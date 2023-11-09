Пожарная лавка

В сфере бессерверных вычислений Firestore — примечательная технология, популярность которой растет. Firestore, являющийся частью платформы Google Firebase, представляет собой полностью управляемую, гибкую, масштабируемую, безопасную и бессерверную облачную базу данных NoSQL, которая позволяет разработчикам создавать и развертывать приложения без необходимости использования внутренней инфраструктуры. Он специализируется на хранении и синхронизации данных в режиме реального времени для таких случаев использования, как онлайн-игры, Интернет вещей, обмен сообщениями и многое другое.

Firestore использует лучшее из баз данных NoSQL на основе документов и коллекций, предлагая интуитивно понятное моделирование данных, которое упрощает разработку приложений. Например, разработчики могут структурировать данные в интуитивно понятные вложенные объекты, которые сопоставляются с гибкими бессерверными документами, которые можно организовывать в коллекции. Модель данных Firestore напоминает древовидную структуру, что делает организацию данных и навигацию чрезвычайно простой и понятной.

Помимо мощных возможностей моделирования данных, Firestore предназначен для поддержки эффективного и надежного поиска данных. Благодаря своей архитектуре и дизайну база данных способна обеспечить доступ к данным с малой задержкой (действия чтения и записи) из любой точки мира. Глобальная доступность достигается благодаря передовым сетевым системам Google Cloud Platform и механизмам репликации данных. В сочетании с готовыми возможностями развертывания Firestore в нескольких регионах это гарантирует, что приложения всегда будут обеспечивать стабильную и высокую производительность для пользователей по всему миру.

Одним из ключевых преимуществ Firestore являются его надежные возможности синхронизации в реальном времени, которые позволяют приложениям поддерживать актуальную информацию, синхронизируемую с серверной частью в режиме реального времени. Это означает, что при обновлении данных в базе данных изменения автоматически передаются всем подключенным клиентам без необходимости ручного обновления или опроса. Это устраняет необходимость в сложных запросах и ответах и ​​способствует более качественному и захватывающему пользовательскому опыту.

Безопасность является главным приоритетом любого современного приложения, и Firestore не является исключением. Он предоставляет комплексный и легко настраиваемый набор правил безопасности, которые обеспечивают защиту данных и управление доступом на основе ролей. Эти правила можно применять на различных уровнях, например на уровне документа, поля или коллекции, чтобы точно настроить доступ к данным и манипулирование ими. Кроме того, Firestore полностью интегрирован с Firebase Authentication, предлагая бесшовное, безопасное решение для аутентификации с участием нескольких поставщиков.

AppMaster предоставляет мощную платформу no-code, позволяющую с легкостью создавать серверные, веб- и мобильные приложения. Используя возможности Firestore, пользователи AppMaster могут проектировать, разрабатывать и развертывать глобально масштабируемые и высокопроизводительные приложения реального времени без необходимости управления какой-либо внутренней инфраструктурой. Благодаря моделированию данных Firestore, синхронизации в реальном времени и функциям безопасности AppMaster позволяет клиентам создавать приложения, которые не только экономичны, но также в 10 раз быстрее и в 3 раза эффективнее.

Интеграция между Firestore и AppMaster позволяет генерировать исходный код и исполняемые двоичные файлы для серверных приложений с использованием Go (golang). Веб-приложения создаются с использованием платформы Vue3 и JavaScript/TypeScript, а мобильные приложения создаются с помощью серверной платформы AppMaster на основе Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS. В результате даже гражданские разработчики могут создавать и развертывать современные приложения, отвечающие потребностям их бизнеса и пользователей.

AppMaster беспрепятственно создает приложения с нуля каждый раз, когда меняются требования, тем самым устраняя любую техническую задолженность. Он делает это, одновременно обеспечивая автоматическое создание сценариев миграции схемы базы данных, документации endpoint сервера (с использованием открытого API Swagger) и нового набора приложений менее чем за 30 секунд. Приложения AppMaster могут работать с любой базой данных, совместимой с PostgreSQL, в качестве основной базы данных, обеспечивая потрясающую масштабируемость для широкого спектра корпоративных сценариев и сценариев использования с высокой нагрузкой.

В заключение отметим, что Firestore — бесценная технология в контексте бессерверных вычислений, поскольку она обеспечивает гибкое, безопасное и производительное решение облачной базы данных NoSQL. При интеграции с мощной платформой no-code такой как AppMaster, Firestore позволяет разработчикам с легкостью создавать исключительные приложения, работающие в реальном времени, обеспечивая не только более быстрый и экономичный процесс разработки, но также масштабируемое и перспективное решение без каких-либо технических требований. долг.