Вы ищете способ проанализировать показатели вашего мобильного приложения? Если ДА, то вы попали в нужную рубрику. Успешно запустив свое мобильное приложение, опытный предприниматель не преминет воспользоваться данными приложения для сбора информации о бизнесе.

Метрики мобильного приложения, которые необходимо измерить для мониторинга эффективности вашего мобильного приложения

Поскольку многие компании запускают новые мобильные приложения, чтобы не отставать от спроса пользователей, как бизнес может определить, действительно ли приложение эффективно? Метрики мобильных приложений могут предоставить данные, необходимые компаниям для оценки успеха их мобильных приложений. Как работают метрики мобильных приложений? Как максимально использовать метрики приложений для точной оценки успеха вашего мобильного приложения? Для начала нам необходимо получить базовое представление о метриках приложений. Если вы ищете руководство по метрикам мобильного приложения для оценки эффективности вашего мобильного приложения, читайте статью ниже.

Что такое метрики приложений?

Метрики приложений - это показатели, используемые для оценки успеха, удержания, роста или спроса пользователей на приложение. Метрики мобильных приложений можно измерить по показателям вовлеченности, конверсии и приобретения. Метрики приложений дают компаниям ценную информацию об эффективности их мобильных приложений. Метрики также служат руководством для принятия решений для предприятий, которые могут реагировать на метрики, генерируемые в отчетах приложений.

Использование метрик для измерения эффективности мобильных приложений - это метод, основанный на данных, который в значительной степени опирается на аналитику. Эти аналитические данные формируются на основе измеримой статистики и составляют небольшую часть общих данных об эффективности бизнеса.

Как измерить успех мобильного приложения?

Успех мобильного приложения измеряется по ключевым показателям эффективности бизнеса. Ключевые показатели эффективности - KPI - включают в себя все метрики успеха бизнеса. К ним относятся эффективность мобильного приложения и удовлетворенность пользователей мобильным приложением. Вы можете наблюдать за этими параметрами вручную, но лучше делать это с помощью приложения, чтобы облегчить себе жизнь. Успех мобильного приложения измеряется с помощью следующих шагов:

Определите бизнес-цели / ключевые показатели эффективности - KPIs

Бизнес-цели должны быть четко определены в измеримых терминах в целом. Затем эти цели должны быть сужены относительно ключевых показателей эффективности мобильного приложения компании.

Выберите соответствующие метрики приложения

Метрики мобильного приложения могут использоваться для сбора широкого спектра данных. Предприятиям необходимо решить, что входит в состав соответствующих метрик для оценки успеха их мобильного приложения. Некоторые компании могут отдать предпочтение вовлеченности пользователей в качестве ключевой метрики приложения, в то время как для других приоритетом будет количество загрузок мобильного приложения. Определение наиболее релевантных данных мобильного приложения варьируется от бизнеса к бизнесу.

Отслеживание метрик приложения

Для точного отслеживания показателей мобильного приложения необходим точный и эффективный способ сбора и хранения данных. Отслеживание показателей приложения происходит внутри приложения и позволяет пользователям легко генерировать отчеты по мере необходимости. Для создания отчетов по мобильным приложениям используются фильтры сортировки, позволяющие отбирать нужную или необходимую информацию.

Сравнение и контраст

Производительность мобильного приложения следует сравнивать с соответствующими метриками приложения и ключевыми показателями эффективности мобильного приложения - KPIs. Успех мобильного приложения измеряется на основе ранее определенных стандартов, целей и задач для мобильного бизнес-приложения.

Как мобильные приложения измеряют метрики?

Мобильные приложения используют отслеживание данных и аналитику приложений для измерения показателей в рамках своих платформ мобильных приложений. Аналитика в этих мобильных приложениях собирает соответствующие данные, которые можно использовать для сравнения с заранее установленными бизнес-целями и ключевыми показателями эффективности - KPI. Существуют различные категории пользовательских показателей, которые могут быть получены на основе данных мобильного приложения.

Метрики приобретения

Эти показатели исследуют количество продаж, полученных от пользователей приложения через покупки внутри приложения или загрузки. Эти показатели создают ценную маркетинговую информацию, позволяющую оценить, какой доход может быть получен от будущих покупок пользователя. Измерения включают средний доход с одного пользователя, стоимость одной установки и пожизненную ценность клиента.

Показатели вовлеченности

Скорость, с которой пользователи используют, остаются, возвращаются и взаимодействуют с приложением, позволяет оценить уровень вовлеченности. Это ценная метрика для компаний, позволяющая оценить, насколько пользователи удовлетворены приложением. Он также может быть использован для измерения успеха конкретной маркетинговой, рекламной или ценовой стратегии в рамках мобильного приложения.

Показатели производительности приложения

Этот показатель измеряется задержкой приложения, которая представляет собой время, необходимое приложению для возврата результата поиска или запроса пользователя. Аварии приложения также являются хорошим способом оценки производительности вашего приложения, основанным на количестве случаев его неожиданного закрытия во время использования.

Дополнительные метрики

Метрики конверсии приложений

Эти метрики оценивают количество времени, которое требуется пользователям для выполнения заданных задач или целей в приложении. Например, приложение для электронной коммерции может создать ежедневную регистрацию пользователей, которая стимулируется вознаграждениями. Метрика конверсии приложения будет измерять количество пользователей, которые регистрируются ежедневно, и является хорошим показателем хорошей конверсии приложения. Эта метрика также применима к продажам или покупкам внутри приложения. Пользователей можно оценивать по средней стоимости их заказов при каждом посещении приложения. Предприятия могут использовать эту метрику для оценки коэффициента конверсии продаж среди пользователей их мобильных приложений и прогнозирования будущих доходов.

Метрики тщеславия

Эти метрики позволяют компаниям иметь "право на хвастовство" и отлично смотрятся на маркетинговых материалах при продвижении своего бизнеса или приложения! Они состоят из показателей, которые сами по себе не дают большой информации. Однако эти показатели являются убедительной маркетинговой статистикой, которая может быть использована для преобразования потенциальных клиентов в реальные продажи. Тщеславные метрики могут включать количество ежедневных загрузок или количество зарегистрированных пользователей приложения.

Какие общие метрики используются для оценки успеха мобильного развертывания?

Для определения успешности запуска нового приложения обычно используются следующие показатели:

Общее количество загрузок мобильного приложения

Число пользователей, основанное на количестве загрузок мобильных приложений, является ценной метрикой для предприятий. Такие компании используют метрику количества отдельных пользователей, загрузивших их мобильное приложение, для оценки успешности запуска. Они могут отслеживать общее количество загрузок мобильного приложения за определенные периоды или во время различных маркетинговых рекламных кампаний.

Эти метрики мобильных приложений дадут бизнесу ценную информацию о том, является ли их приложение наиболее предпочтительным в определенный период. Эти показатели могут быть разбиты по дням и даже дать представление о том, в какое время суток пользователи предпочитают загружать приложение. Предприятия также могут использовать показатели приложений для оценки успеха маркетинговой кампании по запуску мобильного приложения. Они могут изучить общее количество загрузок в ответ на призыв компании к действию.

Общее количество подписок на мобильное приложение / регистраций

Некоторые пользователи делают дополнительный шаг, не просто скачивая приложение, но и завершая процесс регистрации или подписки. Такие пользователи предоставляют ценные показатели мобильного приложения для компаний, которые хотят проверить результаты сообщений, лежащих в основе определенной рекламной кампании или стратегии устойчивых продаж. Если большое количество пользователей сделали дополнительный шаг - загрузили приложение, это может означать, что мобильное приложение было успешным. Однако показатели мобильного приложения могут указывать на то, что большинство пользователей предпочли не завершать процесс регистрации. Если это так, то это может быть связано с рекламой, ценой или проблемой UI/UX мобильного приложения.

Как оценить эффективность приложения?

Коэффициент оттока пользователей мобильных приложений

Эта метрика мобильного приложения определяет скорость, с которой новые пользователи покидают платформу мобильного приложения. Этот уход из мобильного приложения может быть вызван многими факторами. И может дать значительное представление о стратегии продвижения, продаж и маркетинга компании. Если метрики мобильного приложения показывают, что большое количество пользователей быстро покидает мобильное приложение, это может свидетельствовать о проблеме удержания пользователей. Это может быть вызвано проблемами с пользовательским опытом в приложении. Высокий показатель оттока пользователей может также свидетельствовать о проблемах с интерфейсом и удобством использования приложения. В любом случае, компании должны использовать метрики мобильного приложения для оценки и улучшения работы приложения.

Показатели ежедневных активных пользователей

Эти метрики точно измеряют количество ежедневных пользователей мобильного приложения. Основываясь на предоставленных метриках приложения, компании получат ценную информацию о том, привлекают ли они и удерживают ли внимание пользователей. Эти метрики являются хорошим показателем того, насколько хорошо работает приложение, поскольку они отслеживают вовлеченность пользователей. Они также могут дать некоторое представление о количестве пользователей, которые считают ваше мобильное приложение достаточно привлекательным, развлекательным или познавательным. Мобильное приложение с высоким показателем DAU указывает на то, что приложение нравится пользователям и они продолжают возвращаться к нему. Маркетинговые команды могут затем повторить успех этой области оценки в других сферах бизнеса.

Аварии приложения

Количество сбоев приложения предоставляет компаниям ценные показатели мобильного приложения, основанные на его фактической производительности. Однако эта метрика также может помочь предприятиям быстро выявить и устранить ошибки или сбои в их мобильных приложениях. Использование метрик мобильного приложения для выявления проблем в приложении, таких как ошибки, лаги, глюки или сбои, может улучшить его производительность. Если компании используют эти метрики мобильных приложений в своих интересах, они могут легко и быстро реагировать на пользовательские или технические проблемы со своими приложениями.

Какие метрики вы бы использовали для определения успеха новой функции приложения?

Метрика вовлеченности - это отличный инструмент для оценки успеха мобильного приложения среди пользователей приложения.

Показатель удержания

Эта метрика мобильного приложения измеряет, как долго пользователи посещают приложение хотя бы один раз за определенный период. Более высокие показатели удержания указывают на то, что большое количество пользователей активно вовлечены и довольны возможностями мобильного приложения. Эти показатели мобильного приложения помогают компаниям оценить успех новых функций приложения и облегчают проведение целевых рекламных акций для пользователей.

Средняя частота сеансов

Эта метрика мобильного приложения точно измеряет среднее время, которое пользователи проводят, работая с мобильным приложением. Пользователи, которых заинтересовала новая функция приложения, будут иметь более высокий коэффициент удержания, чем другие пользователи.

Коэффициент прилипания

Количество пользователей, которые возвращаются к мобильному приложению, является хорошим показателем коэффициента приверженности. Чем выше коэффициент приверженности, тем более успешной можно считать новую функцию приложения.

Количество акций

Число пользователей, которые делятся приложением, также является ключевым показателем того, что пользователи удовлетворены новой функцией приложения. Эти показатели дают положительную оценку успешности мобильного приложения. Если пользователи довольны функцией приложения, они с большей вероятностью будут делиться ею в своих социальных кругах.

Продолжительность сеанса

Эта мобильная метрика измеряет продолжительность времени, которое пользователи проводят за одно посещение вашего приложения. Чем больше продолжительность сеанса, тем лучше для бизнеса. Эта метрика указывает на то, что компания привлекла внимание пользователя. Предприятия могут использовать данные, полученные с помощью этой мобильной метрики, для корректировки других рекламных стратегий и оптимизации удобства использования функций приложения для увеличения продолжительности сеанса пользователей.

Задержка приложения

Это время, которое требуется приложению, чтобы вернуть результат поиска или запрос из API. Лучше всего поддерживать показатели задержки для мобильных приложений на как можно более низком уровне. Уже давно установлено, что чем больше задержка, тем выше процент оттока или ухода пользователей.

Заключение

В заключение следует отметить, что метрики мобильных приложений - это отличные инструменты для мониторинга эффективности ваших мобильных приложений и удовлетворенности пользователей. При разумном использовании они являются ценным средством для получения информации о бизнесе, помогая владельцам принимать стратегические решения. Эти решения влияют на пользователей приложений и определяют стратегии маркетинга, ценообразования, продаж и обслуживания клиентов.

Маркетинговые данные, предоставляемые метриками мобильных приложений, могут быть использованы для создания полезных отчетов. Компании могут опережать конкурентов, грамотно используя аналитические функции своих приложений. Они также могут использовать метрики, чтобы лучше взаимодействовать с пользователями, удерживать и привлекать клиентов и конвертировать лиды в продажи. Метрики мобильных приложений - один из лучших инструментов для принятия бизнес-решений, а лучшим инструментом для создания мобильных приложений является бескодовая платформа AppMaster. С помощью AppMaster вы можете разработать нативное мобильное приложение для IOS и Android без привлечения команды разработчиков или написания строк кода. No-code разработка - это отличное решение, когда вы не готовы ждать месяцами и платить огромные суммы за классическую разработку. Узнайте больше здесь.