, lub pionowym lub poziomym przewijaniem elementów, widokiem listy lub siatki, i tak dalej. Jest to szczególnie przydatne dla wszystkich tych stron internetowych, które są prawdziwymi platformami, z których użytkownik korzysta jak z narzędzia programowego.

Jeśli tworzysz aplikację internetową, powinieneś również pamiętać o tym trendzie w projektowaniu stron internetowych. Kiedy zapewniasz różne alternatywy dla użytkownika, praca projektanta stron internetowych staje się dłuższa i trudniejsza. Jeśli jednak korzystasz z narzędzia takiego jak AppMaster.io, nie ma potrzeby implementowania kodu, a potrzebne operacje stają się łatwiejsze i powtarzalne. Podczas tworzenia interaktywnych platform, takich jak aplikacje internetowe, narzędzie takie jak AppMaster może odróżnić się od Twojej konkurencji.

Mobile-ready

Uczynienie witryny mobilną jest czymś więcej niż tylko trendem w projektowaniu stron internetowych. Dziś może odróżnić udaną stronę od takiej, która nie będzie generować żadnego ruchu. Coraz więcej ludzi na świecie ma dostęp do smartfonów, a smartfony stają się sposobem, w jaki większość ludzi przegląda internet. Użytkowników, którzy posiadają i korzystają ze smartfonów jest znacznie więcej niż tych, którzy korzystają z komputera. Oznacza to, że gdy tworzysz stronę internetową, są większe szanse, że będzie ona wyświetlana na małym smartfonie niż na wyświetlaczu komputera stacjonarnego.

Twoje strony internetowe muszą być gotowe na urządzenia mobilne. Ponownie, gdy koncentrujesz się na tworzeniu aplikacji internetowych gotowych na urządzenia mobilne, narzędzia programowe takie jak AppMaster.io mogą sprawić, że Twoja praca jako projektanta stron internetowych będzie łatwiejsza i bardziej wydajna.

Scrollytelling

Rosnącym trendem w projektowaniu stron internetowych jest storytelling poprzez doświadczenia internetowe. Tu właśnie pojawia się termin scroll telling. Jest to wizualny storytelling, narracja, po której użytkownik może poruszać się poprzez przewijanie. Możesz zdecydować się na przewijanie pionowe, ale - jak wspominaliśmy w całym artykule - przewijanie poziome będzie obecnie bardziej trendy.

Ilustracje rysunkowe

Ilustracje kreskówkowe zyskały popularność na wielu platformach, nie tylko wśród projektantów stron internetowych. Jeśli spojrzysz na YouTube, coraz więcej twórców treści wideo używa ilustracji kreskówkowych do swoich treści, czy to animacji, czy prostych ikon, które pojawiają się na ekranie. Możesz użyć ilustracji kreskówkowej na stronie internetowej w ten sam sposób: możesz stworzyć małe ikony ilustrowane kreskówkami, duże ilustracje, które działają jako obrazy dla strony internetowej, a nawet animacje, które wprowadzają użytkownika przez zrozumienie, na przykład, produktu lub usługi.

Karty przewijane w poziomie

Karty przewijane stały się bardzo trendy. Wszystkie platformy do budowania stron internetowych posiadają przynajmniej jeden szablon z przewijanymi kartami. Oznacza to, że nie jest to najbardziej oryginalne rozwiązanie, ale zawsze możesz zdecydować się na scroll poziomy, aby podążać za trendem, ale dodać do niego odrobinę oryginalności.

Elementy audio

Wykorzystanie treści audio staje się coraz bardziej popularne, ale powinieneś zwrócić dużą uwagę, jeśli zdecydujesz się na użycie tego elementu. Po pierwsze, elementy audio mogą obciążać Twoją stronę, a nigdy nie chcesz, aby Twoja strona była zbyt wolna. Po drugie, zwróć uwagę na to, jaki rodzaj ścieżki dźwiękowej jest odtwarzany, gdy użytkownik ląduje na stronie, zwłaszcza jeśli zaczyna się automatycznie. To sprawi, że użytkownik będzie skakał i przeszkadzał im, jeśli jest zbyt głośny lub zbyt szybki. Postaw na uspokajające i relaksujące treści audio, o ile są one zgodne z typem projektu, nad którym pracujesz.

No-code

No-code web design nie oznacza, że masz całkowity brak kodowania. Oznacza to, że nie musisz pisać kodu podczas tworzenia swojej strony. Platformy, które Ci to umożliwiają są coraz liczniejsze, ale są takie, które są bardziej polecane niż inne. AppMaster jest jedną z nich. Jedną z istotnych zalet korzystania z niego jest to, że nie musisz używać kodu podczas projektowania aplikacji lub aplikacji internetowej, ale zawsze masz dostęp do kodu; możesz nawet wyeksportować go, aby użyć go w innym miejscu.

Widoczne granice

Czasami małe szczegóły mogą zrobić różnicę. Widoczne granice są maleńkimi, ale trendowymi elementami projektowania stron internetowych na rok 2022.

"Brutalizm"

To, co nazywa się brutalizmem, to sposób na mocne stwierdzenie wiadomości, gdy tylko użytkownik wyląduje na stronie głównej. Projektanci stron internetowych zwykle uzyskują ten efekt za pomocą stwierdzeń pisanych dużymi czcionkami na stronie głównej, z mocnym i bezpośrednim językiem.

Podsumowanie

Niech ta treść służy każdemu projektantowi stron internetowych jako najlepsza inspiracja, jaką możesz mieć w tym roku!