Рынок мобильных приложений растет, конкуренция за пользователей становится выше. По статистике, 20% проектов вообще не приносят прибыли. Что делать? Продумывать стратегию монетизации на этапе разработки !

Расскажем об актуальных способах монетизировать мобильное приложение в 2021 году. Ну а создать его вам поможет Appmaster.io .

Размещение рекламы в приложении

Главное тут — соблюдать баланс между заметностью и ненавязчивостью. Если удастся — вы не только заработаете, но сохраните лояльность и повысите вовлеченность аудитории.

Плюсы:

Бесплатное приложение больше скачивают, а монетизировать его можно сразу после публикации;

Пользователи, которые понимают, что реклама — ваш способ заработка, будут вполне лояльны к ней;

Актуальные и релевантные объявление не будут раздражать, и могут улучшить пользовательский опыт;

Много разных форматов, можно экспериментировать;

Самый простой способ относительно остальных.

Минусы:

Не подходит для большинства нишевых приложений;

Низкий доход с одного пользователя;

Аудитория может отказаться от приложения из-за навязчивой рекламы;

Многие люди привыкают не обращать внимание на рекламу или отключать/пропускать ее;

Блокировщик рекламного трафика давно «научились» скрывать рекламу в приложениях.

Виды рекламы в мобильных приложениях

Баннерная: небольшие статические или анимированные изображения; классика, которая устаревает и становится неэффективной;

небольшие статические или анимированные изображения; классика, которая устаревает и становится неэффективной; Вознаграждающая: за просмотр объявления/переход по ссылке / репост пользователю выдаются бонусы — виртуальная валюта или время доступа к функциям;

за просмотр объявления/переход по ссылке / репост пользователю выдаются бонусы — виртуальная валюта или время доступа к функциям; Нативная: мимикрирует под часть приложения; ее задача— не привлечь внимание, а напротив — чтобы на объявление кликнули, не поняв, чем оно является на самом деле;

мимикрирует под часть приложения; ее задача— не привлечь внимание, а напротив — чтобы на объявление кликнули, не поняв, чем оно является на самом деле; Встроенная: например, вставка в начале видео — эффективный способ монетизации, если использовать его грамотно;

например, вставка в начале видео — эффективный способ монетизации, если использовать его грамотно; Интерактивная (игровая): в ней доступны простые действия; помогает скоротать время и повышает интерес к объявлению;

в ней доступны простые действия; помогает скоротать время и повышает интерес к объявлению; Межстраничная (промежуточная): отображается в переходах между экранами или уровнями внутри приложения; часто анимированная или интерактивная.

Встроенные покупки

Самый распространенный вариант такой монетизации — покупка предметов в мобильных играх. Но можно продавать пользователям отдельные функции или дополнения.

Плюсы:

Низкий риск;

Привычно для пользователей.

Минусы:

Сложно интегрировать так, чтобы не навредить основному функционалу;

Лишь очень немногие пользователи совершают покупки постоянно.

Процент от сделки

При этом виде монетизации вы встраиваете в приложение функции поиска товаров или исполнителей определенных видов работ.

Плюсы:

Хорошо отлаженная модель работает «сама по себе»;

Ваше приложение по факту бесплатно;

Можно размещать дополнительную нишевую рекламу.

Минусы:

Непросто найти свободную нишу и «раскачать» ее;

Технически сложная система оплат и интеграций;

Важно продумать всю схему взаимодействия с партнерами и клиентами заранее;

Негативные отзывы будут в вашу сторону, а не в сторону фактических продавцов и исполнителей.

Разные версии по разной цене

Знакомая система монетизации, когда цена за приложение зависит от предоставленных пользователю функций. Базовая версия, как правило, доступна бесплатно или за номинальную цену. Сюда же можно отнести Trial-версии (ознакомительные) и Freemium (когда базовая версия предоставляется бесплатно, а полная — после оплаты).

Плюсы:

Позволяет оценить плюсы приложения, повышает лояльность;

Предоставляет пользователям выбор;

Такие приложения привлекают больший интерес, чем полностью платные;

Гибкий подход, позволяет подстроиться под разные категории клиентов.

Минусы:

В итоге платит небольшой процент пользователей;

Сложно найти оптимальный баланс между базовыми/ознакомительными и платными опциями.

Подписка

Схож с предыдущим, только пользователи платят за расширенный функционал регулярно.

Плюсы:

Регулярные платежи, что зачастую повышает LTV;

Можно использовать систему поощрений (ранжирование пользователей, скидки).

Минусы:

Трудно собрать лояльную аудиторию, готовую платить;

Контент должен быть премиальным, нужны регулярные обновления;

Относительно сложно реализовать технически;

Подходит далеко не всем мобильным приложениям.

Спонсорство

Вы заключаете соглашение с рекламодателями, которые предоставляют вашим пользователям вознаграждение за выполнение определенных действий в приложении. Затем доход, полученный за счет использованных вознаграждений, делится между вами и рекламодателем.#nbsp;

Плюсы:

Подходит для любой ниши;

Высокий уровень вовлечения пользователей.

Минусы:

Сложно найти спонсоров со схожей целевой аудиторией.

Комплексный подход и необычные решения

Вряд ли вы сможете найти единственный способ, который на 100% подойдет для монетизации вашего приложения. Комбинируйте, пробуйте, а главное — включайте креативность!

Вы можете создать лимитированное дополнение или стиль оформления (например, в честь Хэллоуина или в стиле комиксов), дать пользователям возможность самим установить размер оплаты (да, это весьма неплохо работает), выяснить их уровень дохода и профессию (например, предложив заполнить анкету) — чтобы исходя из этого продлить или ограничить доступ к функционалу.

Конечно же, не забывайте проводить тесты и подтверждать свои гипотезы конкретными данными — и тогда получите максимум прибыли!