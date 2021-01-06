По исследованию HubSpot 82% респондентов сообщили, что отказались от покупки на веб-сайтах из-за плохих или неполных веб-форм, и что 93% из этих людей впервые столкнулись с этими формами на настольных компьютерах.

Веб-формы являются важной частью вашего веб-сайта и бизнеса, независимо от того, проводите ли вы опрос, предлагаете потенциальным клиентам возможность связаться с вами или поощряете подписку на рассылку новостей. Есть много способов сделать красивую и эффективную веб-форму, но и всегда есть, куда расти. Формы не должны быть скучными и посредственными.

4 вдохновляющих шаблона веб-форм [БЕСПЛАТНО]

Хорошо продуманная веб-форма увеличивает ценность всего дизайна, не умаляя его полезности. Кроме того, такие формы работают намного лучше. Небольшие изменения дизайна форм на новой платформе дизайна пользовательского интерфейса Salesforce, Lightning могут улучшить конверсию веб-форм. Давайте лучше разберемся в этом вопросе.

Формы без рамок

Веб-формы без рамок — это веб-формы, у которых нет видимых рамок или границ. Это делает веб-формы более современными, поскольку они не имеют традиционного вида веб-форм с окружающими их рамками. Традиционные веб-формы с рамками вокруг них можно считать устаревшими по внешнему виду.

Веб-формы на основе кривых — это те, в которых для создания интереса используются изогнутые линии и углы. Кривые можно найти в формах и макетах. Хорошо спроектированные изогнутые блоки не обязательно должны соответствовать традиционному квадратному дизайну, а кривые могут даже вести взгляд по всей веб-форме, если все сделано правильно, добавляя напряженность между отрицательным и положительным пространством. Это придает визуальной привлекательности и может сделать скучную веб-форму более интересной и увлекательной.

Анимированные формы

Дизайн анимированных форм — это форма, созданная с некоторой анимацией внутри самой формы. Это можно сделать на многих разных уровнях — от простой анимации, которая помогает вызвать интерес и привлечь внимание (например, прыгающие стрелки и кнопки), до более сложных и продуманных дизайнов, которые действительно раскрывают лучшие черты анимированного веб-дизайна, например фоновую анимацию или переходы между страниц. Основная цель использования таких анимированных эффектов — сделать ваш пользовательский опыт максимально интересным — мы все знаем, что пользователи ненавидят скучные формы веб-сайтов!

Слайдер внизу или сбоку

Этот шаблон webflow позволяет пользователям отправлять контактную форму в любой момент без ущерба для общего вида. Вы можете разрешить потребителям связываться с вами, когда они будут готовы, добавив кнопку «Контакт» в подвале сайта.

Вы, также, можете использовать выдвигающееся меню, чтобы люди могли получить доступ к вашей форме. Вместо того, чтобы отправлять посетителей на страницу контактов, вытащите форму со стороны экрана. Это отличный выход для случаев, если пользователь захочет найти информацию на сайте.

Формы на весь экран (полноэкранные формы)

Отличный способ привлечь внимание к своей форме — избавиться от отвлекающих факторов.

Вместо того, чтобы втиснуть форму в отведенное ей место на вашем веб-сайте (например, в нижний колонтитул), попробуйте включить точку взаимодействия, чтобы сделать ее полноэкранной, развернуть форму на весь экран.

Это помогает вашему пользователю вводить нужную информацию более простым способом, облегчает и ускоряет заполнение формы.

Формы с естественным языком

Если бы веб-формы могли говорить, они могли сказать так: «Вы собираетесь отправить Ваши личные данные. Вы уверены? Это шаг нужно пройти, чтобы продолжить».

Формы в Интернете не всегда так понятны, как нам хотелось бы. Сегодня мы ожидаем, что веб-интерфейс и пользовательский интерфейс станут более человечными и знакомыми; например, взаимодействие с веб-страницей должно больше походить на разговор, чем на набор текста.

Ввод на естественном языке — это один из тех способов, с помощью которого мы можем сделать веб-формы более интерактивными, то есть, это не просто еще один фрагмент письменного текста, который необходимо заполнить. Интерфейс на естественном языке помогает пользователям задавать вопросы так, как задают вопросы люди. Это позволяет вам создавать разговорный контекст, а также сокращать недопонимание за счет использования стандартной метки формы и шаблона поля ввода. Он также должен иметь уникальный, хорошо продуманный вид.

Пошаговый (процедурный) дизайн форм

Пошаговый дизайн веб-формы позволяет разбивать разделы информации на легко усваиваемые части. Здесь пользователю даются визуальные подсказки по мере заполнения каждого поля.

У веб-страницы есть четкий путь, по которому пользователи могут пройти через шаги веб-формы, с заголовками и визуальными подсказками, которые направляют их по пути. Используя этот шаблон формы, компании упрощают работу для людей, которые не решаются предоставлять свою информацию в Интернете.

Разрешение людям добавлять информацию простыми для понимания фрагментами стимулирует поступательный импульс и обеспечивает более сфокусированный опыт пользователя, чем простое отображение всех полей одновременно.

В некоторых случаях достаточно одного нажатия кнопки. Но иногда вам нужно отобразить, сколько шагов необходимо для заполнения формы, чтобы пользователь не потерялся на протяжении всей процедуры.

Выводы

Интернет — это улица с двусторонним движением, и важно, чтобы мы не только создавали полезный веб-контент для пользователей, но и поддерживали их интерес с помощью захватывающего дизайна веб-форм. Формы являются неотъемлемой частью просмотра веб-страниц, так почему бы не потратить немного времени на размышления о том, как сделать ваши веб-формы максимально привлекательными? Продумывая эти шаблоны и добавляя больше человечности в дизайн веб-форм, мы можем помочь снизить процент ухода с веб-страниц, одновременно поощряя более активное взаимодействие пользователя, без затруднений для него.