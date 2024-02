Integração de funcionários sem código

No-Code Employee Onboarding refere-se a uma abordagem inovadora, eficiente e econômica para agilizar o processo de recepção de novos funcionários em uma organização, aproveitando ferramentas e plataformas no-code, como AppMaster, para projetar e implementar abrangentes, interativos e aplicativos de integração totalmente personalizáveis, sem exigir nenhum conhecimento prévio de programação ou codificação. Este processo capacita o pessoal de recursos humanos, gerentes de contratação e outras partes interessadas não técnicas a criar, modificar e implantar aplicativos necessários para dar suporte às diversas necessidades do processo de integração de funcionários e fornecer aos novos contratados uma experiência de integração envolvente e interativa, ao mesmo tempo que acelera seu tempo -para-produtividade.

Num mundo onde a competição pelos melhores talentos é feroz e a retenção de colaboradores é crítica, as empresas procuram cada vez mais formas de otimizar os seus procedimentos de integração, a fim de aumentar o envolvimento e o sucesso dos novos contratados. De acordo com a Society for Human Resource Management (SHRM), até 50% dos novos contratados deixam seus respectivos empregos nos primeiros 18 meses de emprego. No entanto, uma pesquisa da Glassdoor mostrou que um processo de integração robusto e bem estruturado pode melhorar as taxas de retenção de funcionários em até 82% e aumentar a produtividade em mais de 70%.

No-Code Employee Onboarding aproveita o poder da tecnologia no-code, permitindo que as organizações criem aplicativos sob medida, adequados aos seus requisitos dinâmicos de integração. Isso pode variar desde a criação de um tour virtual por seus escritórios até a entrega de módulos de treinamento personalizados aos funcionários na forma de conteúdo de e-learning, questionários e questionários. Além disso, esses aplicativos podem ser integrados a outros sistemas de negócios, como HRIS, sistemas de folha de pagamento e portais de ponto e presença, a fim de sincronizar registros e dados de funcionários para um gerenciamento contínuo.

Ao utilizar a plataforma AppMaster, as empresas podem criar aplicativos de integração de funcionários para múltiplas interfaces, como back-end, web e plataformas móveis, com a ajuda da interface drag and drop do AppMaster, designer visual de processos de negócios (BP) e API REST e endpoints WebSocket Secure (WSS) . Isso elimina a dependência de equipes de TI internas ou terceirizadas para criar, manter e atualizar os aplicativos integrados, reduzindo assim drasticamente os custos de desenvolvimento, os riscos de implantação e as complexidades de manutenção de software. Além disso, isso acelera o tempo necessário para trazer mudanças à produção, permitindo que as organizações melhorem e inovem continuamente seu processo de integração em resposta à evolução das expectativas dos funcionários e dos requisitos de negócios.

Um dos benefícios exclusivos de usar AppMaster para soluções de integração de funcionários No-Code é sua abordagem orientada ao servidor no desenvolvimento de aplicativos móveis. Esse recurso permite que os clientes atualizem ou modifiquem a interface do usuário (IU), a lógica e as chaves de API de aplicativos móveis sem a necessidade de enviar novas versões para a Apple App Store ou Google Play Store. Isso permite que o pessoal de RH e os gerentes de contratação sejam ágeis na tomada de ações em tempo real para otimizar a experiência de integração de seus novos contratados.

Outra vantagem crítica que AppMaster oferece é o seu compromisso em eliminar dívidas técnicas. Ao regenerar aplicativos do zero sempre que houver uma modificação no projeto, as organizações podem ter a certeza de que seus aplicativos integrados permanecerão escalonáveis, responsivos e atualizados com os mais recentes avanços tecnológicos. AppMaster também oferece suporte à integração com bancos de dados compatíveis com PostgreSQL, garantindo armazenamento e gerenciamento confiáveis ​​de dados.

No-Code Employee Onboarding representa uma abordagem revolucionária para otimizar a experiência de novas contratações e aumentar as taxas de retenção de funcionários. Ao aproveitar a plataforma AppMaster, empresas de todos os tamanhos podem criar aplicativos de integração personalizados, interativos e escalonáveis ​​sem qualquer conhecimento de programação, permitindo um processo de integração mais rápido, eficiente e econômico, adaptado para atender às necessidades exclusivas de sua força de trabalho. Com melhorias contínuas na tecnologia no-code, o potencial do No-Code Employee Onboarding vai muito além da simples integração, já que as organizações agora podem aproveitar o poder desta tecnologia para enfrentar uma infinidade de desafios de RH, administrativos e operacionais, aumentando a produtividade geral, agilidade nos negócios e satisfação dos funcionários.