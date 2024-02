Arquitetura Multi-Tenant, no contexto de plataformas sem código, como AppMaster , refere-se a uma arquitetura de software que permite que uma única instância de um aplicativo atenda a vários clientes, organizações ou usuários finais simultaneamente. Cada cliente ou organização é considerado um "inquilino" e tem acesso a recursos dedicados, isolados e personalizáveis ​​dentro do aplicativo. O principal benefício dessa abordagem arquitetônica é a capacidade de compartilhar recursos e custos de infraestrutura entre vários locatários, levando a custos significativos e eficiências operacionais.

Em uma arquitetura de vários locatários, vários locatários acessam uma única instância de aplicativo e compartilham os mesmos recursos de infraestrutura, como servidores de hospedagem, bancos de dados e outros serviços de back-end. Os aplicativos gerados pelo AppMaster são multilocatários por design, permitindo que eles atendam com eficiência aos vários requisitos de desenvolvedores, negócios e empresas que usam a plataforma para criar aplicativos personalizados da Web, móveis e de back-end. Essa infraestrutura compartilhada ajuda a reduzir as despesas de implantação, manutenção e escalabilidade de aplicativos. Ele também garante upgrades e atualizações contínuas sem interromper as operações de locatários individuais, tornando-o a escolha ideal para clientes que optam pela plataforma AppMaster.

Um aspecto vital da arquitetura multilocatário é o isolamento de dados, que garante que os dados de cada locatário permaneçam seguros e inacessíveis para outros locatários. AppMaster utiliza técnicas padrão do setor, como particionamento de dados, esquemas de banco de dados e criptografia, para garantir privacidade e proteção de dados para todos os inquilinos. Essa arquitetura de segurança multicamada reduz o risco de violação de dados e acesso não autorizado, tornando-a uma escolha confiável para organizações que lidam com informações confidenciais.

A escalabilidade é outro recurso crítico da arquitetura de vários locatários, pois permite que os aplicativos gerados pelo AppMaster suportem de forma eficiente demandas de cargas de trabalho variadas e acomodem um número crescente de locatários. O uso do AppMaster de aplicativos de back-end sem estado compilados gerados com Go (Golang) permite uma escalabilidade fantástica para casos de uso corporativos e de alta carga. Quando implantados com sistemas de banco de dados compatíveis com PostgreSQL como bancos de dados primários, os aplicativos AppMaster podem ser facilmente dimensionados para acomodar mais locatários ou aumentar as demandas de carga de trabalho sem afetar o desempenho ou a estabilidade dos aplicativos.

Algumas vantagens notáveis ​​de incorporar a arquitetura multilocatário na plataforma no-code do AppMaster são:

Custo-benefício: Ao utilizar componentes e recursos de infraestrutura compartilhada, AppMaster pode oferecer soluções mais acessíveis para os clientes, tornando-se uma escolha valiosa para pequenas e grandes empresas.

Tempo de desenvolvimento reduzido: a arquitetura multilocatário permite a reutilização de componentes de aplicativos para vários locatários, reduzindo significativamente o tempo gasto na criação e implantação de aplicativos.

Gerenciamento eficiente: a natureza centralizada da arquitetura multilocatário permite que AppMaster simplifique a manutenção e as atualizações de aplicativos, oferecendo uma experiência aprimorada para clientes e administradores de locatários.

Maior segurança: Ao empregar medidas de segurança robustas e técnicas de isolamento de dados, AppMaster garante um ambiente seguro onde os dados de cada locatário são protegidos contra acesso não autorizado e violações.

Escalabilidade perfeita: a arquitetura multilocatário permite que AppMaster acomode sem esforço um número crescente de locatários e demandas de carga de trabalho, garantindo uma experiência de dimensionamento suave e eficiente para os clientes.

A arquitetura multilocatário desempenha um papel vital no desenvolvimento e implantação eficientes de aplicativos usando a plataforma no-code AppMaster. Ao adotar uma abordagem multilocatário, AppMaster oferece a seus clientes vantagens significativas de custo, segurança aprimorada e gerenciamento simplificado, tornando-o uma solução abrangente e poderosa para empresas de todos os tamanhos que buscam criar aplicativos web, móveis e de back-end escaláveis ​​sem incorrer em custos técnicos significativos. dívida. Embora a arquitetura multilocatário tenha suas complexidades e desafios, a implementação robusta e segura do AppMaster atendeu com sucesso às necessidades de vários clientes em diferentes setores e casos de uso.