Como a Consentogram construiu uma plataforma orientada pela IA para a gestão informada das autorizações

Consentogram é uma empresa norte-americana de prestação de cuidados de saúde centrada na automatização da entrega de consentimento informado. A solução expande a funcionalidade dos Sistemas de Registos de Saúde Electrónicos (EHR) existentes e oferece uma integração perfeita nos fluxos de trabalho clínicos existentes.

O escritório da empresa está sediado em Fort Lauderdale, Florida.

Objectivos

A Consentogram acredita na ênfase na prestação de cuidados centrados no doente e na tomada de decisões partilhada entre os doentes, as suas famílias, e os prestadores. Um processo transparente de comunicação entre o paciente e o prestador de cuidados permite aos pacientes tomar melhores decisões sobre os cuidados de saúde.

A ideia era criar um sistema de fornecimento de consentimento informado assistido por IA no momento dos cuidados, apoio à decisão clínica (CDS), e redução do risco de negligência baseada em ML em tempo real para os prestadores de cuidados. O principal objectivo era criar valor através da capacitação dos prestadores com as melhores ferramentas possíveis que pudessem melhorar a qualidade dos cuidados e ao mesmo tempo aliviar a carga administrativa.

A plataforma aproveita as modernas normas de interoperabilidade dos cuidados de saúde, incluindo FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources), para melhorar os sistemas EHR (Electronic Health Record) existentes com fluxos de trabalho de consentimento informado digital.

Solução

Durante várias semanas, a equipa de Serviços Profissionais AppMaster tem vindo a desenvolver uma solução para o cliente, lançando várias versões de teste por dia.

O backend do serviço desenvolvido está integrado com os sistemas EHR dos hospitais médicos e está ligado através do protocolo FHIR, que permite a integração sem falhas de múltiplos sistemas médicos e a recepção de informação sobre pacientes, médicos, e actividades actuais.

Resultado

A primeira implementação totalmente funcional com integração total da EHR foi lançada no prazo de 4 semanas.

A equipa de serviços profissionais da AppMaster conseguiu reduzir para metade o tempo de desenvolvimento, utilizando a AppMaster para gerar um backend. O orçamento para criar a solução foi reduzido em 70%.

A AppMaster entrou e ajudou-nos a criar a solução. Trabalharam dentro do nosso orçamento, ajudaram-nos a manter-nos no caminho certo, e entregaram-na como prometido dentro de 3 semanas.

A disponibilidade do código fonte facilitou a integração EHR e permitiu ao cliente executar a solução num ambiente de nuvem que cumpre com a HIPAA e a HITECH .

Componentes: Backend, Aplicação Web, Webhooks, OAuth v2, pedidos a APIs externas, exportação do código fonte, alojamento da aplicação na infra-estrutura do cliente, Frontend personalizado.