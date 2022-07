Mobile Anwendungen sind Teil des täglichen Lebens, daher nimmt der Wettbewerb in dieser Technologie zu. Die Mobilfunkbranche konzentriert sich auf die Entwicklung besserer Hardware und Software. Die Entwicklung responsiver mobiler Apps, die den Nutzer ansprechen und zufriedenstellen, erfordert ein hohes Maß an technischem Wissen. Ihre App muss sich von den anderen Apps abheben.

Der beste Weg, um Ihrer App ein einzigartiges Aussehen zu verleihen, ist eine einzigartige Schnittstelle. Die Schnittstelle ist das erste, was der Nutzer Ihrer App wahrnimmt. Aus diesem Grund sollten Sie viel über die Bildschirme des UI-App-Designs und die Typen wissen, die üblicherweise verwendet werden, um Kunden anzuziehen. Im Folgenden werden wir die in der App-Branche häufig verwendeten Bildschirmtypen besprechen.

Splash-UI-Design-Bildschirm

Bildquelle:

Viola Dwi

Faris Setiawan

Olivier Pined

Der Splash-Screen ist die erste Anzeige, wenn der Benutzer die App startet. Diese Bildschirmtypen spielen eine entscheidende Rolle, denn dies ist Ihre Chance, App-Benutzer anzusprechen und anzuziehen. Wenn Ihre erste Erfahrung für den Benutzer angenehm ist, wird er sich den Rest Ihrer App gerne ansehen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Sie Ihren neuen Kunden verlieren.

Normalerweise besteht der Startbildschirm aus einem Logo, das in der Mitte des Bildschirms platziert wird. Es ist jedoch viel effektiver, einen Ladebalken auf dem Startbildschirm einzufügen. Auf diese Weise weiß Ihr Kunde, wie lange er warten muss, bis er die App öffnen kann.

Der Startbildschirm sollte nicht zu lange dauern, denn das würde Sie nur verärgern. Achten Sie also auf eine reibungslose und angenehme Benutzererfahrung. Wenn Ihr Kunde zufrieden ist, wird er Sie wieder besuchen. Andernfalls wird ein unzufriedener Verbraucher, der ein schlechtes Erlebnis hat, nicht wiederkommen.

Dinge, die ein Splash-UI-Design haben sollte

Das Wichtigste ist, dass der Splash-Screen nicht zu lange dauert. Die maximale Anzeigedauer des Startbildschirms sollte 2 bis 3 Sekunden betragen. Wenn Ihr Startbildschirm sehr lange dauert, wird Ihr Benutzer frustriert sein und nicht gerne wiederkommen.

Wenn Sie mit der Zeit feststellen, dass Ihre App regelmäßig genutzt wird, versuchen Sie, die Startzeit so weit wie möglich zu verkürzen. Sie können sie sogar entfernen, wenn sie von mehreren Benutzern gefordert wird.

Das Design sollte visuell und einfach sein. Das Design sollte die Botschaft auf angenehme Weise vermitteln. Sie haben nur wenige Sekunden Zeit, um Ihre Botschaft auf angenehme Weise zu vermitteln. Achten Sie darauf, dass Sie nicht zu viel Text hinzufügen. Versuchen Sie, visuelle Elemente hinzuzufügen, die Ihren Kunden die Botschaft schnell vermitteln.

Onboarding UI-Design

Bildquelle Dribbble

Die Bildschirmtypen des Onboarding-Designs beschreiben die Funktionen der App, die Vorteile und wie man durch die Funktionen der App navigiert. Ein hervorragendes Beispiel ist die Installation von Windows auf Ihrem Gerät. Dann führt Sie Cortana (ein KI-Roboter) durch die grundlegende Einrichtung und die Funktionen, die Sie ausführen können. Dieser Bildschirmtyp ist entscheidend, da der Nutzer in diesem Schritt versteht, ob die App sein Problem lösen wird oder nicht. Das Onboarding-Display ist in der Regel bei der Erstellung von mobilen Apps unterschiedlich, da jede Plattform ihre eigene Art der Lösung hat. Einige Fakten sollten beim UI-Design des Onboarding-Displays berücksichtigt werden.

Zu berücksichtigende Fakten beim Design des Onboarding-UI-Bildschirms

Verstehen Sie die Psyche Ihres Benutzers. Stellen Sie sicher, dass Sie die kleinen Details ansprechen, z. B. welche Art von Anleitung ein Kunde benötigt. Entweder gehen Sie zu sehr ins Detail, oder Ihre Details beleidigen den Kunden? Diese Dinge sollten bei der Gestaltung berücksichtigt werden.

Zeigen Sie die Funktionen Ihrer mobilen Anwendungen aufregend. Der Kunde sollte begeistert sein, wenn er sieht, dass Ihre Plattform sein Problem lösen kann. Teilen Sie die Anleitungsschritte so auf, dass die Begeisterung des App-Nutzers mit jedem Schritt, den er abschließt, zunimmt.

Stellen Sie eine Verbindung mit dem Kunden über E-Mail oder soziale Medien her. Höchstwahrscheinlich wird der Nutzer Ihre Plattform nicht so häufig nutzen wie die sozialen Medien wie Instagram, Facebook usw. Eine andere Möglichkeit besteht darin, den Nutzer per E-Mail immer wieder an Ihre Plattform zu erinnern. Bieten Sie z. B. Rabatte an, informieren Sie sie über die Funktionen Ihrer Plattform, senden Sie eine Grußbotschaft zu besonderen Feiertagen usw.

Hauptmenü oder Home-Tab

Bildquelle Dribbble

Das Hauptmenü oder der Home-Tab ist der Bildschirmtyp, auf dem die Nutzer viel Zeit verbringen werden. Er navigiert durch die Funktionen, zusätzliche Features und viele andere Dinge. Die Startseiten sollten attraktiv, ansprechend und einfach zugleich sein. Natürlich hängt der Startbildschirm vom jeweiligen Produkt und den Funktionen der Plattform ab. Dennoch gibt es einige wesentliche Funktionen, die jeder Startbildschirm haben muss.

Ein häufiger Fehler, den Entwickler machen, ist, dass sie kein Suchfeld im Hauptmenü einrichten. Normalerweise haben die Benutzer nicht die Zeit, sich durch alle Funktionen zu navigieren. Stattdessen geben sie die gewünschte Funktion in das Suchfeld ein und erhalten innerhalb weniger Sekunden das gewünschte Ergebnis.

Navigationselemente, die Zugang zu mehreren Inhalten bieten, sind ebenfalls sehr effektiv auf den Hauptmenü-Bildschirmen. Auch ein Menü mit einer Liste aller möglichen Richtungen hilft den Nutzern, bestimmte Funktionen mit einem einzigen Tippen zu erreichen.

Anmelde- und Login-Bildschirm

Bildquelle Dribbble

Der Anmelde- und Login-Erfolgsbildschirm wird erstellt, um den Nutzern bei der Registrierung auf Ihrer Plattform zu helfen. Normalerweise erwarten die Nutzer, dass sie sich innerhalb von 1-2 Minuten anmelden. Danach können Sie Ihr Benutzerkonto mit ihrem Facebook- oder Gmail-Konto verknüpfen. Stellen Sie sicher, dass Sie auch eine separate Anmeldefunktion hinzufügen, damit Nutzer, die ihre Konten in den sozialen Medien nicht verknüpfen möchten, ein Konto auf Ihrer Plattform erstellen können.

Der Bildschirm für die erfolgreiche Anmeldung sollte auf den Punkt gebracht und minimalistisch sein. In einem typischen Anmeldebildschirm gibt es zwei Eingabeoptionen. Die erste ist der Profilname und die zweite ist das Passwort. Einige Plattformen haben auch eine Bestätigungsfunktion. Die Anmeldeoption muss für Personen verfügbar sein, die die Plattform zum ersten Mal nutzen.

Die Bedeutung des App-Kontos

Ein Profil auf der Plattform macht die Interaktion mit dem Gerät und den Menschen sehr zuverlässig und einfach. Ein persönliches Konto ist in der Welt der sozialen Medien von großer Bedeutung. Ihr Konto steht für die Kommunikation mit Ihrem sozialen Netzwerk. Mit einem Profil ist es sehr bequem, persönliche Daten oder Informationen zu teilen. Es wäre hilfreich, wenn Sie bei der Gestaltung der Profilbildschirme die folgenden Faktoren berücksichtigen würden.

Das erste Detail, auf das Sie achten müssen, ist, dass der Erfolgsbildschirm des Profils einfach und klar aussieht. Das Profil sieht hektisch aus, wenn es viel Text und Informationen enthält. Meistens wird der Profilbildschirm so gestaltet, dass sich der Leser leicht informieren kann, ohne viele lange Texte lesen zu müssen. Zweitens sollte der Designer seine Zielgruppe recherchieren. Dann sollte der Erfolgsbildschirm des Profils für die Zielgruppe, die Sie ansprechen wollen, professionell und attraktiv aussehen.

Statistik-Bildschirm

Einige Apps haben einen Statistikbildschirm. Der Statistikbildschirm gibt die Informationen einfach und verständlich wieder. Nicht alle Plattformen müssen einen Statistikbildschirm haben. Das hängt von dem Produkt ab, das Ihre Plattform anbietet. Stellen Sie sicher, dass der Bildschirm nur die wichtigsten Informationen enthält. Die Daten auf dem Bildschirm sollten nicht kompliziert aussehen, um den Benutzern ein angenehmes Erlebnis zu bieten. Die in den Statistiken verwendeten Ziffern sollten leicht zu verstehen sein.

Kalender UI Design

Bildquelle Dribbble

Der Kalender ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens. Vor allem in unserem Studien- und Arbeitsleben hat der Kalender eine große Bedeutung. Wir verwalten und markieren spezielle Aufgaben in einem Kalender. Deshalb haben die meisten Apps einen Kalenderbildschirm, in dem man seine Aufgaben leicht sehen kann. Zum Beispiel haben Gesundheits-, Studien-, Fitness- und Veranstaltungs-Apps einen Kalenderbildschirm.

Eine zusätzliche Funktion, die Sie zu Ihrem Kalender hinzufügen können, ist die Synchronisierung mit Google oder iCloud. Achten Sie darauf, dass das Design des Kalenderbildschirms kundenfreundlich ist und dass der Kalenderstil dem Grunddesign Ihrer Apps entspricht.

Bildschirm "Bedingungen und Konditionen

Der Bildschirm mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen wird neuen App-Nutzern angezeigt, bevor sie sich für Ihre App anmelden. Dieser Bildschirm ist ein Dokument, das Informationen über die von Ihnen angebotenen Dienste enthält. Außerdem wird der App-Benutzer nach bestimmten Berechtigungen wie dem Zugriff auf Dateien, Galerien usw. gefragt. In dem Dokument sollten Sie die Nutzung der Inhalte, die Nutzungsbedingungen, die Regeln, die Vorschriften und die Regeln, die sich auf die dauerhafte Sperrung oder Aussetzung beziehen, erwähnen. Da es sich um ein wichtiges Dokument handelt, sollten Sie sich bei der Erstellung von Nutzungsbedingungen rechtlich beraten lassen.

Häufig gestellte Fragen

Wie viele Bildschirme sollte eine App haben?

Die ideale Anzahl von Bildschirmen für Mobiltelefone liegt zwischen 8 und 11. Außerdem haben die meisten erfolgreichen Apps 11 Bildschirmtypen. Daher ist es ratsam, Ihre App für etwa 8-10 Bildschirme und 30-50 Bedienelemente pro Bildschirm zu optimieren.

Was sind die 10 UX-Tipps für die Gestaltung besserer mobiler Apps?

Im Folgenden finden Sie 10 UX-Tipps für die Gestaltung der Benutzerfreundlichkeit einer mobilen App:

Ihre Anzeigetypen sollten responsiv sein

Versuchen Sie iterative Designs

Verfolgen Sie die UX minimalistisch und einfach

Führen Sie Tests mit Hilfe von Kunden in Echtzeit durch

Halten Sie es sehr visuell mit einem großen Farbschema

Aktualisieren Sie sie häufig

Verstehen Sie die Bedürfnisse Ihrer Kunden

Befolgen Sie die UX-Regeln

Vermeiden Sie das Problem des langen Scrollens

Achten Sie auf Markttrends

Wie werden die verschiedenen Bildschirme einer App genannt?

Jede Plattform besteht aus Unterabschnitten, die wir gemeinhin als Screens bezeichnen. Die gängigsten App-Bildschirmtypen, die Sie erstellen können, sind:

Begrüßungsbildschirm

Anmelde- und Profilbildschirm

Startbildschirm

Bildschirm "Pünktliche Nachhilfe

Feed-Bildschirm

Produkt-Bildschirme

Bildschirm "Kasse

Statistik-Bildschirm

Was macht gute Apps in Bezug auf das visuelle Design aus?

Bildquelle Dribbble

Wenn es um das visuelle Design geht, sollten Sie bei der Entwicklung großartiger mobiler Apps die grundlegenden Elemente und Prinzipien des visuellen Designs beachten. Dazu gehören eine definierte Einheit zwischen den Elementen, die Berücksichtigung von Gestaltphänomenen sowie die Platzierung und Größe von Schriftarten. Weitere wichtige Elemente sind Kontrast, Skalierung und Volumen sowie die Beseitigung negativer Weißräume.

Wie erstellt man einen App-Bildschirm?

Befolgen Sie diese Schritte, um einen großartigen Bildschirm für eine mobile Anwendung zu erstellen:

Erstellen Sie Ihr Spaltenraster Erstellen Sie eine skalierbare Ausrichtung Planen Sie, welche Arten von Bildschirmen Sie in Ihrer App haben möchten Stellen Sie sicher, dass die Kontinuität gewahrt bleibt Testen Sie die Eingabeunterstützung für jedes Element, das Sie auf Ihrem Bildschirm integrieren

Was ist ein Screendesign?

Das Screendesign einer mobilen App ist das Layout der App. Laienhaft ausgedrückt, ist es das grafische Design Ihrer Benutzeroberfläche. Diese Entwürfe sind nur auf Ihr Display beschränkt. Der Hauptgrund für das Screendesign ist die Verbesserung des Benutzererlebnisses und der Nutzbarkeit der App. Ein einfacheres und zugänglicheres Design führt zu großartigen Bildschirmtypen für mobile Apps.

Wie wird der erste Bildschirm einer App genannt?

Der erste Bildschirm einer App wird Splash-Screen genannt. Sie können ihn als das Logo oder den Startbildschirm der App erleben. Wenn Kunden Ihre App öffnen, erscheint auf ihrem Gerät eine 1-2 Sekunden lange Anzeige, die nur den Namen oder das Logo Ihrer App enthält. Der Zweck dieses Bildschirmtyps ist es, einen positiven Eindruck beim Kunden zu hinterlassen.

Warum sind diese Bildschirmtypen wichtig für die Benutzererfahrung Ihrer mobilen App?

Bei mehr als 6,3 Milliarden Smartphone-Nutzern ist die Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit Ihrer App heute von großer Bedeutung, da Sie dadurch loyale App-Nutzer gewinnen und weitere hinzugewinnen können.

Die No-Code-Plattformen bahnen sich ihren Weg in der Branche und ermöglichen es neuen Designern, ihre Kreativität zu zeigen. Auf diesen Plattformen müssen Sie keine langen Codes aufschreiben, um das gewünschte Modul zu erstellen. Große Unternehmen haben ein Budget, um sich professionelle UI/UX-Designer leisten zu können, aber Einzelkämpfer und kleine Unternehmen bevorzugen immer ein Tool, das ihre menschliche Arbeitskraft einschränkt.

Versuchen Sie AppMaster als Ihre nächste Bildschirmdesign-Plattform ohne Code. Mit diesem Tool werden Sie zum UX-Designer, Programmierer und Produktmanager Ihrer App. Sie können erfahren, wie Sie ansprechende Smartphone-Bildschirme erstellen und auch den Quellcode herunterladen, um die Markteinführung zu patentieren.