O web design situa-se a meio caminho entre a capacidade técnica e a criatividade, a arte. E tal como a tecnologia e a arte, ela evolui sem fim. Parte do seu trabalho como web designer é estar atento ao que se passa lá fora e manter-se a par das novas tendências. Ajudaria se nunca parasse de aprender: verificar o que outras pessoas estão a fazer, como implementam gráficos ou outros elementos, verificar a sua estética e aprender com eles. Parece mais acessível do que é, não é? Estar constantemente actualizado exigiria um tempo de trabalho extra que por vezes não se pode permitir.

Então, como pode estar ciente das tendências actuais sem tirar tempo do seu trabalho de web design? Bem, um conteúdo como este pode dar uma grande ajuda! Aqui queremos resumir todas as tendências mais importantes do design da web em 2022. É como uma rápida recapitulação de tudo o que se está a passar, para que possa ter a certeza de estar bem ciente do que os seus colegas (e concorrentes) estão a fazer e inspirar-se nele.

Tendências de web design em 2022

Evergreens

Algumas coisas estarão para sempre a ter tendências no design da web, e estas são as coisas básicas.

Simplicidade

Caos coloca distância entre o conteúdo e os utilizadores. A simplicidade atrai os olhos, a mente, e a atenção. O seu objectivo é sempre dar prioridade à experiência do utilizador no seu website: não só tem de parecer simples, mas também tem de funcionar de forma simples.

Navegação

Um website não é uma entidade estática que esteja lá para ser vigiada. Os utilizadores precisam e querem interagir com websites; é por isso que a prioridade que precisa é a navegação, e a facilidade de utilização será sempre a tendência.

Hierarquia Visual

A disposição dos elementos numa página web é muito importante. Se se criar uma hierarquia visual, a página web é mais legível para os utilizadores, o que é um princípio sempre verde. Como se pode criar uma hierarquia visual? Utilize fontes, cores e tamanhos para permitir aos utilizadores detectar imediatamente a informação mais crítica ou para detectar grupos de, por exemplo, categorias.

Conteúdo

A qualidade do web design por si só não é suficiente para determinar o sucesso de um website. O conteúdo é igualmente importante, e por vezes tem prioridade sobre o design. Para construir um website de sucesso para os seus clientes, precisa de estar ciente disto.

Tendências do design de sítios web

Vimos alguns aspectos que permanecerão para sempre os mesmos em relação ao design da web. Agora é tempo de falar de novas tendências, aquelas que não estavam aqui ontem, que serão alteradas e substituídas por outras tendências no futuro.

Pergaminho horizontal

Um dos elementos com mais tendências em 2022 para a concepção de web é o pergaminho horizontal. O pergaminho horizontal é particularmente adequado se precisar de mostrar imagens ou produtos na página principal da web. Em vez de rolar para baixo, o utilizador estaria a rolar da esquerda para a direita com o pergaminho horizontal. Embora o pergaminho horizontal seja ideal para fotografias e fotos de produtos (ou similares), não é ideal para menus.

Páginas web de uma página

Os sítios web de uma página têm tendência mesmo porque são fáceis de criar. No entanto, considere sempre que o princípio da simplicidade é sempre verde e sempre tendencial, então porque não?

Experiência aparente

Os utilizadores estão cada vez mais habituados aos smartphones. Isto está a determinar esta nova tendência: os websites são cada vez mais semelhantes às aplicações móveis na forma como aparecem no ecrã e como os utilizadores interagem com eles. Criar uma experiência semelhante a uma aplicação pode ser assustador se nunca o tiver feito antes, mas algumas ferramentas podem ajudá-lo. AppMaster.io é uma delas: é uma ferramenta de software sem código que lhe permite criar aplicações web ou aplicações móveis sem utilizar qualquer código.

Preto e branco

Concentrando-se nas cores, o esquema de cores a preto e branco tem tendência em 2022. Pode ser adequado para um website horizontal orientado para o scroll e para um clássico vertical.

Minimalismo

O minimalismo é tendência em todo o lado: no YouTube, na Internet, e no Instagram. Desgaste mínimo, mobiliário mínimo, minimalismo digital, e assim por diante. Minimalismo é a tendência no sector do web design quando se trata de cor, elementos, estética, e interacção.

Maximalismo

Isto não é tão popular como o minimalismo, mas alguns estilos de web design de tendências estão longe de ser minimalistas. Pelo contrário, são complexos, cheios de animação, muitas vezes com uma orientação de scroll horizontal, e cheios de cores.

Linework

O desenho de linhas é uma das tendências mais recentes. Também funciona bem com outra tendência: o pergaminho horizontal. Encaixa sob o guarda-chuva do minimalismo e tem a grande vantagem de ser leve e de se fixar na mente dos utilizadores que o visitam.

Layout de ecrã dividido

O layout do ecrã fraccionado só pode ser adequado para websites de empresas que fornecem experiências para duas categorias de pessoas, duas categorias de produtos, ou similares. Requer a divisão do ecrã em duas áreas, geralmente definidas por cores. O exemplo mais clássico é a loja de comércio electrónico de vestuário, onde temos a moda feminina de um lado e a moda masculina do outro.

Neutro em termos de género

O diálogo sobre o género está a tornar-se cada vez mais tendencial em todo o mundo e em todas as plataformas. Muitos web designers e muitos utilizadores estão a tornar-se mais cuidadosos na escolha de cores para os seus projectos que são considerados neutros do ponto de vista do género. As cores neutras de género são todas as cores que não são cor-de-rosa ou azul. Se estiver a trabalhar para uma empresa sensível a este tema, deve optar por proporcionar uma experiência neutra aos seus utilizadores.

Elementos desenhados à mão

Elementos e ícones que parecem ter sido desenhados à mão são muito tendenciosos em 2022. Proporcionam uma sensação de um website caseiro. Se é isto que o seu cliente deseja (talvez seja um artesão ou mulher profissional), pode optar pela utilização destes elementos.

Fontes retro e ilustração

Outra tendência importante do web design é a utilização de elementos retro como fontes, cores e ilustrações. A inspiração para websites é a tipografia vintage com grandes fontes pretas, fundos monocromáticos, e ilustrações vintage.

Elementos visuais 3D

Os elementos 3D não são a coisa mais simples de implementar (principalmente porque carregam muito o seu website, e a menos que seja bom nisso, arrisca-se a torná-lo demasiado lento. Mas os elementos 3D têm tendências em 2022, e são particularmente adequados para alguns tipos de websites: empresas de design, e firmas de arquitectura, por exemplo, estão a fazer um uso espantoso dos elementos 3D.

Experiências multimédia

A Internet está a tornar-se uma grande realidade. As plataformas estão bem integradas, e pode utilizar diferentes tipos de conteúdos para proporcionar aos seus utilizadores uma experiência multimédia. Uma experiência multimédia combina conteúdos de natureza diferente: vídeo, texto, imagens, interacção, animação, e muito mais. No entanto, ao optar por este tipo de experiência, mantenha-a de qualquer forma simples.

Experiência interactiva

Os utilizadores esperam ser capazes de interagir cada vez mais com websites. Mais do que navegar por um website, esperam uma experiência envolvente e imersiva. Os sítios Web estáticos sem quaisquer elementos interactivos são os que menos funcionam.

Experiência de realidade aumentada

Por falar em interacção, as experiências de realidade aumentada estão a tornar-se cada vez mais tendenciosas. Em particular, este tipo de website é adequado para todas as empresas que vendem produtos personalizados. O web designer, explorando elementos de realidade aumentada, pode criar uma plataforma onde o utilizador pode personalizar o seu produto antes de o adquirir ou obter uma cotação baseada nas suas preferências. Com este tipo de conteúdo, o utilizador sente-se livre para experimentar sem se sentir forçado a comprar algo. O utilizador está mais interessado em brincar com cores e elementos. Esta experiência substitui a primeira reunião com o vendedor, tornando o trabalho do cliente mais fácil e a sua taxa de venda aumenta.

Cores subjugadas

Tal como o minimalismo é tendência no web design e em todo o lado, também os esquemas de cores calmantes, ilustrações e elementos são tendência. Uma das principais tendências do web design para 2022 é a que utiliza cores subjugadas que criam uma sensação de calma e paz. Isto é particularmente adequado para todos aqueles websites criados para empresas que querem comunicar uma sensação de paz: hotéis, empresas agrícolas, orquestras, teatros, e muito mais.

Web design baseado em preferências

O utilizador pode personalizar alguns elementos de web design assim que aterram num website: a língua, por exemplo, e o tema da cor. O web designer pode oferecer a possibilidade de escolher entre o modo claro e escuro, ou o deslocamento vertical ou horizontal de elementos, uma lista ou vista em grelha, e assim por diante. Isto é particularmente adequado para todos aqueles websites que são plataformas reais que o utilizador utiliza como se fossem uma ferramenta de software.

Se estiver a criar uma aplicação web, deve também ter em mente esta tendência de web design. Quando oferece diferentes alternativas ao utilizador, o trabalho do web designer torna-se mais longo e mais difícil. Mas se utilizar uma ferramenta como AppMaster.io, não há necessidade de implementar código, e as operações necessárias tornam-se mais fáceis e repetíveis. Ao criar plataformas interactivas como aplicações web, uma ferramenta como o AppMaster pode fazer a diferença em relação à sua concorrência.

Pronto para telemóvel

Preparar o seu sítio web para a mobilidade é mais do que uma tendência de design web. Hoje em dia, pode distinguir entre um website de sucesso e um que não gere qualquer tráfego. Cada vez mais pessoas em todo o mundo têm acesso a smartphones, e os smartphones estão a tornar-se a forma como a maioria das pessoas navega na Internet. Os utilizadores que têm e utilizam um smartphone são muito mais do que aqueles que utilizam um computador. Isto significa que quando se cria um website, há maiores probabilidades de este ser exibido num pequeno smartphone do que num ecrã de secretária.

Os seus websites precisam de estar preparados para a mobilidade. Mais uma vez, ao concentrar-se na criação de aplicações web prontas para telemóveis, ferramentas de software como o AppMaster.io podem tornar o seu trabalho como web designer mais fácil e mais eficiente.

Scrollytelling

Uma tendência crescente do web design é a narração de histórias através de experiências web. É aqui que entra o termo "contar pergaminhos". É narração visual de histórias, uma narrativa que o utilizador pode navegar através da rolagem. Pode-se optar pela rolagem vertical, mas - como mencionámos ao longo do artigo - a rolagem horizontal será mais tendencial nos dias de hoje.

Ilustrações de desenhos animados

As ilustrações de desenhos animados ganharam popularidade em muitas plataformas, e não apenas entre os web designers. Se olharmos para o YouTube, cada vez mais criadores de conteúdo vídeo estão a utilizar ilustrações cartoon para o seu conteúdo, quer sejam animações ou simples ícones que aparecem no ecrã. Pode utilizar ilustrações cartoon num website da mesma forma: pode criar pequenos ícones ilustrados de desenhos animados, grandes ilustrações que funcionam como imagens para o website, ou mesmo animações que levam o utilizador através da compreensão, por exemplo, de um produto ou de um serviço.

Cartões de rolagem horizontal

As cartas de rolagem tornaram-se muito tendenciosas. Todas as plataformas de construção de sítios web têm pelo menos um modelo com cartões de rolagem. Isto significa que esta não é a solução mais original, mas pode sempre optar por uma rolagem horizontal para seguir a tendência, mas acrescentando-lhe um toque de originalidade.

Elementos de áudio

A utilização de conteúdos áudio está a tornar-se mais popular, mas deverá prestar muita atenção se optar por utilizar este elemento. Em primeiro lugar, os elementos áudio podem carregar o seu sítio web, e nunca se quer que o seu sítio web seja demasiado lento. Segundo, preste atenção ao tipo de faixa de áudio que é reproduzida quando o utilizador aterra no sítio web, especialmente se começar automaticamente. Fará o utilizador saltar e incomodá-lo se for demasiado alto ou demasiado rápido. Opte por conteúdos áudio calmantes e relaxantes, desde que sejam compatíveis com o tipo de projecto em que está a trabalhar.

Não-código

O desenho da web sem código não significa que tenha uma ausência total de codificação. Significa que não precisa de escrever código enquanto cria o seu sítio web. As plataformas que lhe permitem fazer isto estão a tornar-se mais numerosas, mas há algumas que são mais recomendadas do que outras. O AppMaster é uma delas. Uma das vantagens essenciais da sua utilização é que não tem de usar código durante a concepção da sua aplicação ou aplicação web, mas pode sempre ter acesso ao código; pode mesmo exportá-lo para o utilizar noutro local.

Fronteiras visíveis

Por vezes, pequenos detalhes podem fazer a diferença. As fronteiras visíveis são pequenos mas com tendências para 2022.

"Brutalismo".

Aquilo a que se chama brutalismo é uma forma de afirmar fortemente uma mensagem assim que o utilizador aterra na página inicial. Os web designers obtêm geralmente este efeito com declarações escritas em grandes fontes na página inicial com uma linguagem forte e directa.

Conclusão

Que este conteúdo sirva a cada web designer como a melhor inspiração que se pode ter este ano!