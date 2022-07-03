网页设计介于技术能力和创造力、艺术之间。就像技术和艺术一样，它也在无休止地发展。作为一名网页设计师，你的部分工作是关注外面发生的事情，跟上新的趋势。如果你从未停止过学习，那将会有所帮助：检查其他人在做什么，他们如何实现图形或其他元素，检查他们的美学，并向他们学习。这看起来比它更容易获得，不是吗？不断地更新将需要额外的工作时间，而这有时是你无法承受的。

那么，你怎样才能在不占用你的网页设计工作时间的情况下了解当前的趋势呢？好吧，像这样的内容可以给你一个很好的帮助!在这里，我们想总结一下2022年所有最重要的网页设计趋势。这就像是对正在发生的一切的快速回顾，这样你就可以确保你很清楚你的同事（和竞争对手）正在做什么，并从中获得灵感。

2022年网页设计趋势

常青树

有些东西将永远是网页设计的趋势，而这些是基本的。

简洁性

Caos在内容和用户之间拉开了距离。简洁性吸引了人们的目光、思想和注意力。你的目标永远是优先考虑用户在你的网站上的体验：它不仅需要看起来简单，而且还需要简单地工作。

导航

一个网站不是一个静止的实体，它的存在是为了被观看。用户需要并希望与网站进行互动；这就是为什么你需要优先考虑的是导航，而用户友好性将永远是趋势。

视觉层次结构

网页上的元素的排列是非常重要的。如果你创建了一个视觉层次，网页对用户来说就更有可读性，这也是一个常青原则。你如何创造一个视觉层次？使用字体、颜色和尺寸，让用户立即发现最关键的信息，或者发现一些组，例如，类别。

内容

仅仅是网页设计的质量还不足以决定一个网站的成功。内容也同样重要，有时它比设计更有优先权。要为你的客户建立一个成功的网站，你需要意识到这一点。

网页设计的趋势

我们已经看到关于网页设计的一些方面将永远保持不变。现在是时候说说新的趋势了，那些昨天还不存在的趋势，在未来会被其他趋势所改变和取代。

水平滚动

2022年网页设计中最流行的元素之一是水平滚动。如果你需要在主网页上展示图片或产品，水平滚动就特别适合。用户不会向下滚动，而是通过水平滚动从左到右滚动。虽然水平滚动是图片和产品照片（或类似的）的理想选择，但它并不适合于菜单。

单页式网站

单页网站正在成为一种趋势，甚至是因为它们的创建很直接。然而，要始终考虑到简单的原则是常青的，而且永远是趋势，所以为什么不呢？

类似应用程序的体验

用户越来越习惯于使用智能手机。这就决定了这种新的趋势：网站在屏幕上出现的方式以及用户与之互动的方式越来越类似于移动应用程序。如果你以前没有做过，创建一个类似于应用程序的体验可能是可怕的，但一些工具可以帮助你。AppMaster.io就是其中之一：它是一个无代码软件工具，允许你在不使用任何代码的情况下创建网络应用或移动应用。

黑与白

专注于颜色，黑与白的配色方案在2022年是一种趋势。它可以适用于水平滚动的网站和经典的垂直网站。

极简主义

极简主义的趋势无处不在：在YouTube、互联网和Instagram上。极简的穿着，极简的家具，数字极简主义，等等。当涉及到颜色、元素、美学和互动时，极简主义在网页设计领域是一种趋势。

极简主义

这不像极简主义那样流行，但一些流行的网页设计风格与极简主义相去甚远。相反，它们是复杂的，充满了动画，通常是水平滚动的方向，并且充满了色彩。

线条设计

线条设计是最新的趋势之一。它也能与另一个趋势很好地配合：水平滚动。它属于极简主义的范畴，有一个很大的优点，那就是轻巧，能粘住访问它的用户的心。

分屏布局

分屏布局只能适用于为两类人、两类产品或类似产品提供体验的公司网站。它要求将屏幕分割成两个区域，通常由颜色来定义。最经典的例子是服装电子商务商店，我们把女性的时装放在一边，男性的时装放在另一边。

性别中立

关于性别的对话在全世界和所有的平台上都变得越来越有趋势。许多网页设计师和许多用户在为他们的项目选择被认为是性别中立的颜色时变得更加谨慎。性别中立的颜色是所有不是粉色或蓝色的颜色。如果你为一个对这个主题敏感的公司工作，你应该选择为其用户提供中性的体验。

手绘元素

看起来像手绘的元素和图标在2022年是非常流行的。它们提供了一种自制网站的感觉。如果这是你的客户想要的（也许他们是一个专业的工匠或女人），你可以选择使用这些元素。

复古字体和插图

另一个重要的网页设计趋势是使用复古元素，如字体、颜色和插图。网站的灵感是复古的排版，大黑字体、单色背景和复古的插图。

3D视觉元素

3D元素并不是最简单的东西（主要是因为它们会大量加载你的网站，除非你很擅长，否则你有可能使它变得太慢。但是3D元素是2022年的趋势，它们特别适合某些类型的网站：例如，设计公司，和建筑公司，都在惊人地使用3D元素。

多媒体体验

互联网正在成为一个大的现实。平台被很好地整合，你可以使用不同类型的内容来为你的用户提供多媒体体验。一个多媒体体验结合了不同性质的内容：视频、文本、图像、互动、动画等等。然而，当选择这种类型的体验时，无论如何要保持简单。

互动体验

用户期望能够与网站进行越来越多的互动。比起浏览网站，他们更期望有一个引人入胜和身临其境的体验。没有任何互动元素的静态网站是最不起作用的。

扩增现实体验

说到互动，增强现实体验正变得越来越有趋势。特别是，这种类型的网站适用于所有那些销售定制产品的公司。网页设计师，利用增强现实元素，可以创建一个平台，让用户在购买产品之前，可以根据自己的喜好，对产品进行个性化定制，或者得到一个报价。有了这种类型的内容，用户感觉可以自由地进行试验，而不会感到被迫购买什么。他们更热衷于玩弄颜色和元素。这种体验取代了与卖家的第一次见面，使你的客户的工作更容易，他们的销售率也会提高。

低调的颜色

就像极简主义在网页设计中和到处都在流行一样，平静的色彩方案、插图和元素也在流行。2022年的主要网页设计趋势之一是利用低调的颜色，创造一种平静和和平的感觉。这特别适用于所有那些为希望传达和平感的公司创建的网站：酒店、农业企业、管弦乐队、剧院等等。

基于偏好的网页设计

用户一登陆网站就可以定制一些网页设计元素：例如，语言和颜色主题。网页设计者可以提供选择浅色和深色模式的可能性，或者垂直或水平滚动的元素，列表或网格视图，等等。这特别适用于所有那些真正的平台的网站，用户利用它们就像利用一个软件工具一样。

如果你正在创建一个网络应用程序，你也应该牢记这一网页设计趋势。当你为用户提供不同的选择时，网页设计师的工作就会变得更长更难。但如果你使用像AppMaster.io这样的工具，就不需要实现代码，所需的操作也变得更容易和可重复。在创建网络应用程序等互动平台时，像AppMaster这样的工具可以使你的竞争者与众不同。

适合移动的

使你的网站适合移动，不仅仅是一个网页设计的趋势。今天，它可以区分出一个成功的网站和一个不会产生任何流量的网站。全世界有越来越多的人可以使用智能手机，而智能手机正在成为大多数人浏览互联网的方式。拥有和使用智能手机的用户比使用电脑的用户多很多。这意味着，当你创建一个网站时，它在小型智能手机上显示的机会比在桌面显示器上显示的机会要高。

你的网站需要适合移动。同样，当专注于创建可移动的网络应用程序时，像AppMaster.io这样的软件工具可以使你作为一个网络设计师的工作变得更容易和更有效率。

讲故事

一个不断增长的网页设计趋势是通过网页体验来讲故事。这就是滚动讲述这个术语的由来。这是视觉故事，是用户可以通过滚动来浏览的叙事。你可以选择垂直滚动，但是--正如我们在整个文章中提到的--水平滚动在最近会更有趋势。

卡通插图

卡通插图在很多平台上都获得了流行，不仅仅是在网页设计师中。如果你看一下YouTube，越来越多的视频内容创作者在他们的内容中使用卡通插图，无论是动画还是屏幕上出现的简单图标。你可以以同样的方式在网站上使用卡通插图：你可以创建小的卡通插图图标，大的插图作为网站的图片，甚至是动画，带着用户去了解，例如，一个产品或服务。

横向滚动的卡片

滚动卡片已经成为非常流行的趋势。所有的网站建设平台都至少有一个带有滚动卡片的模板。这意味着这不是最原始的解决方案，但你总是可以选择一个水平滚动来跟随潮流，但又能为它添加一丝原始性。

音频元素

使用音频内容正变得越来越流行，但如果你选择使用这个元素，你应该注意很多问题。首先，音频元素可以加载你的网站，而你绝不希望你的网站太慢。第二，注意当用户登陆网站时播放什么样的音轨，特别是当它自动启动时。如果声音太大或者太快，会让用户跳起来，困扰他们。选择平静和放松的音频内容，只要它们与你正在进行的项目类型兼容。

无代码

无代码网页设计并不意味着你完全没有编码。它意味着你在创建网站时不需要写代码。允许你这样做的平台越来越多，但有一些平台比其他平台更值得推荐。AppMaster就是其中之一。使用它的一个基本优势是，在设计你的应用程序或网络应用程序时，你不必使用代码，但你可以随时访问代码；你甚至可以导出它，在其他地方使用。

可见的边框

有时，小的细节可以产生不同的效果。可见的边框是2022年微小但又是趋势的网页设计元素。

"粗暴主义"

所谓粗暴主义，是指用户一登陆主页就强烈地陈述一个信息的方式。网页设计师通常用大字体写在主页上的语句来获得这种效果，语言强烈而直接。

结语

愿这些内容为每一位网页设计师服务，成为你今年最好的灵感来源