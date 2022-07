El diseño web está a medio camino entre las habilidades tecnológicas y la creatividad, el arte. Y al igual que la tecnología y el arte, evoluciona sin cesar. Parte de tu trabajo como diseñador web es estar atento a lo que ocurre ahí fuera y estar al día de las nuevas tendencias. Te ayudaría no dejar de aprender nunca: comprueba lo que hacen los demás, cómo implementan los gráficos u otros elementos, revisa su estética y aprende de ellos. Parece más accesible de lo que es, ¿no? Estar constantemente actualizado requeriría un tiempo de trabajo extra que a veces no te puedes permitir.

Entonces, ¿cómo puedes estar al tanto de las tendencias actuales sin quitarle tiempo a tu trabajo de diseño web? Pues bien, ¡contenidos como éste pueden echarte una gran mano! Aquí queremos resumir todas las tendencias de diseño web más importantes en 2022. Es como una rápida recapitulación de todo lo que está pasando para que puedas estar bien al tanto de lo que hacen tus colegas (y competidores) e inspirarte en ello.

Tendencias de diseño web en 2022

Evergreens

Algunas cosas serán tendencia en el diseño web para siempre, y estas son las básicas.

Simplicidad

El caos pone distancia entre el contenido y los usuarios. La simplicidad atrae los ojos, la mente y la atención. Tu objetivo es siempre priorizar la experiencia del usuario en tu sitio web: no sólo tiene que parecer sencillo, sino que también tiene que funcionar con sencillez.

Navegación

Un sitio web no es una entidad estática que está ahí para ser observada. Los usuarios necesitan y quieren interactuar con los sitios web; por eso la prioridad que necesita es la navegación, y la facilidad de uso siempre será tendencia.

Jerarquía visual

La disposición de los elementos en una página web es muy importante. Si se crea una jerarquía visual, la página web es más legible para los usuarios, lo cual es un principio imperecedero. ¿Cómo se puede crear una jerarquía visual? Utilice fuentes, colores y tamaños para que los usuarios puedan detectar inmediatamente la información más importante o para que puedan detectar grupos de, por ejemplo, categorías.

Contenido

La calidad del diseño web no es suficiente para determinar el éxito de un sitio web. El contenido es igual de importante, y a veces tiene prioridad sobre el diseño. Para construir un sitio web de éxito para sus clientes, debe ser consciente de ello.

Tendencias de diseño web

Hemos visto algunos aspectos que permanecerán siempre igual en cuanto al diseño web. Ahora es el momento de hablar de las nuevas tendencias, aquellas que no estaban ayer y que serán cambiadas y sustituidas por otras en el futuro.

Scroll horizontal

Uno de los elementos de mayor tendencia en 2022 para el diseño web es el scroll horizontal. El scroll horizontal es especialmente adecuado si necesitas mostrar imágenes o productos en la página web principal. En lugar de desplazarse hacia abajo, el usuario se desplazará de izquierda a derecha con el scroll horizontal. Mientras que el scroll horizontal es ideal para imágenes y fotos de productos (o similares), no es ideal para los menús.

Sitios web de una página

Los sitios web de una sola página están de moda incluso porque son sencillos de crear. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta que el principio de simplicidad es imperecedero y siempre está de moda, así que ¿por qué no?

Experiencia similar a la de una aplicación

Los usuarios están cada vez más acostumbrados a los smartphones. Esto determina esta nueva tendencia: los sitios web se parecen cada vez más a las aplicaciones móviles en cuanto a cómo aparecen en la pantalla y cómo los usuarios interactúan con ellos. Crear una experiencia similar a la de una app puede dar miedo si nunca lo has hecho, pero algunas herramientas pueden ayudarte. AppMaster.io es una de ellas: se trata de una herramienta de software sin código que permite crear aplicaciones web o aplicaciones móviles sin utilizar ningún código.

Blanco y negro

Centrándonos en los colores, el esquema de color blanco y negro es tendencia en 2022. Puede ser adecuado tanto para un sitio web orientado al scroll horizontal como para uno clásico vertical.

Minimalismo

El minimalismo es tendencia en todas partes: en YouTube, en Internet y en Instagram. Ropa mínima, muebles mínimos, minimalismo digital, etc. El minimalismo es tendencia en el sector del diseño web en lo que respecta al color, los elementos, la estética y la interacción.

Maximalismo

No es tan popular como el minimalismo, pero algunos estilos de diseño web en tendencia están lejos del minimalismo. Por el contrario, son complejos, llenos de animación, a menudo con una orientación de desplazamiento horizontal, y llenos de colores.

Diseño de líneas

El diseño de líneas es una de las tendencias más recientes. También funciona bien con otra tendencia: el scroll horizontal. Cae bajo el paraguas del minimalismo y tiene la gran ventaja de ser ligero y de clavarse en la mente de los usuarios que lo visitan.

Diseño de pantalla dividida

El diseño de pantalla dividida sólo puede ser adecuado para sitios web de empresas que ofrecen experiencias para dos categorías de personas, dos categorías de productos o similares. Requiere dividir la pantalla en dos áreas, normalmente definidas por colores. El ejemplo más clásico es la tienda de comercio electrónico de ropa, donde tenemos la moda femenina en un lado y la masculina en el otro.

Género neutro

El diálogo sobre el género está cada vez más de moda en todo el mundo y en todas las plataformas. Muchos diseñadores web y muchos usuarios son cada vez más cuidadosos a la hora de elegir colores para sus proyectos que se consideran de género neutro. Los colores de género neutro son todos los colores que no son rosa o azul. Si trabajas para una empresa sensible a este tema, deberías optar por ofrecer una experiencia neutra a sus usuarios.

Elementos dibujados a mano

Los elementos e iconos que parecen haber sido dibujados a mano están muy de moda en 2022. Proporcionan una sensación de sitio web casero. Si esto es lo que quiere tu cliente (quizá sea un profesional de la artesanía), puedes optar por utilizar estos elementos.

Fuentes e ilustraciones retro

Otra importante tendencia de diseño web es el uso de elementos retro como fuentes, colores e ilustraciones. La inspiración para los sitios web es la tipografía vintage con grandes fuentes negras, fondos monocromáticos e ilustraciones vintage.

Elementos visuales 3D

Los elementos 3D no son lo más sencillo de implementar (principalmente porque cargan mucho tu sitio web y, a menos que seas bueno en ello, corres el riesgo de hacerlo demasiado lento. Pero los elementos 3D están de moda en 2022, y son especialmente adecuados para algunos tipos de sitios web: las empresas de diseño y los estudios de arquitectura, por ejemplo, están haciendo un uso sorprendente de los elementos 3D.

Experiencias multimedia

Internet se está convirtiendo en una gran realidad. Las plataformas están bien integradas y se pueden utilizar diferentes tipos de contenidos para ofrecer a los usuarios una experiencia multimedia. Una experiencia multimedia combina contenidos de distinta naturaleza: vídeo, texto, imágenes, interacción, animación, etc. Sin embargo, cuando opte por este tipo de experiencia, manténgala simple de todos modos.

Experiencia interactiva

Los usuarios esperan ser capaces de interactuar con los sitios web cada vez más. Más que navegar por un sitio web, esperan una experiencia atractiva y envolvente. Los sitios web estáticos sin elementos interactivos son los que menos funcionan.

Experiencia de realidad aumentada

Hablando de interacción, las experiencias de realidad aumentada son cada vez más tendencia. En particular, este tipo de sitio web es adecuado para todas aquellas empresas que venden productos personalizados. El diseñador web, aprovechando los elementos de realidad aumentada, puede crear una plataforma en la que el usuario pueda personalizar su producto antes de comprarlo u obtener un presupuesto en función de sus preferencias. Con este tipo de contenido, el usuario se siente libre para experimentar sin sentirse obligado a comprar algo. Son más proclives a jugar con los colores y los elementos. Esta experiencia sustituye al primer encuentro con el vendedor, lo que facilita el trabajo de su cliente y aumenta su tasa de ventas.

Colores tenues

Al igual que el minimalismo es tendencia en el diseño web y en todas partes, los esquemas de color, las ilustraciones y los elementos calmados también son tendencia. Una de las principales tendencias de diseño web para 2022 es la que utiliza colores tenues que crean una sensación de calma y paz. Esto es especialmente adecuado para todos aquellos sitios web creados para empresas que quieren comunicar una sensación de paz: hoteles, empresas agrícolas, orquestas, teatros, y más.

Diseño web basado en las preferencias

El usuario puede personalizar algunos elementos del diseño web nada más aterrizar en un sitio web: el idioma, por ejemplo, y el tema del color. El diseñador web podría ofrecer la posibilidad de elegir entre el modo claro y el oscuro, o el desplazamiento vertical u horizontal de los elementos, una vista de lista o de cuadrícula, etc. Esto es especialmente adecuado para todos aquellos sitios web que son verdaderas plataformas que el usuario utiliza como si fuera una herramienta de software.

Si estás creando una aplicación web, también debes tener en cuenta esta tendencia de diseño web. Al ofrecer diferentes alternativas al usuario, el trabajo del diseñador web se hace más largo y difícil. Pero si utiliza una herramienta como AppMaster.io, no es necesario implementar código, y las operaciones necesarias se vuelven más fáciles y repetibles. A la hora de crear plataformas interactivas como aplicaciones web, una herramienta como AppMaster puede marcar la diferencia con respecto a su competencia.

Mobile-ready

Hacer que su sitio web esté preparado para móviles es más que una tendencia de diseño web. Hoy en día, puede distinguir entre un sitio web exitoso y uno que no generará ningún tráfico. Cada vez más personas en todo el mundo tienen acceso a teléfonos inteligentes, y éstos se están convirtiendo en la forma en que la mayoría de la gente navega por Internet. Los usuarios que tienen y utilizan un smartphone son muchos más que los que utilizan un ordenador. Esto significa que cuando se crea un sitio web, hay más posibilidades de que se visualice en un smartphone pequeño que en una pantalla de escritorio.

Sus sitios web deben estar preparados para móviles. Una vez más, al centrarse en la creación de aplicaciones web preparadas para móviles, las herramientas de software como AppMaster.io pueden hacer que su trabajo como diseñador web sea más fácil y eficiente.

Contar historias

Una tendencia creciente en el diseño web es la narración de historias a través de experiencias web. Aquí es donde entra el término scroll telling. Se trata de una narración visual, un relato por el que el usuario puede navegar a través del desplazamiento. Se puede optar por el desplazamiento vertical, pero -como hemos mencionado a lo largo del artículo- el desplazamiento horizontal será más tendencia estos días.

Ilustraciones de dibujos animados

Las ilustraciones de dibujos animados han ganado popularidad en muchas plataformas, no sólo entre los diseñadores web. Si te fijas en YouTube, cada vez son más los creadores de contenidos de vídeo que utilizan ilustraciones de dibujos animados para sus contenidos, ya sean animaciones o simples iconos que aparecen en la pantalla. Puedes utilizar la ilustración de dibujos animados en un sitio web de la misma manera: puedes crear pequeños iconos ilustrados con dibujos animados, grandes ilustraciones que funcionen como imágenes para el sitio web, o incluso animaciones que lleven al usuario a entender, por ejemplo, un producto o un servicio.

Tarjetas de desplazamiento horizontal

Las tarjetas de desplazamiento se han convertido en una tendencia. Todas las plataformas de creación de sitios web tienen al menos una plantilla con tarjetas de desplazamiento. Esto significa que no es la solución más original, pero siempre puedes optar por un scroll horizontal para seguir la tendencia pero añadirle un toque de originalidad.

Elementos de audio

El uso de contenidos de audio es cada vez más popular, pero debes prestar mucha atención si optas por utilizar este elemento. En primer lugar, los elementos de audio pueden cargar su sitio web, y nunca querrá que su sitio web sea demasiado lento. En segundo lugar, presta atención al tipo de pista de audio que se reproduce cuando el usuario entra en el sitio web, especialmente si se inicia automáticamente. Si es demasiado alta o demasiado rápida, hará saltar al usuario y le molestará. Opta por contenidos de audio calmantes y relajantes siempre que sean compatibles con el tipo de proyecto en el que estás trabajando.

Sin código

El diseño web sin código no significa que haya una ausencia total de codificación. Significa que no necesitas escribir código mientras creas tu sitio web. Las plataformas que te permiten hacer esto son cada vez más numerosas, pero hay algunas más recomendables que otras. AppMaster es una de ellas. Una de las ventajas esenciales de usarla es que no tienes que usar código mientras diseñas tu app o aplicación web, pero siempre puedes tener acceso al código; incluso puedes exportarlo para usarlo en otro sitio.

Bordes visibles

A veces, los pequeños detalles pueden marcar la diferencia. Los bordes visibles son elementos de diseño web diminutos pero de tendencia para 2022.

"Brutalismo"

Lo que se llama brutalismo es una forma de afirmar un mensaje con fuerza nada más aterrizar el usuario en la página de inicio. Los diseñadores web suelen conseguir este efecto con declaraciones escritas en fuentes grandes en la página de inicio con un lenguaje fuerte y directo.

Conclusión

¡Que este contenido sirva a todos los diseñadores web como la mejor inspiración que puedan tener este año!