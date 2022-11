Aplikacje mobilne są częścią codziennego życia, więc konkurencja w tej technologii rośnie. Branża mobilna skupia się na tworzeniu lepszego sprzętu i oprogramowania. Tworzenie responsywnych aplikacji mobilnych, które przyciągają i zadowalają użytkownika aplikacji, wymaga wysokiej znajomości technologii. Twoja aplikacja musi wyróżniać się na tle innych aplikacji.

Najlepszym sposobem na nadanie swojej aplikacji unikalnego wyglądu jest posiadanie unikalnego interfejsu. Interfejs jest pierwszą rzeczą, której doświadczy użytkownik Twojej aplikacji. Z tego powodu powinieneś wiedzieć dużo o ekranach projektowania aplikacji UI i typach, które są powszechnie używane, aby przyciągnąć klientów. Poniżej omówimy wspólne typy ekranów używane w branży aplikacji.

Ekran projektowy Splash UI

Splash screen to Twój pierwszy wyświetlacz, gdy użytkownik aplikacji uruchamia aplikację. Te typy ekranów mają kluczową rolę, ponieważ jest to twoja szansa na zaangażowanie i przyciągnięcie użytkowników aplikacji. Jeśli twoje początkowe doświadczenie użytkownika jest przyjemne, będzie on chętnie oglądał resztę twojej aplikacji. W przeciwnym razie istnieją szanse, że możesz stracić swojego nowego klienta.

Zazwyczaj splash screen to projekt logo wyśrodkowany na ekranach. Jednak dodanie paska ładowania na ekranie rozbryzgowym będzie znacznie bardziej skuteczne. W ten sposób Twój klient będzie wiedział, ile czasu musi czekać na wejście do aplikacji.

Typy splash screenów nie powinny trwać długo, ponieważ będzie to denerwować użytkownika. Więc upewnij się, że ma płynne i przyjemne doświadczenie użytkownika. Jeśli twój użytkownik jest zadowolony, odwiedzi ponownie. W przeciwnym razie niezadowolony konsument z okropnym doświadczeniem nie wróci.

Rzeczy, które powinien mieć splash UI design

Najważniejszą rzeczą jest to, że splash screen nie powinien trwać zbyt długo. Maksymalny czas wyświetlania splasha musi wynosić od 2 do 3 sekund. Jeśli twój splash screen zajmuje dużo czasu, twój użytkownik będzie sfrustrowany i nie będzie szczęśliwym klientem.

Z czasem, jeśli zauważysz, że Twoja aplikacja jest regularnie używana, postaraj się jak najbardziej skrócić czas splashowania. Możesz nawet usunąć go, jeśli zażąda tego wielu użytkowników.

Projekt powinien być wizualny i prosty. Projekt powinien przyjemnie dostarczać wiadomość. Masz bardzo mało sekund, aby dostarczyć wiadomość w przyjemny sposób. Upewnij się, że nie dodajesz dużo tekstów. Spróbuj dodać wizualizacje, które szybko dostarczą wiadomość do twoich konsumentów.

Onboarding UI design

Źródło obrazu Dribbble

Typy ekranów w onboarding design będą opisywać funkcje aplikacji, korzyści oraz sposób poruszania się po funkcjach aplikacji. Doskonałym przykładem jest sytuacja, gdy instalujesz na swoim urządzeniu system Windows. Następnie Cortana (robot AI) prowadzi Cię po podstawowych ustawieniach i funkcjach, które możesz wykonać. Ten typ ekranu jest kluczowy, ponieważ na tym etapie użytkownik zrozumie, czy aplikacja rozwiąże jego problem, czy nie. Wyświetlacz onboardingu jest zwykle inny w przypadku tworzenia aplikacji mobilnych, ponieważ każda platforma ma swój charakterystyczny sposób rozwiązywania poszczególnych rozwiązań. Niektóre fakty należy rozważyć podczas projektowania UI wyświetlacza onboardingu.

Fakty do rozważenia podczas projektowania ekranu onboarding UI

Zrozum psychikę swojego użytkownika. Upewnij się, że adresujesz drobne szczegóły, takie jak to, jakich wskazówek wymaga klient. Albo wchodzisz w zbyt wiele szczegółów, albo twoje szczegóły obrażają klienta? Tego typu rzeczy powinny być uwzględnione podczas projektowania.

Pokaż funkcje swoich aplikacji mobilnych w sposób ekscytujący. Klient powinien być podekscytowany tym, że Twoja platforma może rozwiązać jego problem. Podziel kroki samouczka tak, aby ekscytacja użytkownika aplikacji wzrastała na każdym kroku, który ukończy.

Nawiąż połączenie z klientem za pomocą poczty elektronicznej lub mediów społecznościowych. Najprawdopodobniej użytkownik nie będzie korzystał z Twojej platformy tak bardzo jak z mediów społecznościowych takich jak Instagram, Facebook itp. Innym sposobem jest ciągłe przypominanie użytkownikowi o Twojej platformie poprzez e-maile. Na przykład, oferować zniżki, powiedzieć im funkcje o swojej platformie, wysłać wiadomość z pozdrowieniami na specjalne święta, itp.

Menu główne lub zakładka główna

Źródło obrazu Dribbble

Menu główne lub zakładka główna to typ ekranu, na którym użytkownicy spędzą dużo czasu. Będzie nawigował po funkcjach, dodatkowych funkcjach i wielu innych rzeczach. Ekrany domowe powinny być atrakcyjne, angażujące i proste jednocześnie. Oczywiście, ekran główny zależy od produktu i funkcji platformy. Ale nadal istnieją pewne istotne funkcje, które musi posiadać każda karta główna.

Częstym błędem popełnianym przez deweloperów jest brak utworzenia pola wyszukiwania w menu głównym. Zazwyczaj użytkownicy nie mają czasu na nawigację każdej funkcji. Więc zamiast tego wpisują konkretną funkcję w polu wyszukiwania i otrzymują swój wynik w ciągu kilku sekund.

Elementy nawigacyjne, które zapewniają dostęp do wielu treści, są również bardzo skuteczne na ekranach menu głównego. Ponadto, menu z listą wszystkich potencjalnych kierunków pomoże użytkownikom dotrzeć do określonych funkcji za pomocą jednego dotknięcia.

Ekran rejestracji i logowania

Źródło obrazu Dribbble

Użytkownik signup i login success screen jest stworzony, aby pomóc użytkownikom zarejestrować się na Twojej platformie. Zazwyczaj użytkownicy oczekują, że zarejestrują się w ciągu 1-2 minut. Po tym czasie możesz połączyć konto użytkownika z ich kontami Facebook lub Gmail. Upewnij się, że dodajesz również osobną funkcję logowania, aby ci użytkownicy, którzy nie chcą łączyć swoich kont mediów społecznościowych, mogli utworzyć konto na swojej platformie.

Użytkownik ekranu sukcesu logowania powinien być do punktu i minimalistyczny. W typowym ekranie logowania istnieją dwie opcje wprowadzania danych. Pierwszą z nich jest nazwa profilu, a drugą hasło. Niektóre platformy posiadają również funkcję potwierdzenia. Opcja signup musi być dostępna dla osób korzystających z platformy po raz pierwszy.

Znaczenie konta w aplikacji

Profil na platformie sprawia, że interakcja z urządzeniem i ludźmi jest bardzo wiarygodna i łatwa. Konto osobiste jest znaczące w świecie mediów społecznościowych. Konto komunikuje się z siecią społecznościową. Posiadanie profilu sprawia, że udostępnianie danych osobowych lub informacji jest bardzo wygodne. Pomogłoby to, gdybyś rozważył następujące czynniki, podczas gdy UI projektuje ekrany profilu.

Pierwszym szczegółem, którym musisz się zająć, jest zapewnienie, że użytkownik ekranu sukcesu profilu wygląda prosto i jasno. Profil będzie wyglądał gorączkowo, jeśli zawiera dużo tekstu i informacji. Większość czasu, ekran profilu jest zaprojektowany tak, że czytelnik dostaje łatwo poinformowany bez czytania wielu długich tekstów. Po drugie, projektant powinien zbadać swoją docelową publiczność. Następnie, użytkownik ekranu sukcesu profilu powinien wyglądać profesjonalnie i atrakcyjnie dla publiczności, którą chcesz skierować.

Ekran statystyk

Niektóre aplikacje mają ekran statystyk. Ekran Stats opowiada informacje w sposób prosty i zrozumiały. Nie wszystkie platformy muszą mieć ekran statystyk. To zależy od produktu, który oferuje Twoja platforma. Upewnij się, że ekran ma tylko krytyczne informacje. Dane na ekranie nie powinny wyglądać skomplikowanie dla przyjemnego doświadczenia użytkownika. Cyfry używane w statystykach powinny być łatwe do śledzenia.

Projekt UI kalendarza

Źródło obrazu Dribbble

Kalendarz jest istotną częścią naszego życia. Szczególnie kalendarz ma duże znaczenie w naszym życiu nauki i pracy. Na kalendarzu zarządzamy i zaznaczamy specjalne zadania. Dlatego większość aplikacji ma ekran kalendarza, na którym można łatwo zobaczyć swoje zadania. Na przykład aplikacje dotyczące zdrowia, nauki, fitnessu i wydarzeń mają ekran kalendarza.

Dodatkową funkcją, którą możesz dodać do swojego kalendarza, jest synchronizacja z Google lub iCloud. Upewnij się, że projekt ekranu kalendarza jest przyjazny dla klienta i że styl kalendarza przypomina podstawowy projekt Twoich aplikacji.

Ekran warunków i postanowień

Ekran warunków i postanowień jest pokazywany nowym użytkownikom aplikacji, zanim zarejestrują się w Twojej aplikacji. Ten ekran to dokument zawierający informacje o usługach, które będziesz oferować. Pyta on również użytkownika aplikacji o pewne uprawnienia, takie jak dostęp do plików, galerii itp. W dokumencie powinieneś wspomnieć o sposobie korzystania z treści, warunkach świadczenia usług, regulaminie oraz zasadach, które dotyczą stałego bana lub zawieszenia. Jest to ważny dokument, więc zasięgnij porady prawnej podczas tworzenia dokumentów warunków świadczenia usług.

FAQs

Ile ekranów powinna mieć aplikacja?

Idealna liczba ekranów mobilnych wynosi odpowiednio od 8 do 11. Co więcej, większość udanych aplikacji ma 11 typów ekranów. Dlatego zaleca się optymalizację doświadczenia aplikacji dla około 8-10 ekranów i 30-50 kontrolek na ekran.

Jakie są 10 wskazówek UX dotyczących projektowania lepszych aplikacji mobilnych?

Poniżej przedstawiamy 10 wskazówek UX dotyczących tworzenia doświadczeń użytkownika aplikacji mobilnej:

Twoje typy wyświetlaczy powinny być responsywne

Spróbuj projektów iteracyjnych

Postępuj zgodnie z UX minimalistycznym i prostym

Przeprowadzaj testy z pomocą klientów w czasie rzeczywistym

Zachowaj wysoką wizualność z wielkim schematem kolorów

Często go aktualizuj.

Zrozum potrzeby swojego klienta

Postępuj zgodnie z zasadami UX

Unikaj problemu długiego przewijania

Obserwujtrendy rynkowe

Jak nazywają się poszczególne ekrany aplikacji?

Każda platforma składa się z podsekcji, które potocznie nazywamy ekranami. Najczęstsze typy ekranów aplikacji, które możesz stworzyć to:

Splash screen

Ekrany logowania i profilu

Ekran główny

Ekran korepetycji na czas

Ekran kanału

Ekrany produktów

Ekran kasy

Ekran statystyk

Co czyni świetne aplikacje pod względem wizualnym?

Źródło obrazu Dribbble

Jeśli chodzi o projekt wizualny, rób świetne aplikacje mobilne, stosując się do podstawowych elementów i zasad projektowania wizualnego. Obejmuje to zdefiniowaną jedność wśród elementów, utrzymywanie zasad gestalt w umyśle, a umieszczenie i rozmiar czcionek ma duże znaczenie. Inne istotne elementy to kontrast, skala i objętość, wraz z eliminacją negatywnych białych przestrzeni.

Jak stworzyć ekran aplikacji?

Wykonaj poniższe kroki, aby stworzyć świetny ekran aplikacji mobilnej:

Stwórz swoją siatkę kolumn. Stwórz wyrównanie, które się skaluje Zaplanuj, jakie typy ekranów chcesz mieć w swojej aplikacji Upewnij się, że zachowana jest ciągłość Przetestuj obsługę wejścia dla każdego elementu, który zintegrowałeś na ekranie

Czym jest projekt ekranu?

Tworzenie projektów ekranów aplikacji mobilnych to układ aplikacji. Mówiąc wprost, jest to graficzny projekt Twojego interfejsu. Te projekty są ograniczone tylko do Twojego wyświetlacza. Głównym powodem projektowania ekranów jest zwiększenie doświadczenia użytkownika aplikacji i poprawa użyteczności aplikacji. Prostszy i bardziej przystępny projekt doprowadzi do świetnych typów ekranów aplikacji mobilnych.

Jak nazywa się pierwszy ekran aplikacji?

Pierwszy ekran aplikacji nazywany jest splash screenem. Możesz go doświadczyć jako logo lub ekran startowy aplikacji. Kiedy klienci otwierają Twoją aplikację, na ich urządzeniu pojawia się 1-2 sekundowy wyświetlacz, który jest tylko nazwą lub logo Twojej aplikacji. Celem tego typu ekranu jest stworzenie pozytywnego wpływu na klienta.

Dlaczego te typy ekranów są ważne dla doświadczenia użytkownika aplikacji mobilnej?

Z ponad 6,3 miliarda konsumentów smartfonów poprawa doświadczenia użytkownika aplikacji jest teraz znacząca, ponieważ to ostatecznie pomoże Ci zrobić lojalnych użytkowników aplikacji i zdobyć więcej.

