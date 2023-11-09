В контексте бессерверных вычислений постоянное хранилище относится к средствам хранения и управления данными в энергонезависимой форме, гарантируя, что они остаются доступными и неповрежденными при нескольких вызовах или сеансах. Это решающий аспект при работе с не сохраняющим состояние характером бессерверных вычислительных сред, где отдельные экземпляры функций являются эфемерными и временными, с ограниченными механизмами для совместного использования данных или поддержания состояния между вызовами бессерверных функций.

Решения для постоянного хранения данных являются жизненно важным компонентом для разработки бессерверных приложений, которым для эффективной работы требуется надежное, согласованное и совместно используемое хранилище данных. Без подходящих средств динамического и гибкого управления хранимыми данными и доступа к ним разработчики могут столкнуться с трудностями при разработке приложений, которые смогут в полной мере воспользоваться преимуществами бессерверной архитектуры, особенно с точки зрения масштабируемости, производительности и экономической эффективности.

В настоящее время доступно несколько типов решений постоянного хранения, такие как службы объектного хранения, службы блочного хранения и службы управляемых баз данных. Каждый тип решения для хранения данных предлагает определенные преимущества, компромиссы и подходящие варианты использования в контексте бессерверных вычислений.

Службы объектного хранилища . Эти службы предоставляют высокомасштабируемые и экономичные средства хранения неструктурированных данных, таких как файлы и двоичные объекты, распределенным и высокодоступным способом. Примерами популярных сервисов хранения объектов являются Amazon S3, Google Cloud Storage и Microsoft Azure Blob Storage. Эти сервисы хорошо подходят для использования в бессерверных вычислениях, поскольку они обеспечивают доступ к данным с малой задержкой через простые и эффективные API, позволяя разработчикам создавать приложения без сохранения состояния, которые могут эффективно хранить, извлекать и обрабатывать данные по требованию.

Службы блочного хранения . Эти службы предлагают более традиционный подход к хранению данных, позволяя разработчикам хранить структурированные данные и управлять ими в форме блочных устройств, которые похожи на физические диски или монтируемые тома. Службы блочного хранения, такие как Amazon Elastic Block Store (EBS) или Google Persistent Disk, обычно больше подходят для использования в ситуациях, когда требуется высокопроизводительный доступ к хранимым данным с малой задержкой. Однако эти сервисы могут быть не так хорошо подходят для бессерверных вычислительных сред, поскольку они могут создавать зависимости от конкретных вычислительных ресурсов, что потенциально ограничивает масштабируемость и гибкость бессерверных приложений.

Службы управляемых баз данных . Эти службы обеспечивают абстракцию более высокого уровня для управления структурированными данными, позволяя разработчикам использовать мощь и возможности полнофункциональных реляционных или нереляционных систем баз данных в бессерверной среде. Примеры служб управляемых баз данных включают Amazon RDS, Google Cloud SQL и базу данных SQL Microsoft Azure. Эти сервисы предлагают более удобные и эффективные средства управления данными и доступа к ним в контексте бессерверных вычислений, позволяя разработчикам интегрировать свои приложения с высокопроизводительными, высокодоступными и масштабируемыми решениями для хранения данных, абстрагируя при этом сложности управления базовой базой данных. инфраструктура.

В AppMaster наша платформа no-code упрощает управление постоянным хранилищем в бессерверных приложениях, обеспечивая плавную интеграцию с популярными решениями для хранения данных, такими как Amazon S3, Google Cloud Storage и базами данных, совместимыми с PostgreSQL. Наш интуитивный, визуальный подход к разработке приложений позволяет разработчикам определять модели данных, создавать REST API и endpoints, проектировать бизнес-логику и создавать компоненты внешнего интерфейса, используя передовую комбинацию Vue3, JS/TS, Kotlin и Jetpack Compose для Android. или SwiftUI для IOS. Пользователи могут легко включать постоянное хранилище в свои бессерверные приложения, используя встроенную поддержку этих решений хранения данных, предоставляемую нашей платформой, что позволяет им с легкостью создавать полнофункциональные, интерактивные и масштабируемые приложения.

В заключение, постоянное хранилище является жизненно важным аспектом бессерверных вычислений, который позволяет приложениям без сохранения состояния поддерживать общие данные и получать к ним доступ энергонезависимым, надежным и последовательным образом. Интегрируя решения постоянного хранения данных в бессерверные приложения, разработчики могут использовать весь потенциал бессерверных вычислений с точки зрения производительности, масштабируемости и экономической эффективности. Платформа AppMaster no-code обеспечивает плавную интеграцию популярных решений постоянного хранения данных, позволяя разработчикам создавать, развертывать и управлять бессерверными приложениями с минимальными сложностями и техническим долгом.