Las aplicaciones móviles forman parte de la vida cotidiana, por lo que la competencia en esta tecnología va en aumento. El sector de los móviles se centra en la creación de mejor hardware y software. La creación de aplicaciones móviles responsivas que atraigan y satisfagan al usuario de la aplicación exige un alto conocimiento de la tecnología. Tu aplicación debe destacar entre las demás.

La mejor manera de dar a tu aplicación un aspecto único es tener una interfaz única. La interfaz es lo primero que experimentará el usuario de tu aplicación. Por esta razón, debes conocer muy bien las pantallas de diseño de aplicaciones UI y los tipos que se utilizan habitualmente para atraer a los clientes. A continuación hablaremos de los tipos de pantalla más comunes utilizados en la industria de las aplicaciones.

Pantalla de diseño Splash UI

Fuente de la imagen:

Viola Dwi

Faris Setiawan

Olivier Pined

La pantalla de inicio es la primera pantalla que aparece cuando el usuario de la aplicación la ejecuta. Este tipo de pantalla tiene un papel crucial porque es su oportunidad de captar y atraer a los usuarios de la aplicación. Si la experiencia inicial del usuario es agradable, estará encantado de ver el resto de su aplicación. De lo contrario, hay posibilidades de que pierdas a tu nuevo cliente.

Normalmente, la pantalla de inicio es un diseño de logotipo centrado en las pantallas. Sin embargo, añadir una barra de carga en la pantalla de inicio será mucho más eficaz. De este modo, tu cliente sabrá cuánto tiempo tiene que esperar para entrar en la aplicación.

Los tipos de pantalla de bienvenida no deben tardar mucho porque esto le molestará. Así que asegúrate de que tiene una experiencia de usuario fluida y agradable. Si su usuario está contento, volverá a visitarla. De lo contrario, un consumidor insatisfecho con una experiencia terrible no volverá.

Cosas que debe tener el diseño de la splash UI

Lo más importante es que la pantalla de bienvenida no debe durar demasiado. El tiempo máximo de visualización del splash debe ser de 2 a 3 segundos. Si tu pantalla de splash tarda mucho, tu usuario se frustrará y no será un cliente feliz.

Con el tiempo, si notas que tu aplicación se utiliza con regularidad, intenta reducir el tiempo de splash lo máximo posible. Incluso puedes eliminarlo si lo demandan varios usuarios.

El diseño debe ser visual y sencillo. El diseño debe transmitir el mensaje de forma agradable. Tienes muy pocos segundos para transmitir tu mensaje de forma agradable. Asegúrese de no añadir muchos textos. Intenta añadir elementos visuales que transmitan rápidamente el mensaje a tus consumidores.

Diseño de la interfaz de usuario de onboarding

Fuente de la imagen Dribbble

Los tipos de pantalla del diseño onboarding describirán las características de la aplicación, sus beneficios y cómo navegar por sus características. Un excelente ejemplo es cuando instalas Windows en tu dispositivo. Entonces, Cortana (robot de IA) te guía sobre la configuración básica y las funciones que puedes hacer. Este tipo de pantalla es crucial ya que, en este paso, el usuario entenderá si la app resolverá su problema o no. La pantalla de onboarding suele ser diferente para la creación de aplicaciones móviles, ya que cada plataforma tiene su forma distintiva de resolver la solución particular. Algunos hechos deben ser considerados cuando la pantalla de onboarding de diseño de interfaz de usuario.

Hechos a considerar mientras se diseña la pantalla de UI de onboarding

Comprender la psique de su usuario. Asegúrese de abordar los detalles menores como el tipo de orientación que requiere un cliente. O bien está entrando en demasiados detalles, o bien sus detalles ofenden al cliente. Este tipo de cosas deben abordarse durante el diseño.

Muestra las características de tus aplicaciones móviles de forma emocionante. El cliente debe estar emocionado al ver que tu plataforma puede resolver su problema. Divida los pasos del tutorial para que la emoción del usuario de la aplicación aumente con cada paso que complete.

Establezca una conexión con el cliente mediante el correo electrónico o las redes sociales. Lo más probable es que el usuario no utilice su plataforma tanto como las redes sociales como Instagram, Facebook, etc. Otra forma de hacerlo es recordarle al usuario tu plataforma a través de correos electrónicos. Por ejemplo, ofrezca descuentos, cuente las características de su plataforma, envíe un mensaje de felicitación en días festivos especiales, etc.

Menú principal o pestaña de inicio

Fuente de la imagen Dribbble

El menú principal o pestaña de inicio es el tipo de pantalla donde los usuarios pasarán mucho tiempo. Navegará por las funciones, las características adicionales y muchas otras cosas. Las pantallas de inicio deben ser atractivas, atractivas y sencillas al mismo tiempo. Por supuesto, la pantalla de inicio depende del producto y las características de la plataforma. Pero aún así, hay algunas funciones esenciales que toda pantalla de inicio debe tener.

Un error común que comete un desarrollador es cuando no crea un campo de búsqueda en el menú principal. Por lo general, los usuarios no tienen tiempo para navegar por todas las funciones. Así que en su lugar, escriben la función específica en el campo de búsqueda y obtienen el resultado en pocos segundos.

Los elementos de navegación que dan acceso a múltiples contenidos también son muy eficaces en las pantallas del menú principal. Además, un menú con una lista de todas las posibles direcciones ayudará a los usuarios a llegar a determinadas funciones con un solo toque.

Pantalla de registro e inicio de sesión

Fuente de la imagen Dribbble

La pantalla de registro e inicio de sesión del usuario se crea para ayudar a los usuarios a registrarse en su plataforma. Normalmente, los usuarios esperan registrarse en 1-2 minutos. Después, puedes vincular tu cuenta de usuario con sus cuentas de Facebook o Gmail. Asegúrate de añadir también una función de registro independiente para que los usuarios que no quieran conectar sus cuentas de redes sociales puedan crear una cuenta en tu plataforma.

La pantalla de éxito de inicio de sesión del usuario debe ser directa y minimalista. En una pantalla de inicio de sesión típica, hay dos opciones de entrada. La primera es el nombre del perfil y la segunda es la contraseña. Algunas plataformas también tienen una función de confirmación. La opción de registro debe estar disponible para las personas que utilizan la plataforma por primera vez.

Importancia de la cuenta de la aplicación

Un perfil en la plataforma hace que la interacción con el dispositivo y las personas sea muy fiable y fácil. Una cuenta personal es importante en el mundo de las redes sociales. Tu cuenta se comunica con tu red social. Tener un perfil hace que compartir datos o información personal sea muy conveniente. Ayudaría si consideraras los siguientes factores mientras UI está diseñando las pantallas del perfil.

El primer detalle que debes abordar es asegurar que el usuario de la pantalla de éxito del perfil se vea simple y claro. El perfil se verá agitado si contiene mucho texto e información. La mayoría de las veces, la pantalla de perfil se diseña para que el lector se informe fácilmente sin leer muchos textos largos. En segundo lugar, el diseñador debe investigar su público objetivo. A continuación, la pantalla de éxito del perfil del usuario debe tener un aspecto profesional y atractivo para el público al que quiere dirigirse.

Pantalla de estadísticas

Algunas aplicaciones tienen una pantalla de estadísticas. La pantalla de estadísticas informa de forma sencilla y comprensible. No todas las plataformas necesitan tener una pantalla de estadísticas. Depende del producto que ofrezca tu plataforma. Asegúrate de que la pantalla tenga sólo la información crítica. Los datos de la pantalla no deben parecer complejos para que la experiencia del usuario sea agradable. Los dígitos numéricos utilizados en las estadísticas deben ser fáciles de seguir.

Diseño de la interfaz de usuario del calendario

Fuente de la imagen Dribbble

El calendario es una parte esencial de nuestras vidas. Especialmente el calendario tiene mucha importancia en nuestra vida de estudio y trabajo. Gestionamos y marcamos tareas especiales en un calendario. Por eso, la mayoría de las aplicaciones tienen una pantalla de calendario en la que puedes ver fácilmente tus tareas. Por ejemplo, las aplicaciones de salud, estudio, fitness y eventos tienen una pantalla de calendario.

Una función adicional que puedes añadir a tu calendario es sincronizarlo con Google o iCloud. Asegúrate de que el diseño de la pantalla del calendario es agradable para el cliente y que el estilo del calendario se asemeja al diseño básico de tus aplicaciones.

Pantalla de términos y condiciones

La pantalla de términos y condiciones se muestra a los nuevos usuarios de la aplicación antes de que se registren en ella. Esta pantalla es un documento que contiene información sobre los servicios que vas a ofrecer. También pregunta al usuario de la aplicación sobre ciertos permisos como el acceso a archivos, galerías, etc. En el documento, debes mencionar el uso del contenido, las condiciones de los servicios, las normas, los reglamentos y las reglas que se refieren a la prohibición o suspensión permanente. Se trata de un documento importante, por lo que es necesario contar con asesoramiento jurídico a la hora de crear los documentos de las condiciones de servicio.

Preguntas frecuentes

¿Cuántas pantallas debe tener una aplicación?

El número ideal de pantallas para móviles es entre 8 y 11, respectivamente. Además, la mayoría de las aplicaciones de éxito tienen 11 tipos de pantalla. Por lo tanto, se aconseja optimizar la experiencia de la aplicación para unas 8-10 pantallas y 30-50 controles por pantalla.

¿Cuáles son los 10 consejos de UX para diseñar mejores aplicaciones móviles?

A continuación se presentan los 10 consejos de UX para crear una experiencia de usuario de aplicaciones móviles:

Los tipos de pantalla deben ser responsivos

Prueba con diseños iterativos

Sigue la UX minimalista y sencilla

Realiza pruebas con la ayuda de clientes en tiempo real

Manténgalo muy visual con una gran combinación de colores

Actualícelo con frecuencia

Comprenda las necesidades de sus clientes

Siga las reglas de la UX

Evite el problema del desplazamiento largo

Esté atento a las tendencias del mercado

¿Cómo se llaman las diferentes pantallas de una aplicación?

Cada plataforma consta de sub-secciones a las que comúnmente nos referimos como pantallas. Los tipos de pantallas de aplicaciones más comunes que se pueden crear son

Pantalla de inicio

Pantallas de inicio de sesión y de perfil

Pantalla de inicio

Pantalla de tutoría a tiempo

Pantalla de alimentación

Pantalla de productos

Pantalla de pago

Pantalla de estadísticas

¿Qué es lo que hace que las aplicaciones sean excelentes en términos de diseño visual?

Fuente de la imagen Dribbble

Cuando se trata de diseño visual, hay que hacer grandes aplicaciones móviles siguiendo los elementos y principios básicos del diseño visual. Esto incluye una unidad definida entre los elementos, manteniendo el fenómeno de la gestalt en tu mente, y la colocación y el tamaño de las fuentes importan mucho. Otros elementos esenciales son el contraste, la escala y el volumen, junto con la eliminación de los espacios blancos negativos.

¿Cómo se hace la pantalla de una aplicación?

Sigue estos pasos para crear una gran pantalla de aplicación móvil:

Crea tu cuadrícula de columnas Crea una alineación que se ajuste a la escala Planifica qué tipos de pantallas quieres en tu app Asegúrate de que mantiene la continuidad Prueba el soporte de entrada para cada elemento que hayas integrado en tu pantalla

¿Qué es un diseño de pantalla?

El diseño de la pantalla de una aplicación móvil es la disposición de las aplicaciones. En términos sencillos, es el diseño gráfico de tu interfaz. Estos diseños se limitan a su pantalla. La razón principal detrás del diseño de pantalla es mejorar la experiencia del usuario de la aplicación y mejorar la usabilidad de la misma. Un diseño más sencillo y accesible dará lugar a grandes tipos de pantallas de aplicaciones móviles.

¿Cómo se llama la primera pantalla de las aplicaciones?

La primera pantalla de una aplicación se llama pantalla de inicio. Puede ser el logotipo o la pantalla de lanzamiento de la aplicación. Cuando los clientes abren tu aplicación, aparece una pantalla de 1-2 segundos en su dispositivo, que es sólo el nombre o el logotipo de tu aplicación. El propósito de este tipo de pantalla es crear un impacto positivo en el cliente.

¿Por qué son importantes estos tipos de pantalla para la experiencia del usuario de su aplicación móvil?

Con más de 6.300 millones de consumidores de teléfonos inteligentes, mejorar la experiencia de usuario de su aplicación es importante ahora porque, en última instancia, le ayudará a fidelizar a los usuarios de la aplicación y a ganar más.

Las plataformas sin código se están abriendo camino en la industria, permitiendo a los nuevos diseñadores mostrar su creatividad. Estas plataformas no requieren que escribas los largos códigos para crear el módulo deseado. En su lugar, sólo tienes que arrastrar y soltar, y tendrás tu diseño. Las grandes organizaciones tienen un presupuesto para permitirse diseñadores profesionales de UI/UX, pero el lobo solitario y las pequeñas empresas siempre prefieren una herramienta que reduzca su fuerza humana.

Pruebe AppMaster como su próxima pantalla de diseño de una plataforma sin código. Con esta herramienta, usted será el diseñador UX, codificador, así como gerente de producto de su aplicación. Podrás experimentar cómo crear pantallas atractivas para smartphones y descargar su código fuente también para patentar el lanzamiento.