A força da aplicação da tecnologia e da revolução digital, que racionaliza todos os aspectos da nossa vida, permite que as pessoas fiquem sem dinheiro, sem carro, e ainda assim, sem banco. A tecnologia tornou-se tão enraizada na nossa vida quotidiana que quase tornou obsoletos itens essenciais como o dinheiro. Agora as pessoas não têm de lutar para encontrar o multibanco mais próximo quando estão sem dinheiro. Os utilizadores podem simplesmente fazer um pagamento ponto a ponto através da sua aplicação móvel p2p ou carteira digital. Cerca de 70 milhões de pessoas nos Estados Unidos utilizam aplicações de pagamento p2p móvel ou carteiras digitais para tirar partido das tecnologias de ordem de pagamento por clique, evitar a utilização de cartões de crédito e suportar uma economia sem dinheiro. A indústria de aplicações continuará a crescer, e se quiser fazer as suas aplicações de pagamento ponto-a-ponto, precisa primeiro de perceber o que é o pagamento p2p e como funciona.

>h2>Aplicação ponto-a-ponto>p>Clientes podem utilizar uma aplicação para transferir fundos das suas contas bancárias ou cartões de crédito. Qualquer coisa desde dividir uma conta de almoço até fazer pagamentos de renda pode ser incluída nas transacções. Dificilmente se pode fazer pagamentos ponto-a-ponto utilizando uma aplicação móvel. É um procedimento simples com apenas alguns passos a seguir por um cliente:

> forte>Passo 1: Todos os utilizadores criarão uma conta com aplicações de pagamento p2p.

> forte>Passo 2: Todos os utilizadores ligarão a sua conta bancária ou cartão de crédito com as aplicações de pagamento p2p.

>forte>Passo 3: Todos os utilizadores irão preencher as suas informações pessoais, responder às perguntas de segurança, e criar uma palavra-passe para utilizar a aplicação.

forte>Passo 4: Para enviar dinheiro, os utilizadores irão seleccionar o destinatário, introduzir o montante, e completar a transacção utilizando as aplicações de pagamento p2p. (A aplicação notificará os utilizadores depois de o fundo ter sido retirado da sua conta.)

Por que razão se deve envolver no desenvolvimento de um sistema de aplicações de pagamento "Peer-to-Peer"?

>p>Nos últimos anos, as aplicações de pagamento "peer-to-peer" tiveram um impacto significativo nos utilizadores do panorama fintech. Os utilizadores de smartphones estão a aumentar, com mais de 6 milhões de indivíduos a utilizá-los actualmente. Espera-se que o número de utilizadores aumente em várias centenas de milhões nos próximos anos. Como resultado, a procura de fintech sem numerário, sem cartão, e sem contacto pago aumenta, o que será uma bênção para os utilizadores. O montante de transacções directas entre clientes de aplicações móveis atingiu $785,19 mil milhões em 2021. Descobrirá que fazer uma aplicação cliente a cliente sem contacto é um investimento que vale a pena à medida que este volume se expande nos anos futuros. Com o seu êxito, poderá captar a atenção tanto dos actuais utilizadores de software como dos utilizadores não bancários com a estratégia de marketing correcta.





Popular Peer-to-Peer App (P2P)

Para criar aplicações de pagamento peer-to-peer de destaque com a ajuda da sua equipa técnica, comece por pesquisar o concurso. As seguintes aplicações de pagamento peer-to-peer que a sua equipa de desenvolvimento deve considerar como aplicações ideais.

< PayPal

PayPal app é um dos mais conhecidos prestadores de serviços de pagamento peer-to-peer, oferecendo opções tanto a empresas como a particulares. A sua equipa de software deve estudar as suas funcionalidades. Todos os utilizadores podem transferir dinheiro para pessoas em todo o mundo, ligando a sua conta bancária, cartão de débito, ou cartão de crédito à sua conta PayPal. O valor total do PayPal cresce a cada trimestre, e mais de 416 milhões de pessoas utilizaram o PayPal no terceiro trimestre de 2021. Para além da interface do desktop, PayPal introduziu também uma aplicação móvel com funções de interface de última geração para o cliente.

Venmo

Zelle

Construir uma aplicação segura e em conformidade Peer-to-Peer Location?

>ul> Venmo app pertence e é operado por PayPal, mas os dois pagamentos de dois pares trabalham independentemente, o que é uma característica excitante que a sua tropa de desenvolvimento deve considerar. A aplicação Venmo torna os pagamentos mais sociais, permitindo aos utilizadores ter características como a partilha de emojis e mensagens juntamente com os seus pagamentos. Os cartões e contas bancárias dos clientes podem ser ligados a uma conta Venmo. Não há qualquer taxa quando os utilizadores enviam dinheiro de um cartão de débito ou conta bancária, mas os pagamentos com cartão de crédito incluem uma taxa de transacção de 3%. Deixe a sua equipa técnica ter um estudo profundo das suas funções avançadas. >ul><>p>Uma colecção de grandes bancos americanos é proprietária da aplicação Zelle. Trata das transacções da aplicação de pagamento ponto-a-ponto exclusivamente através de contas bancárias americanas (sem perfis comerciais). A utilização deste software "centrado no banco" cliente-a-cliente sem contacto permite o envio directo de dinheiro através de contas bancárias. A funcionalidade da aplicação de pagamento é bastante simples: os utilizadores fornecem o endereço de correio electrónico ou número de telefone do destinatário, e o dinheiro é enviado directamente para a sua conta. Não há taxas e não há atrasos durante a utilização da interface. Estas coisas inovadoras devem inspirar os membros da sua equipa, o que será benéfico para os utilizadores.

Para criar um pagamento sem contacto cliente-a-cliente bem sucedido com óptimas características, deve considerar tanto as características comerciais como tecnológicas da aplicação, o que é um ponto vital que a sua equipa deve sempre considerar para atrair o cliente. Porque concentrar-se unicamente nas características técnicas da aplicação resultará num bom produto mas com baixas vendas e não pode atrair um cliente. E concentrar-se exclusivamente nas características comerciais resultaria num grande impulso no lançamento da aplicação, mas o produto desaparecerá rapidamente do mercado devido às suas fracas características. A aplicação deve ser amigável para o cliente. Para além de características como capacidades de transacção e um portal seguro para salvaguardar os dados, a sua equipa de desenvolvimento deve considerar alguns outros componentes, tais como decidir as características necessárias para assegurar que a sua aplicação de processamento sem contacto cliente a cliente funcione sem problemas.

Faatures to Include in Your P2P App System

< Registration

Carteira Digital

p>Depois de descarregar a aplicação, a primeira coisa que deve fazer é terminar o procedimento de inscrição. Isto implica reunir todas as informações básicas do cliente, tais como nome, endereço de correio electrónico, e informações de contacto. Todos estes são factores importantes a serem considerados pela sua equipa de desenvolvimento.>ul><

O seu grupo de desenvolvimento deve considerar a inclusão de características como uma carteira digital nas aplicações cliente-cliente que dará aos utilizadores a capacidade de armazenar a sua moeda electrónica e faz uso de uma carteira digital. A aplicação de pagamento está frequentemente ligada ao cartão de crédito ou conta bancária do cliente para uma funcionalidade máxima.

Notificações em tempo real

Conversão de moeda

>ul><>p>Sua equipa de desenvolvimento deve certificar-se de que as aplicações p2p devem ter tais características para poder fornecer informações em tempo real sobre todas as suas actividades. Após a instalação da aplicação, os utilizadores devem receber notificações push informando-os dos pagamentos recebidos, datas de vencimento, pontos de fidelidade, etc.>ul>

Características como esta na aplicação permitirão a um cliente realizar transacções transfronteiriças com o p2p se implementar esta funcionalidade da aplicação de pagamento. A equipa de desenvolvimento deve ter uma compreensão clara deste assunto. O método ideal para utilizar esta função é ter a sua aplicação de pagamento p2p sincronizada com a taxa de câmbio do banco no momento da transacção.

>>ul>>li>Unique ID ou OTP>p>Uma das características mais cruciais das aplicações de pagamento p2p é a segurança, que é outro ponto importante que a equipa de desenvolvimento deve considerar. Um OTP permite aos utilizadores validar uma transacção antes de esta ser deduzida, e assim o p2p protege-os de transacções não intencionais, fraude, e assim por diante enquanto utilizam a aplicação. Pode avançar para a criação de software para as suas aplicações de pagamento p2p, uma vez decididas as características que gostaria de incluir na sua aplicação de pagamento p2p.

> forte>Passo 1: Escolher uma aplicação P2P Tipo de localização

>p>Peer to peer app vem numa variedade de formas. As soluções bancárias e isoladas são as escolhas mais comuns. Pode-se escolher um software baseado em banco que envolve um banco como um dos participantes nas transacções. Também pode utilizar soluções autónomas na aplicação, tais como a aplicação Venmo e a aplicação PayPal, que são bons fornecedores no mundo actual da aplicação financeira.

>forte>Passo 2:>forte>Seleccionar a Melhor Tecnologia de Software

>p>A aplicação de software fintech está a passar por uma transição digital, com a introdução diária de novas tecnologias. Escolher a aplicação tecnológica correcta para as suas aplicações de pagamento p2p sem contacto é muito importante. Ajudaria se não tivesse medo de abraçar aplicações e ferramentas tecnológicas de ponta para construir a sua aplicação de pagamento, uma vez que quanto mais rápido, conveniente e rentável for o seu produto, melhor. Como resultado, deve pesquisar os avanços de fintech p2p e listar as características da aplicação, e considerar a solução tecnológica p2p mais rentável para as suas necessidades. NFC, Blockchain, Inteligência Artificial, ID Biométrica e outras tecnologias são actualmente as características mais populares utilizadas na aplicação.

> forte>passo 3: Conceber uma Interface Amigável ao Utilizador

>p>Não deve ignorar a concepção da sua aplicação na busca da funcionalidade. A aplicação de software para a transferência de fundos deve ser simples e necessitar do menor número de cliques possível. Os utilizadores devem ser capazes de interagir com a interface da aplicação de uma forma que seja ao mesmo tempo visualmente bonita e intuitiva na lista de funcionalidades. Poderá aumentar o envolvimento estruturando correctamente a interface do cliente do software e dando-lhe uma sensação agradável.

> forte>passo 4: Preocupações e Conformidades de Segurança>>/p>>p> Dentro da aplicação, a informação da conta do cliente, o histórico de transacções, e o processo de transferência de fundos devem ser mantidos em segurança na tecnologia p2p. O cliente pode utilizar um scanner de impressões digitais, reconhecimento facial, autenticação de dois factores, e outras características de lista de segurança na aplicação p2p. A sua aplicação de pagamento P2P deve listar as características das normas do país em que está a ser utilizada para transferir fundos. Porque criar uma aplicação de pagamento p2p universal que possa satisfazer os critérios de pagamento de todos os locais é um desafio excepcional. Deve escolher uma região alvo de pagamento e conceber uma aplicação de pagamento P2P que cumpra as suas leis e directrizes.

> forte>passo 5: Recrutar uma equipa de desenvolvimento de software

>p>Após ter completado as fases preliminares da aplicação de pagamento P2P, é essencial recrutar uma equipa de desenvolvimento experiente para o ajudar a dar vida às suas ideias. Deve optar por uma equipa de desenvolvimento de software com os conhecimentos técnicos necessários para desenvolver a aplicação de pagamento p2p e também uma carteira digital para manter o seu dinheiro. Deve analisar todos os seus projectos anteriores de aplicação de pagamento por pares Fintech 2 semelhantes aos seus. Além disso, é imperativo olhar para os testemunhos dos seus clientes e outras informações sobre a equipa de desenvolvimento.

Passo 6: A Fase de Teste

Qual é o custo de desenvolvimento de uma aplicação de pagamento P2P personalizada de Para-para-Peer?

>p>Liste os parâmetros e teste as suas aplicações p2p na fase final quando terminar o desenvolvimento do software para pagamento. É preferível detectar os bugs no início da aplicação de pagamento peer 2 e resolvê-los do que oferecer um produto com falhas ao mercado. Os testes podem ajudá-lo a descobrir se a sua aplicação de pagamento p2p está a funcionar como deveria e se é conveniente utilizá-la. Repita os testes até estar satisfeito com o resultado. Lembre-se de que bastam alguns cliques e swipes para que um cliente forme uma opinião sobre a sua aplicação de pagamento p2p e decida se a utiliza ou não mais. Depois de experimentar problemas de desempenho com uma aplicação de pagamento pela primeira vez, muitos consumidores nunca mais utilizam a aplicação de pagamento.

A construção de uma aplicação de pagamento P2P é demorada e requer uma quantidade significativa de conhecimento e experiência. O custo de uma aplicação de pagamento P2P e os preços do software dependem de vários critérios, incluindo a data de lançamento, o número de características da lista, a localização geográfica da empresa, e muito mais. Para lhe dar uma estimativa para a aplicação de pagamento, o custo de um software peer-to-peer com funcionalidades básicas, depois de todo o desenvolvimento do software ter terminado, pode atingir entre $15.000 a $40.000. O investimento para um software de pagamento pode atingir até $100.000 ou mais com funcionalidades avançadas, dependendo da lista de estruturas a serem incluídas no software.





Conclusion

A equipa de desenvolvimento deve ter uma boa compreensão das aplicações de pagamento ponto a ponto sem contacto ou sistemas de pagamento p2p, que são actualmente um segmento de nicho. Mas eles estão prestes a sofrer uma grande convulsão nos próximos anos. A sua crescente popularidade indica que os indivíduos estão gradualmente a afastar-se dos pagamentos em numerário e com cartão em direcção a transacções através de meios electrónicos. Assim, enquanto desenvolve software cliente-a-cliente para pagamentos e transacções, a sua equipa de desenvolvimento de software deve concentrar-se na mais recente tendência dos utilizadores. Assim, a aquisição da vantagem de ser o primeiro a passar é o momento mais significativo para investir o seu tempo e dinheiro no desenvolvimento de aplicações de pagamento P2P sólidas.