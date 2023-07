O que são os Citizen Developers?

Os Citizen Developers são indivíduos não técnicos que têm um conhecimento profundo dos processos e requisitos comerciais da sua empresa. Utilizam plataformas de desenvolvimento no-code e low-code para criar aplicações Web, móveis e de backend que respondem a necessidades comerciais específicas. Estas plataformas permitem-lhes criar aplicações sem conhecimentos significativos de programação. A ascensão dos programadores cidadãos está intimamente ligada ao rápido avanço da tecnologia e à transformação digital que está a ocorrer em todos os sectores.

À medida que as empresas passam dos métodos manuais tradicionais para métodos digitais e automatizados, enfrentam frequentemente uma procura crescente de aplicações de software. No entanto, o processo de criação e manutenção destas aplicações é normalmente moroso e dispendioso. Os programadores cidadãos preenchem esta lacuna produzindo rapidamente aplicações de software funcionais que melhoram o fluxo de trabalho e a eficiência das empresas. O seu papel é fundamental para o sucesso da transformação digital nas suas organizações.

O papel dos programadores cidadãos na transformação digital

Os programadores cidadãos estão numa posição única para ter um impacto profundo na transformação digital das empresas. A sua compreensão íntima dos processos da empresa, combinada com a sua capacidade de criar aplicações de software utilizando as plataformas no-code, permite-lhes lidar com uma série de funções e tarefas:

Desenvolvimento rápido de aplicações : Os cidadãos programadores podem produzir rapidamente aplicações utilizando as plataformas no-code e low-code . Estas ferramentas reduzem o tempo necessário para passar da conceção à implementação, permitindo às empresas responder rapidamente a necessidades críticas ou automatizar tarefas de trabalho entediantes.

: Os cidadãos programadores podem produzir rapidamente aplicações utilizando as plataformas e . Estas ferramentas reduzem o tempo necessário para passar da conceção à implementação, permitindo às empresas responder rapidamente a necessidades críticas ou automatizar tarefas de trabalho entediantes. Reduzir os atrasos de TI : À medida que a procura de soluções digitais aumenta, os departamentos de TI ficam muitas vezes sobrecarregados com os projectos em atraso. Os programadores cidadãos podem ajudar a reduzir este atraso, tratando de forma independente projectos menos complexos e libertando a equipa de TI para se concentrar em tarefas que exigem mais recursos.

: À medida que a procura de soluções digitais aumenta, os departamentos de TI ficam muitas vezes sobrecarregados com os projectos em atraso. Os programadores cidadãos podem ajudar a reduzir este atraso, tratando de forma independente projectos menos complexos e libertando a equipa de TI para se concentrar em tarefas que exigem mais recursos. Capacitar os utilizadores empresariais : Deixando de estar dependentes do departamento de TI para obter soluções de software, os programadores cidadãos podem criar aplicações adaptadas às necessidades específicas do departamento. Esta autonomia permite uma melhor personalização e uma maior apropriação das soluções por parte dos utilizadores finais.

: Deixando de estar dependentes do departamento de TI para obter soluções de software, os programadores cidadãos podem criar aplicações adaptadas às necessidades específicas do departamento. Esta autonomia permite uma melhor personalização e uma maior apropriação das soluções por parte dos utilizadores finais. Inovação e experimentação : Com fácil acesso a ferramentas de desenvolvimento e a responsabilidade de melhorar os processos internos, os cidadãos programadores estão numa posição privilegiada para explorar novos conceitos e soluções. Podem fazer experiências com aplicações que utilizam tecnologias emergentes, como a inteligência artificial e a Internet das Coisas.

: Com fácil acesso a ferramentas de desenvolvimento e a responsabilidade de melhorar os processos internos, os cidadãos programadores estão numa posição privilegiada para explorar novos conceitos e soluções. Podem fazer experiências com aplicações que utilizam tecnologias emergentes, como a inteligência artificial e a Internet das Coisas. Colaboração melhorada: O papel dos cidadãos programadores preenche a lacuna entre a força de trabalho técnica e não técnica. Como criadores e utilizadores de aplicações, os cidadãos programadores podem desenvolver uma compreensão partilhada das necessidades empresariais e das capacidades tecnológicas, facilitando uma melhor comunicação e colaboração.

Como as plataformas No-Code estão a capacitar os cidadãos programadores

As plataformas sem código são concebidas para permitir que os utilizadores sem conhecimentos de programação criem aplicações totalmente funcionais. Ao fornecer ferramentas de arrastar e largar de fácil utilização, estas plataformas permitem aos cidadãos programadores dar vida às suas ideias inovadoras. Seguem-se algumas das principais características das plataformas no-code que melhoram as capacidades dos cidadãos programadores:

Construtores de aplicações visuais

No-code As plataformas incluem frequentemente construtores visuais intuitivos para a criação de interfaces de aplicações. Os cidadãos programadores podem conceber interfaces de utilizador para aplicações Web e móveis, bastando para isso arrastar e largar componentes no ecrã.

Componentes pré-construídos

Para acelerar o processo de desenvolvimento, as plataformas no-code fornecem uma variedade de componentes pré-construídos para lidar com funcionalidades comuns das aplicações, tais como formulários, tarefas e notificações. Os programadores cidadãos podem personalizar rapidamente estes componentes para satisfazerem os seus requisitos específicos.

Conceção do modelo de dados

No-code As plataformas oferecem normalmente capacidades de conceção visual de modelos de dados. Esta funcionalidade permite aos cidadãos programadores modelar, armazenar e gerir os dados da sua aplicação sem qualquer conhecimento de sistemas de gestão de bases de dados ou linguagens de consulta.

Modelação de processos empresariais

Muitas plataformas no-code incluem ferramentas para conceber e gerir processos empresariais. Os cidadãos programadores podem criar fluxos de trabalho personalizados e automatizar tarefas, definindo visualmente as regras e a lógica que regem o comportamento da aplicação.

APIs e integração

A integração com outros sistemas e serviços é crucial para a maioria das aplicações empresariais. As plataformas No-code oferecem frequentemente conectores pré-construídos ou suporte para API REST, permitindo aos cidadãos programadores integrar as suas aplicações com serviços externos, como sistemas CRM, gateways de pagamento e plataformas de redes sociais.

Ao tirar partido das capacidades das plataformas no-code, os cidadãos programadores podem concentrar-se na resolução de problemas comerciais, enquanto a plataforma trata dos aspectos técnicos da criação de aplicações. Essencialmente, as plataformas no-code estão a democratizar o desenvolvimento de aplicações, colocando poderosas ferramentas de desenvolvimento nas mãos de utilizadores empresariais comuns.

A diferença do AppMaster.io: Capacitar os desenvolvedores cidadãos com soluções de ponta a ponta

AppMaster.io é uma plataforma no-code que se destaca por sua capacidade de capacitar os desenvolvedores cidadãos com soluções de ponta a ponta para criar aplicativos da web, móveis e back-end com facilidade. Fundada em 2020, AppMaster ganhou rapidamente uma reputação de alto desempenho entre no-code plataformas de desenvolvimento, tendo sido apresentadas pela G2 em várias categorias, como Rapid Application Development (RAD), API Management e Drag & Drop App Builders.

A principal vantagem da plataforma AppMaster.io para os programadores cidadãos reside na sua capacidade de eliminar a dívida técnica, regenerando as aplicações a partir do zero sempre que os requisitos são alterados. Esta abordagem única garante que mesmo um único cidadão programador pode criar uma solução de software abrangente e escalável completa com um servidor backend, um sítio Web, um portal do cliente e aplicações móveis nativas.

As principais características da plataforma AppMaster.io foram concebidas para serem fáceis de utilizar pelos cidadãos programadores, tais como:

Desenho visual de esquemas de bases de dados: Criar modelos de dados para aplicações de backend sem necessidade de conhecimentos especializados em gestão de bases de dados.

Criar modelos de dados para aplicações de backend sem necessidade de conhecimentos especializados em gestão de bases de dados. Modelação de processos empresariais: Conceba visualmente a lógica comercial das suas aplicações com o drag-and-drop Business Process (BP) Designer.

Conceba visualmente a lógica comercial das suas aplicações com o Business Process (BP) Designer. API REST e pontos de extremidade WSS: Gere automaticamente um servidor seguro e fiável endpoints para as suas aplicações sem ter de escrever código.

Gere automaticamente um servidor seguro e fiável para as suas aplicações sem ter de escrever código. Design de IU de arrastar e soltar: Construa e personalize interfaces de utilizador responsivas para aplicações Web e móveis com apenas alguns cliques.

Estão disponíveis opções de subscrição flexíveis para responder a uma variedade de necessidades empresariais, incluindo um plano Learn & Explore gratuito para novos utilizadores que pretendam testar a plataforma. Além disso, o AppMaster.io oferece vários planos de preços com uma gama de recursos, desde pacotes para startups até soluções de nível empresarial.

Aumentar a comunidade de desenvolvedores cidadãos: Benefícios e desafios

Cultivar uma comunidade de cidadãos programadores dentro de uma organização traz inúmeros benefícios:

Transformação digital acelerada: Ao capacitar os funcionários não técnicos para criarem as suas próprias soluções de software, as organizações podem acelerar o processo de inovação e transformação digital.

Ao capacitar os funcionários não técnicos para criarem as suas próprias soluções de software, as organizações podem acelerar o processo de inovação e transformação digital. Aumento da eficiência do fluxo de trabalho: Os programadores cidadãos podem desenvolver aplicações intuitivas adaptadas a necessidades comerciais específicas, conduzindo a uma maior produtividade e a uma redução dos estrangulamentos.

Os programadores cidadãos podem desenvolver aplicações intuitivas adaptadas a necessidades comerciais específicas, conduzindo a uma maior produtividade e a uma redução dos estrangulamentos. Promoção da inovação: Diversificar as capacidades de desenvolvimento pode ajudar a democratizar o processo de criação e incentivar uma cultura de inovação em todos os níveis da organização.

Diversificar as capacidades de desenvolvimento pode ajudar a democratizar o processo de criação e incentivar uma cultura de inovação em todos os níveis da organização. Redução do custo e do tempo de desenvolvimento: Ao permitir que os funcionários criem as suas próprias aplicações de software, as organizações diminuem a dependência de equipas de desenvolvimento externas, poupando tempo e recursos valiosos.

Apesar dos inúmeros benefícios, existem vários desafios associados à promoção de uma comunidade de cidadãos programadores próspera:

Definição de funções: Definir claramente as funções e responsabilidades dos cidadãos programadores dentro da organização é essencial para o sucesso.

Definir claramente as funções e responsabilidades dos cidadãos programadores dentro da organização é essencial para o sucesso. Relação com o departamento de TI: Encontrar um equilíbrio entre o departamento de TI e os cidadãos programadores é crucial para garantir a colaboração e práticas de desenvolvimento sustentáveis.

Encontrar um equilíbrio entre o departamento de TI e os cidadãos programadores é crucial para garantir a colaboração e práticas de desenvolvimento sustentáveis. Formação e apoio: As organizações devem fornecer formação adequada, recursos e apoio contínuo aos cidadãos programadores para melhorar continuamente as suas competências e desempenho.

As organizações devem fornecer formação adequada, recursos e apoio contínuo aos cidadãos programadores para melhorar continuamente as suas competências e desempenho. Segurança e conformidade: Garantir a implementação adequada das normas de segurança e a conformidade regulamentar é vital quando se emprega uma multiplicidade de programadores diferentes.

Melhores Práticas para Integrar os Cidadãos Programadores no seu Negócio

A integração bem sucedida de programadores cidadãos na sua empresa requer uma abordagem ponderada que tenha em conta as suas necessidades específicas e potenciais desafios. Aqui estão cinco práticas recomendadas a considerar:

Definir funções claras: Estabeleça uma função bem definida para os seus programadores cidadãos dentro da organização, que defina claramente as suas responsabilidades, incluindo os tipos de aplicações que estão autorizados a criar e implementar. Investir em formação e apoio: Forneça formação e apoio contínuos aos cidadãos programadores, garantindo que estão familiarizados com as ferramentas, plataformas e tecnologias necessárias para criar aplicações que cumpram as normas da sua organização. Utilizar plataformas no-code : Utilize plataformas no-code como AppMaster .io que foram especificamente concebidas para dar aos cidadãos programadores os recursos e as funcionalidades de que necessitam para criar aplicações sem dependerem de grandes competências de codificação. Incentivar a colaboração com as TI: Promova um ambiente de colaboração entre os cidadãos programadores e o departamento de TI da sua organização, estabelecendo processos para partilhar feedback, identificar potenciais riscos e manter conjuntamente as aplicações para um desempenho ótimo. Aplicar políticas de segurança e conformidade: Implemente directrizes e políticas claras relativas à segurança e à conformidade regulamentar para garantir que os cidadãos programadores cumprem as normas da indústria enquanto criam aplicações.

Ao adotar estas práticas recomendadas, a sua organização pode libertar o verdadeiro potencial dos cidadãos programadores e aproveitar as suas competências para impulsionar a transformação digital e criar uma cultura de inovação mais inclusiva. Plataformas como AppMaster.io desempenham um papel crucial na capacitação dos cidadãos programadores, fornecendo-lhes as ferramentas e os recursos de que necessitam para criar aplicações que beneficiem toda a organização.