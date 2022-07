Você está ansioso para criar um restaurante ou criar um aplicativo de restaurante? Se sim, este guia é para você.

Por que você precisa criar aplicativos de restaurante?

Como proprietário de um restaurante, a chave para criar uma experiência inesquecível para o cliente do restaurante é tornar o processo de pedido de comida o mais fácil e simples possível para o cliente. Essa experiência é o que pode fazer ou quebrar um negócio; se o cliente não estiver satisfeito, pode ter certeza de que todo o universo das mídias sociais saberá disso!

Então, o que os empresários empreendedores podem fazer para aumentar seus clientes, fora dos programas regulares de fidelidade oferecidos por muitos empreendedores, para criar uma experiência de pedido de restaurante que seja agradável para o cliente? Depois de a equipe de gerenciamento revisar o processo de negócios, muitos proprietários geralmente decidem que, além de fazer os clientes pedirem no site do restaurante, é necessária outra ferramenta útil. Normalmente, a resposta certa é criar aplicativos de restaurantes móveis que ofereçam aos clientes outra opção para pedir comida de maneira perfeita e centrada no cliente.

A criação de um aplicativo de restaurante móvel beneficia tanto o cliente quanto o proprietário do restaurante. Além de criar uma experiência de pedido de alimentos mais suave, reduz o tempo de espera e a probabilidade de pedidos de erro.

Como funcionam os aplicativos de restaurante?

Para o proprietário da empresa, aumenta o reconhecimento da marca e pode criar fidelidade ao restaurante por meio de programas de fidelidade do cliente no aplicativo. Os aplicativos móveis permitem maiores insights sobre as preferências do cliente, facilitam muito a promoção de programas de fidelidade do cliente no aplicativo e reduzem o estresse da equipe de garçons. E assim, aumenta a lucratividade.

A criação de aplicativos móveis para restaurantes requer os serviços de especialistas no campo de desenvolvimento de aplicativos móveis. Pode envolver desenvolvimento de software personalizado, dependendo da funcionalidade e dos recursos que podem ser necessários. No entanto, vale a pena investir em um aplicativo móvel de restaurante bem projetado. A comparação ano a ano mostra que, anualmente, o uso de aplicativos de restaurantes aumentou significativamente e está se tornando rapidamente a ferramenta de escolha dos clientes para pedir comida!

Etapas principais para criar um aplicativo de restaurante

Pesquisa de mercado

Entender seu mercado-alvo é o primeiro passo para desenvolver um aplicativo de restaurante móvel eficaz. Seria necessário primeiro descobrir quais situações criam problemas de restaurante para o proprietário da empresa e seus clientes. Com base nos dados desta pesquisa, você estará em melhor posição para escolher a melhor solução de desenvolvimento de software para o seu negócio! para resolver isso de uma maneira que facilite o processo de pedido do seu restaurante!

Considere sua estratégia

Ao criar um aplicativo móvel eficaz, os objetivos e metas gerais de negócios devem ser considerados. O que sua empresa espera alcançar? Como isso faz com que o desenvolvimento de aplicativos móveis para restaurantes ajude a atingir esses objetivos? A realização de uma revisão da visão da empresa e dos principais indicadores de desempenho da equipe de gerenciamento ajudará no processo de desenvolvimento de aplicativos de uma maneira que se alinhará às metas de negócios.

Escolha a melhor equipe de desenvolvimento de software

Agora que você identificou os objetivos gerais do negócio e como o desenvolvimento de um aplicativo de restaurante móvel se alinhará com esses objetivos de negócios, uma parte fundamental para melhorar o processo de pedidos de restaurante é selecionar a melhor equipe de desenvolvimento de software para fazer o trabalho corretamente !

Uma equipe de gerenciamento de projeto eficaz que seja qualificada no desenvolvimento de aplicativos móveis e no processo de desenvolvimento de aplicativos, como o conjunto de serviços utilizados no aplicativo de conceito MLSDev, é um ótimo começo para que seus negócios se tornem mais responsivos às necessidades de seus clientes. Isso se traduz em aumento de vendas e lucratividade a longo prazo, à medida que mais clientes impressionados com a facilidade do processo de pedido espalham a notícia nas mídias sociais e outras plataformas!

Criar conceito de aplicativo e recursos de funcionalidade

Quando você decide criar um aplicativo de restaurante móvel, um dos principais recursos a serem considerados é a funcionalidade ou o design pretendido como parte do processo de desenvolvimento do aplicativo. Por exemplo, quando o site do restaurante está sobrecarregado com novos pedidos, o aplicativo móvel foi projetado para aliviar a carga do site principal e direcionar os clientes para o aplicativo móvel do restaurante? O aplicativo móvel foi projetado para reduzir o tempo de espera para pedir comida?

Um aplicativo móvel bem projetado, desenvolvido por uma equipe de desenvolvimento de software competente que fornece soluções de software personalizadas, pode expandir seus negócios se a funcionalidade do aplicativo móvel fornecer o resultado desejado que seus clientes desejam ao pedir comida em seu restaurante.

Projete um aplicativo fácil de usar

Durante o processo de design, é importante que a equipe de gerenciamento de projetos do aplicativo móvel mostre grande consideração pelo usuário final nos recursos do software durante todo o processo de desenvolvimento do aplicativo. A experiência do usuário deve ser a prioridade mais alta e é especialmente importante nos casos em que o proprietário de uma empresa decide criar uma solução de software personalizada para atender às necessidades exclusivas de seus clientes. Com isso em mente, as equipes de desenvolvimento de software devem considerar:

Navegação amigável ao usuário: Quão fácil ou intuitiva é a experiência de navegar no aplicativo para o usuário médio ao concluir o processo de pedido do restaurante?

Criar logotipo e marca do restaurante: o logotipo da empresa é exibido com destaque em todo o aplicativo móvel?

Apelo Visual: As cores do aplicativo do restaurante são coerentes, atraentes e esteticamente agradáveis para o usuário?

Capacidade de interface: quão bem a interface do aplicativo móvel com as várias plataformas de mídia social?

Feedback: Os recursos deste aplicativo de restaurante permitem que o empresário colete dados relevantes e pesquise as necessidades de seu cliente que podem auxiliar na melhoria do negócio?

Problemas de desenvolvimento de atualizações e solução de problemas: durante o processo de desenvolvimento para criar o aplicativo de criação de restaurante, com que facilidade podem ser aplicadas atualizações, atualizações e correção de erros de software no back-end?

Testando, testando

Uma empresa de desenvolvimento competente empregará os serviços de testadores de aplicativos móveis para testar os recursos do aplicativo móvel de restaurante recém-desenvolvido. Durante esse importante aspecto do processo de desenvolvimento do aplicativo, os testadores seriam usados para simular a experiência real do usuário final ao pedir comida pelo aplicativo do restaurante.

O trabalho deles seria identificar quaisquer problemas detectados no uso deste aplicativo e também verificar se a experiência do usuário foi perfeita, fornecendo feedback crítico à equipe de desenvolvimento de software. Esse feedback ajuda a empresa de desenvolvimento a solucionar problemas e reparar quaisquer problemas pendentes com o aplicativo do restaurante antes de lançá-lo ao público.

Preparar, Definir, Lançar

Depois de colocar uma grande quantidade de pesquisa, pensamento e esforço no desenvolvimento de um software de aplicativo móvel para restaurante para atender às necessidades de seu cliente, é hora de criar o lançamento oficial do aplicativo móvel para restaurante. Isso sem dúvida tiraria uma grande parte do orçamento de marketing e pode ser um processo bastante caro.

No entanto, o resultado desse processo de desenvolvimento minucioso e o objetivo do lançamento de um aplicativo móvel; seria criar uma maior conscientização do cliente sobre a marca do seu restaurante! Prevê-se que esse aumento da conscientização se converta em mais vendas e um programa de fidelidade do cliente mais robusto, pois os clientes se sentem mais atendidos pela sua marca.

Resposta da multidão

Depois que o aplicativo móvel for lançado, é de grande importância medir como as pessoas reagem a ele e analisar se o acharam agradável e fácil de usar. O objetivo é responder à questão de saber se a criação deste aplicativo de restaurante móvel para sua empresa gerou fidelidade adicional de clientes à sua marca e aumentou sua base de clientes e, portanto, suas vendas. Esses dados fornecerão a você; a percepção necessária do proprietário da empresa e torná-lo mais ciente (com base no feedback dos usuários finais) sobre se o desenvolvimento deste aplicativo móvel atendeu às necessidades de seus clientes.

Acompanhamento de resultados e otimização

O suporte eficiente ao usuário do aplicativo móvel é fundamental para manter a funcionalidade dos recursos do aplicativo do restaurante, de modo que seja o melhor possível ao ser usado pelos clientes. Também envolve a competência da equipe de suporte ao usuário de desenvolvimento de software na solução de problemas, resolvendo problemas como falhas ou bugs de aplicativos móveis e também atualizando seus recursos para manter o aplicativo do restaurante o mais atualizado possível. A compatibilidade com vários sistemas operacionais também é importante, especialmente com tecnologia em constante mudança. Os proprietários de negócios responsivos estão cientes desses problemas tecnológicos dinâmicos e muitos optam por terceirizar o desenvolvimento e a manutenção de seus aplicativos móveis para uma equipe externa de gerenciamento de projetos de desenvolvimento de software.

Orçamento, orçamento, orçamento

Quanto custa criar um aplicativo de restaurante? Criar, desenvolver e manter um aplicativo móvel, especialmente na categoria de restaurantes, pode ser um processo caro para o qual você precisa reservar um orçamento razoável para obter um aplicativo bem projetado e fácil de usar. Requer, portanto, um planejamento cuidadoso por parte do empresário astuto para obter o maior retorno de seu investimento com este desenvolvimento de software.

O preço inicial geral para obter um aplicativo de restaurante móvel funcional pode variar de US$ 65.000 ou mais, dependendo da complexidade dos recursos que você deseja adicionar ao design. Além disso, no processo de desenvolvimento de software, você precisará considerar elementos como o quão bem ou sem problemas o aplicativo pode ser criado para interagir com uma ampla variedade de sistemas operacionais (por exemplo, Android ou IOS), além de outros aspectos do design como animação e recursos sofisticados que você pode optar por incluir, para fins de personalização.

É razoável esperar que quanto mais sinos e assobios ou recursos sofisticados forem adicionados, mais caro será. Elementos adicionais também podem incluir avatares personalizáveis, sistemas Chabot automatizados, horários de ETA em tempo real, sistemas de rastreamento de entrega e até mesmo elementos visuais personalizados e sons de notificação.

A equipe média de desenvolvimento de programas de software para criação de aplicativos móveis para restaurantes será composta por especialistas nas áreas de design de interface do usuário, design de experiência do usuário e programadores móveis e de back-end. Além disso, estão os custos associados à obtenção dos certificados SSL necessários para um checkout seguro, compra de um nome de domínio e hospedagem na web online.

Design de aplicativo móvel faça você mesmo

Devido aos custos substanciais que podem estar associados à criação de aplicativos móveis de restaurante, algumas pessoas podem tentar criar esses aplicativos gratuitamente, usando recursos da Internet. No entanto, não é tão fácil como alguns profissionais de desenvolvimento de aplicativos de software podem fazer parecer e pode levar uma quantidade considerável de tempo, pesquisa e até dores de cabeça para começar se você não for treinado no desenvolvimento de aplicativos móveis, especialmente na categoria de restaurantes!

Felizmente, existem alguns recursos da web e aplicativos de construção de restaurantes existentes que podem ajudar a tornar o processo de desenvolvimento de aplicativos móveis significativamente mais fácil. Pode ter modelos predefinidos que permitem inserir o nome do aplicativo do seu restaurante e personalizar suas cores, layout e recursos de funcionalidade do aplicativo conforme desejar.

Ferramentas para Desenvolvimento

Muitas ferramentas têm uma versão gratuita que pode ser atualizada para uma versão paga para acessar mais recursos de criação de aplicativos móveis. Alguns podem tentar utilizar as ferramentas gratuitas da melhor maneira possível para criar um aplicativo móvel simples, com algum sucesso. No entanto, deve-se notar que, embora as versões gratuitas tenham significativamente menos opções do que as versões pagas, elas ainda são úteis.

Esses recursos incluem construtores de aplicativos de restaurantes, como:

AppMaster - que pode ajudar os donos de restaurantes a atender às necessidades de seus clientes através da criação de serviços de aplicativos móveis. Há também a opção de agendar uma consulta para que sua equipe especializada em desenvolvimento de software possa ajudá-lo a criar uma solução de aplicativo móvel que melhor atenda às suas necessidades e ao seu bolso. Além disso, eles possuem uma ferramenta de criação de cupom de interface de pagamento segura e sistema de gerenciamento de pedidos ao vivo.

Aumente seu negócio de restaurantes e leve o bacon para casa!

Para ser conclusivo, qualquer que seja a opção que você escolher para gerenciar a criação do seu aplicativo de restaurante, há uma opção disponível para atender às necessidades, preferências e orçamento do seu aplicativo de restaurante móvel. Se você optar por empregar ferramentas de criação de aplicativos ou usar uma equipe de desenvolvedores de software desses e de outros provedores de serviços, é claro que valerá a pena o investimento.

Um aplicativo de restaurante móvel bem projetado ajudará a expandir seus negócios, permitirá que você atenda a mais clientes e, portanto, aumente seu lucro. Seus clientes ficarão felizes, e esta é uma ótima notícia para seus resultados, pois você leva para casa o bacon e mais um pouco!