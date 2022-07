Muitos fornecedores de serviços solicitam opções para receber senhas de autenticação de dois factores por texto, e-mail ID, ou ambos. Em palavras simples, a autenticação de dois factores é uma característica que ajuda os utilizadores a acrescentar uma segunda camada de características de segurança aos seus dados, assegurando outra etapa de identificação. Geralmente envolve a introdução de uma palavra-passe única ou uma validação de código gerado que chega ao número de telefone registado do utilizador ou identificação de e-mail após a alimentação do recheio de credenciais de palavra-passe. As palavras-passe ou validação do código gerado serão válidas durante alguns minutos. Este recheio extra de credenciais impede o acesso não autorizado à sua conta.

O recheio de senhas de autenticação de dois factores (2fa) fornece protecção extra para a sua conta. Será difícil quebrar a autorização de dois factores, uma vez que a palavra-passe de verificação chegará apenas ao número de telemóvel registado ou ao ID de e-mail. Assim, apenas o utilizador autorizado a receber tal palavra-passe terá acesso e utilizá-la.

Como Activar a Autenticação de Dois Factores (2fa)

Compreendamos como permitir a funcionalidade da autenticação de dois factores (2fa). É crucial acrescentar uma segunda camada de características de segurança para a sua aplicação móvel e conta de correio electrónico, através da qual o utilizador pode proteger-se contra violações de dados sensíveis. Várias aplicações de autenticação de dois factores (TFA) permitem ao utilizador activar senhas de autenticação de dois factores (2fa) para as aplicações web. A Google é uma delas. As passwords de Autenticação de Dois Factores (TFA) fornecem uma camada adicional de protecção de segurança através de enchimento de credenciais para impedir o acesso não autorizado a indivíduos que não estão autorizados a aceder ao seu telemóvel ou e-mail.

Na maioria das senhas de autenticação de dois factores (TFA), o texto de verificação recebido no dispositivo do utilizador, quer por SMS, quer por notificação por correio electrónico, será uma senha de acesso restrito no tempo (TOTP) gerada pela aplicação de segurança. Os utilizadores têm de voltar a introduzir a palavra-passe de segurança na janela que aparece no seu telemóvel ou e-mail para verificar ou configurar a utilização do telefone ou endereço de e-mail, conforme o caso. Ao activar a segunda camada de protecção, irá proteger o dispositivo contra o acesso não autorizado e forçar de novo a segurança da aplicação.





O 2fa (Two-Factor Authentication) é uma funcionalidade opcional, que o utilizador pode activar ou desactivar a forma como o utilizador prefere utilizar o seu sistema. Ao activar a funcionalidade, os utilizadores obterão o OTP no seu dispositivo e só o poderão utilizar após a conclusão do processo 2fa. O processo de segurança 2fa pode variar em função dos fornecedores de serviços da plataforma de verificação. No entanto, o padrão geral do processo de configuração de segurança será quase o mesmo.

Passos para a confecção do Gestor de Aplicação de Autenticação de Dois Factores:

1. A partir da Configuração, ir para Gestão de Utilizadores e depois seleccionar a Autenticação de Dois Factores.

2. Depois seleccionar Activar a Autenticação de Dois Factores (TFA).

3. Agora seleccione o Modo de Autenticação. O utilizador deve escolher quaisquer métodos disponíveis no Gestor da Aplicação de Autenticação. Algumas das opções para configurar a aplicação serão as seguintes:

Authenticator Apps-TOTP (Palavra-passe única baseada no tempo): Ao seleccionar esta opção, os utilizadores terão a opção de autenticar o dispositivo a utilizar com uma password única baseada no Tempo gerada pela aplicação de verificação. Actualmente, muitas aplicações Authenticator estão disponíveis; algumas das aplicações mais populares são Microsoft Authenticator, Google Authenticator, One Auth, Zoho, e Duo, entre outras.

E-mail: Optar por uma verificação de e-mail permitirá aos utilizadores receberem uma senha 2fa por e-mail, permitindo aos utilizadores configurar o endereço de e-mail e continuar a utilizá-lo.

Outras características: A maioria das aplicações de autenticação de dois factores (2fa) oferecem opções para seleccionar o período de exigência do serviço de verificação e para que o navegador se lembre do texto de autenticação de dois factores (2fa). A opção por estas opções será conveniente para os utilizadores para poupar tempo e facilitar as operações. Uma vez que é uma funcionalidade opcional, os utilizadores terão a liberdade de a escolher.

Poupar: Depois de seleccionar as opções necessárias, clique na opção Guardar.

Processo de Resolução de Problemas:

O que fará se o texto OTP/TOTP não for gerado e o Gestor de Aplicação de Autenticação não funcionar correctamente, ou se precisar de um novo gerador 2fa devido à perda do telemóvel?

1. ;Pode fazer as alterações necessárias a partir da configuração do dispositivo em tal situação. Primeiro, vá à definição, depois seleccione Gestão de Utilizadores. A partir daí, escolha Users e vá para o ícone Reset TOTP para descansar o TOTP.

2. ;Se perdeu o telemóvel ou não conseguiu recuperar o OTP da aplicação, a próxima melhor opção é desactivar manualmente a funcionalidade, entrando no servidor e procurando o Gestor de Aplicações. Siga os passos anexados para resolver o problema:

Fechar o Gestor de Aplicações.

Depois ir para <Application Manager Home>/conf/directório para abrir o ficheiro AMServer.properties.

Introduzir am.twofactor.authentication.status=disable e guardar.

Agora vá a Gestor de Aplicações e inicie a sessão.

Activar o 2fa.

Como posso utilizar a aplicação Google Two-Factor Authentication (2fa) App?

A aplicação, Google Authenticator, oferece uma oportunidade gratuita aos seus utilizadores para salvaguardarem a sua informação adicionando autenticação de dois factores (2fa). Vamos discutir como podemos permitir a autenticação de dois factores (2fa) utilizando a aplicação Google.

O Google Authenticator é uma das mais populares aplicações gratuitas de autenticação de dois factores (2fa). Ao iniciar sessão, para além da palavra-chave, solicitará a validação do código gerado enviado para a sua aplicação de autenticação de dois factores (2fa) do Google, o Google Authenticator.

Como posso adicionar o Google Authenticator à minha aplicação Web?

Adicionar o Google Authenticator à aplicação web não é uma questão complexa. Siga os passos anexados para adicionar o Google Authenticator.

Os passos para adicionar o Google Authenticator:

1. Descarregue o Google Authenticator no seu telemóvel.

2. Agora, toque no separador de segurança na sua conta Google. Toque em autenticação de dois factores (2fa) em "Iniciar sessão no Google".

3. ;Poderá ter de iniciar sessão na sua conta Google.

4. Sob a aplicação autenticadora, escolha "configurar", ou pode ser escrito como "começar".

5. Depois disso, siga as instruções no ecrã.

Posso utilizar o Google Authenticator para a minha aplicação?

Sim, pode utilizar o Google Authenticator para a segurança da sua aplicação. A adição de autenticação de dois factores (2fa) irá protegê-lo de quaisquer actividades maliciosas.

O Autenticador do Google pode ser pirateado?

Teoricamente, adicionar autenticação de dois factores (2FA) não é um sistema completo de protecção de provas, mas pode salvá-lo de qualquer possível ataque ao seu sistema. Uma vez que o Google Authenticator não utiliza códigos, não há possibilidade de obter os códigos interceptados. Portanto, a possibilidade de ter a conta comprometida é mínima. No entanto, a segurança depende sempre de como os utilizadores lidam com a mensagem pop-up. Os utilizadores precisam de aceitar a validação do código gerado para se autenticarem.

Basta notar que se utilizar o mesmo dispositivo para coisas relacionadas com o trabalho, ele irá apenas pedir a palavra-passe. A aplicação pedirá verificação quando tentar abri-la utilizando qualquer outro telefone ou se alguém estiver a tentar iniciar sessão no seu telemóvel, aplicação web, ou conta de e-mail. Desta forma, o Google Authenticator protege o seu telemóvel/aplicativo web e a sua conta de correio electrónico de qualquer possível violação/hack.

Qual é a Melhor Autenticação de Dois Factores (2fa)?

O Google Authenticator é uma das melhores plataformas que permite aos utilizadores adicionar autenticação de dois factores (2fa) de forma gratuita. Para além do Google, algumas plataformas 2fa populares são Amazon, Facebook, Coinbase, Apple, eBay, Epic Games, Cloudflare, Dropbox, PayPal, Evernote, etc. Pode passar por qualquer uma destas plataformas e seleccionar a que mais lhe convier.





Como é que o AppMaster protege os seus dados?

Para armazenamento seguro de informação privada e segura, o AppMaster Security é uma das melhores aplicações, uma vez que opera sempre num ambiente altamente seguro com as suas configurações não ricas em funcionalidades de código. A aplicação utiliza uma aplicação pré-criada sem código e acrescenta características de segurança para manter a privacidade dos dados com características de encriptação. A plataforma no-code oferece características de log-in abrangentes com aplicações de log-in configuráveis.

Recuperação de dados:

AppMaster mantém todos os serviços críticos como gestão de zona DNS, base de dados e isolamento de serviços sob um único servidor virtual, minimizando as hipóteses de ameaças externas. O AppMaster sem código utiliza métodos de separação de dados AWS e encripta os dados com encriptação HTTPS para impedir o acesso não autorizado e permitir a permissão com autorização. A encriptação de ponta a ponta utiliza a encriptação do protocolo TLS V1.3.

O AppMaster sem código permite ao utilizador recuperar os dados de um tempo anterior em caso de mau funcionamento. A funcionalidade permitirá ao utilizador recuperar todos os dados que não puderam ser recuperados devido a uma operação não intencional.

Restrição de acesso:

A aplicação permite ao utilizador criar restrições baseadas em funções, permitindo apenas a indivíduos autorizados o acesso a ficheiros sensíveis, fazer alterações, etc.

Armazenamento seguro:

Embora o AppMaster não ofereça autenticação de dois factores (2fa), fornece um sistema de armazenamento em cofre altamente seguro, onde o utilizador pode guardar toda a informação sensível, senhas de autorização em duas camadas, etc.

Vantagens do AppMaster:

O AppMaster emprega características de segurança de nível empresarial de classe mundial para proteger os dados dos utilizadores de possíveis violações. Funcionam no AWS (Amazon Web Services), que está em conformidade com CSA, SOC 2, 27001, ISO, etc.

Pagamento Seguro:

O AppMaster utiliza Stripe, um fornecedor certificado PCI de Nível 1, para pagamento seguro. Uma vez que o AppMaster utiliza Stripe, não são armazenados no sistema app quaisquer detalhes de pagamento sensíveis.

Cópias de segurança automáticas:

O backup automático do AppMaster proporciona-lhe um ambiente sem preocupações para realizar o negócio. A sua facilidade de servidor de standby tratará da avaria do servidor para oferecer um serviço sem falhas. A facilidade de servidor standby permitirá ao utilizador reconstruir todos os dados no novo servidor no mais curto espaço de tempo possível.

Conclusão:

Protecção por senha, armazenamento seguro, e autenticação de dois factores são faculdades vitais em aplicações móveis e web. À medida que o utilizador se envolve em várias actividades em linha, há sempre possibilidades de ser atingido com violações de informação e riscos de segurança. O sucesso de uma empresa depende da segurança, especialmente das palavras-passe de autenticação de dois factores e de quão seguro o utilizador pode aceder aos dados sem dar uma oportunidade a pessoas não autorizadas de terem acesso à informação sensível da empresa.

A AppMaster oferece características seguras, que são tão boas como a autenticação de dois factores, em colaboração com jogadores de nível mundial para proteger a informação da sua empresa. Portanto, é fundamental proteger a sua informação com 2fa e aplicações de segurança sem código de última geração oferecidas pelo AppMaster. A aplicação sem código permite-lhe gerar uma senha mestra e armazená-la em segurança na sua carteira segura, fornecendo acesso restrito apenas a pessoas autorizadas. Por todos os meios, o AppMaster será o seu melhor parceiro comercial para o desenvolvimento de uma aplicação sem código.