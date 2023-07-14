أدى الارتفاع في الطلب على منصات التطوير التي لا تحتوي على كود ومنخفض الكود إلى ظهور مجموعة متنوعة من البدائل لـ Honeycode . بينما تقدم Honeycode نفسها مجموعة فريدة من الميزات ، هناك العديد من المنصات الأخرى المتاحة في السوق والتي توفر حلولًا قوية لإنشاء تطبيقات الويب والجوال دون الحاجة إلى الترميز.

في هذه المقالة ، سوف نتعمق في عالم بدائل Honeycode ونستكشف المنصات البارزة التي تمكن المستخدمين من إنشاء التطبيقات بكفاءة ودون عناء ، وتلبية احتياجات وتفضيلات التطوير المتنوعة.

لماذا تنظر في بدائل رمز العسل؟

بينما اكتسب Honeycode شعبية كمنشئ تطبيق مرئي ، هناك العديد من الأسباب التي تجعل الشركات تفكر في استكشاف منصات بديلة. لكل منظمة احتياجات ومتطلبات فريدة قد تتجاوز ما يقدمه Honeycode. من خلال التفكير في الخيارات البديلة ، يمكن للشركات الوصول إلى نطاق أوسع من الوظائف وقابلية التوسع والمرونة لتلبية احتياجات تطوير التطبيقات الخاصة بهم.

أحد العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها عند استكشاف البدائل هو مجموعة الوظائف المتاحة. بينما يوفر Honeycode أساسًا متينًا لبناء التطبيقات ، قد تقدم الأنظمة الأساسية الأخرى ميزات إضافية مناسبة بشكل أفضل لمشاريع معينة. على سبيل المثال ، قد توفر بعض البدائل خيارات تخصيص أكثر تقدمًا ، أو إمكانيات تكامل مع خدمات الطرف الثالث الشائعة ، أو أدوات متخصصة لصناعات معينة أو حالات استخدام. من خلال تقييم المنصات البديلة ، يمكن للشركات التأكد من اختيار حل يوفر الميزات الضرورية لتلبية متطلباتهم الفريدة.

المرونة هي أيضًا عامل رئيسي يجب مراعاته عند استكشاف بدائل Honeycode. قد تتمتع الأنظمة الأساسية المختلفة بدرجات متفاوتة من المرونة من حيث التخصيص والتكامل والتوسعة. قد تتطلب بعض الشركات القدرة على التكامل مع واجهات برمجة تطبيقات أو قواعد بيانات أو أنظمة أخرى ضمن مكدس التكنولوجيا الخاصة بها. من خلال التفكير في الأنظمة الأساسية البديلة ، يمكن للشركات إيجاد حل يوفر المرونة اللازمة للاتصال بسلاسة بالبنية التحتية الحالية وسير العمل.

علاوة على ذلك ، من خلال التفكير في منصات بديلة ، تكتسب المنظمات الفرصة لمقارنة عوامل مثل التسعير والدعم وموارد المجتمع. قد تحتوي الأنظمة الأساسية المختلفة على نماذج تسعير متفاوتة ، تتراوح من خطط الاشتراك إلى التسعير القائم على الاستخدام. يمكن أن يساعدك تقييم هياكل التسعير هذه ومواءمتها مع ميزانيتك والاستخدام المتوقع في اتخاذ قرار فعال من حيث التكلفة. بالإضافة إلى ذلك ، يضمن تقييم خيارات الدعم والوثائق والبرامج التعليمية وموارد المجتمع التي توفرها الأنظمة الأساسية المختلفة حصولك على التوجيه والمساعدة اللازمين طوال رحلة تطوير التطبيق.

ما هو No-Code ؟

في عالم تطوير البرمجيات ، اكتسب مصطلح " بدون كود " اهتمامًا وشعبية كبيرين. يشير No-code إلى نهج التطوير الذي يمكّن الأفراد الذين لديهم خبرة برمجة قليلة أو معدومة من إنشاء تطبيقات دون كتابة تعليمات برمجية تقليدية. يوفر واجهة مرئية وبديهية ، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات معقدة وعملية باستخدام مكونات السحب والإفلات ، والقوالب المعدة مسبقًا ، ومهام سير العمل المنطقية. مع الأنظمة الأساسية no-code ، ينتقل التركيز من كتابة سطور التعليمات البرمجية إلى تجميع العناصر وتكوينها لتحقيق الوظيفة المطلوبة.

تعمل No-code على تمكين الأفراد من خلفيات مختلفة ، مثل محللي الأعمال ورجال الأعمال والمسوقين والمطورين المواطنين ، لتحويل أفكارهم إلى واقع. إنه يلغي الحاجة إلى الخبرة التقنية العميقة ، مما يجعل تطوير التطبيقات في متناول جمهور أوسع. من خلال تجريد تعقيدات الترميز ، تسمح الأنظمة الأساسية no-code للمستخدمين بالتركيز على منطق التطبيق وتجربة المستخدم ومتطلبات العمل بدلاً من الانغماس في تعقيدات لغات البرمجة.

لا يقتصر التطوير No-code على التطبيقات أو النماذج الأولية البسيطة. توفر الأنظمة الأساسية المتقدمة no-code ميزات قوية مثل تكامل قاعدة البيانات ، ومصادقة المستخدم ، ومهام سير العمل المنطقية المعقدة ، وتكامل واجهة برمجة التطبيقات. يمكّن هذا المستخدمين من إنشاء تطبيقات متطورة ، تتراوح من أدوات الأعمال الداخلية ولوحات المعلومات إلى تطبيقات الويب والهواتف المحمولة التي تواجه العملاء ، وكل ذلك دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن no-code لا يحل محل الحاجة إلى الترميز التقليدي تمامًا. على الرغم من أنه يلغي الحاجة إلى مهارات الترميز لإنشاء التطبيقات ، فقد تظل هناك سيناريوهات حيث يلزم وجود كود مخصص أو تطوير أكثر تقدمًا لتحقيق وظائف أو عمليات تكامل محددة. غالبًا ما توفر الأنظمة الأساسية No-code المرونة لتضمين مقتطفات التعليمات البرمجية المخصصة أو تمكين عمليات التكامل مع بيئات التشفير التقليدية ، مما يسمح للمستخدمين بتوسيع إمكانات تطبيقاتهم عند الحاجة.

مزايا No-Code

أحدثت منصات تطوير البرامج No-code ثورة في صناعة تطوير البرمجيات من خلال تمكين المستخدمين من إنشاء تطبيقات كاملة الوظائف دون معرفة واسعة بالشفرات. تقدم هذه المنصات عدة مزايا منها:

تطوير مبسط

تستخدم الأنظمة No-code واجهات drag-and-drop ، مما يلغي الحاجة إلى لغات البرمجة التقليدية. يفتح هذا تطوير التطبيقات لجمهور أوسع ، مما يتيح للمطورين المواطنين والمستخدمين غير التقنيين إنشاء تطبيقات معقدة.

وقت أسرع للتسويق

مع no-code ، تكون دورات التطوير أقصر بشكل ملحوظ حيث يمكن للمستخدمين إنشاء التطبيقات وتكرارها بسرعة. تعمل أدوات التطوير المرئي والقوالب الجاهزة والمكونات الجاهزة على تسريع عملية التطوير ، مما يسمح للشركات بطرح تطبيقاتها في السوق بوتيرة أسرع.

حلول فعالة من حيث التكلفة

تلغي الأنظمة No-code الحاجة إلى فرق تطوير مخصصة أو مهارات ترميز واسعة النطاق ، مما يقلل التكاليف المرتبطة بتوظيف المطورين. يمكن للمستخدمين الاستفادة من الأدوات المرئية والوظائف المبنية مسبقًا لإنشاء التطبيقات ، مما يوفر الوقت والنفقات.

قابلية التوسع

غالبًا ما توفر الأنظمة الأساسية No-code تحتية قابلة للتطوير ، مما يمكّن التطبيقات من التعامل مع طلب المستخدم المتزايد. مع نمو الأعمال التجارية وتطورها ، يمكن للتطبيقات المبنية على منصات no-code أن تتكيف بسهولة وتتوسع لتلبية المتطلبات المتغيرة.

تمكين المطورين المواطنين

تضفي الأنظمة الأساسية No-code ديمقراطيًا على تطوير التطبيقات من خلال تمكين المستخدمين غير التقنيين من إنشاء حلولهم الخاصة. يمكّن هذا التحول أصحاب المصلحة التجاريين من القيام بدور نشط في تشكيل الصناعة الرقمية لمنظماتهم ، وتعزيز الابتكار والتعاون.

معايير اختيار بديل كود العسل

عند اختيار بديل لـ Honeycode ، من المهم مراعاة عدة معايير لضمان اختيار النظام الأساسي المناسب لاحتياجاتك:

سهولة الاستخدام : ابحث عن نظام أساسي يوفر واجهة بديهية وسهلة الاستخدام. يجب أن يسمح لك البديل المثالي بإنشاء التطبيقات وتعديلها بسهولة ، حتى لو كانت لديك معرفة محدودة بالترميز. يمكن للمنصة ذات وظائف drag-and-drop وإمكانيات التصميم المرئي تبسيط عملية تطوير التطبيق.

: ابحث عن نظام أساسي يوفر واجهة بديهية وسهلة الاستخدام. يجب أن يسمح لك البديل المثالي بإنشاء التطبيقات وتعديلها بسهولة ، حتى لو كانت لديك معرفة محدودة بالترميز. يمكن للمنصة ذات وظائف وإمكانيات التصميم المرئي تبسيط عملية تطوير التطبيق. الوظيفة : تقييم إمكانيات النظام الأساسي البديل والتأكد من أنه يوفر الميزات والأدوات اللازمة لتلبية متطلبات تطوير التطبيق الخاصة بك. ضع في اعتبارك أنواع التطبيقات التي تخطط لإنشائها وتحقق من أن النظام الأساسي يدعم الوظائف المطلوبة ، مثل تكامل قاعدة البيانات وإنشاء النموذج وأتمتة سير العمل ومصادقة المستخدم.

: تقييم إمكانيات النظام الأساسي البديل والتأكد من أنه يوفر الميزات والأدوات اللازمة لتلبية متطلبات تطوير التطبيق الخاصة بك. ضع في اعتبارك أنواع التطبيقات التي تخطط لإنشائها وتحقق من أن النظام الأساسي يدعم الوظائف المطلوبة ، مثل تكامل قاعدة البيانات وإنشاء النموذج وأتمتة سير العمل ومصادقة المستخدم. التكامل : التوافق مع مجموعتك التقنية الحالية أمر بالغ الأهمية. ضع في اعتبارك قدرة النظام الأساسي البديل على الاندماج بسلاسة مع الأنظمة أو واجهات برمجة التطبيقات أو قواعد البيانات الأخرى الضرورية لعمليات عملك. تحقق مما إذا كان يدعم موصلات البيانات الضرورية ويوفر خيارات تكامل سهلة لضمان سير عمل سلس بين تطبيقاتك.

: التوافق مع مجموعتك التقنية الحالية أمر بالغ الأهمية. ضع في اعتبارك قدرة النظام الأساسي البديل على الاندماج بسلاسة مع الأنظمة أو واجهات برمجة التطبيقات أو قواعد البيانات الأخرى الضرورية لعمليات عملك. تحقق مما إذا كان يدعم موصلات البيانات الضرورية ويوفر خيارات تكامل سهلة لضمان سير عمل سلس بين تطبيقاتك. قابلية التوسع : قم بتقييم خيارات قابلية التوسع التي توفرها المنصة البديلة. نظرًا لأن تطبيقك يكتسب المستخدمين والبيانات ، يجب أن يكون قادرًا على التعامل مع طلبات المعالجة المتزايدة وحركة المرور. ابحث عن ميزات مثل القياس التلقائي وموازنة الحمل التي يمكن أن تضمن الأداء الأمثل مع نمو تطبيقك.

: قم بتقييم خيارات قابلية التوسع التي توفرها المنصة البديلة. نظرًا لأن تطبيقك يكتسب المستخدمين والبيانات ، يجب أن يكون قادرًا على التعامل مع طلبات المعالجة المتزايدة وحركة المرور. ابحث عن ميزات مثل القياس التلقائي وموازنة الحمل التي يمكن أن تضمن الأداء الأمثل مع نمو تطبيقك. التوثيق والدعم : يعد توافر الوثائق الشاملة والبرامج التعليمية وموارد الدعم أمرًا ضروريًا عند التفكير في بديل لـ Honeycode. تأكد من أن النظام الأساسي يوفر وثائق مفصلة ودروس فيديو ومنتدى مجتمعي أو قنوات دعم حيث يمكنك طلب المساعدة والحصول على إجابات لأسئلتك. يمكن أن تساعدك موارد الدعم القوية على التنقل في النظام الأساسي بشكل فعال واستكشاف أي مشكلات قد تنشأ أثناء التطوير.

من خلال النظر في هذه المعايير ، يمكنك اتخاذ قرار مستنير واختيار بديل Honeycode الذي لا يلبي احتياجات تطوير التطبيقات الحالية فحسب ، بل يوفر أيضًا مجالًا لقابلية التوسع والنمو المستقبلي.

AppMaster

AppMaster عبارة عن نظام أساسي قوي لا يحتوي على تعليمات برمجية يتجاوز منشئي التطبيقات المرئية التقليدية. على عكس الأدوات الأخرى ، يوفر AppMaster للمستخدمين المرونة في تصميم التطبيقات وتطويرها وفقًا لمتطلباتهم الخاصة.

تطبيقات الواجهة الخلفية

يمكّن AppMaster المستخدمين من إنشاء نماذج البيانات بشكل مرئي وتحديد العمليات التجارية ، باستخدام مصمم عمليات الأعمال (BP) البديهي. يمكن للمستخدمين بسهولة تصميم مخطط قاعدة بيانات التطبيق الخاص بهم ، وإعداد واجهات برمجة تطبيقات REST ، وإنشاء اتصالات WebSocket الآمنة ( endpoints WSS). من خلال تبسيط عمليات التطوير الخلفية المعقدة ، يسرع AppMaster إنشاء تطبيقات من جانب الخادم.

تطبيقات الويب

باستخدام أداة إنشاء واجهة المستخدم drag-and-drop في AppMaster ، يمكن للمستخدمين تصميم واجهات تطبيقات ويب جذابة بصريًا دون عناء. يمكن تخصيص كل مكون في تطبيق الويب بمنطق الأعمال باستخدام مصمم Web Business Process (BP). أفضل جزء هو أن عمليات BP هذه يتم تنفيذها مباشرة داخل متصفح المستخدم ، مما يسمح بتجربة تفاعلية وسلسة بالكامل.

تطبيقات الهاتف الجوال

تقدم إمكانات تطوير تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بـ AppMaster أداة إنشاء واجهة مستخدم مماثلة drag-and-drop ، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء واجهات تطبيقات جوال مذهلة دون أي تشفير. يتيح مصمم Mobile BP للمستخدمين تحديد منطق التطبيق ، مما يجعل من السهل إنشاء تطبيقات محمولة ديناميكية وتفاعلية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمستخدمين تحديث واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بتطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بهم دون إرسال إصدارات جديدة إلى App Store أو Play Market ، وذلك بفضل إطار عمل AppMaster الذي يعتمد على الخادم.

انتشار مبسط

بنقرة بسيطة على زر "نشر" ، يأخذ AppMaster جميع المخططات ويولد التعليمات البرمجية المصدر اللازمة للتطبيقات. ثم يقوم بتجميع التطبيقات وتشغيل الاختبارات ونشرها على السحابة. يتم إنشاء التطبيقات الخلفية باستخدام لغة Go (golang) ، وتستخدم تطبيقات الويب إطار عمل Vue3 مع JS / TS ، ويتم إنشاء تطبيقات الأجهزة المحمولة باستخدام إطار عمل AppMaster المستند إلى الخادم المستند إلى Kotlin و Jetpack Compose لنظامي Android و SwiftUI لـ iOS.

Bubble

Bubble عبارة عن نظام أساسي مشهور no-code يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات ويب بواجهة مرئية. إنه يتميز بمحرر drag-and-drop ، مما يمكّن المستخدمين من تصميم تطبيقات الويب المعقدة وسير العمل بدون تشفير. تقدم Bubble مجموعة من الميزات ، بما في ذلك اتصال قاعدة البيانات ، ومصادقة المستخدم ، والتكامل مع الخدمات الخارجية. يدعم مجموعة واسعة من خطط الاشتراك ، مما يجعله في متناول كل من الأفراد والشركات.

Adalo

Adalo عبارة عن نظام no-code مصمم خصيصًا لبناء تطبيقات الهاتف المحمول. إنه يوفر واجهة drag-and-drop ومجموعة متنوعة من المكونات المبنية مسبقًا لمساعدة المستخدمين على إنشاء تطبيقات جوال جذابة بصريًا. يسمح Adalo بالتخصيص السهل لعناصر واجهة المستخدم ويقدم ميزات مثل تكامل البيانات ومصادقة المستخدم وإشعارات الدفع . تقدم المنصة مستويات تسعير مختلفة ، مما يجعلها مناسبة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة.

أنظمة خارجية

OutSystems هي عبارة عن نظام أساسي لتطوير low-code يوفر بيئة تطوير مرئية لبناء تطبيقات المؤسسات المعقدة. يوفر مجموعة واسعة من الميزات ، بما في ذلك نماذج البيانات ومهام سير العمل والتكامل وتخصيص واجهة المستخدم. تتميز OutSystems بقدرتها على التعامل مع التطبيقات على مستوى المؤسسة والعمليات التجارية المعقدة. تم تصميم هيكل التسعير الخاص بها للمؤسسات والشركات الأكبر.

منديكس

Mendix هو نظام أساسي آخر low-code يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات الويب والجوّال بشكل مرئي. إنه يوفر واجهة drag-and-drop ، جنبًا إلى جنب مع سير عمل قوي وقدرات تكامل. يركز Mendix على التعاون ويقدم ميزات مثل التحكم في الإصدار والتعاون الجماعي وإدارة النشر. يلبي كل من الشركات الصغيرة والمؤسسات الكبيرة ، مع خيارات التسعير على أساس الاستخدام والمتطلبات.

خاتمة

على الرغم من أن Honeycode يشتهر بقدراته على بناء التطبيقات no-code ، إلا أن هناك العديد من البدائل البارزة الأخرى في السوق. عند اختيار بديل لـ Honeycode ، من المهم إجراء تقييم دقيق للاحتياجات والأهداف المحددة لمؤسستك.

أحد البدائل البارزة هو منصة AppMaster ، التي تقدم حلاً شاملاً للخلفية والويب وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول دون الحاجة إلى الترميز. بفضل قدرات النمذجة المرئية والميزات القابلة للتخصيص ، يمكّن AppMaster الشركات من إنشاء تطبيقات متطورة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الفريدة.

بالإضافة إلى AppMaster ، هناك بدائل أخرى تستحق الاستكشاف. توفر المنصات مثل Bubble و Adalo و OutSystems و Mendix ميزاتها الفريدة ونقاط قوتها لاحتياجات تطوير التطبيقات المختلفة. تشتهر Bubble بدرجة عالية من التخصيص والمرونة ، مما يجعلها خيارًا شائعًا لرواد الأعمال والشركات الناشئة. Adalo متخصص في تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة ، حيث يقدم واجهة سهلة الاستخدام ومكونات مسبقة الصنع لإنشاء سلس. تُعرف OutSystems و Mendix بالمنصات low-code ، حيث تجمع بين التطوير المرئي وخيارات التخصيص الأكثر تقدمًا وقدرات التكامل.

من خلال تبني قوة الأنظمة الأساسية no-code ، يمكن للشركات تسريع الجداول الزمنية للتطوير ، وخفض التكاليف ، وتمكين المستخدمين غير التقنيين من تشكيل مستقبلهم الرقمي بفاعلية. توفر هذه الأنظمة الأساسية فرصة لسد الفجوة بين متطلبات العمل وقدرات تكنولوجيا المعلومات ، مما يمكّن الفرق من تكرار التطبيقات ونشرها بسرعة دون معوقات التطوير التقليدية.

خذ الوقت الكافي لاستكشاف هذه البدائل وتقييم النظام الأساسي الذي يتوافق بشكل أفضل مع أهداف مؤسستك ومواردها ومتطلباتها الفنية. من خلال اتخاذ قرار مستنير واختيار بديل Honeycode المناسب ، يمكنك إطلاق العنان لإمكانيات جديدة لتطوير التطبيقات بكفاءة ودفع الابتكار في عملك.