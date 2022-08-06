Зарабатывание денег является основной и необходимой частью планирования, разработки и обслуживания приложений. Даже если у вас есть недавно разработанное приложение, вы можете монетизировать его. Модель монетизации приложений — непростая концепция. Есть несколько способов получения дохода от приложения. Мы создали это всеобъемлющее руководство по стратегии монетизации приложений, чтобы помочь вам успешно монетизировать свое программное обеспечение и повысить рентабельность инвестиций. Стратегия этого руководства познакомит вас с наиболее распространенной стратегией монетизации мобильных приложений, которая поможет вам решить, какой вариант лучше всего подходит для вас.

Что такое монетизация приложений?

Монетизация приложений означает буквальное превращение вашего приложения в машину для зарабатывания денег. Вы можете превратить пользователей приложения в платящих клиентов и получить прибыль от своего приложения. Это не так просто, как нажать кнопку «Оплатить сейчас» и дождаться поступления дохода. Вы должны понимать потребности пользователей приложения и предоставлять им все, что они ищут, только тогда они будут платить. Различные методы монетизации ваших приложений включают в себя рекламу в приложении, покупки в приложении, подписку и разовые платежи.

Как монетизировать мобильное приложение?

После завершения мобильного приложения вам нужна стратегия монетизации приложения, чтобы успешно монетизировать ваше приложение и получать доход. Независимо от того, создали ли вы платное или бесплатное приложение, вы должны разработать стратегию монетизации приложения, которая удовлетворит ваших пользователей и обеспечит прибыльность вашей компании. Новостные приложения, например, лучше подходят для услуг по подписке и закрытого контента, тогда как мобильные игровые приложения выигрывают от покупок в приложении. Эта статья расскажет вам обо всех аспектах монетизации приложений, включая различные модели монетизации приложений и определения ключевых терминов.

Сколько денег можно заработать на мобильном приложении?

Разработка мобильных приложений в США и их доля на рынке растут с каждым днем. Согласно данным с 2014 года по октябрь 2018 года, доход от глобальной мобильной электронной коммерции резко увеличился со 184 миллиардов долларов США до 699 миллиардов долларов США. 200 лучших приложений в Play Store зарабатывают около 82 500 долларов в день. С другой стороны, это резко падает, при этом средний доход в 800 лучших приложениях падает примерно до 3500 долларов.

По данным Buildfree.com, на две платформы приходится 99% доли рынка, а на долю Android приходится 81,7%. В результате 16% разработчиков Android и 25% разработчиков iOS зарабатывают более 5000 долларов в месяц на своих мобильных приложениях. Приносят ли загрузки доход приложениям? Бесплатные приложения не приносят дохода за каждую загрузку. В отличие от платных приложений, мобильные приложения на основе подписки зарабатывают деньги за каждую купленную подписку. Проверка цены приложения в магазине программного обеспечения или Google Play позволит вам рассчитать, какой доход оно приносит за одну загрузку. Различные ценные способы монетизации бесплатных приложений включают рекламные объявления, покупки в приложении, спонсорство и партнерский маркетинг.

Может ли монетизация мобильного приложения сделать вас богатым?

Кто не хочет быть богатым в наши дни, не вкладывая деньги в создание программного обеспечения? Быть успешным бизнесменом в наши дни означает идти в ногу со временем; разработка мобильных приложений — важный инструмент для улучшения бизнеса. Во-первых, вам нужно понять потребности пользователей, затем подумать нестандартно и придумать идею, которая заставит вашего потенциального клиента загрузить ваше приложение. Возьмем, к примеру, Instagram, TikTok и Snapchat. Эти приложения просты в использовании; люди находятся на расстоянии одного клика друг от друга и имеют потрясающий пользовательский опыт. Кроме того, эти приложения не только развлекают, но и помогают людям развивать свой бизнес и доходы, показывая свою рекламу максимальному количеству целевых пользователей. Итак, ответ таков: да, монетизация мобильных приложений может сделать вас богатым. Есть несколько способов монетизировать ваше приложение, но будьте осторожны; вы должны выбрать свою стратегию монетизации в соответствии с вашими требованиями.

Каковы пять способов монетизации ваших приложений?

Существует множество доступных моделей монетизации мобильных приложений. Давайте прольем свет на пять основных популярных стратегий монетизации приложений. И обсудите, как они могут повлиять на развитие программного обеспечения и вовлеченность.

Покупки в приложении

Эта модель имеет несколько форм:

Премиальная системная функция.

Новый бесплатный пользовательский опыт, такой как уровень или награда.

Эта модель монетизации приложений применима как к бесплатным, так и к платным приложениям. Лучшим примером использования моделей покупок в приложении являются мобильные игровые приложения. Как только пользователь становится зависимым от игры, он покупает платные функции игр, такие как игровые бриллианты, карты, одежду, оружие, транспортные средства и т. д. Например, PUBG — популярная игра, которая приобрела популярность во время пандемии. Люди могут неплохо заработать на этой модели монетизации приложений. Мобильные приложения электронной коммерции, как и мобильные игровые приложения, могут иметь эту стратегию и модели монетизации. Покупки пользователей также попадают в эту категорию.

Реклама в приложении

Самая прибыльная модель дохода приложения — это реклама в приложении. Владельцы мобильных приложений используют эту модель монетизации, чтобы зарабатывать деньги на своих приложениях, не нарушая работу пользователей. Рекламную стратегию в приложении легко реализовать; вам нужно только показывать коммерческую рекламу в своих мобильных приложениях и получать оплату от рекламных сетей. При использовании этой модели убедитесь, что рекламные объявления актуальны и ориентированы на вашу аудиторию. Реклама в приложении доступна во многих форматах, описанных ниже.

Межстраничная реклама: эта популярная модель монетизации отображает рекламу на весь экран мобильного устройства. Многие ведущие издатели используют эту модель и зарабатывают на своих приложениях.

Баннерная реклама: эта стратегия монетизации не мешает работе пользователей. Он занимает лишь небольшую площадь на экране мобильного телефона. Эти объявления должны быть достаточно заметными, чтобы ориентироваться на аудиторию, и иметь высокое качество.

Видеообъявления в приложениях: самый эффективный формат мобильной рекламы. Вы можете убедить потенциальных клиентов загрузить ваше приложение или передать свое сообщение через видеообъявление — многие бренды, такие как YouTube, Facebook, Instagram и многие другие, используют эту стратегию.

Фримиум (бесплатно и премиум)

Как следует из названия, Freemium — это комбинация Free и Premium. Поставщики услуг приложений предлагают пользователю некоторые базовые бесплатные функции, а некоторые расширенные функции являются премиальными. Пользователи должны платить за премиум-функции приложения. Чтобы приносить доход с помощью этой модели монетизации, функции приложения должны быть привлекательными для пользователей. Большинству пользователей нелегко перейти на премиум-функции; разработчики приложений должны предлагать бесплатную премиум-версию на месяц. Чтобы пользователи могли пользоваться расширенными функциями обновленных версий и продолжать использовать премиум-версию.

Подписка

Эта модель монетизации приложений по подписке аналогична модели монетизации Freemium. Разработчики приложений могут получать плату за подписку ежемесячно или ежегодно. По этой модели монетизации работают многие бренды, такие как Netflix, Amazon, Adobe, приложение Apple Music и многие другие. Эта модель успешна и популярна; как только пользователь подпишется на приложение, с него будет взиматься плата, независимо от того, использует он его или нет, плюс у пользователя есть возможность заморозить подписку на месяц или более, если он не использует ее в течение этого времени. Эта модель монетизации обеспечивает стабильный доход, но она работает в долгосрочной перспективе, и владельцы приложений могут получать непрерывный ежемесячный или ежегодный доход.

Модель приложения с платной загрузкой

Эта модель платного приложения предполагает, что за загрузку приложения нужно платить. Это немного сложно, так как большинство людей не платят за загрузку приложения. Разработчики приложений должны устанавливать доступную плату за скачивание, чтобы люди без колебаний загружали ваше приложение. Эта модель очень успешна в игровых приложениях, таких как Minecraft, GTA и многих других. Платными являются не только игры, но и многие другие полезные приложения, и люди скачивают их по мере необходимости. Эта модель подпадает под стратегию прямой монетизации.

Как монетизировать приложения без рекламы?

Вы можете монетизировать свои приложения без рекламы, применив один из следующих способов:

Покупки в приложении и бизнес-модель freemium (это отличная стратегия монетизации приложения без показа рекламы).

Партнерский маркетинг.

Спонсорские модели.

Электронная коммерция и программное обеспечение.

Подписные модели.

Нижняя линия

Ряд известных платформ или инструментов позволяют монетизировать ваше приложение. Для новичка выбор модели монетизации приложения и работа над выбранной моделью может оказаться сложной задачей. Но в первую очередь нужно быть уверенным в своем продукте. Если вы сомневаетесь в своих знаниях в области разработки кода для мобильных приложений и вам нужна помощь в разработке мобильного приложения, вы можете поискать более простые способы начать, например, разработку мобильного приложения без кода. Выберите правильную платформу, и вскоре вы получите монетизацию своего мобильного приложения. AppMaster — это идеальная платформа без кода, с которой вы можете начать свое путешествие. Он имеет лучший мобильный бэкэнд, чтобы предоставить вам наилучший пользовательский интерфейс.