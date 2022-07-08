Мобильные приложения являются частью повседневной жизни, поэтому конкуренция в этой сфере растет. Мобильная индустрия сосредоточена на создании более совершенного оборудования и программного обеспечения. Создание отзывчивых мобильных приложений, которые привлекают и удовлетворяют пользователя приложения, требует высокого уровня знаний в технологиях. Ваше приложение должно выделяться на фоне других приложений.

Лучший способ придать вашему приложению уникальный вид - это уникальный интерфейс. Интерфейс - это первое, с чем столкнется пользователь вашего приложения. По этой причине вы должны хорошо разбираться в экранах дизайна приложений UI и типах, которые обычно используются для привлечения клиентов. Ниже мы рассмотрим распространенные типы экранов, используемые в индустрии приложений.

Экран дизайна интерфейса-заставки

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Viola Dwi

Фарис Сетиаван

Оливье Пинед

Заставка - это ваш первый экран, когда пользователь запускает приложение. Эти экраны играют решающую роль, поскольку это ваш шанс привлечь и заинтересовать пользователей приложения. Если ваш первоначальный опыт пользователя будет приятным, он с удовольствием посмотрит остальные части вашего приложения. В противном случае есть шансы потерять нового клиента.

Обычно заставка представляет собой логотип, расположенный по центру экрана. Однако гораздо эффективнее будет добавить на заставку полосу загрузки. Таким образом, ваш клиент будет знать, сколько времени ему придется ждать, чтобы войти в приложение.

Заставка не должна занимать много времени, так как это будет раздражать. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы она была плавной и приятной для пользователя. Если ваш пользователь будет доволен, он посетит вас снова. В противном случае, несчастный потребитель с ужасным опытом не вернется.

Вещи, которыми должен обладать дизайн пользовательского интерфейса заставки

Самое главное - заставка не должна занимать слишком много времени. Максимальное время показа заставки должно составлять 2-3 секунды. Если заставка занимает много времени, пользователь будет разочарован и не станет счастливым покупателем.

Со временем, если вы заметите, что ваше приложение используется регулярно, постарайтесь уменьшить время заставки настолько, насколько это возможно. Вы можете даже убрать его, если этого требуют многочисленные пользователи.

Дизайн должен быть визуальным и простым. Дизайн должен приятно доносить информацию. У вас очень мало секунд, чтобы приятно донести свое сообщение. Убедитесь, что вы не добавляете много текста. Постарайтесь добавить визуальные образы, которые быстро донесут сообщение до потребителей.

Onboarding UI дизайн

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Типы экрана дизайна onboarding будут описывать возможности приложения, преимущества и то, как перемещаться по функциям приложения. Отличный пример - когда вы устанавливаете windows на свое устройство. Затем Cortana (робот искусственного интеллекта) рассказывает вам об основных настройках и функциях, которые вы можете выполнять. Этот тип экрана имеет решающее значение, поскольку на этом этапе пользователь поймет, решит ли приложение его проблему или нет. Экран onboarding обычно отличается при создании мобильных приложений, потому что каждая платформа имеет свой отличительный способ решения конкретной задачи. Некоторые факты следует учитывать при разработке дизайна UI onboarding дисплэй.

Факты, которые следует учитывать при разработке дизайна пользовательского интерфейса онбординга

Поймите психику вашего пользователя. Убедитесь, что вы учитываете такие мелкие детали, как то, какого рода руководство требуется клиенту. Или вы слишком подробно описываете детали, или ваши детали оскорбляют клиента? Такие вещи должны быть учтены при разработке.

Захватывающе покажите возможности вашего мобильного приложения. Клиенту должно быть интересно увидеть, что ваша платформа может решить его проблему. Разделите этапы обучения так, чтобы волнение пользователя приложения возрастало с каждым пройденным шагом.

Установите связь с клиентом с помощью электронной почты или социальных сетей. Скорее всего, пользователь будет использовать не столько вашу платформу, сколько социальные сети, такие как Instagram, Facebook и т.д. Другой способ - постоянно напоминать пользователю о вашей платформе по электронной почте. Например, предлагайте скидки, рассказывайте о возможностях вашей платформы, отправляйте поздравления с праздниками и т.д.

Главное меню или вкладка «Главная»

Источник изображения Dribbble

Главное меню или главная вкладка - это тип экрана, на котором пользователи будут проводить много времени. Он будет ориентироваться в функциях, дополнительных возможностях и многом другом. Главные экраны должны быть привлекательными, интересными и простыми одновременно. Конечно, домашний экран зависит от продукта и функций платформы. Но все же есть некоторые основные функции, которыми должна обладать каждая домашняя вкладка.

Распространенная ошибка разработчиков заключается в том, что они не создают поле поиска в главном меню. Обычно у пользователей нет времени на навигацию по каждой функции. Поэтому вместо этого они вводят конкретную функцию в поле поиска и получают результат в течение нескольких секунд.

Навигационные элементы, обеспечивающие доступ к нескольким содержаниям, также очень эффективны на экранах главного меню. Кроме того, меню со списком всех возможных направлений поможет пользователям добраться до определенных функций в одно касание.

Экран регистрации и входа в систему

Источник изображения Dribbble

Экран успешной регистрации и входа создается для того, чтобы помочь пользователям зарегистрироваться на вашей платформе. Обычно пользователи ожидают регистрации в течение 1-2 минут. После этого вы можете связать аккаунт пользователя с его учетной записью Facebook или Gmail. Убедитесь, что вы также добавили отдельную функцию регистрации, чтобы те пользователи, которые не хотят связывать свои аккаунты в социальных сетях, могли создать аккаунт на вашей платформе.

Экран успешного входа пользователя должен быть минималистичным. В типичном экране входа в систему есть два варианта ввода. Первый - это имя профиля, а второй - пароль. Некоторые платформы также имеют функцию подтверждения. Опция регистрации должна быть доступна для людей, впервые использующих платформу.

Важность учетной записи на платформе

Наличие профиля на платформе делает взаимодействие с устройством и людьми очень надежным и простым. Личный аккаунт имеет большое значение в мире социальных сетей. Ваш аккаунт - это общение с вашей социальной сетью. Наличие профиля делает обмен личными данными или информацией очень удобным. Будет полезно, если при разработке экранов профиля пользовательского интерфейса вы учтете следующие факторы.

Первая деталь, на которую вам нужно обратить внимание, - это обеспечение того, чтобы экран успеха профиля пользователя выглядел простым и понятным. Профиль будет выглядеть суматошно, если он содержит много текста и информации. Чаще всего экран профиля проектируется таким образом, чтобы читатель получал легкую информацию, не читая много длинных текстов. Во-вторых, дизайнер должен изучить свою целевую аудиторию. Тогда экран успеха профиля пользователя должен выглядеть профессионально и привлекательно для аудитории, на которую вы хотите нацелиться.

Экран статистики

В некоторых приложениях есть экран статистики. На экране статистики информация излагается просто и понятно. Не все платформы должны иметь экран статистики. Это зависит от продукта, который предлагает ваша платформа. Убедитесь, что на экране есть только важная информация. Данные на экране не должны выглядеть сложными для приятного восприятия пользователем. Цифры, используемые в статистике, должны быть простыми для восприятия.

Дизайн пользовательского интерфейса календаря

Источник изображения Dribbble

Календарь - неотъемлемая часть нашей жизни. Особенно календарь имеет большое значение в нашей учебной и рабочей жизни. Мы управляем и отмечаем специальные задачи в календаре. Именно поэтому в большинстве приложений есть экран календаря, где вы можете легко увидеть свои задачи. Например, в приложениях для здоровья, учебы, фитнеса и мероприятий есть экран календаря.

Дополнительная функция, которую можно добавить в календарь, - синхронизация с Google или iCloud. Убедитесь, что дизайн экрана календаря удобен для пользователя и что стиль календаря похож на основной дизайн ваших приложений.

Экран правил и условий

Экран правил и условий показывается новым пользователям приложения перед тем, как они подпишутся на ваше приложение. Этот экран представляет собой документ, содержащий информацию об услугах, которые вы будете предлагать. Он также спрашивает пользователя приложения об определенных разрешениях, таких как доступ к файлам, галереям и т.д. В документе вы должны упомянуть об использовании контента, условиях предоставления услуг, правилах, положениях и правилах, которые касаются перманентного бана или приостановки. Это важный документ, поэтому при создании документов об условиях предоставления услуг обратитесь к юристу.

Часто задаваемые вопросы

Сколько экранов должно быть у приложения?

Идеальное количество экранов для мобильных устройств составляет от 8 до 11 соответственно. Более того, большинство успешных приложений имеют 11 типов экранов. Поэтому рекомендуется оптимизировать приложение примерно для 8-10 экранов и 30-50 элементов управления на экран.

Каковы топ 10 советов по UX для разработки лучших мобильных приложений?

Ниже перечислены 10 советов UX по созданию пользовательского опыта мобильных приложений:

Ваши типы дисплеев должны быть отзывчивыми

Попробуйте итеративный дизайн

Следите за минимализмом и простотой UX

Проводите тестирование в режиме реального времени

Сохраняйте высокую визуальную привлекательность с использованием привлекательной цветовой гаммы

Чаще обновляйте приложение

Поймите потребности вашего клиента

Следуйте правилам UX

Избегайте проблемы длинной прокрутки

Следите за тенденциями рынка

Как называются различные экраны приложения?

Каждая платформа состоит из подразделов, которые мы обычно называем экранами. Наиболее распространенными типами экранов приложения, которые вы можете создать, являются:

Всплывающий экран

Экраны входа в систему и профиля

Главный экран

Экран обучения

Feed экран

Экраны продуктов

Экран оформления заказа

Экран статистики

Что делает отличные приложения с точки зрения визуального дизайна?

Источник изображения Dribbble

Когда дело доходит до визуального дизайна, создавайте отличные мобильные приложения, следуя основным элементам и принципам визуального дизайна. Это включает в себя определенное единство между элементами, придерживайтесь гештальт-принципов , а также размещение и размер шрифтов, которые имеют большое значение. Другими важными элементами являются контраст, масштаб и объем, а также устранение негативных белых пространств.

Как сделать экран приложения?

Выполните следующие шаги, чтобы создать отличный экран мобильного приложения:

Создайте сетку столбцов Создайте выравнивание, которое масштабируется Спланируйте, какие типы экранов вы хотите видеть в своем приложении Убедитесь, что он поддерживает непрерывность Протестируйте поддержку ввода для каждого элемента, интегрированного в экран

Что такое дизайн экрана?

Дизайн экрана мобильного приложения - это макет приложения. Говоря простым языком, это графический дизайн вашего интерфейса. Эти дизайны ограничены только вашим дисплеем. Основная причина создания дизайна экрана заключается в том, чтобы улучшить пользовательский опыт и повысить удобство использования приложения. Более простой и доступный дизайн приведет к созданию отличных типов экранов мобильных приложений.

Как называется первый экран приложения?

Первый экран приложения называется заставкой. Вы можете воспринимать его как логотип или экран запуска приложения. Когда клиенты открывают ваше приложение, на их устройстве на 1-2 секунды появляется экран, на котором просто название или логотип вашего приложения. Цель этого типа экрана - создать положительное впечатление у клиента.

Почему эти типы экранов важны для пользовательского опыта вашего мобильного приложения?

Сейчас, когда число потребителей смартфонов превышает 6,3 миллиарда, улучшение пользовательского опыта вашего приложения имеет большое значение, так как это в конечном итоге поможет вам создать лояльных пользователей приложения и получить больше прибыли.

Платформы без кода прокладывают свой путь в индустрии, позволяя новым дизайнерам проявить свою креативность. Эти платформы не требуют написания длинных кодов для создания нужного модуля. Вместо этого просто перетащите нужный модуль, и вы получите готовый дизайн. Большие организации имеют бюджет, чтобы позволить себе профессиональных UI/UX дизайнеров, но одинокие волки и малые предприятия всегда предпочитают инструмент, который сокращает человеческие ресурсы.

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