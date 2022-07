As aplicações móveis fazem parte da vida quotidiana, pelo que a concorrência nesta tecnologia está a aumentar. A indústria móvel concentra-se na criação de melhor hardware e software. A criação de aplicações móveis reactivas que atraem e satisfazem o utilizador da aplicação exige um elevado conhecimento da tecnologia. A sua aplicação deve destacar-se das outras aplicações.

A melhor forma de dar à sua aplicação um aspecto único é ter uma interface única. A interface é a primeira coisa que o utilizador da sua aplicação irá experimentar. Por essa razão, deve conhecer bem os ecrãs de design de aplicações UI e os tipos que são normalmente utilizados para atrair clientes. Abaixo discutiremos os tipos de ecrãs comuns utilizados na indústria de aplicações.

Ecrã de design de IU Splash

Fonte da imagem:

Viola Dwi

Faris Setiawan

Olivier Pined

O ecrã de projecção é a sua primeira visualização quando o utilizador da aplicação executa a aplicação. Estes tipos de ecrã têm um papel crucial porque esta é a sua oportunidade de se envolver e atrair utilizadores de aplicações. Se a sua experiência inicial de utilizador for agradável, ele terá todo o prazer em ver o resto da sua aplicação. Caso contrário, há a possibilidade de perder o seu novo cliente.

Normalmente, o ecrã de projecção é um desenho de logotipo centrado nos ecrãs. Contudo, a adição de uma barra de carga no seu ecrã de projecção será muito mais eficaz. Desta forma, o seu cliente saberá quanto tempo tem de esperar para entrar na aplicação.

Os tipos de ecrãs de salpicos não devem demorar muito, porque isto irá incomodá-lo. Por isso, certifique-se de que tem uma experiência suave e agradável para o utilizador. Se o seu utilizador estiver satisfeito, ele irá visitá-lo novamente. Caso contrário, um consumidor insatisfeito com uma experiência terrível não voltará.

Coisas que salpicam o design da IU devem ter

O mais importante é que o ecrã de respingo não deve demorar muito. O tempo máximo de exibição de salpicos deve ser de 2 a 3 segundos. Se o seu ecrã de respingo demorar muito tempo, o seu utilizador ficará frustrado e não será um cliente satisfeito.

Com o tempo, se notar que a sua aplicação é utilizada regularmente, tente reduzir ao máximo o tempo de projecção. Pode mesmo removê-lo se for exigido por vários utilizadores.

O design deve ser visual e simples. O design deve entregar a mensagem de forma agradável. Tem muito poucos segundos para entregar a sua mensagem de forma agradável. Assegure-se de que não adiciona muitos textos. Tente adicionar imagens que rapidamente entreguem a mensagem aos seus consumidores.

Desenho de IU de bordo

Fonte de imagem Dribbble

Os tipos de ecrã de design de bordo descreverão as características da aplicação, benefícios, e como navegar nas características da aplicação. Um excelente exemplo é quando instala janelas no seu dispositivo. Depois, Cortana (robô AI) guia-o sobre a configuração básica e as funções que pode fazer. Este tipo de ecrã é crucial, pois, nesta etapa, o utilizador compreenderá se a aplicação resolverá ou não o seu problema. O ecrã onboarding é normalmente diferente para criar aplicações móveis porque cada plataforma tem a sua forma distinta de resolver a solução particular. Alguns factos devem ser considerados quando o ecrã onboarding da IU desenha o ecrã onboarding.

Factos a considerar enquanto se desenha o ecrã de IU onboarding

Compreender a psique do seu utilizador. Certifique-se de que aborda os pequenos detalhes como o tipo de orientação que um cliente necessita. Ou está a entrar em demasiados detalhes, ou os seus detalhes ofendem o cliente? Este tipo de coisas deve ser abordado durante a concepção.

Mostre as características das suas aplicações móveis de forma entusiasmante. O cliente deve estar entusiasmado por ver que a sua plataforma pode resolver o seu problema. Divida os passos do tutorial para que a excitação do utilizador da aplicação aumente em cada passo que ele complete.

Faça uma ligação com o cliente utilizando o correio electrónico ou as redes sociais. Muito provavelmente, o utilizador não utilizará a sua plataforma tanto como utilizará as redes sociais como Instagram, Facebook, etc. Outra forma é continuar a lembrar o utilizador sobre a sua plataforma através de emails. Por exemplo, ofereça descontos, diga-lhes características sobre a sua plataforma, envie uma mensagem de saudação em feriados especiais, etc.

Menu principal ou separador Home

Fonte de imagem Dribbble

O menu principal ou separador home é o tipo de ecrã onde os utilizadores vão passar muito tempo. Ele irá navegar pelas funções, características extra, e muitas outras coisas. Os ecrãs de entrada devem ser atraentes, envolventes e simples ao mesmo tempo. Evidentemente, o ecrã inicial depende do produto e das características da plataforma. Mas ainda assim, há algumas funções essenciais que todas as tabulações do ecrã de entrada devem ter.

Um erro comum que um programador comete é quando não cria um campo de pesquisa no menu principal. Normalmente, os utilizadores não têm tempo para navegar em todas as funções. Assim, em vez disso, escrevem a função específica no campo de pesquisa e obtêm o seu resultado em poucos segundos.

Os elementos de navegação que dão acesso a múltiplos conteúdos são também muito eficazes nos ecrãs do menu principal. Além disso, um menu com uma lista de todas as direcções potenciais ajudará os utilizadores a alcançar determinadas funções dentro de um único toque.

Ecrã de Inscrição e Início de Sessão

Fonte de imagem Dribbble

O utilizador do ecrã de registo e login de sucesso é criado para ajudar os utilizadores a registarem-se na sua plataforma. Normalmente, os utilizadores esperam inscrever-se dentro de 1-2 minutos. Depois disso, pode ligar a sua conta de utilizador às suas contas do Facebook ou do Gmail. Por favor, certifique-se também de acrescentar uma funcionalidade de inscrição separada para que os utilizadores que não querem ligar as suas contas de redes sociais possam criar uma conta na sua plataforma.

O utilizador do ecrã de sucesso de login deve ser directo e minimalista. Num ecrã de início de sessão típico, existem duas opções de entrada. A primeira é o nome do perfil, e a segunda é a palavra-passe. Algumas plataformas têm também uma função de confirmação. A opção de inscrição deve estar disponível para as pessoas que utilizam a plataforma pela primeira vez.

Importância da conta da aplicação

Um perfil na plataforma torna a interacção com o dispositivo e as pessoas muito fiável e fácil. Uma conta pessoal é significativa no mundo dos meios de comunicação social. A sua conta está a comunicar com a sua rede social. Ter um perfil torna a partilha de dados ou informações pessoais muito conveniente. Ajudaria se considerasse os seguintes factores enquanto a UI está a conceber os ecrãs de perfil.

O primeiro detalhe que precisa de abordar é assegurar que o perfil do utilizador do ecrã de sucesso tenha um aspecto simples e claro. O perfil terá um aspecto agitado se contiver muito texto e informação. Na maioria das vezes, o ecrã do perfil é concebido para que o leitor seja facilmente informado sem ler muitos textos longos. Em segundo lugar, o desenhador deve pesquisar o seu público-alvo. Depois, o utilizador do ecrã de perfil de sucesso deve parecer profissional e atraente para o público que está disposto a visar.

Ecrã de estatísticas

Algumas aplicações têm um ecrã de estatísticas. O ecrã de estatísticas diz a informação de forma simples e compreensível. Nem todas as plataformas precisam de ter um ecrã de estatísticas. Depende do produto que a sua plataforma está a oferecer. Assegure-se de que o ecrã tem apenas a informação crítica. Os dados no ecrã não devem parecer complexos para uma experiência agradável para o utilizador. Os dígitos numéricos utilizados nas estatísticas devem ser fáceis de seguir.

Calendário Desenho da interface do utilizador

Fonte de imagem Dribbble

O calendário é uma parte essencial das nossas vidas. Especialmente o calendário tem uma grande importância na nossa vida de estudo e de trabalho. Gerimos e marcamos tarefas especiais num calendário. É por isso que a maioria das aplicações têm um ecrã de calendário onde se pode ver facilmente as tarefas. Por exemplo, as aplicações de saúde, estudo, fitness, e eventos têm um ecrã de calendário.

Uma característica extra que pode adicionar ao seu calendário é sincronizá-lo com o Google ou iCloud. Certifique-se de que o desenho do ecrã do calendário é amigo do cliente e que o estilo do calendário se assemelha ao desenho básico das suas aplicações.

Ecrã de termos e condições

O ecrã dos termos e condições é mostrado aos novos utilizadores da aplicação antes de eles se inscreverem na sua aplicação. Este ecrã é um documento que contém informações sobre os serviços que irá oferecer. Também pergunta ao utilizador da aplicação sobre determinadas permissões como o acesso a ficheiros, galerias, etc. No documento, deve mencionar a utilização do conteúdo, termos de serviços, regras, regulamentos e regras que se relacionam com a proibição ou suspensão permanente. Trata-se de um documento importante, pelo que deve obter aconselhamento jurídico ao mesmo tempo que cria os termos dos documentos de serviço.

FAQs

Quantos ecrãs deve ter uma aplicação?

O número ideal de ecrãs móveis é entre 8 e 11, respectivamente. Além disso, a maioria das aplicações de sucesso tem 11 tipos de ecrãs. Por conseguinte, é aconselhável optimizar a sua experiência de aplicação para cerca de 8-10 ecrãs e 30-50 controlos por ecrã.

O que são 10 dicas UX para conceber melhores aplicações móveis?

Seguem-se as 10 dicas UX para a criação de uma experiência de utilizador de aplicações móveis:

Os seus tipos de ecrãs devem ser reactivos

Experimente desenhos iterativos

Siga o UX minimalista e simples

Realizar testes com a ajuda de clientes em tempo real

Mantenha-o altamente visual com um grande esquema de cores

Actualizá-lo frequentemente

Compreender as necessidades do seu cliente

Seguir as regras UX

Evitar o problema do rolagem longo

Atenção às tendências do mercado

Quais são os diferentes ecrãs de uma aplicação?

Cada plataforma é constituída por subsecções a que normalmente nos referimos como ecrãs. Os tipos de ecrãs de aplicação mais comuns que se podem criar são:

Ecrã de projecção

Ecrãs de início de sessão e perfil

Ecrã inicial

Ecrã de aulas de reforço no tempo

Ecrã de alimentação

Ecrãs de produtos

Ecrã de checkout

Ecrã de estatísticas

O que faz grandes aplicações em termos de design visual?

Fonte de imagem Dribbble

Quando se trata de design visual, faça grandes aplicações móveis, seguindo os elementos básicos e os princípios do design visual. Isto inclui a unidade definida entre os elementos, mantendo os fenómenos de gestalt na sua mente, e a colocação e tamanho das fontes são muito importantes. Outros elementos essenciais são o contraste, escala e volume, juntamente com a eliminação de espaços brancos negativos.

Como se faz um ecrã de aplicação?

Siga estes passos para criar um grande ecrã de aplicação móvel:

Crie a sua grelha de colunas Criar um alinhamento que escale Planeie que tipos de ecrãs pretende na sua aplicação Assegurar-se de que mantém a continuidade Suporte de entrada de teste para cada elemento que integrou no seu ecrã

O que é um desenho de ecrã?

A criação do design de ecrã de aplicações móveis é o layout das aplicações. Em termos leigos, é o desenho gráfico da sua interface. Estes desenhos limitam-se apenas à sua visualização. A principal razão por detrás do design de ecrã é melhorar a experiência do utilizador da aplicação e melhorar a usabilidade da aplicação. O design mais simples e mais acessível levará a grandes tipos de ecrã de aplicações móveis.

Como se chama o primeiro ecrã de aplicações?

O primeiro ecrã de uma aplicação é chamado de ecrã de projecção. Pode experimentá-lo como o logótipo ou o ecrã de lançamento da aplicação. Quando os clientes abrem a sua aplicação, aparece um ecrã de 1-2 segundos no seu dispositivo, que é apenas o nome ou o logótipo da sua aplicação. O objectivo deste tipo de ecrã é criar um impacto positivo sobre o cliente.

Porque são estes tipos de ecrã importantes para a sua experiência de utilizador da aplicação móvel?

Com mais de 6,3 mil milhões de consumidores de smartphones a melhorar a sua experiência de utilizador de aplicações é agora significativa porque, em última análise, isto irá ajudá-lo a fazer utilizadores fiéis de aplicações e a ganhar mais.

As plataformas sem código estão a pavimentar o seu caminho na indústria, permitindo que os novos designers mostrem a sua criatividade. Estas plataformas não exigem que escreva os códigos longos para criar o módulo desejado. Em vez disso, basta arrastar e largar, e terá o seu desenho. As grandes organizações têm um orçamento para pagar aos desenhadores profissionais de UI/UX, mas o lobo solitário e as pequenas empresas preferem sempre uma ferramenta que reduza a sua força humana.

Experimente o AppMaster como o seu próximo ecrã a desenhar uma plataforma sem código. Com esta ferramenta, será o designer UX, codificador, bem como gestor de produto da sua aplicação. Poderá experimentar como criar ecrãs de smartphone envolventes e descarregar o seu código fonte, bem como patentear o lançamento.