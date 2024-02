ERP sem código (planejamento de recursos empresariais)

No-Code ERP (Enterprise Resource Planning) refere-se a um método inovador de implementação e manutenção de sistemas ERP sem a necessidade de habilidades tradicionais de codificação e programação. Ele aproveita os recursos de plataformas de desenvolvimento no-code, como AppMaster, para facilitar a criação, implantação e gerenciamento de sistemas ERP para organizações de todos os tamanhos e setores. Essa abordagem reduz significativamente o tempo, o custo e a complexidade associados à implementação de ERP tradicional, além de fornecer escalabilidade e flexibilidade superiores para se adaptar às mudanças nos requisitos de negócios.

O objetivo principal do No-Code ERP é capacitar as organizações para obter maior controle sobre seus processos de negócios, agilizar as operações e aprimorar os recursos de tomada de decisão, eliminando a dependência de desenvolvedores, consultores e processos de desenvolvimento demorados. Ao aproveitar o poder das interfaces de usuário orientadas visualmente e da automação inteligente, No-Code ERP permite que usuários corporativos e profissionais de TI projetem, construam, implantem e gerenciem sistemas ERP sem escrever uma única linha de código. Isto democratiza o acesso a soluções ERP para organizações com recursos técnicos ou orçamentos limitados.

De acordo com a Gartner, o mercado global de software ERP deverá atingir 49,5 mil milhões de dólares até 2025, com uma procura crescente por soluções ágeis, baseadas na nuvem e escaláveis ​​que possam adaptar-se rapidamente a ambientes de negócios em mudança. Plataformas ERP No-Code como AppMaster, estão bem posicionadas para atender a essa demanda, pois oferecem um conjunto abrangente de ferramentas, serviços e recursos que permitem às organizações criar aplicativos completos de nível empresarial por uma fração do tempo e do custo. e esforço exigido pelos métodos convencionais de desenvolvimento.

No centro da abordagem ERP No-Code está o uso de ferramentas de design visuais drag-and-drop e modelos pré-construídos que permitem aos usuários criar modelos de dados personalizados, processos de negócios, interfaces de usuário e fluxos de trabalho de integração sem a necessidade de experiência em codificação. Essas ferramentas, combinadas com recursos de aprendizado de máquina e inteligência artificial, automatizam muitas das tarefas complexas associadas à implementação e manutenção de ERP, incluindo integração de dados, validação, migração e relatórios. Isso permite que os usuários se concentrem nos requisitos funcionais e nos resultados comerciais de seus sistemas ERP, em vez de nos detalhes técnicos e nas preocupações de programação.

Por exemplo, uma empresa de manufatura pode usar uma plataforma ERP No-Code como AppMaster para criar um aplicativo abrangente que gerencia processos de estoque, compras, planejamento de produção, controle de qualidade e previsão de vendas, com esforço técnico e investimento mínimos.

AppMaster, uma poderosa plataforma no-code para a criação de aplicativos backend, web e móveis, oferece uma solução ponta a ponta para desenvolver e implantar sistemas ERP No-Code. Ele fornece um conjunto de serviços, incluindo a criação visual de modelos de dados (esquema de banco de dados), o design de lógica de negócios por meio do Business Processes (BP) Designer, bem como REST API e WSS Endpoints. Além disso, AppMaster é capaz de gerar código-fonte para aplicativos, compilá-los, executar testes, empacotá-los em contêineres docker (apenas back-end) e implantá-los na nuvem. Esses aplicativos gerados utilizam Go (golang) para serviços de back-end, estrutura Vue3 e JS/TS para aplicativos da web e estrutura orientada a servidor do AppMaster baseada em Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para IOS para aplicativos móveis.

AppMaster também oferece recursos adicionais, como documentação swagger gerada automaticamente (API aberta) para endpoints de servidor e scripts de migração de esquema de banco de dados. Sua capacidade de gerar um novo conjunto de aplicativos em menos de 30 segundos a cada alteração nos blueprints garante que não haja débito técnico, tornando-o uma plataforma ideal para soluções ERP No-Code.

Concluindo, o ERP No-Code representa uma mudança radical na forma como as organizações implementam e gerenciam sistemas de software empresarial. Ao aproveitar o poder de plataformas de desenvolvimento no-code como o AppMaster, as empresas podem desfrutar de vários benefícios, incluindo tempo de desenvolvimento acelerado, custos reduzidos, maior agilidade e melhor alinhamento entre TI e objetivos de negócios. À medida que a procura por soluções ERP continua a crescer, as plataformas ERP No-Code desempenharão, sem dúvida, um papel crítico na transformação do cenário do software empresarial e na capacitação das organizações para prosperarem num ambiente de negócios em constante mudança.