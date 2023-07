Kodsuz ve düşük kodlu geliştirme platformlarına olan talebin artması, Honeycode'a çeşitli alternatiflerin ortaya çıkmasına neden oldu. Honeycode'un kendisi benzersiz bir dizi özellik sunarken, piyasada kodlamaya ihtiyaç duymadan web ve mobil uygulamalar oluşturmak için güçlü çözümler sağlayan birkaç başka platform vardır.

Bu makalede, Honeycode alternatifleri dünyasını derinlemesine inceleyeceğiz ve farklı geliştirme gereksinimlerine ve tercihlerine hitap eden, verimli ve zahmetsizce uygulamalar oluşturmaları için kullanıcılara güç veren dikkate değer platformları keşfedeceğiz.

Neden Honeycode Alternatiflerini Düşünmelisiniz?

Honeycode görsel bir uygulama oluşturucu olarak popülerlik kazanmış olsa da, işletmelerin alternatif platformları keşfetmeyi düşünmesinin birkaç nedeni vardır. Her kuruluşun, Honeycode'un sunduklarının ötesine geçebilecek benzersiz ihtiyaçları ve gereksinimleri vardır. İşletmeler, alternatif seçenekleri göz önünde bulundurarak, kendi özel uygulama geliştirme ihtiyaçlarını karşılamak için daha geniş bir işlevsellik, ölçeklenebilirlik ve esneklik yelpazesine erişebilir.

Alternatifleri araştırırken göz önünde bulundurulması gereken önemli faktörlerden biri, mevcut işlevsellik aralığıdır . Honeycode, uygulama oluşturmak için sağlam bir temel sağlarken, diğer platformlar belirli projeler için daha uygun ek özellikler sunabilir. Örneğin, bazı alternatifler daha gelişmiş özelleştirme seçenekleri, popüler üçüncü taraf hizmetlerle entegrasyon yetenekleri veya belirli sektörler veya kullanım durumları için özel araçlar sağlayabilir. İşletmeler, alternatif platformları değerlendirerek, benzersiz gereksinimlerini karşılamak için gerekli özellikleri sunan bir çözümü seçtiklerinden emin olabilir.

Esneklik , Honeycode alternatiflerini keşfederken dikkate alınması gereken önemli bir faktördür. Farklı platformlar, özelleştirme, entegrasyonlar ve genişletilebilirlik açısından değişen derecelerde esnekliğe sahip olabilir. Bazı işletmeler, kendi teknoloji yığınlarındaki belirli API'ler , veritabanları veya diğer sistemlerle entegrasyon becerisine ihtiyaç duyabilir. İşletmeler, alternatif platformları değerlendirerek mevcut altyapıları ve iş akışlarıyla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurmak için gerekli esnekliği sunan bir çözüm bulabilir.

Ayrıca, alternatif platformları göz önünde bulundurarak kuruluşlar, fiyatlandırma, destek ve topluluk kaynakları gibi faktörleri karşılaştırma fırsatı elde eder. Farklı platformlar, abonelik planlarından kullanıma dayalı fiyatlandırmaya kadar değişen farklı fiyatlandırma modellerine sahip olabilir. Bu fiyatlandırma yapılarını değerlendirmek ve bunları bütçeniz ve beklenen kullanımla uyumlu hale getirmek, uygun maliyetli bir karar vermenize yardımcı olabilir. Ayrıca, farklı platformlar tarafından sağlanan destek seçeneklerini, belgeleri, öğreticileri ve topluluk kaynaklarını değerlendirmek, uygulama geliştirme yolculuğunuz boyunca gerekli rehberlik ve yardıma sahip olmanızı sağlar.

No-Code?

Yazılım geliştirme dünyasında, " kodsuz " terimi önemli ölçüde ilgi ve popülerlik kazanmıştır. No-code çok az programlama deneyimi olan veya hiç olmayan kişilerin geleneksel kod yazmadan uygulamalar oluşturmasını sağlayan bir geliştirme yaklaşımını ifade eder. Kullanıcıların sürükle ve bırak bileşenleri, önceden oluşturulmuş şablonlar ve mantıksal iş akışları kullanarak karmaşık ve işlevsel uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan görsel ve sezgisel bir arabirim sağlar. no-code platformlarda odak noktası, kod satırları yazmaktan istenen işlevselliği elde etmek için öğeleri bir araya getirmeye ve yapılandırmaya kayar.

No-code iş analistleri, girişimciler, pazarlamacılar ve vatandaş geliştiriciler gibi farklı geçmişlere sahip bireylere fikirlerini gerçeğe dönüştürme gücü verir. Derin teknik uzmanlığa olan ihtiyacı ortadan kaldırarak uygulama geliştirmeyi daha geniş bir kitle için erişilebilir hale getirir. Kodlamanın karmaşıklığını soyutlayarak, no-code platformlar, kullanıcıların programlama dillerinin inceliklerine kapılmak yerine uygulamanın mantığına, kullanıcı deneyimine ve iş gereksinimlerine konsantre olmalarını sağlar.

No-code geliştirme, basit uygulamalar veya prototiplerle sınırlı değildir. Gelişmiş no-code platformlar, veritabanı entegrasyonu, kullanıcı kimlik doğrulaması, karmaşık mantık iş akışları ve API entegrasyonları gibi güçlü özellikler sunar. Bu, kullanıcıların tek bir satır kod yazmadan dahili iş araçlarından ve panolardan müşteriye yönelik web ve mobil uygulamalara kadar gelişmiş uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

Ancak, no-code tamamen geleneksel kodlama ihtiyacının yerini almadığına dikkat etmek önemlidir. Uygulama oluşturmak için kodlama becerileri gereksinimini ortadan kaldırsa da, belirli işlevlere veya entegrasyonlara ulaşmak için özel kodun veya daha gelişmiş geliştirmenin gerekli olduğu senaryolar olabilir. No-code platformlar, genellikle özel kod parçacıklarını dahil etme veya geleneksel kodlama ortamlarıyla entegrasyon sağlama esnekliği sunarak, kullanıcıların gerektiğinde uygulamalarının yeteneklerini genişletmesine olanak tanır.

No-Code Avantajlar

No-code geliştirme platformları, kullanıcıların kapsamlı kodlama bilgisi olmadan tamamen işlevsel uygulamalar oluşturmasını sağlayarak yazılım geliştirme endüstrisinde devrim yarattı. Bu platformlar, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli avantajlar sunar:

Basitleştirilmiş Geliştirme

No-code platformlar, geleneksel programlama dillerine olan ihtiyacı ortadan kaldıran sezgisel, drag-and-drop arabirimlerini kullanır. Bu, uygulama geliştirmeyi daha geniş bir kitleye açarak vatandaş geliştiricilerin ve teknik olmayan kullanıcıların karmaşık uygulamalar oluşturmasını sağlar.

Daha Hızlı Pazara Çıkış Süresi

no-code ile geliştirme döngüleri önemli ölçüde kısalır, çünkü kullanıcılar uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturup yineleyebilir. Görsel geliştirme araçları, önceden oluşturulmuş şablonlar ve kullanıma hazır bileşenler, geliştirme sürecini hızlandırarak işletmelerin uygulamalarını pazara daha hızlı sunmalarına olanak tanır.

Uygun Maliyetli Çözümler

No-code platformlar, özel geliştirme ekiplerine veya kapsamlı kodlama becerilerine olan ihtiyacı ortadan kaldırarak geliştiricilerin işe alınmasıyla ilgili maliyetleri azaltır. Kullanıcılar, uygulama oluşturmak için görsel araçlardan ve önceden oluşturulmuş işlevlerden yararlanarak hem zamandan hem de masraftan tasarruf edebilir.

ölçeklenebilirlik

No-code platformlar genellikle ölçeklenebilir altyapı sunarak uygulamaların artan kullanıcı talebini karşılamasını sağlar. İşletmeler büyüyüp geliştikçe, no-code platformlarda oluşturulan uygulamalar, değişen gereksinimleri karşılamak için kolayca uyarlanabilir ve ölçeklendirilebilir.

Vatandaş Geliştiricileri Güçlendirmek

No-code platformlar, teknik olmayan kullanıcıların kendi çözümlerini oluşturmalarını sağlayarak uygulama geliştirmeyi demokratikleştirir. Bu değişim, iş paydaşlarının kuruluşlarının dijital endüstrisini şekillendirmede aktif rol almalarını, yenilik ve işbirliğini teşvik etmelerini sağlar.

Bir Honeycode Alternatifi Seçme Kriterleri

Honeycode'a bir alternatif seçerken, ihtiyaçlarınıza uygun doğru platformu seçtiğinizden emin olmak için birkaç kriteri göz önünde bulundurmanız önemlidir:

Kullanım Kolaylığı : Sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüz sunan bir platform arayın. İdeal alternatif, sınırlı kodlama bilginiz olsa bile uygulamaları kolayca oluşturmanıza ve değiştirmenize izin vermelidir. drag-and-drop işlevine ve görsel tasarım özelliklerine sahip bir platform, uygulama geliştirme sürecini basitleştirebilir.

: Sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüz sunan bir platform arayın. İdeal alternatif, sınırlı kodlama bilginiz olsa bile uygulamaları kolayca oluşturmanıza ve değiştirmenize izin vermelidir. işlevine ve görsel tasarım özelliklerine sahip bir platform, uygulama geliştirme sürecini basitleştirebilir. İşlevsellik : Alternatif platformun yeteneklerini değerlendirin ve özel uygulama geliştirme gereksinimlerinizi karşılamak için gerekli özellikleri ve araçları sunduğundan emin olun. Oluşturmayı planladığınız uygulama türlerini göz önünde bulundurun ve platformun veritabanı entegrasyonu, form oluşturma, iş akışı otomasyonu ve kullanıcı kimlik doğrulaması gibi gerekli işlevleri desteklediğini doğrulayın.

: Alternatif platformun yeteneklerini değerlendirin ve özel uygulama geliştirme gereksinimlerinizi karşılamak için gerekli özellikleri ve araçları sunduğundan emin olun. Oluşturmayı planladığınız uygulama türlerini göz önünde bulundurun ve platformun veritabanı entegrasyonu, form oluşturma, iş akışı otomasyonu ve kullanıcı kimlik doğrulaması gibi gerekli işlevleri desteklediğini doğrulayın. Entegrasyon : Mevcut teknoloji yığınınızla uyumluluk çok önemlidir. Alternatif platformun, iş operasyonlarınız için gerekli olan diğer sistemler, API'ler veya veritabanlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olma yeteneğini düşünün. Gerekli veri konektörlerini destekleyip desteklemediğini ve uygulamalarınız arasında sorunsuz bir iş akışı sağlamak için kolay entegrasyon seçenekleri sunup sunmadığını kontrol edin.

: Mevcut teknoloji yığınınızla uyumluluk çok önemlidir. Alternatif platformun, iş operasyonlarınız için gerekli olan diğer sistemler, API'ler veya veritabanlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olma yeteneğini düşünün. Gerekli veri konektörlerini destekleyip desteklemediğini ve uygulamalarınız arasında sorunsuz bir iş akışı sağlamak için kolay entegrasyon seçenekleri sunup sunmadığını kontrol edin. Ölçeklenebilirlik : Alternatif platform tarafından sağlanan ölçeklenebilirlik seçeneklerini değerlendirin. Uygulamanız kullanıcı ve veri kazandıkça, artan trafiği ve işleme taleplerini karşılayabilmelidir. Uygulamanız büyüdükçe en iyi performansı sağlayabilecek otomatik ölçeklendirme ve yük dengeleme gibi özellikleri arayın.

: Alternatif platform tarafından sağlanan ölçeklenebilirlik seçeneklerini değerlendirin. Uygulamanız kullanıcı ve veri kazandıkça, artan trafiği ve işleme taleplerini karşılayabilmelidir. Uygulamanız büyüdükçe en iyi performansı sağlayabilecek otomatik ölçeklendirme ve yük dengeleme gibi özellikleri arayın. Dokümantasyon ve Destek : Honeycode'a bir alternatif düşünülürken kapsamlı dokümantasyon, öğreticiler ve destek kaynaklarının mevcudiyeti çok önemlidir. Platformun ayrıntılı belgeler, video eğitimleri ve yardım arayabileceğiniz ve sorularınıza yanıt alabileceğiniz bir topluluk forumu veya destek kanalları sağladığından emin olun. Güçlü destek kaynakları, platformda etkin bir şekilde gezinmenize ve geliştirme sırasında ortaya çıkabilecek sorunları gidermenize yardımcı olabilir.

Bu kriterleri göz önünde bulundurarak bilinçli bir karar verebilir ve yalnızca mevcut uygulama geliştirme ihtiyaçlarınızı karşılamakla kalmayan, aynı zamanda ölçeklenebilirlik ve gelecekteki büyüme için alan sağlayan bir Honeycode alternatifi seçebilirsiniz.

AppMaster

AppMaster , geleneksel görsel uygulama oluşturucuların ötesine geçen güçlü bir kodsuz platformdur . Diğer araçların aksine AppMaster, kullanıcılara kendi özel gereksinimlerine göre uygulama tasarlama ve geliştirme esnekliği sağlar.

Arka Uç Uygulamaları

AppMaster sezgisel İş Süreci (BP) Tasarımcısı ile kullanıcıların görsel olarak veri modelleri oluşturmasına ve iş süreçlerini tanımlamasına olanak tanır. Kullanıcılar, uygulamalarının veritabanı şemasını kolayca tasarlayabilir, REST API'leri kurabilir ve WebSocket güvenli bağlantıları (WSS endpoints) oluşturabilir. AppMaster, karmaşık arka uç geliştirme süreçlerini basitleştirerek sunucu tarafı uygulamalarının oluşturulmasını hızlandırır.

Web uygulamaları

AppMaster drag-and-drop UI oluşturucusu ile kullanıcılar, görsel olarak çekici web uygulama arayüzlerini zahmetsizce tasarlayabilir. Web uygulamasındaki her bileşen, Web İş Süreci (BP) tasarımcısı kullanılarak iş mantığıyla özelleştirilebilir. En iyi yanı, bu BP'lerin doğrudan kullanıcının tarayıcısında yürütülmesi ve tamamen etkileşimli ve kesintisiz bir deneyim sağlamasıdır.

Mobil uygulamalar

AppMaster mobil uygulama geliştirme yetenekleri, benzer bir drag-and-drop UI oluşturucu sunarak, kullanıcıların herhangi bir kodlama yapmadan çarpıcı mobil uygulama arayüzleri oluşturmasına olanak tanır. Mobile BP tasarımcısı, kullanıcıların uygulamanın mantığını tanımlamasına izin vererek dinamik ve etkileşimli mobil uygulamalar oluşturmayı kolaylaştırır. Ek olarak, AppMaster sunucu odaklı çerçevesi sayesinde kullanıcılar mobil uygulamalarının kullanıcı arayüzünü, mantığını ve API anahtarlarını App Store veya Play Market'e yeni sürümler göndermeden güncelleyebilir.

Kolaylaştırılmış Dağıtım

"Yayınla" düğmesine basit bir tıklama ile AppMaster tüm planları alır ve uygulamalar için gerekli kaynak kodunu oluşturur. Daha sonra uygulamaları derler, testler yapar ve bunları buluta dağıtır. Arka uç uygulamaları Go (golang) dili ile oluşturulur, web uygulamaları JS/TS ile Vue3 çerçevesini kullanır ve mobil uygulamalar, AppMaster Kotlin ve Jetpack Compose for Android ve SwiftUI for Android tabanlı sunucu odaklı çerçevesi kullanılarak oluşturulur. iOS.

Bubble

Bubble, kullanıcıların görsel bir arayüzle web uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan popüler bir no-code platformdur. Kullanıcıların karmaşık web uygulamalarını ve iş akışlarını kodlamadan tasarlamasına olanak tanıyan bir drag-and-drop düzenleyicisine sahiptir. Bubble, veritabanı bağlantısı, kullanıcı kimlik doğrulaması ve harici hizmetlerle entegrasyon dahil olmak üzere bir dizi özellik sunar. Hem bireyler hem de işletmeler için erişilebilir hale getiren çok çeşitli abonelik planlarını destekler.

Adalo

Adalo, özellikle mobil uygulamalar oluşturmak için tasarlanmış no-code bir platformdur. Kullanıcıların görsel olarak çekici mobil uygulamalar oluşturmasına yardımcı olmak için bir sürükle drag-and-drop ve önceden oluşturulmuş çeşitli bileşenler sağlar. Adalo, UI öğelerinin kolayca özelleştirilmesine izin verir ve veri entegrasyonu, kullanıcı kimlik doğrulaması ve push bildirimleri gibi özellikler sunar. Platform, yeni başlayanlar ve küçük işletmeler için uygun hale getiren farklı fiyatlandırma katmanları sunar.

OutSystems

OutSystems, karmaşık kurumsal uygulamalar oluşturmak için görsel bir geliştirme ortamı sunan low-code bir geliştirme platformudur. Veri modelleri, iş akışları, entegrasyonlar ve UI özelleştirme dahil olmak üzere çok çeşitli özellikler sunar. OutSystems, kurumsal düzeydeki uygulamaları ve karmaşık iş süreçlerini yönetme becerisiyle öne çıkıyor. Fiyatlandırma yapısı, daha büyük kuruluşlar ve işletmeler için uyarlanmıştır.

mendix

Mendix, kullanıcıların görsel olarak web ve mobil uygulamalar oluşturmasını sağlayan başka bir low-code platformdur. Güçlü iş akışı ve entegrasyon özelliklerinin yanı sıra bir drag-and-drop arabirimi sağlar. Mendix işbirliğine odaklanır ve sürüm kontrolü, ekip işbirliği ve dağıtım yönetimi gibi özellikler sunar. Kullanıma ve ihtiyaca göre fiyatlandırma seçenekleri ile hem küçük işletmelere hem de büyük işletmelere hitap etmektedir.

Çözüm

Honeycode no-code uygulama oluşturma yetenekleriyle popüler olmasına rağmen, piyasada pek çok dikkate değer alternatif vardır. Honeycode'a bir alternatif seçerken kuruluşunuzun özel ihtiyaçlarını ve hedeflerini dikkatli bir şekilde değerlendirmeniz önemlidir.

Dikkate değer bir alternatif, kodlamaya ihtiyaç duymadan arka uç, web ve mobil uygulama geliştirme için kapsamlı bir çözüm sunan AppMaster platformudur. Görsel modelleme yetenekleri ve özelleştirilebilir özellikleriyle AppMaster, işletmelerin benzersiz ihtiyaçlarına göre hazırlanmış gelişmiş uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

AppMaster ek olarak, keşfetmeye değer başka alternatifler de var. Bubble, Adalo, OutSystems ve Mendix gibi platformlar, farklı uygulama geliştirme ihtiyaçları için kendi benzersiz özelliklerini ve güçlü yanlarını sağlar. Bubble, yüksek derecede özelleştirme ve esneklik ile ünlüdür ve bu da onu girişimciler ve yeni başlayanlar için popüler bir seçim haline getirir. Adalo, sorunsuz oluşturma için kullanıcı dostu bir arayüz ve önceden oluşturulmuş bileşenler sunan mobil uygulama geliştirmede uzmanlaşmıştır. OutSystems ve Mendix, görsel geliştirmeyi daha gelişmiş özelleştirme seçenekleri ve entegrasyon yetenekleriyle birleştiren low-code platformlar olarak bilinir.

İşletmeler, no-code platformların gücünü benimseyerek geliştirme zaman çizelgelerini hızlandırabilir, maliyetleri azaltabilir ve teknik olmayan kullanıcıları dijital geleceklerini aktif olarak şekillendirmeleri için güçlendirebilir. Bu platformlar, iş gereksinimleri ile BT yetenekleri arasındaki boşluğu doldurma fırsatı sunarak ekiplerin uygulamaları geleneksel geliştirme darboğazları olmadan hızla yinelemesine ve devreye almasına olanak tanır.

Bu alternatifleri keşfetmek için zaman ayırın ve hangi platformun kuruluşunuzun hedefleri, kaynakları ve teknik gereksinimleri ile en iyi şekilde uyumlu olduğunu değerlendirin. Bilinçli bir karar vererek ve doğru Honeycode alternatifini seçerek, verimli uygulama geliştirme için yeni olasılıkların kilidini açabilir ve işinizde yeniliği destekleyebilirsiniz.